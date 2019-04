Il 1° Maggio a Parma e provincia - L'agenda degli appuntamenti

FONTANELLATO

GIORNATA CON LA PASTORALE GIOVANILE

La Pastorale giovanile ha organizzato per sabato un pellegrinaggio a Fontanellato per giovani dai 15 anni in poi. Le iscrizioni devono pervenire entro il 1° maggio scrivendo una mail all’indirizzo: pastoralegiovanilediparma@gmail.com. Questo il programma: 14,30 partenza a piedi dalla parrocchia del Buon Pastore (largo Coen, zona Crocetta); alle 19 arrivo al santuario di Fontanellato, momento di preghiera e apericena; alle 21 servizio navetta per tornare a Parma. L’iscrizione al pellegrinaggio ha un costo di 5 euro.



MONTECCHIO

PRIMO MAGGIO AIOLESE

Torna il Primo Maggio Aiolese. Ad Aiola, frazione di Montecchio, è una Festa dei lavoratori con stand gastronomici, mostre sulla vita contadina, esibizioni di gruppi folkloristici e il ristorante, per pranzare e cenare in compagnia. Non mancherà la cottura a legna della forma di Parmigiano Reggiano, nel caseificio del '700 al centro del paese. Alle 8 la "messa delle massaie", alle 10,30 la messa solenne e alle 11,30 l'inaugurazione della festa di San Giuseppe Lavoratore.

PARMA

MANIFESTAZIONE E POI CONCERTO ALL'EX ERIDANIA

Un concerto e una manifestazione. Il 1° maggio è una festa che vede i sindacati confederali schierati in prima linea e anche le celebrazioni di quest'anno non fanno eccezione. Nei giorni scorsi Cgil, Cisl e Uil hanno reso noto il programma della manifestazione che partirà alle 9.30 da barriera D'Azeglio diretta in piazza Garibaldi, dove è atteso il comizio di Lisa Gattini, neo segretaria della Cgil.

Al parco ex Eridania invece a partire dalle 12 ingresso libero e gratuito per il pranzo dei lavoratori e il tradizionale concerto organizzato da Cgil, Udu e Puzzle. Sul palco saliranno Giorgio Poi, Africa Unite System of a Sound insieme a tanti altri.

RUNNING + BIKE: TORNA LA STAFFETTA DA FARE IN COPPIA

Torna la sfida della «Running+Bike», la staffetta podistico-ciclistica a coppie organizzata, come ogni anno, il 1° maggio a Vicofertile dal circolo parrocchiale «La Lanterna». Una corsa originale e unica nel suo genere che negli anni (quella di mercoledì sarà la tredicesima edizione) ha saputo conquistare tutti: podisti, ciclisti ma anche semplici curiosi. Per partecipare, infatti, non serve essere campioni allenati: servono solo una bicicletta, la voglia di divertirsi e un compagno con cui dividere le fatiche.

Il percorso (partenza e arrivo dalla piazza di Vicofertile) è lungo 12,6 km, e ogni coppia dovrà percorrerlo alternandosi: mentre uno pedala, il compagno corre a piedi, su frazioni di circa 3 km a testa. A fare da «testimone» sarà la bici stessa: lungo il percorso, ai punti di cambio, il ciclista darà il posto in sella al corridore e viceversa. Un’esperienza diversa da condividere con i figli, con il marito o la moglie, con un amico, ma soprattutto l’occasione per trascorrere una giornata diversa, all’aria aperta.

L’organizzazione metterà a disposizione anche le bici, su richiesta e prenotazione. Il ritrovo è fissato per il 1° maggio, a partire dalle 8,30; la partenza sarà alle 9, 30. Per informazioni: 338/1765405. Chi volesse partecipare ma non ha un compagno, può fare richiesta a podismo@circololalanterna.it.

APERTI I MUSEI CIVICI

Mercoledì 1° maggio il Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari e la Pinacoteca Stuard osserveranno l’orario di apertura prolungato dei giorni festivi, con uno speciale programma di attività.

Castello dei Burattini

Ore 11.00: visita guidata Burattini e marionette. Una speciale visita al nuovo percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

POLESINE ZIBELLO

"LA COLORATA" IL 1° MAGGIO

E’ stata posticipata a mercoledì «La Colorata», la camminata promossa da Asd Viro a Santa Franca di Polesine Zibello. Il ritrovo è alle 15, mentre la partenza è alle 16. La camminata non competitiva sarà di 6 km e ad ogni km si verrà colorati. È possibile prenotare chiamando il 3491878291.



