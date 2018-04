Mercato dei fiori, escursioni e aperistreet: l'agenda

FATTORIE DIDATTICHE - TORNA LA FESTA DI PRIMAVERA

Quale modo migliore per dare il benvenuto alla bella stagione, se non con una festa in fattoria? Anche domenica si rinnova l’appuntamento della «Festa di primavera» con i laboratori, nelle fattorie didattiche del nostro territorio, rivolti a bambini e genitori, che permetteranno di conoscere e approfondire il legame tra l’agricoltura, i suoi prodotti e l’alimentazione, allo scopo di promuovere un consumo alimentare consapevole in maniera giocosa e allegra. Una serie di incontri, promossi dall’associazione «Fattorie didattiche» di Parma con il patrocino della Provincia, che hanno preso il via domenica scorsa.







All’agriturismo «Cascina Bodriazzo» a Zibello, dalle 10.30 alle 13, «I bambini che piantavano gli alberi» con gli ospiti che potranno entrare in contatto ravvicinato con i nostri animali che vivono all’aperto; all’agriturismo «Il tempo ritrovato» in via San Geminiano 11 a Monticelli, dalle 15.30 alle 18.30, «Un frutteto, un prato spontaneo…aromatiche profumatissime»; all’azienda agricola «Ciao Latte» in via Borghetto 15 a Borghetto (Noceto), a partire dalle 15.30, «Un po’ di cucina, un po’ di carta… e un po’ di latte»; alla fattoria didattica «La Daina Bianca» in via Case Oppici 114 a Solignano, dalle 15 alle 18.30, «Un giornata da contadino».

Per informazioni, consultare la pagina Facebook «Associazione Fattorie Didattiche Parma».

____________________





BEDONIA

TANTE INIZIATIVE NEI DUE RIFUGI DEL MONTE PENNA

Tutto pronto anche in questo weekend per accogliere quanti sceglieranno di godersi alcune ore tra le faggete del monte Penna. Nei due rifugi fino all’imbrunire di domenica sono state organizzate escursioni e camminate con la possibilità di noleggiare racchette, scarponi e altre attrezzatura da montagna e abbigliamento sportivo. Non mancherà la buona cucina



BORGOTARO

L'ORGANISTA DI PAPA FRANCESCO SUONERÀ IN SANT'ANTONINO

Domenica alle 15,30, nella chiesa di Sant’Antonino Martire in Borgotaro, si esibirà, al prezioso organo «Serassi» del 1795, uno dei più famosi organisti d’Italia e d’Europa: il maestro Juan Paradell Solé, organista titolare della Cappella Sistina, che, come tale, suona regolarmente in tutte le celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, Papa Francesco, nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e nelle manifestazioni concertistiche della Cappella Sistina. E’ pure organista emerito della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma. Si tratta quindi di un evento davvero straordinario e molto atteso. Juan Paradell Solé volge un’intensa attività concertistica in tutto il mondo: Russia, Siria, Stati Uniti, Sud America (oltre, chiaramente all’intera Europa), partecipando ad importanti Festival organistici internazionali. E’ anche docente ed ha al suo attivo una notevole produzione discografica. Il programma musicale che proporrà a Borgotaro, domenica, sarà dedicato a vari autori e tutto improntato al periodo della Controriforma (Cinquecento e Seicento). Il titolo è «La música ibérica del siglo de oro» (La musica spagnola del secolo d’oro). L’ingresso è libero. Gli organizzatori, visto che i posti sono limitati, pregano coloro che sono interessati al concerto, di presentarsi in chiesa per tempo.



ESCURSIONE SUI RESTI ARCHEOLOGICI DELLA CITTA' D'OMBRIA

Il gruppo Cai Alta Valtaro propone, nella giornata di domenica, un’escursione che condurrà i partecipanti sui resti archeologici di Città d’Ombria, sito edificato dagli antichi Liguri e probabilmente fortificato dai Bizantini nel VII secolo; la camminata proseguirà lungo il crinale del Monte Barigazzo. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il numero 3389880627.



