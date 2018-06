Dopo la rugiada, una domenica di eventi nel Parmense Agenda

TORTELLATA DI SAN GIOVANNI (IL GIORNO DOPO): DOVE ANDARE A PARMA E PROVINCIA

Una tradizione parmigiana: tutti a tavola in attesa della «Rozäda äd San Zvan» che bissa anche la domenica in alcuni posti come nel campo sportivo di Eia, dove si potranno gustare tortelli ma non solo (grigliata di carne, fritto misto, anatra arrosto) e si potrà ballare grazie ai deejay Giò e Cohoba.

Tortellata di San Giovanni nell’area parrocchiale di Ravadese, a fianco della chiesa anche domenica sempre con servizio cucina e musica dell’orchestra di Luca Canali con Francesca Mazzuccato.

BARDI

Bardi bissa i festeggiamenti in onore del patrono, San Giovanni Battista anche domenica: le feste proseguiranno e alle 16 ci saranno le premiazioni del “Bardigiano Benemerito 2018”, nella sala del Consiglio.



BORGOTARO

Domenica, tradizionale festa di San Giovanni, il gruppo Trekking Taro e Ceno invita a partecipare alla tortellata “Dog & Food” in compagnia degli amati animali. Il ritrovo è previsto presso lo chalet del monte Molinatico alle 8.30 per una breve e semplice escursione ad anello fino alla cima e ritorno, dove ad attendere gli ospiti ci sarà un delizioso pranzo con tortelli fatti in casa. Prenotazione obbligatoria e info al numero 3397550371 o all’indirizzo roberto.bardini@trekkingtaroceno.it.



COLORNO

Festa dell’Unità con tortellata di San Giovanni anche domenica con menu a prezzo fisso a 15 euro e serata musicale con Enza e gli harmony.



LANGHIRANO

Domenica invece in Castello a Torrechiara tornano le visite con guide in abiti medievali organizzate da Assapora Appennino. Le visite saranno alle 10:30, 11:30, 15:30 e 16:30 e avranno un prezzo di tre euro per il servizio guida e quattro euro per l’ingresso in castello. Il Castello sarà aperto dalle 10:00 alle 19:30. Per informazioni e prenotazioni: 328.2250714



ZIBELLO

Anche domenica, a Pieveottoville, appuntamento con la tradizionale «Rusada ad San Svan» che si svolge ininterrottamente, grazie all’iniziativa dell’Avis locale, da quarant’anni. Una occasione doppiamente importante per Pieveottoville visto che San Giovanni Battista è anche il patrono locale. Sono due, quest’anno, le serate messe in programma, dopo sabato anche domenica. Nel parco della casa del donatore si potranno gustare gli ottimi tortelli d’erbetta preparati dalle «risduri» locali, ma anche culatello, spiedini di carne, ottimi vini e, novità di quest’anno, la porchetta. In più musica a volontà con le orchestre Fabio Cozzani (domenica). Tutti i proventi andranno a favore della Casa del donatore.



Gli altri eventi

ALBARETO E BORGOTARO

TORNEO DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE

Borgotaro e Albareto sono stati scelti dall’Anpas come sede del primo Torneo sanitario nazionale delle Pubbliche Assistenze, che si svolgerà nei due comuni domenica. Il Torneo è una competizione a squadre che vedrà sfidarsi volontari provenienti da tutte le regioni d’Italia su sei scenari dislocati tra Borgotaro e Albareto, in cui verranno simulati eventi di tipo traumatico e non. Le formazioni in gara saranno composte da un autista, un team leader, un soccorritore e tre riserve.





BORGOTARO

PORCIGATONE FESTEGGIA IL SUO PATRONO

La comunità di Porcigatone festeggerà domenica la ricorrenza del patrono San Pietro Apostolo: dopo la santa Messa alle ore 15.30, si terrà la tradizionale processione solenne animata dal Corpo bandistico e a seguire un momento conviviale offerto ai partecipanti.





