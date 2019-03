Dalla Polveriera a ViaDueGobbiTre: tante iniziative "Off", con un pizzico di Parma

Il 12 aprile si apre Fotografia Europea, con il tema "Legami. Intimità, relazioni, nuovi mondi". Assieme alle mostre principali, il circuito Off proporrà tante altre iniziative gratuite: 320 mostre fotografiche e 30 eventi, che animeranno Reggio Emilia e provincia, sempre dal 12 aprile.

Al circuito Off partecipano anche fotografi del Parmense: Erika Sereni di Colorno, con la sua mostra sul "Re del Po", e l'associazione Parmafotografica, con la mostra "Legami infiniti".

Il circuito si diffonde in ogni dimensione della città: centro, quartieri, gallerie, negozi, aziende, spazi pubblici e privati, zone protagoniste di processi di rigenerazione urbana. Orientarsi tra queste innumerevoli opportunità chiama il visitatore a ri-conoscersi in un progetto comune, lo rende consapevole del suo ruolo attivo, ne esalta l'attitudine all'incontro e alla diffusione di buone pratiche.

Da non perdere nell'edizione 2019 di Fotografia Europea Off:

● le mostre della Polveriera, lo spazio dedicato all’inclusione e all’innovazione sociale della città;

● il nuovo progetto di Federico Cianciaruso, Cristiano Di Nicola e Simone Galli,

vincitori del contest OFF 2018, al Project Room di Palazzo Magnani;

● le personali di Antoine d’Agata (Spazio Fotografia San Zenone), Otino Corsano (Chiesa di SS. Carlo e Agata), Filippo Menichetti (Careipro e Camera di Commercio), Enzo Crispino (Reggiane Parco Innovazione);

● OFF @school, il circuito espositivo nelle scuole della città che coinvolge gli

studenti;

● le collettive a Palazzo Brami, Toschi Arredamenti, Palazzo Massa, Villa Sistemi Reggiana;

● le mostre dell’associazione Refoto negli spazi ex ACi di via Secchi e alla Prefettura;

● l’itinerario nei centri diurni e socio occupazionali per persone diversamente abili che si trasformano in luoghi della creatività

● le mostre nelle gallerie;

● gli autori del Laboratorio Aperto Urbano ai Chiostri di San Pietro;

● le mostre diffuse nel centro storico: via Romavia Roma e l’atelier “Viaduegobbitre”

● Oltre i confini cittadini: il circuito Off in provincia con quattro itinerari tra la pianura e la collina dal castello di Bianello a Palazzo Bentivoglio di Gualtieri, all’esposizione en plein air di Rubieralung la via Emilia.



Scopri le novità della sezione Fotografia