LABORATORIO ALLA RISERVA DEI GHIRARDI

«Impronte di impronte» è il titolo del laboratorio gratuito organizzato dai Parchi del Ducato e dal WWF Parma al Centro visite della Riserva dei Ghirardi a Porcigatone di Borgotaro domenica dalle 10 alle 12.30: durante l’incontro, i partecipanti scopriranno come collezionare le impronte degli animali selvatici.





BUSSETO

«VERDI IN TRINCEA» CON GLI ALPINI DOMENICA A TEATRO

«Verdi in trincea»: questo il titolo dell’evento in programma domenica alle 17, al teatro Verdi. Grazie all’iniziativa del gruppo Alpini Terre del Po di Busseto e Polesine Zibello, sarà un pomeriggio di canzoni popolari e canti della grande guerra (nel centenario della fine del primo conflitto bellico) col coro Vittorio Veneto. Info allo 052492487.



COLLECCHIO

GRANDE FESTA DOMENICA AL MUSEO GUATELLI

La Fondazione Museo Ettore Guatelli festeggia i quindici anni di vita domenica, dalle 15 alle 18, con una grande festa al Museo Guatelli di Ozzano Taro per ricordare la nascita del maestro Ettore Guatelli, con visite guidate al Museo per tutto il pomeriggio con una cadenza di trenta minuti l’una dall’alta; laboratorio “Ti faccio le scarpe” per bambini dai 6 anni in su (contributo di 5 euro a bambino, con prenotazione); presentazione dell’esposizione “In assenza di corpi. Collezioni di una collezione”. La fisarmonica di Franco Guglielmetti, il piffero, la piva e la müsa di Carlo Gandolfi insieme alla voce e al violino di Maddalena Scagnelli saranno la colonna sonora del pomeriggio del Museo, con gli Enerbia. Informazioni e prenotazioni: Fondazione Museo Ettore Guatelli tel. 0521.333601 oppure e-mail info@museoguatelli.it.



PROSEGUE LA MOSTRA «IL MARE SOTTOSOPRA» A VILLA SORAGNA

A Villa Soragna nel Parco Nevicati prosegue la mostra “Il mare sottosopra” di Stefano Magnani e degli artisti della sua scuola (aperta tutti i giorni 9,30-13/14,30-18,30, chiusa domenica e lunedì).



COLORNO

DOMENICA IN PIAZZA TRONA L'ANTICO MERCATO CONTADINO

Antico mercato contadino domenica dalle 9 alle 13 in piazza Garibaldi. Tra le bancarelle tanti prodotti a km0 tra cui farine, dolci, formaggi, frutta, marmellate, verdura, salse vegetali, salumi e artigianato artistico.





TORTA FRITTA E SALUME DOMENICA AL CIRCOLO MARIA LUIGIA

Torta fritta e salume domenica dalle 16,30 al Circolo Maria Luigia – Centro sociale Venaria.



FIDENZA

CONOSCERE LA BIRRA ARTIGIANALE AL FIDENZA VILLAGE

Conoscere la birra artigianale e i suoi segreti attraverso il racconto di un esperto birraio e soprattutto delle degustazioni. Domenica alle 17, la salumeria con cucina A casa di Emilia di Fidenza Village organizza un beer masterclass gratuito di Birrificio Farnese. La degustazione delle birre, in 4 differenti stili, partirà dalla birra chiara per concludere con la birra più strong: Birra Chica Blonde Ale, Birra Green Dew Saison, Birra Calumet American Pale Ale (Apa) e Birra Pashá Ipa. Il numero massimo è di 20 partecipanti. Per iscriversi info@parmamenu.it.



