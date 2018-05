Quartieri in festa, aquiloni, fattorie e cantine aperte: l'agenda

BEDONIA

MUSICA, SPORT E GASTRONOMIA SUL MONTE PENNA

Weekend con musica, sport e gastronomia sul monte Penna. nei due rifugi, quello del Faggio dei Tre Comuni e quello della casermetta del Penna fino all’imbrunire di domenica sono in programma escursioni e camminate organizzate con la possibilità di noleggiare racchette, scarponi e attrezzatura da montagna o abbigliamento sportivo.





BERCETO

C'E' LA TRADIZIONALE FIERA-MERCATO DEI FIORI E DELLE ERBE

Domenica il centro di Berceto diventerà una grande serra a cielo aperto: si tiene infatti nel weekend la tradizionale fiera - mercato dei fiori e delle erbe. Si potranno trovare i classici gerani, ma anche pregiate rose e orchidee, piante ornamentali, piante da frutto, piante da orto ed erbe aromatiche.



AVIS IN FESTA PER I SUOI PRIMI CINQUANT'ANNI

L’Avis Berceto nel fine settimana festeggia il suo 50esimo compleanno. Domenica è previsto il raduno alle 9 nella sede sociale, alle 9.45 sfilerà per il paese la banda musicale. Alle 10.30 è prevista la Santa Messa in Duomo e a seguire la premiazione dei donatori benemeriti, delle associazioni di volontariato e delle autorità. E alle 13 pranzo conviviale.

BORGOTARO



PESCA BENEFICA NELL'ANTICO CONVENTO AGOSTINIANO

Domenica nei locali dell’antico convento Agostiniano, posto proprio a fianco della Chiesa di San Rocco sarà aperta la tradizionale pesca benefica, con ricchi premi per tutti. L’intero ricavato dell’iniziativa andrà, come sempre, in beneficenza. Orari: dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18.



DOMENICA L'ATTESA CORSA PODISTICA «STRABURGU»

Si correrà domenica la 15ª edizione della corsa podistica “Straburgu”, organizzata dalla locale sezione Avis in collaborazione con gli istituti scolastici del paese e patrocinata dall’Amministrazione comunale. In piazza Manara, alle 8.30 verrà dato il via alla gara di 13 chilometri e mezzo per le strade del territorio comunale. Sono previsti appositi percorsi nel centro per gli alunni delle medie, con partenza alle 9.30, delle prime, seconde e terze elementari alle 10.30 e delle altre classi della primaria alle 11, sempre da piazza Manara. Alle 12 è si terrà davanti al municipio l’estrazione dei biglietti della lotteria Avis, ed alle 12.30 i partecipanti si ritroveranno per la proclamazione dei vincitori della corsa ed il conferimento del premio “Gianfranco Camiti” al più giovane donatore dell’anno.

ESCURSIONE ALLE ROCCHE DI DRUSCO

Il gruppo Cai Alta Valtaro organizza domenica un’escursione gratuita aperta a tutti alle Rocche di Drusco. I partecipanti al percorso naturalistico-archeologico si ritroveranno alle 9 nel parcheggio in piazzale Castagnoli a Borgotaro, da dove con mezzi propri raggiungeranno la frazione di Revoleto (Bedonia) per dare inizio alla camminata. Al termine della breve escursione visita alla sala archeologica “Severino Musa” al seminario Vescovile di Bedonia, dove sono esposti i reperti ritrovati nel sito. È gradita la prenotazione all’indirizzo mauro.bernardi.orl@gmail.com.





BUSSETO





AL VIA L'INTERNATIONAL STREET FOOD PARADE

Cibo, birra, gastronomia, divertimento ma anche solidarietà con l’International Street Food Parade, in programma fino a domenica. In piazza Verdi, grazie all’iniziativa di associazione Mas e Level Up, con il patrocinio del Comune, si potranno vivere tre giornate dedicate alla degustazione e alla valorizzazione del cibo di strada, con stand/truck, cucine a cielo aperto italiane e internazionali. L’appuntamento è oggi dalle 18 a mezzanotte, sabato e domenica da mezzogiorno a mezzanotte, con ingresso gratuito.



