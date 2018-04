Porte aperte in fattoria, ballo e passeggiate: l'agenda del sabato

FATTORIE DIDATTICHE - TORNA LA FESTA DI PRIMAVERA

Quale modo migliore per dare il benvenuto alla bella stagione, se non con una festa in fattoria? Sabato e domenica si rinnova l’appuntamento della «Festa di primavera» con i laboratori, nelle fattorie didattiche del nostro territorio, rivolti a bambini e genitori, che permetteranno di conoscere e approfondire il legame tra l’agricoltura, i suoi prodotti e l’alimentazione, allo scopo di promuovere un consumo alimentare consapevole in maniera giocosa e allegra. Una serie di incontri, promossi dall’associazione «Fattorie didattiche» di Parma con il patrocino della Provincia, che hanno preso il via domenica scorsa.





Sabato: alla fattoria didattica «Il Gelso» in via Gandazzi 85 a Cazzola di Traversetolo, dalle 15 alle 18.30, «Mani in pasta…Bio», un pomeriggio insieme tra orti e cucina con la visita agli animali della fattoria e la raccolta delle erbe e passeggiata al bosco della Fola; alla fattoria didattica «La Daina Bianca» in via Case Oppici 114 a Solignano, dalle 15 alle 18.30, «Una giornata da contadino»; alla fattoria didattica «Le Colline della luna» in strada Campanara 20 a Miano di Medesano, dalle 15.30 alle 18, è in programma «L’olivo e l’olio», una giornata istruttiva e divertente per conoscere l’olivo e, dopo il laboratorio, si potrà degustare una merenda con l’olio da poco franto, le olive in salamoia, il miele e le focacce.

Per informazioni, consultare la pagina Facebook «Associazione Fattorie Didattiche Parma».

____________________

ALBARETO

MEETING SULLE PICCOLE REALTA' PRODUTTIVE

Organizzato dal Lions Club di Borgotaro in collaborazione con Confagricoltura di Parma, Comune e Comunalia di Albareto si terrà sabato a partire dalle 10, nel palazzo della Comunalia in via della Repubblica ad Albareto, un meeting sulle piccole realtà produttive dell’Appennino Parmense e le prospettive di sviluppo.



BEDONIA

TANTE INIZIATIVE NEI DUE RIFUGI DEL MONTE PENNA

Tutto pronto anche in questo weekend per accogliere quanti sceglieranno di godersi alcune ore tra le faggete del monte Penna. Nei due rifugi fino all’imbrunire di domenica sono state organizzate escursioni e camminate con la possibilità di noleggiare racchette, scarponi e altre attrezzatura da montagna e abbigliamento sportivo. Non mancherà la buona cucina



BORGOTARO

GITA ALLA RISERVA DEI GHIRARDI

al Centro visite della Riserva dei Ghirardi a Porcigatone di Borgotaro dalle 9 alle 13 è in programma un’uscita con un pastore e le sue pecore alla scoperta della natura dei pascoli, della vita degli ovini, del lavoro dei cani guardiani e da conduzione. Per informazioni e prenotazione 3497736093.



SPETTACOLO DI DANZA CLASSICA AL «MOSCONI»

Sabato alle 17.30 si terrà all’auditorium Mosconi spettacolo di danza classica “Pomeriggio da favola”. Per informazioni contattare l’ufficio turistico allo 052596796.





BUSSETO



FAUSTINO COPPI PRESENTA IL LIBRO SU SUO PADRE

Nell’ambito della settima edizione di «Sportivamente - La cultura fatta con i muscoli», rassegna sportivo-letteraria promossa dall’Asd Full Monty Fc, sabato alle 21, nella suggestiva cornice di Villa Pallavicino, si terrà la presentazione del libro «Un’altra storia di Fausto Coppi- lettere di un figlio a suo padre» alla presenza dell’autore, Faustino Coppi, figlio unico del Campionissimo. La serata sarà condotta da Alessandro Freschi. Ingresso libero.