FIDENZA

STRAORDINARIO CONCERTO AL «MAGNANI»

Un concerto straordinario, quello cui si potrà assistere domenica alle 18 al teatro Magnani. Organizzato dal Tempio e Monastero Fudenji, affiliato a Sotoshu humucho e Unione Buddhista Italiana, in collaborazione con Circolo di Cultura Shobokai e con il patrocinio di Comune di Fidenza, Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma e Città di Salsomaggiore Terme, sul palco del teatro di Borgo salirà Marco Lienhard Taikoza, musicista newyorchese, con la partecipazione del Fudendaiko, nel grande concerto di tamburi, flauti e con danze tradizionali giapponesi dal titolo “Il canto della Terra”. Per info sui biglietti telefonare al 338 8594935.

FORNOVO

LABORATORIO SUI CEREALI AL PRINZERA

Domenica alle 15.45 nella Riserva Monte Prinzera è in programma «Cereali per tutti i gusti»: il laboratorio creativo gratuito sul mondo dei cereali, organizzato da Ufficio turistico iat Fornovo e Parchi del Ducato. Il ritrovo al Parcheggio di Boschi di Bardone alle 15.45 e breve trasferimento in auto all’Az. Agricola Cà Ilario in Str. Cà Ilario, 1. Età consigliata: 6-10 anni. Per info e prenotazioni obbligatorie: Esperta srl 347 4018157; Iat Fornovo 0525 2599 iatfornovo@gmail.com





PARMA

PISCINA «NEGRI» DOMENICA CON LA MUSICA DI MAX TESTA

Domenica a partire dalle 15.30, alla piscina del centro sportivo «Ercole Negri» in via Pietro Cardani (zona Campus) il fresco si unirà alla buona musica di Max Testa, uno dei più noti dj parmigiani e vicepresidente nazionale di Assodeejay.



BAGANZOLA

TORNA LA FESTA DELLA LIBERAZIONE AL «MORDACCI»

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la festa della Liberazione di Rifondazione comunista di Parma. Fino a domenica il campo sportivo di «Mordacci» di Baganzola ospiterà tre giorni di riflessioni politiche e culturali, dibattiti, intrattenimenti, bancarelle e cucina popolare.

Domenica il testimone passerà all’evento denominato «Giovani Comunisti/e in festa!-Parma»: alle 15 torneo di calcetto «Carlo Marx»; alle 18.30 dibattito «Istruzione oggi: riforme, aziendalismo, tagli» e alle 21 musica «Downbeat reggae & dancehall a Parma». Nei 3 giorni si potrà trascorrere la notte in tenda nel campo sportivo. Info: info@gc.prcparma.it.



VIGHEFFIO

TORNEO DI CALCIO ANTIRAZZISTA «BAGNARESI»

Un torneo all’insegna di amicizia e lealtà nel ricordo del compianto tifoso crociato Matteo Bagnaresi e del suo sorriso. Domenica a partire dalle 10, la Fattoria di Vigheffio ospiterà la terza edizione del torneo antirazzista di calcio «Matteo Bagnaresi». Sarà un torneo di calcio a 6, rigorosamente non competitivo, all’insegna del rispetto reciproco tra popoli e culture e dell’inclusione sociale - organizzato da Uisp Parma, cooperativa sociale Avalon, «Hasta Siempre Bagna» e Fondazione Matteo Bagnaresi onlus.



PELLEGRINO

A MARIANO SI CELEBRA SAN PIETRO

A Mariano di Pellegrino domenica si celebra la festa patronale di San Pietro. Alle 17 il parroco don Romano Marani officerà la messa accompagnata dalla corale «Madonna della Mercede», diretta dalla maestra Rosanna Guarnieri. Seguirà la tradizionale processione e, a conclusione della festa, un gustoso rinfresco per tutti i presenti.