IN PIENO CENTRO RADUNO DI AUTO E MOTOD'EPOCA

Domenica, dalle 9.30 alle 10.30, arriverà a Busseto il Veteran Club Casteggio con settanta vetture d’epoca che sfileranno davanti al monumento al maestro Giuseppe Verdi. A mezzogiorno sarà invece la volta della Pro loco di Soarza Motoclub «Provini» Piacenza con un centinaio di centauri che transiteranno in piazza Verdi. Nel pomeriggio, gli artisti di strada animeranno il centro storico.

DOMENICA VISITABILE LA MOSTRA SU GUARESCHI

Nella sala dell’accademia del Teatro Verdi, domenica,dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18, sarà visitabile la mostra «Giovannino Guareschi – In memoria del grande italiano a 50 anni dalla morte e 110 dalla nascita» promossa dal circolo culturale «Alberto Pasini», patrocinata dal Comune e sostenuta da Banca di Piacenza, Comitato Guareschi 2018 e sponsor privati.



ROMBANO I MOTORI DELLE MOTO GUZZI AMATE DA GUARESCHI

Rombano i motori delle Moto Guzzi a Busseto. Per il prima volta il Comune verdiano ospiterà il Raduno delle Moto Guzzi, in onore di quel grande appassionato dei bolidi con l’aquila che era Giovannino Guareschi. L’appuntamento è fissato per domenica: le iscrizioni si apriranno alle 9 in piazza Matteotti





LETTURA E SCRITTURA A RONCOLE VERDI CON DANIELA NEGRI

Domenica dalle 16, nella saletta Franco Tedeschi, nella sede del «Club dei ventitré» a Roncole Verdi, la professoressa Daniela Negri di Brescia terrà il suo «Laboratorio di lettura e scrittura» con il confronto fra le opere di Giovannino Guareschi e quelle di autori più moderni. La partecipazione è gratuita.





COLLECCHIO



GITA PER TUTTI DOMENICA CON IL CAI FAMILY

Domenica è in programma una semplice escursione del Cai Family Parma alla scoperta del Parco del Taro e di un sentiero fra i più suggestivi. Il ritrovo è fissato al parcheggio della Corte di Giarola alle 10.20 con partenza alle 10.30. Per altre informazioni e iscrizioni, familycaiparma@gmail.com oppure Marco Tarana (338/2621491) e Francesca Trollesi (340/7684327).





COLORNO

RI-UTILIZZIAMO PER AIUTARE IL FILO D'ARGENTO

Domenica, dalle 8,30 alle 11,30, è aperto il box ri-utilizziamo nell’isola ecologica di via Volta. Si possono prelevare tre pezzi a persona, previa offerta devoluta al progetto «Filo d’argento».



ORARI DI VISITA PER IL MUPAC ALL'ARANCIAIA

Il Mupac, museo dei paesaggi di terra e fiume, allestito al primo piano dell’Aranciaia di Piazzale Vittorio Veneto. Il museo è visitabile domenica e festivi dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30. Info e prenotazioni: Pro Loco tel. 0521 816939 (martedì e venerdì, dalle 10 alle 12) - mail proloco-colorno@libero.it

CORNIGLIO

A CAVALLO NEL PARCO DEI CENTO LAGHI

Domenica alle 10 da Polita partirà un’escursione a cavallo nel Parco dei Cento Laghi per cavalieri non alle prime armi. Il Ranch Stella del Bosco, organizzatore dell’escursione, dispone di due cavalli, che possono essere noleggiati dai partecipanti, in alternativa è possibile partecipare con il proprio cavallo. Info e iscrizioni (obbligatorie) 338 7154757 oppure vassy.e@libero.it





