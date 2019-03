"Instameet" alla Rocca di Sala Baganza: appassionati di Instagram alla scoperta del castello

Riprendono le attività della community Instagramers Parma (ex IgersParma). Sabato 30 marzo il gruppo di appassionati di fotografia su cellulare visiteranno la Rocca Sanvitale di Sala Baganza, che esercitò un ruolo importante nel sistema difensivo dei castelli del Parmense e che ospitò nel corso dei secoli le famiglie dei Sanvitale, i Farnere e i Borbone.

La visita fotografica includerà anche il grande giardino settecentesco, il Museo del Vino e grazie alla cortese disponibilità dei proprietari anche gli affreschi dell’Apotesi, la cui visita è aperta al pubblico solo in rare occasioni.

L’appuntamento per quello che è ormai il 32esimo "Instameet" del gruppo è fissato per sabato 30 marzo alle 14,45 davanti la Rocca e al termine ci sarà il solito aperitivo durante il quale verranno scelte le foto da pubblicare sul sito della Gazzetta di Parma.

Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione al link http://bit.ly/instameetparma32