«SÒTTA A CHI TÒCCA» AL TEATRO VERDI

sabato alle 21, al teatro Verdi, va in scena la commedia «Sòtta a chi tòcca» con la Compagnia dialettale della Famija Pramzana. All’esordio teatrale la commedia di Luigi Orengo - portata al successo negli anni ‘50 da Gilberto Govi - ha come protagonista e regista Franco Greci. «Sòtta a chi tòcca» narra la storia di tre cugini, ormai attempati, scatenati per la caccia alla eredità di uno zio d’America. Il testamento assegna l’ingente patrimonio a quello che per primo avrà un figlio maschio in grado di assicurare continuità al cognome. Dei tre cugini, uno è scapolo ma già anziano, l’altro è in procinto di farsi prete mentre il terzo, vecchio e misantropo, è separato da anni dalla moglie e senza figli. Ma l’avidità smuove le montagne...

Parte dell’incasso della serata bussetana sarà devoluta ad Avi che, da settembre ha aperto un ambulatorio, grazie alla disponibilità del Comune di Busseto e alla collaborazione delle associazioni dei Marciatori di Busseto e dell’Assistenza Pubblica, dedicato alla prevenzione dei disturbi perineali, un tema importante e spesso taciuto per vari tabù. I biglietti sono disponibili all’Ufficio Informazioni in piazza Verdi (9.30- 13 e 14.30-17.30). sabato la biglietteria rimarrà aperta fino all’inizio della rappresentazione. Info allo 052492487.

CALESTANO

SERATA DI BALLO E GARA DI SCALA 40 AL CIRCOLO ANZIANI

sabato alle 21,15 nella Sala Borri della Casa del Popolo il circolo anziani organizza una serata di ballo con il complesso «Cuore Matto»; domenica nella sede di via Maschi si terrà invece una gara di scala 40 in compagnia; le iniziative sono riservate ai soci Ancescao.



COLLECCHIO



PROSEGUE LA MOSTRA «IL MARE SOTTOSOPRA» A VILLA SORAGNA

A Villa Soragna nel Parco Nevicati prosegue la mostra “Il mare sottosopra” di Stefano Magnani e degli artisti della sua scuola (aperta tutti i giorni 9,30-13/14,30-18,30, chiusa domenica e lunedì).



COLORNO

AL CRAL FARNESE SI BALLA IL LISCIO

sabato a partire dalle 21,30, al Cral Farnese di via Roma si ballerà il liscio con l’orchestra Nadia Nadì. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 0521815468.



FIDENZA

CONOSCERE LA BIRRA ARTIGIANALE AL FIDENZA VILLAGE

Conoscere la birra artigianale e i suoi segreti attraverso il racconto di un esperto birraio e soprattutto delle degustazioni. Sabato e domenica alle 17, la salumeria con cucina A casa di Emilia di Fidenza Village organizza un beer masterclass gratuito di Birrificio Farnese. La degustazione delle birre, in 4 differenti stili, partirà dalla birra chiara per concludere con la birra più strong: Birra Chica Blonde Ale, Birra Green Dew Saison, Birra Calumet American Pale Ale (Apa) e Birra Pashá Ipa. Il numero massimo è di 20 partecipanti. Per iscriversi info@parmamenu.it.



E' IL MOMENTO DELLA FIERA DI SAN LAZZARO

Ritorna da sabato a Fidenza la tradizionale fiera di San Lazzaro, il primo appuntamento di primavera in città e seconda solo alla fiera di San Donnino tra le ricorrenze popolari fidentine

Sabato, dalle 16, pomeriggio dedicato ai bambini, con i gonfiabili gratis, dimostrazione di decorazione col cioccolato, party goloso per i piccoli a base di cioccolato e nutella, trucca bimbi e sculture di palloncini. Sempre dalle 16 funzioneranno gli stand gastronomici.