FIDENZA

IN CAMPO IN MEMORIA DI ANDREA CIGALA

Scenderanno in campo nel complesso Ballotta, la solidarietà, il divertimento, lo sport, la buona cucina, in una tre giorni, dedicata alla memoria dell’indimenticato Andrea Cigala, il sedicenne fidentino, appassionato di calcio, scomparso nel 2014. Il Ciga day è promosso dall’associazione «Amici di Andrea», col patrocinio del comune. Domenica si terrà una lunga no stop col torneo di calcio Città di Fidenza, con la partecipazione di otto squadre di ragazzi della classe 2007.



FIORENZUOLA D'ARDA

FIORENZUOLANA DI PRIMAVERA FINO A DOMENICA

Fino a domenica a Fiorenzuola d’Arda, appuntamento con l'attesa e ormai storica festa Fiorenzuolana di primavera, giunta alla quarantesima edizione.

FONTANELLATO

DOMENICA UN GRANDE CONCERTO A DUE BANDE

Domenica Fontanellato ospiterà il Corpo Musicale di Sorisole, cittadina del bergamasco, grazie ad un evento organizzato in collaborazione con la Banda Luigi Pini. Dalle 10 i due gruppi di musicisti porteranno il loro repertorio tra le strade del paese e i banchi del mercato settimanale mentre al pomeriggio, alle 17 in via Costa, si terrà un concerto «a due bande» diretto dai Maestri Aldo Boccacci e Oscar Locatelli.

FORNOVO

DOMENICA TORNA L'ATTESA FESTA DELLO SPORT

Torna, negli impianti sportivi di Fornovo la Festa dello sport: la quinta edizione di una manifestazione aperta a tutti, dai bambini agli adulti. Grande novità, alla Festa dello sport 2018, «Pompieropoli»: bambini pompieri per un giorno, grazie alla presenza dei volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, Sezione di Parma. All’esordio anche il corso di tessuti e trapezio: ogni anno ci sarà inoltre la parete d’arrampicata

LANGHIRANO

PASSEGGIATA E VISITE AL CASTELLO DI TORRECHIARA

Domenica il gruppo Guide Val Parma in collaborazione con Assapora Appennino organizza una passeggiata all’Abbazia di San Basilide, nel bosco di Badia Cavana, per poi spingersi fino a lambire gli abitati di Faviano e San Michele. Nel pomeriggio, dopo un trasferimento a Lesignano alla Fésta del Paisàn, alle 15 si terrà una visita al Museo del contadino. In chiusura, alle 16 si terrà la visita ad un prosciuttificio di Langhirano. La quota di partecipazione è di quindici euro per adulti e dieci per bambini con prenotazione obbligatoria. Sempre domenica si terranno le visite in Castello a Torrechiara con guide in abiti medievali organizzate da Assapora Appennino. Le visite si terranno alle 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30. Per informazioni e prenotazioni 3282250714



LESIGNANO

E' ORMAI TEMPO DI VIVERE LA «FÉSTA DAL PAISÀN»

Tempo di «Fésta dal paisàn» a Lesignano: la tradizionale giornata dedicata al mondo agricolo e contadino, celebrata fino all’anno scorso ogni primo maggio, da quest’anno e con la quattordicesima edizione si trasferisce all’ultima domenica del mese. L’appuntamento è quindi domenica per la grande festa dedicata a “Agricoltura, Tradizione e Motori”, le tre parole chiave scelte dagli organizzatori della Pro Loco.

MEZZANI

SMART FESTIVAL NELL'AREA DELLA SCUOLA MEDIA

Smart festival a Mezzano Inferiore domani nell’area della scuola media.. Domenica dalle 10 al circolo Capanna Verde torneo Under 14 di scacchi e premiazioni del torneo provinciale.