E' IL MOMENTO DELLA FIERA DI SAN LAZZARO

Ritorna domenica a Fidenza la tradizionale fiera di San Lazzaro, il primo appuntamento di primavera in città e seconda solo alla fiera di San Donnino tra le ricorrenze popolari fidentine

alle 8, verrà celebrata la messa nella chiesetta di san Lazzaro. Dalle 12 funzioneranno gli stand con torta fritta, patatine salumi, bibite e le prelibatezze della gelateria Al Paradise. Grande attesa alle 16 per il concerto del duo I Masa. Seguirà alle 17,30 l’esibizione di Takemusu Aikido con la scuola di Aikido di Salso e l’esibizione dei tamburi del Tempio Fudenji. Per i più piccoli trucca-bimbi e sculture di palloncini. Negli spazi della fiera si terrà anche l’esposizione dei mezzi militari della Seconda guerra mondiale e dei mezzi agricoli a cura di “A Riva la Machina”, “Rover Joe” e “Tracce di storia”. Sia sabato che domenica sarà aperta la grande pesca di beneficenza.



FONTANELLATO

DOMENICA APERISTREET IN ROCCA SANVITALE

Nuovo appuntamento domenica sera dalle 17.30 alle 20.30 con «Aperistreet in Rocca Sanvitale» che porterà a Fontanellato il food truck «Dal Parmigiano» per un aperitivo informale tra le mura del castello.



CACCIA AL TESORO DOMENICA ALL'ORATORIO

E’ uno dei giochi che più appassiona a tutte le età quello proposto per domenica pomeriggio dagli educatori dell’oratorio: la caccia al tesoro. Alle 15,30 via alla risoluzione di rebus ed enigmi per trovare l’indizio successivo e arrivare prima degli altri alla scoperta del tesoro.



TORNA DOMENICA IL MERCATINO DI FONTANELLATO

Torna domenica, per tutta la giornata, il Mercatino di Fontanellato inserito nel circuito dei mercati storici con circa 100 espositori. Tra gli stand saranno esposti pezzi di antiquariato, vintage retrò e modernariato. Al mercatino attorno alla Rocca, sarà abbinata questo mese l’esposizione «Fontanellato d’altri tempi»,nel cortile interno del castello.



LAGDEI

ESCURSIONI TRA FIORITURE E... CAPPELLETTI

Partirà da Bosco di Corniglio l’escursione organizzata da Terre Emerse e dal Rifugio Lagdei, domenica, per risalire la val Parma in un trionfo di fioriture che faranno sembrare giardino ogni angolo di bosco. La primula, la polmonaria, la scilla, le anemoni e le epatiche e su su fino ai crochi dei pascoli saranno protagonisti di questa escursione che accompagnerà i partecipanti in un crescendo di colore ed emozione che culminerà nell’arrivo a Lagdei dove sostare al sole e mangiare qualcosa al Rifugio.

Dopo la sosta si farà ritorno a Bosco passando per l’altro versante della valle, più boscoso e selvaggio, che regalerà ancora tanti fiori, panorami, emozioni. Il ritorno è fissato per le 9,30 davanti all’albergo Ghirardini di Bosco. Per info e prenotazione (obbligatoria) contattare la guida Gae Antonio Rinaldi al 3288116651 oppure via mail a antonio.rinaldi.76@gmail.com.

Sempre domenica il Rifugio Mariotti e le Guide val Cedra propongono «Ultima neve e Ultra Kappelletto al Lago Santo», una nuova giornata dedicata agli amanti della natura e della buona tavola. Prenotazione obbligatoria entro le 12 di domani al 3290047306 oppure alessandro.bazzini@gmail.com