FONTANELLATO



AUTOREVOLE CENA AL «LABIRINTO» CON BUFFA E NIDI

Saranno il giornalista Federico Buffa e il compositore-pianista Alessandro Nidi gli ospiti dell’Autorevole Cena al Ristorante Bambù del Labirinto Della Masone in programma sabato sera. Intervallato dai piatti ideati per l’occasione dallo Chef stellato Massimo Spigaroli e realizzati dal suo allievo Rocco Stabellini, prenderà vita il racconto di una pagina leggendaria dello sport: il mito di Jesse Owens. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0521/1855372.





IL DUO DI PICCHE TORNA AD ESIBIRSI ALLA BOTOLA

Il Duo Di Picche ritorna a esibirsi sabato alle 21 alla Botola del Teatro di Fontanellato con cover e pezzi originali interpretati da Greta Montagna e Andrea Rizzi. L’ingresso è libero.



LA DE ANGELIS PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO

sabato alle 16,30 nella Sala delle vele del Museo Rocca Sanvitale, Daniela De Angelis presenterà il suo nuovo libro «Il mondo di Natale e Marianna Prampolini» edito da Gangemi. Il volume costituisce una ricognizione sulle collezioni d’arte, le abitazioni, i luoghi frequentati dalla coppia formata da Natale Prampolini, autore delle principali bonifiche italiane della prima metà del secolo e Marianna Tirelli, scrittrice, collezionista, cultrice d’arte.







LANGHIRANO

"BASTA UN ASSAGGIO" FA TAPPA AL TEATRO AURORA

A grande richiesta torna «Basta un assaggio»: sabato alle 21 al Teatro Aurora fa tappa la commedia musicale “ripiena d’amore” che ha conquistato il pubblico in un paio di date nel parmense lo scorso anno. Regia e liriche di Emanuele Valla con le coreografie di Rita Terenziani per il laboratorio di musical dell’associazione culturale Legenda Musica di Traversetolo. Per informazioni e prenotazioni: 347 935792.





MONTECHIARUGOLO

MEMORIA LETTERARIA E SAPORI DEL TERRITORIO

sabato alle 16.30 ci sarà «L’Enza a Montechiarugolo: una passeggiata tra paesaggio, memoria letteraria e sapori del territorio». Il ritrovo dell’evento è fissato davanti al locale castello. L’iniziativa fa parte della Rassegna «Trame: Storie, intrecci, luoghi e racconti», che vede coinvolte le cinque biblioteche dell’Unione Pedemontana parmense.



MONTICELLI TERME

SERATE TRA MUSICHE LATINE E BALLO LISCIO

spumeggianti serate al «Salotto del Lallo» in via Marconi dove i tanti provetti ballerini potranno nuovamente riassaporare le sonorità latine ,ma non solo. sabato a partire dalle 22.30, in pista si esibiranno i ballerini della scuola «Damas y Caballeros» che presenteranno gli show «Rondò veneziano» e «Tributo a Portorico»; in consolle si esibirà Lele Milano dj. Pizzata dopo mezzanotte. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338/8779347).



NOCETO

AL SALONE AVIS APPUNTAMENTO CON IL LISCIO

appuntamento con il ballo liscio nel Salone dell’Avis di Noceto. sabato dalle 21, tutti in pista con la musica selezionata da Dj Lupetto.

__________________________



PARMA

IL CASTELLETTO - SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA NICOLA MARCHESE

Serata danzante con l’orchestra Nicola Marchese sabato dalle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto. Per informazioni e prenotazioni 340 2691601.



CITY ANGELS - L'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE

sabato alle 10.30, è in programma l’inaugurazione della nuova sede della sezione di Parma dei City Angels Italia in piazzale Rastelli 27/b (zona San Leonardo). Un’occasione importante per l'associazione per farsi conoscere alla cittadinanza e presentare l’attività di volontariato di questo sodalizio, guidato da Giancarlo Ruberti, che si è formato in città nel 2011.



