"I custodi del tempo": inaugurazione mostra fotografica di Gigi Montali al museo Guatelli

Inaugurerà domenica 14 aprile alle 16,30 al museo Guatelli di Ozzano Taro la mostra fotografica “Custodi del tempo” di Gigi Montali. Per tutto il giorno saranno previste le visite guidate al Museo. Le visite si svolgeranno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. La prenotazione non è necessaria. Sempre a partire dalle 15.00 lo spazio ristoro “La Cantina del Museo Guatelli” proporrà merende dolci e salate, per un piacevole spuntino pomeridiano. Per informazioni: Fondazione Museo Ettore Guatelli tel. 0521.333601, e-mail info@museoguatelli.it