LANGHIRANO



UNA DOMENICA IN FESTA TRA FIORI, BANCARELLE E GARE DI ROBOT

Nel centro del paese torna infatti “Langhirano in festa”: dal mattino ci sarà “di fiore in fiore”, con la vendita di piante e fiori, con vivaisti in arrivo da diverse parti d’Italia, e bancarelle dell’ingegno e degli hobbisti. Grande è lo spazio per i bambini in via Mazzini: Avis organizzerà il trucca bimbi, la biblioteca comunale darà il via a due laboratori di lettura, verranno lette storie sulle fate con il kamishibai (la valigia dei racconti giapponese), poi i bimbi saranno invitati a interpretare Biancaneve e Pinocchio con le posizioni yoga per vivere i racconti attraverso il proprio corpo. Alla fine la biblioteca offrirà dei piccoli doni: segnalibri divertenti e medaglioni che rappresentano le fate conosciute attraverso i racconti.

Poi ci sarà un laboratorio gratuito dell’associazione Creatività, che permetterà ai più piccoli di dipingere con colori e pennelli, e poi di portare a casa la propria opera, inoltre ci sarà l’esposizione dei quadri realizzati dagli allievi che frequentano il corso di pittura dell’associazione. In più, gli scout Cngei di Langhirano faranno giocare i bambini, e dietro il municipio, in via Ferrari, ci sarà la gara di robot, organizzata dal gruppo RobomakersLab.

Ci sarà anche l’Itsos con un piccolo spazio, i ragazzi del RobomakersLAB mostreranno anche alcuni dei progetti da loro realizzati, vi sarà anche MF Labs con il progetto Arale (il controllo di oggetti tramite onde cerebrali) che sarà liberamente provabile dal pubblico. In più ci saranno le prove dei giochi di società con il negozio Dado cosmico, e lo spazio Gommaland. Per le vie del paese ci saranno menu tradizionali e torta fritta.





MONTICELLI TERME

SERATA COL BALLO LISCIO

spumeggianti serate al «Salotto del Lallo» in via Marcon. Domenica sera spazio al ballo liscio. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338/8779347).



__________________________



PARMA



UNMS - DOMENICA L'ASSEMBLEA ANNUALE

E’ stata convocata per domenica alle 9,30 nella sede di piazzale Rondani l’assemblea annuale dei soci dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio. L'occasione sarà utile anche per conoscere il programma della gita a Vigevano, del prossimo 26 maggio, festeggiare i tesserati che hanno raggiunto importanti anniversari di associazione e rinnovare l’adesione per chi non l’avesse ancora fatto.

MUSEO LOMBARDI - SECONDO APPUNTAMENTO CON LA MUSICA

E’ in programma per domenica alle 16 il secondo appuntamento con «Musica al Museo», la rassegna musicale del Museo Lombardi, con brani di Vanhal, Haydn, Mozart e Beethoven interpretati da Mario Lacchini, al flauto traverso classico, e da Aya Azegami, che si esibirà al fortepiano che la duchessa Maria Luigia commissionò intorno al 1825 al costruttore viennese Johann Schanz prediletto dallo stesso Beethoven. Il concerto non prevede alcun supplemento al regolare biglietto di ingresso al Museo e si consiglia la prenotazione telefonica allo 0521 233727 o via mail all’indirizzo glaucolombardi@libero.it.





TEATRO CONFORTI - SUPEREROI E MONDI IMPROVVISATI

Si chiama «Buzzer, storie di supereroi e mondi improvvisati» ed è il titolo dello spettacolo - improvvisato, adatto tanto ai bambini, quanto agli adolescenti e agli adulti - che andrà in scena domenica alle 16.30, al teatro Conforti in piazzale Volta 1/a.