MONTICELLI

SERATE DI BALLO LISCIO AL SALOTTO DEL LALLO

domenica ( a partire dalle 21, il «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 ospiterà il liscio. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338/8779347).





NOCETO



BORGHETTO INVITA ALLA GRANDE FESTA DI PRIMAVERA

Il Circolo di Borghetto di Noceto invita alla Festa di primavera che si svolgerà domenica a partire dalle 17.30 nel campo parrocchiale. Una nuova occasione di aggregazione per i più piccoli che potranno giocare con i gonfiabili gratuiti e per gli adulti per i quali è prevista l’esibizione della compagnia dialettale La Sissese con la commedia “Na bèla vendicada” alle 21. Per tutti servizio bar con birra, bibite, vino, panini e la specialità della pizza in teglia.

PARMA

AZIENDA STUARD FESTIVAL DEL BIO E PRODOTTO LOCALE

Festival del biologico e del prodotto locale domenica, dalle 9 alle 19, all’azienda agraria sperimentale Stuard in strada Madonna dell’aiuto. L’appuntamento è organizzato da FederBio, in collaborazione con la Stuard, e sarà dedicato alla presentazione delle realtà più significative del nostro territorio attive nel campo delle produzioni biologiche certificate.

CITTADELLA DOMENICA TORNEO DI CALCIO-BALILLA UMANO

Domenica, a partire dalle 9, in Cittadella prenderà il via il torneo di calcio-balilla umano «Diamo un Calcio alla Leucemia» organizzato da Admo Emilia Romagna-sezione di Parma in collaborazione con Lions club Parma Ducale con il patrocinio del Comune. Per info e iscrizioni: stai-sereno@libero.it o parma@admoemiliaromagna.it; 347/0454102 o 334/1819236.

MONTANARA IN FESTA: STREET FOOD, MUSICA E ALLEGRIA

Si rinnova l’appuntamento con «Montanara in festa», domenica dalle 9 alle 23.

Saranno i numerosi commercianti di via Montanara e delle aree vicine (via Raffaello e via Carmignani) a dare vita ad un grande centro commerciale all’aria aperta con l’apertura domenicale degli esercizi e tante iniziative collaterali: musica con il duo «Roby e Pino», esibizioni di danza in via Raffaello con i gruppi Selah e il «Ponteacolori», dimostrazioni di arti marziali con accademia di arti marziali «Awtka». E ancora: karaoke per tutti, bancarelle di qualità, stand di prodotti tipici, artigianato e tante curiosità.

Sono previste, ovviamente, anche delle attività ludico educative per i bambini con il laboratorio delle arti del gruppo Eos e la maratona di letture dedicata a Gianni Rodari che si terrà in via Carmignani dalle 10 alle 19.

Domenica sarà possibile anche acquistare o rinnovare la «Montanara card», un modo utile ed economico per risparmiare sugli acquisti effettuati nella zona e sarà allestito dal consiglio di cittadini volontari un piccolo spazio per dialogare con la gente e per ascoltare suggerimenti e consigli. Ancora divertimento per i più piccoli con i gonfiabili e diverse attrazioni, e uno spazio dedicato alla solidarietà con la presenza di numerose associazioni e onlus del quartiere e della città.

domenica non mancheranno le varie proposte gastronomiche degli esercizi di via Montanara con numerosi punti ristoro. Ad animare l’atmosfera già speciale della festa ci sarà Radio Malvisi ed un bel momento musicale sarà organizzato anche dal Centro giovani montanara.

Domenica dalle 15 alle 18, il piazzale della Coop sarà animato da un dj-set e da concerti live: i ragazzi di Radiofficina con una puntata outdoor di »Delirium» e sul palco si alterneranno gli Overedge, Elly’s ghost e gli Away from here. Alla festa parteciperanno una serie di cantine e si avrà la possibilità di degustare i loro vini. Info: 0521/921346 oppure la pagina Facebook Edicta Eventi.

