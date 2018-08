All'international Food Festival di Fidenza Village le ricette a quattro zampe della pet chef Kiki Pelosi

E’ tutto pronto a Fidenza Village per una serata di cucina a quattro zampe post Ferragosto. Giovedì sera 16 agosto arriva la nota pet chef Sara Ricci, in arte Kiki Pelosi con proposte fresche per l’estate. Famosa per le sue apparizioni televisive dove prepara appetitose e salutari ricette per gli animali, Kiki sarà protagonista del terzo appuntamento dell’International Food Festival di Fidenza Village che intende offrire ai propri ospiti un vero e proprio viaggio alla scoperta dei sapori autentici, nazionali e internazionali, interpretando al meglio il proprio ruolo di shopping tourism destination. "Realizzerò dei cupcake gourmet con fiori eduli e piante officinali per gli animali ospiti del Village dove sono sempre benvenuti - spiega Kiki -Sarà allestita un’area dedicata, con angolo ristorazione e una esclusiva pet-toilette, che andrà ad ospitare i pelosi presenti all’evento. Io e la mia piccola assistente Albicocca, illustreremo tutti gli ingredienti durante lo showcooking, sveleremo alcune curiosità sui fiori e sulle erbe officinali e soprattutto saremo liete di passare qualche ora con voi e con il vostro cane presso Ca’ Puccino. Menù e ricette che propongo sono tutte approvate dal mio veterinario.Tutti sono invitati al party post Ferragosto!". Dopo anni passati in California, dove l’idea di festeggiare i propri animali da compagnia è molto diffusa, Kiki è stata la prima party planner per animali in Italia trasformando in lavoro la passione di sempre per i pelosi. Per questo è conosciutissima nel mondo pet per le sue “feste bestiali” e compleanni a quattro zampe. "Perché festeggiarli? Per celebrare il loro affetto e devozione e perché sono parte della nostra famiglia". Come ogni giovedì, in occasione dell’International Food Festival, il Villaggio rimarrà aperto fino alle 23.