PORPORANO

L'AVIS CELEBRA I QUARANT'ANNI DI ATTIVITA'

Mercoledì primo maggio a Porporano si svolgerà la 40esima camminata promossa dall’Avis di base Porporano-Mariano. Il ritrovo è alle 9 nel campo parrocchiale di Porporano per le iscrizioni, sempre ad offerta, e la partenza fissata alle 9.30. Il percorso sarà di circa dieci chilometri e verranno premiati i primi cinque bambini e le prime cinque bambine che frequentano le scuole elementari. All’arrivo si potrà degustare il ristoro, offerto dall’Avis di base Porporano-Mariano, a base di torta fritta, salumi e torte; ci saranno le premiazioni e l’estrazione dei premi donati dagli sponsor. A partire dalle 13.30 «giochi di una volta» per adulti e bambini mentre dalle 15.30 si potrà cantare e ballare con il gruppo «Infigardi». Fino alle 17 merenda e degustazione birra. Una giornata per celebrare i quarant’anni di questa storica manifestazione.

ROCCABIANCA

A FONTANELLE FESTA IN NOME DI GUARESCHI

Come ogni anno torna al Museo del Mondo Piccolo di Fontanelle la tradizionale festa del Primo Maggio con il compleanno di Giovannino Guareschi. La manifestazione inizierà alle 15,30 da piazza Balestrieri dove, davanti al monumento di Giovanni Faraboli, fondatore del movimento delle cooperative socialiste, in collaborazione con la Camera del lavoro di Roccabianca, verrà celebrata la Festa dei lavoratori accompagnata dagli inni della tradizione popolare eseguiti da Eugenio Martani e Corrado Medioli. Il corteo si avvierà poi al Museo che per l’occasione di festa sarà arricchito dalla mostra «Il Mondo piccolo dei piccoli» realizzata dagli alunni delle classi quarte della scuola primaria di San Secondo dell’istituto comprensivo Giovannino Guareschi, che in questo anno scolastico, con le insegnanti e l’esperta d’arte Antonella Ramazzotti, hanno approfondito il tema della grafica guareschiana allo scopo di presentare i luoghi più significativi del Mondo piccolo visti dagli occhi dei bambini.

Le musiche di Martani e Medioli accompagneranno poi la presentazione del volume di Davide Barzi «Don Camillo. Il film a fumetti» una vera e propria restaurazione filologica del testo guareschiano. Sarà presente all’incontro anche il pool di disegnatori che ha accompagnato Barzi in questa avventura.

Sarà poi la volta del gruppo Amici di Guareschi che assegnerà il Premio Mondo piccolo 2019 con Giorgio Vittadini presidente del Comitato Guareschi 2018, Mauro Adorni della compagnia dialettale Sissese e Danilo Coppe, docente universitario e maggior esperto di esplosivi in Italia.

RUBBIANO

TORTE CASERECCE E RICAMI PER LA CARITAS

La Caritas parrocchiale di Rubbiano organizza mercoledì 1° maggio, la bancarella delle torte caserecce e dei ricami. I prodotti saranno esposti nel sagrato della chiesa di Rubbiano a partire dalle 10. Il ricavato sarà devoluto per sostenere progetti e adozioni a distanza in Sierra Leone.

SALSOMAGGIORE

AL BERZIERI UN CONCERTO PER FLAUTO

Nuovo appuntamento con la rassegna «i Concerti dell’Accademia» organizzata da «I Musici di Parma». Domani alle 18 alle Terme Berzieri è in programma il concerto «Il flauto» con gli allievi della classe di flauto. Introduzione a cura del maestro Marco Zoni. Ingresso libero. Il concerto sarà preceduto alle 17 dalla visita guidata al Berzieri (prenotazione obbligatoria).



SORBOLO

AL PALA ARISI IN SCENA LA SCHERMA

La grande scherma sarà protagonista al Pala Arisi di via Gruppini a Sorbolo mercoledì, dalle 9 alle 19, ingresso gratuito, in occasione del campionato regionale «Gran premio giovanissimi & trofeo Coni fase regionale» che vedrà scendere in pedana giovani atleti dai 10 ai 20 anni. Si stima una partecipazione di circa 300 praticanti da tutta l’Emilia Romagna con il Club scherma La Farnesiana di Parma, organizzatore dell’evento con il patrocinio del Comune di Sorbolo Mezzani. La Farnesiana promuove la scherma anche tra giovanissimi, «master» e amatori.



SFILATA DEI TRATTORI IN CENTRO

Tradizionale raduno trattoristico per le vie di Sorbolo mercoledì. Alle 9 ritrovo dei trattori in via Martiri della libertà, alle 10 sfilata lungo le vie 25 Aprile, Garibaldi, Gruppini, Beethoven, Mozart, Puccini, 24 Maggio e piazza Lavoratori La Sovrana. Alle 13 pranzo al «Bangmaker369» a Parma. Prenotazione obbligatoria al numero 342-5006429.