FESTA A BAGANZOLA - PER I 92 ANNI DI RENZO SALVARANI

Domenica, a partire dalle 12, alla Casa della Gioventù in via Santi 5/a a Baganzola è in programma la festa per le 92 primavere del cavalier Renzo Salvarani, un mito nell'industria e nello sport. L’evento, realizzato con il contributo dal Comune di Parma, è organizzato dalla famiglia Salvarani in collaborazione con le associazione di volontariato di Baganzola (Arci, Avis-Aido e Anspi). Questo compleanno davvero speciale si svolgerà proprio nel teatro di Baganzola intitolato a Maria Pia Cavallini, madre di Renzo Salvarani. Sul palco verrà posizionato uno schermo su cui verranno proiettate immagini storiche della Salvarani e di Renzo Salvarani. Durante il pranzo verranno invitati a salire sul palco per un saluto e gli auguri a Renzo Salvarani: Luigi Gandolfi e Leo Davoli (in rappresentanza di dipendenti e sindacati), Patrizia Capitani (vice-presidente dell’Upi), Cesare Azzali (direttore generale dell’Upi), Nicoletta Paci (assessore alla Partecipazione del Comune), Carlo Capria (Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Programmazione e coordinamento della politica economica), Paolo Pessina (scrittore), Claudio Rinaldi (vice direttore della Gazzetta di Parma) e Vittorio Ferrarini (pittore).

Al termine del pranzo verrà consentito l’ingresso anche ad altre persone per assistere alla sfilata di importanti personaggi che hanno fatto la storia dello sport in Italia ed all’estero sotto i vari marchi del Gruppo Salvarani e tra questi gli atleti di ciclismo con la mitica Salvarani (tra cui Adorni e Gimondi), baseball con la mitica Germal (tra cui Castelli e Varriale), pallavolo con Scotti, De Angelis e Roncoroni, pallacanestro con Nicoletta Dall’Aglio e Claudio Gorreri, calcio con la testimonianza di Ermes Foglia presidente della risorta Parmense. L’evento sarà condotto da Francesco Silva affiancato da Giovanni Salvarani, Alessandro Freschi e Paolo Gandolfi. Tra gli omaggi al cavalier Salvarani un quadro, dedicato e realizzato appositamente per l’occasione dal pittore Vittorio Ferrarini.

Nel corso degli interventi, saranno presentati in anteprima due libri: uno su Renzo Salvarani ed un «Dossier Salvarani» scritto da Giovanni Salvarani. L’evento verrà ripreso nei mesi successivi per divenire parte integrante di una mostra dedicata all’azienda Salvarani: l’esposizione si svolgerà nell’arco di tre settimane e sarà organizzata dall’imprenditore Marco Mazzoni all’interno dei locali del «Cubo» di via Spezia e sarà il primo step di un progetto pluriennale orientato a tenere viva la memoria di aziende storiche della provincia di Parma che hanno lasciato un segno nell’imprenditoria nazionale ed internazionale.



__________________________

POLESINE

GIORNI TUTTI DA GUSTARE DEDICATI AL GRANDE FIUME

Tradizione, ambiente, turismo e gastronomia. Questi i temi portanti dei tre giorni della prima edizione del «Po Festival» in programma fino a lunedì all’Antica Corte Pallavicina di Polesine che lo organizza con il patrocinio di Regione, Provincia, Legambiente, circolo Aironi del Po, Comuni di Parma, Polesine Zibello e Stagno Lombardo. Fortemente voluto dalla famiglia Spigaroli, vedrà alternarsi sul palco dell’Antica Corte Pallavicina relatori di fama internazionale, scienziati e rappresentanti del popolo del Grande Fiume. Si parlerà di regimazione delle acque, della reintroduzione dei pesci, idraulica, ambiente, antiche battaglie, traghetti, mulini ad acqua ma soprattutto del «Sistema Po», mentre a ragazzi degli Istituti alberghieri di Salsomaggiore, Piacenza, Ferrara e quelli degli Istituti Agrari gestiranno la ristorazione. Sarà un evento diretto non solo agli chef stellati ma anche e soprattutto a chi gestisce baracche, baracchini, trattorie e ristoranti, protagonisti, con il loro lavoro di tutti i giorni, di una strenua difesa dei valori e delle tradizioni del fiume.