SAN PANCRAZIO - CONCERTO DI VALENTE AL BAR PAOLO

Raffaele Valente, cantautore tarantino ma parmigiano di adozione torna in concerto sabato alle 19 al Bar Paolo di San Pancrazio proponendo in veste acustica i nuovi brani del suo 2° lavoro solista.



OFFICINE ON/OFF - WORKSHOP «L'AMORE CHE CURA»

sabato alle 20, il Centro polifunzionale «Casa nel Parco» (nei locali delle Officine On/Off) ospiterà il workshop «L’Amore che cura», con Claudio Pagliara (ricercatore, oncologo e medico olistico) ed il coach e formatore Andrea Giuffredi. L'iscrizione è obbligatoria al 3498022561 oppure http://www.giuffrediandrea

.com/amoreautostima.

AL MORO CAFFE' - PORTAVOCE CANTANTI

sabato a partire dalle 20, il gruppo karaoke nostrano «Portavoce Cantanti» - composto da Marco Melli, Pierfrancesco Bisaschi e Valentina Brozzi - si esibirà al «Moro Caffè» di via Emilio Lepido 289/a per una serata di buona cucina, musica e divertimento. Informazioni: 349/2889846.

__________________________

POLESINE

GIORNI TUTTI DA GUSTARE DEDICATI AL GRANDE FIUME

Tradizione, ambiente, turismo e gastronomia. Questi i temi portanti dei tre giorni della prima edizione del «Po Festival» in programma da fino a lunedì all’Antica Corte Pallavicina di Polesine che lo organizza con il patrocinio di Regione, Provincia, Legambiente, circolo Aironi del Po, Comuni di Parma, Polesine Zibello e Stagno Lombardo. Fortemente voluto dalla famiglia Spigaroli, vedrà alternarsi sul palco dell’Antica Corte Pallavicina relatori di fama internazionale, scienziati e rappresentanti del popolo del Grande Fiume. Si parlerà di regimazione delle acque, della reintroduzione dei pesci, idraulica, ambiente, antiche battaglie, traghetti, mulini ad acqua ma soprattutto del «Sistema Po», mentre i ragazzi degli Istituti alberghieri di Salsomaggiore, Piacenza, Ferrara e quelli degli Istituti Agrari gestiranno la ristorazione. Sarà un evento diretto non solo agli chef stellati ma anche e soprattutto a chi gestisce baracche, baracchini, trattorie e ristoranti, protagonisti, con il loro lavoro di tutti i giorni, di una strenua difesa dei valori e delle tradizioni del fiume.

Il festival si aprirà sabato alle 10,con i «sindaci d’acqua» e l’apertura degli stand. Dalle 10 alle 12.30 si parlerà di «Pesce d’acqua dolce. Cosa portiamo in tavola oggi. Esperienze, problematiche e opportunità». Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, si parlerà di «Storia recente del Po e dei suoi pesci» ma anche di racconti fra curiosità, aneddoti e storie di fiume, con la presenza anche di Max e Amabilia (Cantastorie del Po). Alle 21.30 si terrà la Fiaccolata nel bosco e sulle rive del Po arricchita dal «caffè dei Barbuter» e chiacchiere con Patrizia Reggio a base di «storie d’acqua dalla preistoria ad oggi».





PONTREMOLI

CAMERE DA LETTO AL TEATRO DELLA ROSA

Il teatro della Rosa ospiterà sabato e domenica, sempre alle 21, la pièce teatrale «Camere da Letto», una farsa del 1975 scritta da Alain Aickbourne. Lo spettacolo è organizzato dal centro giovanile «Monsignor Sismondo» che, sotto la regia dell’esperto Mauro Darchi, ha assoldato un cast di attori locali, giovani e meno giovani e alcuni addirittura debuttanti.



