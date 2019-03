Un incontro sui giovani e borse di studio per ricordare Filippo Cantoni

E' in programma mercoledì 27 marzo alle 18 al Palazzo del Governatore un incontro organizzato dall'associazione Sostegno Ovale Onlus, con il patrocinio del Comune di Parma, dal titolo "Vita da giovani: dare sostegno oggi per costruire il domani".

Sembra banale e scontato ma non lo è: tutti noi abbiamo vissuto gli anni dell’adolescenza, ne conosciamo le difficoltà, anche psicologiche, da affrontare.

Ma guardiamo indietro un istante e paragoniamo la nostra adolescenza con quella attuale: sicuramente i nostri giovani hanno molti più ostacoli da superare e sono, a volte, decisamente grandi e, ai nostri occhi adulti, più invisibili. Allora cosa serve? Quali regole, se di regole si può parlare, possono aiutare noi e loro a costruire un futuro basato su valori quali fiducia, rispetto, onestà e amicizia?



Saranno tema di confronto tra personalità che quotidianamente vivono e lavorano anche per le problematiche del mondo giovanile: don Antonio Mazzi, Federico Pizzarotti , sindaco di Parma, Filippo Galli, ex giocatore del Milan, Edgardo Zanoli, formatore settore giovanile calcio, Daniele Faggiano, direttore sportivo Parma Calcio, e Stefano Cantoni, presidente di Sostegno Ovale.

A conclusione dell'incontro ci sarà la presentazione ufficiale delle Borse di Studio Filippo Cantoni, nate in memoria di “Pippo” scomparso prematuramente.

Per ricordare Filippo, nel giorno del suo compleanno, alle 16 si svolgerà una messa celebrata da don Umberto Cocconi presso i Campi dell’Audace Calcio, Parco Ferrari, Via Zarotto, Parma.

A termine dell’incontro la Società Sportiva Rugby Colorno presenterà i Tornei U14, U16 Femminile, in memoria di Rebecca Braglia e Maschile, in memoria di Filippo Cantoni e Mini Rugby.

Sostegno Ovale e Comuna di Parma collaborano da sempre su questi temi importanti e sempre attuali: il rugby è un gioco di squadra e puoi andare a meta solo se il team è compatto e basa il suo gioco sul rispetto di compagni e avversari.



Sostegno Ovale, Associazione Onlus fondata nel 2013, nasce dalla volontà della Società Rugby Colorno e da un gruppo di genitori convinti che il rugby non sia solo uno sport, ma una metafora del gioco della vita e che il sostegno tra i giocatori aiuti ad affrontare e a superare gli ostacoli si presentano imprevedibilmente, come i rimbalzi della palla ovale.

Il gioco del rugby è una possibile risposta, un aiuto concreto nell’insegnamento di quei valori che possono guidare un giovane a costruire quel ponte verso il suo futuro da adulto.

Durante l’incontro Sostegno Ovale Onlus presenterà i risultati dei tre progetti che, in questi anni, hanno contribuito a regalare un sorriso e una speranza a famiglie in difficoltà.

La locandina dell'iniziativa