Domenica gli stand apriranno alle 10 e, dalle 10.30 alle 12.30, il tema sarà quello del «Costruire un futuro sostenibile nei territori del Po – La riserva Mab Unesco Po Grande». Dalle 16, invece, itinerari in traghetto tra Polesine e Stagno Lombardo con storie, racconti e inaugurazione della mostra fotografica «Il traghetto sul Po». Sia sabato che domenica sarà allestito il «Villaggio medievale» dei pescatori con personaggi in costume e antichi mestieri, ci saranno camminate per tutti sugli argini e nel parco fluviale del Po (a cura dell’associazione Parma che cammina Nordic Walking Plogging); stand gastronomici dei Comuni rivieraschi, degustazioni e menù gastro-fluviali promossi dagli istituti alberghieri e al ristorante dell’Antica Corte Pallavicina e all’Hosteria del maiale e del culatello. Alle 10 e alle 16, itinerari in barca tra Polesine e Stagno (info 3385951432) e, alle 15.30, escursioni in carrozza lungo le carraie del Bosco della Lite. Lunedì 16, quindi, dalle 10 alle 15, dibattito conclusivo su «La cucina gastro-fluviale: un movimento importante per un territorio» a cura dei gestori di baracche, baracchini, trattorie e ristoranti. Non mancheranno stand gastronomici con stuzzichini, primi e secondi piatti e degustazioni. A mezzogiorno «River Food e Bollicine d’acqua» con i ristoratori del fiume che proporranno piatti sfiziosi legati alla loro cucina «gastro-fluviale» insieme a chef stellati e produttori di vino.

Per tutta la durata del festival saranno visitabili anche la mostra fotografica sul Po a cura di Gigi Montali e quella sui paesaggi del fiume a cura dell’Istituto Russel di Guastalla in collaborazione con la Fondazione Emilio Sereni. Sarà anche allestito un plastico che rievocherà la battaglia navale di Polesine del 1427.

PONTREMOLI

CAMERE DA LETTO AL TEATRO DELLA ROSA

Il teatro della Rosa ospiterà domenica, alle 21, la pièce teatrale «Camere da Letto», una farsa del 1975 scritta da Alain Aickbourne. Lo spettacolo è organizzato dal centro giovanile «Monsignor Sismondo» che, sotto la regia dell’esperto Mauro Darchi, ha assoldato un cast di attori locali, giovani e meno giovani e alcuni addirittura debuttanti.





SAN SECONDO

ROCCA DEI ROSSI APERTA AL PUBBLICO DOMANI E DOMENICA

Ddomenica la Rocca dei Rossi di San Secondo sarà aperta al pubblico alle 10, 11 e 15, 16, 17 e alle 18.

MOSTRA COLLETTIVA ALLA ROCCA DEI ROSSI

San Secondo, alla Rocca dei Rossi prosegue fino al 29 aprile la mostra collettiva “C’era una volta l’arte” organizzata dall’Associazione culturale “Un Po d’arte” col patrocinio del Comune. Più di 30 artisti raccontano a modo loro e con diverse tecniche, il fantastico della creazione: quadri figurativi, surreali, espressionisti, informali, astratti, opere concettuali che si richiamano armoniosamente nelle già ricche sale espositive.





SORBOLO

DOMENICA APERTO IL MUSEO CASA DELLE CONTADINERIE

Sarà visitabile domenica, dalle 15 alle 18, il museo Casa delle contadinerie di via Puia a Coenzo, un luogo della memoria che racconta la vita contadina tra fine Ottocento ed inizio Novecento.