SCHIA

TUTTO PRONTO PER LA MONTE CAIO TRAIL RUNNING

Tutto è pronto, a Schia, per dare il via alla terza attesissima edizione del Monte Caio Trail Running. Tre i percorsi di gara, due agonistici e uno non competitivo: 21 chilometri (con mille e duecento metri di dislivello positivo) per il trail più lungo, 12 chilometri (con 700 metri di dislivello positivo) per lo Short trail, studiato per far avvicinare anche i non agonisti a questo bellissimo sport e alla natura incontaminata del Monte Caio, e infine 6 chilometri e mezzo per la camminata non competitiva. Per info montecaiotrail@gmail.com, 349.6926071 oppure visitare il sito www.uisp.it/parma.

SORAGNA

DOMENICA LA TOSCA ALLA ROCCA MELI LUPI

Domenica pomeriggio, dalle 17.30, nella rocca Meli Lupi di Soragna andrà in scena la Tosca: il ricavato dei biglietti d’ingresso allo spettacoloandrà a favore della casa di riposo «Santa Rita» di Soragna. L’opera sarà diretta da Gregorio Pedrini, con la partecipazione della corale «Don Arnaldo Furlotti», l’orchestra ensemble «Leandro Pedrini» e il coro dei bambini dell’Oltretorrente «Puten Pramsan».

SORBOLO

A COENZO TORNANO LE ATTESE «FESTE CONTADINE»

Feste contadine fino a domenica a Coenzo di Sorbolo nell’area parrocchiale a cura del locale circolo Anspi.



Domenica alle 17.30 laboratorio del passato Facciamo insieme pane, cucito e giochi di un tempo. Dalle 18 battitura e trebbiatura del frumento con macchine d’epoca e sfilata in costume. Alle 21 cottura del parmigiano reggiano. Allieterà la serata l’orchestra di Edmondo Comandini e sarà attivo il servizio cucina con piatti tipici contadini.

Durante la festa si potranno visitare le esposizioni Le bambole di Gabriella Latusi di Soragna tra realtà e fantasia; la dimostrazione di costruzione di violino dalla a alla zeta a cura dell’associazione Cerca libro e Progetto legno di Medesano; gli oggetti d’altri tempi di Gianfranco Magnani; la festa della birra e motoraduno di Alessandro Lazzarini di Mantova e Velieri e fari di Valeria Carpi di Pomponesco.

Domenica sarà visitabile anche il museo Casa delle contadinerie dalle 15 alle 18. Per tutta la durata della festa vi saranno inoltre decine di spaventapasseri in ogni angolo del paese. Informazioni al numero 338 1228570.

TORNOLO

PROCESSIONE E GRANDE FESTA PER RENDERE OMAGGIO A SAN BONIFACIO

Anche domenica la comunità di Tornolo festeggia San Bonifacio, due giorni dedicati alle celebrazioni religiose, alla buona cucina e al divertimento. Si ripeteranno con grande fede le celebrazioni religiose, secolari riti che uniranno tutto il paese e che culmineranno con la processione del pomeriggio di domenica quando, per le vie del paese, si formerà un corteo accompagnato dal suono della banda musicale di Tarsogno diretta dal maestro Roberto Fasano e i componenti della confraternita di San Rocco porteranno a spalla l’urna dorata delle reliquie del Santo che sono conservate all’interno della chiesa parrocchiale di San Bernardino. Domenica alle 17 la messa solenne presieduta dal parroco don Ferdinando Cherubin e impreziosita dai canti del coro di parrocchiale di Tornolo diretto da Raffaella Curotto e poi tutti in processione. Ne seguirà il concerto della banda musicale di Tarsogno e l’estrazione dei biglietti della lotteria il cui ricavato sarà devoluto alla parrocchia.



VIAZZANO

RIEVOCAZIONE DELLA MIETITURA DI UNA VOLTA

Domenica, con inizio alle 8, la comunità di Viazzano e l’associazione Amici di Vianino organizzano la rievocazione della mietitura a mano e con la macchina.