PABLO: IL QUARTIERE RINASCE CON DUE GIORNI TUTTI DA VIVERE

Pablo è vivo! Uno dei più antichi quartieri di Parma, teatro negli ultimi decenni di alcune dinamiche di degrado ed abbandono che lo hanno portato ad uno svuotamento della propria identità, sta lentamente iniziando a rinascere. E lo testimonia il fatto che la festa di quartiere che si terrà nel week end è stata realizzata, insieme al Comune, grazie al contributo di tanti residenti e associazioni. In programma un ricco calendario di appuntamenti che fino a domenica sera, animeranno questa zona della città. Concerti, balli, spettacoli, laboratori per bambini ma anche tanto sport grazie alle attività di calcio, volley e Karate organizzate dalla polisportiva Coop, saranno i principali ingredienti di queste due giornate.





CANTINE APERTE, NEL SEGNO DELL'ENOTURISMO

Domenica torna anche a Parma «Cantine Aperte», il più importante evento di promozione - giunto alla 26esima edizione - dell’enoturismo del Belpaese. Ad accogliere i turisti del vino, saranno sei Cantine della nostra provincia, associate al «Movimento Turismo del Vino», che apriranno le porte per promuovere da una parte la cultura del vino di qualità, ecosostenibile e nel rispetto del giusto equilibrio tra innovazione e tradizione, dall’altra la conoscenza delle ricchezze culturali e monumentali. Come ogni anno i protagonisti saranno giovani, famiglie, comitive e coppie, che contribuiscono ad animare le innumerevoli iniziative di cultura gastronomica ed artistica che fioriscono attorno all’evento.

Quello che andrà in scena nel «terroir» di Monte delle Vigne a Ozzano Taro, sarà un vero e proprio incontro di eccellenze nostrane, conosciute e apprezzate in tutto il mondo: i salumi dell’Antica Corte Pallavicina e i formaggi di Silvano Romani. Appassionati e curiosi potranno approfittare di ben tre turni di visite guidate (alle 11, alle 15 e alle 17), la manifestazione si arricchirà, inoltre, del suono della suggestiva live music nelle vigne a partire dalle 18.30.

Saranno aperte anche altre cinque note cantine del nostro territorio: azienda agricola «Carra di Casatico (via della Nave 10/b, Casatico-Langhirano), azienda agricola «Dall’Asta-Il Cortile (via della Nave 14, Casatico), azienda agricola vitivinicola «Lamoretti» (strada della Nave, 6 Casatico), società agricola «Oinoe la città del vino» (strada dei Ronconi 23, Guardasone-Traversetolo) e azienda agricola «Vigna cunial» (via Valtermina 52-Traversetolo). Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.movimentoturismovino.it nella sezione Cantine Aperte, per andare a conoscere ad una ad una le offerte, gli orari e le particolarità che le cantine stanno preparando.

FATTORIE APERTE: TANTE PROPOSTE PER CONOSCERE IL TERRITORIO

Domenica torna «Fattorie aperte», con un’ampia gamma di proposte per conoscere il territorio e apprezzarne le produzioni agroalimentari. La proposta di quest’anno vede un’ampia gamma di offerte culturali, gastronomiche, educative e ludiche con laboratori creativi per famiglie e bambini, degustazioni e vendita diretta dei prodotti aziendali, ristorazione, valorizzazione dell’ambiente naturale, illustrazione delle tecniche produttive e delle caratteristiche aziendali.