TORRECHIARA

VISITE IN COSTUME AL CASTELLO E... MALVASIA

Una domenica tra visite medievali e Malvasia a Torrechiara. Domenica quindici aprile tornano le visite del Castello di Torrechiara con guide in abiti medievali, organizzate da Assapora Appennino. Le visite si terranno alle 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 e 17:30 e avranno un prezzo di tre euro, mentre l’ingresso in Castello sarà di quattro euro. Sempre domenica continua la rassegna «è Malvasia… Un mito mediterraneo». La partecipazione è su prenotazione, per informazioni 328.2250714 www.assaporaparma.it



TORRILE

ESCURSIONE NELLA RISERVA NATURALE

Appuntamento alla riserva naturale di Torrile e Trecasali per domenica alle 9 per l’escursione inserita nel Calendario Camminaparchi 2018 /2019 dei Parchi del Ducato. La giornata prevede una camminata su strada sterrata per raggiungere la stazione d’inanellamento, il pranzo al sacco nell’area pic-nic della Riserva e il rientro in oasi per osservare la vita di palude, quindi il trasferimento in auto ai Fontanili di Viarolo per ammirare una delle ultime risorgive della regione ed il particolare microhabitat che le caratterizza. Il rientro all’oasi è previsto per le 17. La quota di partecipazione all’evento è di 13 euro, 7 per i bambini e ragazzi fino ai 15 anni.

APPUNTAMENTO CON I CLASSICI IN BIBLIOTECA

Un appuntamento con i grandi classici è in programma domenica alle 16 nella biblioteca Wendy dell’oratorio di Torrile grazie a «LeggiAmo» insieme, il gruppo di lettura per adulti e ragazzi organizzato da animatori ed educatori della parrocchia. Chi vuole partecipare può iscriversi al gruppo facebook dell’oratorio San Biagio e contattare le organizzatrici.



TRAVERSETOLO

ESCURSIONE TRA I FIORI DELLE COLLINE

Domenica alle 15 il Centro culturale di Traversetolo e l’Assessorato alla Cultura organizzano l’escursione naturalistica “Passeggiata...nel bosco - Dall’anemone alle orchidee”, alla scoperta dei fiori primaverili sulle colline della zona. Per info: Livio 335 7800359; Mario 340 9842248; Italo 335 6682790 o Carlotta 348 7649114.





TRECASALI

SERATA DANZANTE ALL'ARCI STELLA CON LUCA CANALI

Serata danzante con l’orchestra spettacolo Luca Canali domenica dalle 21.30 al circolo Arci Stella di piazza Fontana. Per info e prenotazioni 347 9242135 o 340 2691601.



VALTARO E VALCENO

ESCURSIONE LUNGO LA COSTA TRA MONEGLIA E FRAMURA

Interessante escursione marittima organizzata dal gruppo di guide ambientali escursionistiche abilitate «Valtaro e Valceno», domenica, che vedrà la partenza da Moneglia e l’arrivo a Framura, passando per Deiva. Partenza con treno alle 8.46 da Borgotaro (7:48 da Parma) e arrivo a Moneglia alle 10:50; ritorno col treno da Framura alle 17:01 e arrivo a Borgotaro alle 19:13 (a Parma alle 20:04). Info e prenotazioni: 339.7843072; antonio.mortali@trekkingtaroceno.it.





VARSI

GITA NELLA VAL PESSOLA TRA VAL CENO E VAL MOZZOLA

Domenica avrà luogo un'escursione lungo la Val Pessola che consentirà di ammirare le cascate e le spettacolari vasche di arenaria. La camminata, organizzata dalle guide Valtaro e Valceno, andrà alla volta di una valle semisconosciuta, tra la Val Ceno e la Val Mozzola, in un percorso colmo di bellezze da scoprire. Il ritrovo è previsto per le 8.15 a Solignano. Partenza alle 8,45 da Prelerna di Solignano (info e prenotazioni: 340.3892488 o 335.6272521; e-mail: davide.costa@trekkingtaroceno.it).

ZIBELLO

E' SEMPRE VISITABILE LA GRANDE MOSTRA SUL CINEMATOGRAFO

Nell’ex convento dei padri domenicani, domani e domenica è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni contattare il 3474065078.