SALSOMAGGIORE

PASSEGGIATA DA SCIPIONE PASSERI A CANGELASIO

sabato è in programma «Orchidee Trek & Wine», una suggestiva passeggiata ad anello da Scipione Passeri a Cangelasio. Il ritrovo per la partenza è fissato alle 15 nell’area di sosta a Pietra Nera di Scipione Passeri. L’iniziativa, organizzata dai Parchi del Ducato, è inserita nel calendario di «Camminaparchi 2018/2019». Sarà una facile escursione, della lunghezza di sei chilometri, per scoprire i tanti paesaggi del Parco dello Stirone e del Piacenziano. Informazioni e prenotazioni (obbligatorie): 329/8674967 oppure paolabondani@gmail.com.



SAN SECONDO

ROCCA DEI ROSSI APERTA AL PUBBLICO DOMANI E DOMENICA

sabato la Rocca dei Rossi di San Secondo sarà aperta al pubblico alle 15, 16, 17, 18.

MOSTRA COLLETTIVA ALLA ROCCA DEI ROSSI

San Secondo, alla Rocca dei Rossi prosegue fino al 29 aprile la mostra collettiva “C’era una volta l’arte” organizzata dall’Associazione culturale “Un Po d’arte” col patrocinio del Comune. Più di 30 artisti raccontano a modo loro e con diverse tecniche, il fantastico della creazione: quadri figurativi, surreali, espressionisti, informali, astratti, opere concettuali che si richiamano armoniosamente nelle già ricche sale espositive.



TORNA IL MERCATO CONTADINO

sabato appuntamento con il mercato contadino, dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà a San Secondo. Si potranno trovare tutti i prodotti di stagione grazie all’iniziativa che vedrà protagonisti gli agricoltori delle Terre Rossiane.



SORAGNA

BALLO LISCIO CON IL DJ BEPPE AL CIRCOLO ANZIANI

Sabato sera all’insegna del ballo liscio, al circolo anziani di Soragna: nella struttura di via Matteotti, dalle 21 sarà infatti di scena la musica di dj Beppe. L’ingresso al circolo è riservato ai soci muniti di tessera.



CENA A BASE DI CAPRIOLO AL CIRCOLO ALPINI

Sabato sera dedicato al capriolo al circolo degli Alpini di Soragna: dalle 20.30, il menu di una ricca cena comprenderà risotto alla Verdi, spezzatino di capriolo con polenta fresca e abbrustolita e dolce della casa. La quota di partecipazione, compresa di aperitivo di benvenuto e bevande, è di 26 euro: prenotazione obbligatoria ai numeri 334-9229094 o 348-7301062. Ingresso con tessera socio.

TANETO

SERATE AL FUORI ORARIO

sabato alle 22.30, andrà in scena «I love rock». Da Elvis Presley ai Nirvana, da Celentano ai Queen, dai Clash a Jerry Lee Lewis, da Patty Smith ai Blink 182. Informazioni: www.arcifuori.it o 0522/671970.



TRAVERSETOLO



LO SCRITTORE GIORGIO ASTOLFI ALLA «CORTE»

sabato alle 17 nel centro civico “La Corte” lo scrittore Giorgio Astolfi presenta il suo libro “Sussurri dal tempo.” L’autore dialogherà con Ernesto Tirri e leggerà alcuni passi del libro che racconta la storia di due gemelle italo-francesi confinate in Basilicata durante la 2ª guerra mondiale.







VARANO MELEGARI

ESCAPE TOUR AL CASTELLO PALLAVICINO

Fine settimana all’insegna dell’avventura al castello Pallavicino di Varano Melegari. sabato con inizio alle 19, l’associazione Oltrelospecchio organizza l’evento «Escape castle - fuga dal castello». I tour con animazione saranno effettuati alle 19, 20, 21, 22 e alle 23.







ZIBELLO

E' SEMPRE VISITABILE LA GRANDE MOSTRA SUL CINEMATOGRAFO

Nell’ex convento dei padri domenicani, domani e domenica è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. Sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni contattare il 3474065078.