Ecco le fattoria aperte del parmense: Antica Corte Pallavicina (Polesine), Museo del Salame (Castello di Felino), Cantina dei Musei del Cibo (Rocca San Vitale-Sala Baganza), Museo del Prosciutto di Parma e dei salumi parmigiani (ex Foro Boario-Langhirano), Museo del Parmigiano-Reggiano (Soragna), Museo del Pomodoro e Museo della Pasta (Giarola), azienda agricola Marenghi Marino (Bardi), Museo Guatelli (Ozzano), San Paolo (Medesano), agriturismo Colle Rio Stirpi-Azienda Moschini (Scipione), Ca’ Nova (Collecchio), agriturismo Everland (Varsi), Istituto tecnico agrario «F. Bocchialini» (Parma), Zileri (Talignano di Collecchio), Ciao Latte (Borghetto), azienda agraria sperimentale Stuard (Parma). Info: www.fattorieaperte-er.it.

PANOCCHIA, QUARTA EDIZIONE DELLA FESTA DEGLI AQUILONI

Domenica, a partire dalle 15.30, a Panocchia viene riproposta l’ormai tradizionale festa degli aquiloni, giunta quest’anno alla quarta edizione consecutiva. Una festa piena di colori con l’esposizione di numerosi aquiloni regalati dall’appassionato Giuseppe Beretta.

Anche quest’anno il circolo «Il Ciclone» e il gruppo «Amici di Panocchia» si sono uniti per far passare una giornata divertente a grandi e piccoli. A tutti i bambini presenti verrà come di consueto regalato un piccolo aquilone che servirà per fare le prime esperienze, mentre è prevista una gara fra aquilonisti professionisti. Nel caso il vento decidesse di scioperare, niente paura: sarà operativo un gonfiabile di Gommaland per il divertimento dei ragazzi eun bravissimo prestigiatore incanterà tutti con le sue magie.

IN VIA CAMESASCA MEMORIAL ROBERTA VENTURINI

Una giornata di sport, di amicizia e di festa: è quella che andrà in scena domenica, a partire dalle 9.30, nel campo sportivo «Alcide Benoldi» di via Camesasca 4/a (zona di via Toscana) con la prima edizione del memorial sportivo intitolato alla memoria di «Roberta Venturini», moglie di Pasquale Leone Galimi, prematuramente scomparsa nel novembre 2016 a 59 anni.

L’evento è stato promosso dal circolo «Intesa San Martino», Jonathan Mezzadri e Pier Paolo Nulli in collaborazione con l’asd San Leo e il Csi con il patrocinio del Comune.

Sul campo si sfideranno in un torneo di calcio tre storiche compagini cittadine che schiereranno, con i piccoli atleti under 10, cinque squadre: San Leo (con tre formazioni), Orsa e Inter Club.

Dopo le premiazioni, tutti i soci e simpatizzanti si riuniranno a tavola per un pranzo conviviale nei locali del circolo «La Grande».

Al termine della giornata, la famiglia Galimi farà una donazione all’Avis Cortile San Martino, che presenzierà all’evento con i suoi volontari, in quanto Roberta Venturini è sempre stata socia dello storico sodalizio avisino guidato, attualmente, da Massimo Popoli. L’evento è gratuito ed aperto a tutti.

DOMENICA TORNA IL MERCATO IN VIA ZAROTTO

Domenica via Zarotto si veste a festa per il tradizionale appuntamento organizzato dal Consorzio “La Qualità dei Mercati”, promosso da Ascom, che torna a Parma con un nuovo mercato in collaborazione con “Terra dei Gonzaga”. Per l’occasione, circa 50 operatori saranno presenti dalle 9 alle 20 in via Zarotto, nel tratto compreso tra Strada Casa Bianca e la rotonda di Via Emilia Est, per presentare ai visitatori le nuove proposte di abbigliamento, calzature, articoli per la casa, accessori e artigianato. Non mancherà inoltre un punto ristoro a base di torta fritta. Ufficio Stampa Ascom Parma Confcommercio Imprese per l’Italiacentrostudi@ascom.pr.it – www.ascom.pr.it



ALLO STADIO TARDINI DOMENICA SERA LA GRANDE FESTA PER IL PARMA IN A

Da Arzignano fino a La Spezia. Dall’inferno della serie D fino al paradiso della massima serie con tre promozioni consecutive conquistate in appena tre anni. Si chiama «Come noi nessuno mAi: festeggiamolA» ed è la grande festa che ci sarà domenica, a partire dalle 21, allo stadio Tardini per celebrare questa storica promozione in serie A. All’evento, organizzato dal Parma calcio 1913, sarà presente, ovviamente, la squadra che festeggerà in grande stile e saluterà i tifosi prima del canonico «rompete le righe». L’ingresso sarà gratuito.

