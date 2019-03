“Storie in breve” : nuovo libro di Gustavo Marchesi, presentazione alla Casa della Musica

Nella Sala dei concerti della Casa della Musica, martedì 26 marzo alle 18 sarà presentato il libro "Storie in breve", di Gustavo Marchesi. Saranno presenti l’autore Gustavo Marchesi, lo Guido Conti e il critico letterario Giuseppe Marchetti. Seguirà un concerto del violinista Ruggero Marchesi, con Roberto Guglielmo al pianoforte. L’evento è aperto a tutti.

Storie in breve di Gustavo Marchesi, edito da Libreria Ticinum Editore, è una raccolta di racconti brevi pubblicati la domenica nella pagina della cultura della Gazzetta di Parma grazie al fiuto e all'intuito di un altro scrittore parmigiano, Davide Barilli. E la misura breve e brevissima è stata, ancora una volta, per Gustavo Marchesi una sfida vinta, sulle orme di Anton Cèchov e di Cesare Zavattini, suo conterraneo e amico, che ha letto i suoi primi racconti quand’era giovanissimo, invitandolo a continuare a scrivere. Leggere i racconti di Gustavo Marchesi in volume è molto diverso che leggerli singolarmente. Raccolti, i racconti cominciano a dialogare, si costruiscono rapporti tematici profondi che definiscono una sostanziale unità di stile e d’intenti nel lavoro poetico dell’autore, e questo definisce anche l’importanza di pubblicare e di raccogliere il lavoro degli ultimi anni di scrittura. Ritroviamo la bassa emiliana, il fiume Po, gli amici, i personaggi, tra aneddoti e storia. Zavattini diceva che il banale non esiste e questa lezione Gustavo Marchesi l’ha fatta sua, con racconti e storie di una quotidianità che affonda nella terra, nella memoria e nel mondo della musica. Gustavo ha insegnato per tanti anni storia della musica nel nostro Conservatorio, formando molti giovani. La musica è diventata materia narrativa, e questa abilità di scrittore l’ha messa a disposizione anche della saggistica, con volumi che hanno segnato la storia bibliografica di compositori come Giuseppe Verdi e direttori d’orchestra come Arturo Toscanini e di molti protagonisti della storia della musica. Un legame con la musica si sente anche nel ritmo della sua prosa, sempre leggera, intrigante, ironica e densa di poesia. Un libro di racconti che sorprenderà il lettore, che si aggiunge alla storia letteraria di questa città di cui Gustavo è uno dei protagonisti. Chiude il libro un breve saggio di Guido Conti sulla scrittura e l’opera dell’amico Gustavo Marchesi con un carteggio di Cesare Zavattini.

Alla presentazione seguirà un concerto del violinista Ruggero Marchesi, figlio di Gustavo, che continua una tradizione famigliare di musicisti e che, per l’occasione, suonerà nella sala dei concerti insieme al pianista Roberto Guglielmo, con musiche di Mozart e di Respighi. Una presentazione concerto che mette insieme parole e musica per un’occasione speciale per la città che si appresta a diventare protagonista della cultura in Italia nel 2020.