A CORCAGNANO DOMENICA LA TRADIZIONALE "INFIORATA"

Da domenica nella chiesa di Corcagnano si potrà ammirare la tradizionale «Infiorata», che esperti e volontari della comunità realizzeranno nella giornata di domani. Nella navata della chiesa sarà visibile uno splendido tappeto formato da petali di fiori e infiorescenze, che, disposti con infinita pazienza, andranno a formare immagini inerenti la Trinità, la Resurrezione e la Madonna. L’Infiorata sarà visitabile fino a metà della prossima settimana.





SERATE TUTTE DA VIVERE ALL'OSTERIA SALAMINI

serate all’«Osteria Salamini» di via Meazza 33/a, nel quartiere ex Salamini: domenica sera divertimento assicurato con il karaoke. Per informazioni: 337/595682.

POLESINE

VISITE AL MUSEO DEL CULATELLO E DEL MASALÈN

Fino a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina di Polesine sarà possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn. Alla fine delle visite sarà possibile usufruire delle zone «food» all’interno dell’Antica Corte Pallavicina, nell’Hosteria del Maiale e del Culatello oppure nel ristorante stellato. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com.

DOMENICA ITINERARI IN BARCA LUNGO IL PO

Domenica itinerari in barca lungo il Po, alla scoperta degli angoli più pittoreschi e inediti, della sua storia e dei luoghi della battaglia del 1427 che lo ha caratterizzato. Partenze dall’attracco fluviale di Polesine. Info 338 5951432.

PONTETARO

ANTONELLA RUGGIERO ALLA FESTA SULLA VIA EMILIA

Sarà la splendida voce di Antonella Ruggiero, ex dei Matia Bazar e ora impegnata in un progetto solista, a concludere gli eventi della Festa sulla via Emilia che per tutto il weekend animerà la frazione di Pontetaro. La Ruggiero si esibirà in piazza Stradella domenica sera alle 21 accompagnata dalla fisarmonica di Enzo Ruggeri della Piccola Orchestra italiana. Il concerto è ad ingresso gratuito e in caso di maltempo si terrà al teatro Moruzzi di Noceto.



SAN SECONDO

ORARI D'APERTURA DELLA ROCCA DEI ROSSI

la Rocca dei Rossi di San Secondo sarà aperta al pubblico domenica alle 10, 11 e 15, 16, 17, 18.





APPUNTAMENTO CON ROSE E CLEMATIDI AL MULINO SAN GENESIO

Ddomenica al «Mulino delle Rose» di strada Poltronara a San Secondo, appuntamento con «Rose e Clematidi al Mulino San Genesio». Ospite della due giorni sarà il vivaio La Campanella, con la possibilità di acquistare le rose del vivaio (previa prenotazione a info@vivaiolacampanella.com). In programma anche visite guidate al roseto del mulino. Info al numero 330729220.











SORAGNA



DOMENICA TORNANO LE CINOFOLLIE IN PIAZZA

Torneranno domenica pomeriggio, a Soragna, le «Cinofollie»: piazza Garibaldi ospiterà infatti, dalle 17.30, lo show condotto da Luca Rossi con tante esibizioni, dai ballerini della «Dog Dance» ai cagnolini di supporto alle persone diversamente abili, e poi dressage canino, giocoleria e ginnastica sincronizzata: saranno inoltre riproposte, dagli stessi istruttori e cani protagonisti, due prove già andate in onda sul piccolo schermo, rispettivamente nei programmi «Superbrain» di Rai1 e «Vuoi scommettere?» di Canale 5.

SORBOLO

AL TEATRO VIRTUS TEATRIAMO SALTIMBANCHI

Spettacolo TeatriAmo-Saltimbanchi domenica alle 21 al teatro Virtus per l’esito del corso di teatro per ragazzi dai 14 ai 18 anni, a cura di Franca Tragni. L’iniziativa è promossa da circolo Anspi L’Incontro ed amministrazione comunale.





TERENZO

RIEVOCAZIONE DELL'INCANTO A SELVA CASTELLO

Domenica a Selva Castello l’associazione Bontà dell’Appennino e la Comunità di Terenzo, in collaborazione con la Scuola Primaria e la parrocchia di Selva Castello, organizzano la seconda rievocazione dell’Incanto, a ricordo dell’antico «Ufficio della campagna». Alle 12 sarò celebrata la Messa nella chiesa parrocchiale e alle 13 la festa proseguirà con il pranzo in compagnia. Alle 15asta benefica di prodotti della campagna, dolci della tradizione, torte salate, attrezzi da lavoro, animali da cortile donati dalle famiglie. Il ricavato dell’asta sarà devoluto alla Scuola Primaria e alla Parrocchia di Selva Castello di Terenzo, mentre il ricavato del pranzo sarà utilizzato da Bontà dell’Appennino per le attività no profit dell’Associazione.



TORRILE





WATER SOCCER «MEMORIAL BRUNO BOCCHI»

Dopo il successo dello scorso anno, al parco Gombia torna il torneo di water soccer «Memorial Bruno Bocchi», in programma per domenica. La divertente sfida a 16 squadre promette ancora tanto divertimento con musica, birra e premi gastronomici per i vincitori.

TRAVERSETOLO

GRANDE FESTA DI PRIMAVERA FINO A DOMENICA

Torna la grande Fiera di Primavera, con tante sorprese anche per i più piccoli e domenica con il mercatone per tutto il giorno nel centro storico dalle 8 alle 19. In occasione della Fiera sono previste tante chicche tutte da scoprire. Il programma completo della fiera è sul sito del Comune.

TRECASALI

SERATA DANZANTE CON LUCA CANALI ALL'ARCI STELLA

Serata danzante in compagnia dell’orchestra spettacolo Luca Canali domenica dalle 21.30 al circolo Arci Stella di piazza Fontana. Per info e prenotazioni 347 9242135 o 340 2691601.

VARSI

DOPO IL RINVIO E' L'ORA DELLA MOTOCAVALCATA

Dopo il rinvio per il maltempo di inizio mese, nella data programmata, per il maltempo, domenica motori accesi per la grande «Motocavalcata delle maestà di Varsi», che quest’anno festeggerà la sua 14esima edizione. Organizzato dal «Motoclub Valceno», con la collaborazione del Comune, l’evento, come sempre non competitivo, si terrà domenica. Tra le 8.30 e le 9 il via. Info e prenotazioni: 346 1608534 - 335 6616171- 346 6658392; e-mail: mcvalceno@gmail.com.

VIGOLENO

«VINOLENO»: RASSEGNA DI VINI E PRODOTTI TIPICI

Domenica a Vigoleno, appuntamento con «Vinoleno», rassegna dei vini del territorio e dei prodotti tipici, con degustazioni nello stand ProLoco e nei ristoranti del borgo.



VILLANOVA D'ARDA

FINO A DOMENICA FESTA DELLA RANA E DEL PESCE

Fino a domenica a Soarza di Villanova sull’Arda, 40ª Festa della rana e del pesce.



ZIBELLO

APERTA IL MUSEO DEL CINEMATOGRAFO NELL'EX CONVENTO

Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello, domenica è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 3474065078.