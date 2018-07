La domenica tra Festa multiculturale, gite sul Po e Valceno Arte: l'agenda

BEDONIA

LA FESTA DELLA MADONNA DI SAN MARCO

l Colle di San Marco e la Basilica della Madonna della Consolazione sono pronti ad accogliere le migliaia di fedeli che saliranno in quel luogo di fede e di divertimento.

Domenica giorno di festa con un programma ricco di manifestazioni per tutti i gusti e per tutte le età: messa solenne alle 10 presieduta dal vescovo di Piacenza-Bobbio Gianni Ambrosio con il rito dell’offerta dell’olio da parte dei sindaci del territorio e poi sagra con possibilità di partecipare alle tante le funzioni religiose ma non mancheranno le manifestazioni collaterali e la tradizionale fiera mercato. I Luna Park sono da ieri in funzione e si fanno sentire con le loro musiche invitanti, i componenti della banda musicale di Bedonia, la Glenn Miller diretta dal maestro Daniele Cacchioli, hanno allestito il banco di beneficenza in attesa di presentare il loro rinnovato concerto di domenica sera nel piazzale della basilica.

In fermento anche i tanti ambulanti che arricchiranno per due giorni la festa con le loro bancarelle ben fornite di ogni tipo di mercanzia e saranno ancora loro ad animare la fiera più importante di Bedonia. La Madonna di San Marco o Madonna della Consolazione è molto venerata in tutta la Valtaro, la Valceno ma anche dai fedeli della Val D’Aveto, Val di Vara, le Valli del Nure e del Trebbia, Pontremoli e tutta la Lunigiana. I tanti appuntamenti si concluderanno lunedì prossimo con la giornata dell’ex alunno durante la quale verrà commemorato monsignor Silvio Ferrari nel 50° della morte e saranno festeggiati gli anniversari delle ordinazioni dei sacerdoti più anziani.





ESCURSIONI NEI DUE RIFUGI DEL MONTE PENNA

Tutto è pronto nei due rifugi del Monte Penna per la prima festa di luglio: in quello del Faggio dei Tre Comuni del Cai e quello della casermetta del Penna fino all’imbrunire di domenica sono in programma escursioni e camminate organizzate.



BESENZONE

FINO AL 15 LUGLIO LA 36ESIMA FESTA DEI FASÒ

Finoi a domenica 15 luglio, a Besenzone, appuntamento con la 36esima edizione della Festa di Fasò.

BERCETO

DOMENICA TORNA LA FESTA DEL VOTO

Domenica Berceto festeggia una delle ricorrenze più sentite dell’anno: la festa del Voto. Il voto fu fatto alla Madonna delle Grazie, con tanto di rogito notarile, dalle autorità civili e religiose di Berceto nel ‘600 per scongiurare che la pestilenza che si stava diffondendo in Italia non arrivasse a Berceto. Se il paese fosse stato risparmiato dall’epidemia, come poi avvenne, i bercetesi avrebbero reso omaggio alla Madonna per questa grazia con una cerimonia religiosa e civile da celebrarsi ogni anno, per ricordare il pericolo scampato. Anticamente si festeggiava il 3 luglio, ma a oggi è usanza celebrarla la prima domenica successiva al 3 luglio. Domenica il programma prevede alle 10 la Santa Messa al Santuario della Madonna delle Grazie e poi la processione lungo via Colli e strada Romea fino al Duomo. Qua si terrà la Messa solenne e come da tradizione ci sarà la lettura dell’antico rogito da parte dal Sindaco. La Santa Messa pomeridiana vi sarà alle 17 e 30 in Duomo e si concluderà con la processione di ritorno al Santuario, attraverso via Perini, via Pier Maria Rossi, v ia Caprara, via Marconi e poi via Seminario.

BORGOTARO



TREKKING DOG ALLA SCOPERTA DEL GOTTERO

Domenica edizione speciale del «Trekking Dog adventure» alla scoperta del monte Gottero, attraverso i crinali che separano Emilia, Liguria e Toscana. Si tratta di un tracciato impegnativo, ma molto suggestivo, che si snoda su 9 km di percorso con 600 m di dislivello. I partecipanti saranno accompagnati dall’esperta guida abilitata Roberto Bardini. Il pranzo è al sacco. Punto di ritrovo: parcheggio Conad Borgotaro ore 9. Info e prenotazioni: 339.7550371; roberto.bardini@trekkingtaroceno.it.

BUSSETO

INAUGURA LA MOSTRA DELLA NEVICATI

Domenica alle 11 sarà inaugurata la mostra «Io sono anche questa» realizzata ed allestita da Gabriella Nevicati, artista bussetana. La mostra, nei locali dell’Accademia del teatro Verdi, vedrà l’esposizione di oggettistica d’arredo con materiali di recupero completamente restaurati. La mostra resterà aperta fino al 30 luglio.



CALESTANO

IL MUSICAL «JOSEPH» IN PIAZZALE SAN LORENZO

Domenica piazzale San Lorenzo si trasformerà in teatro per ospitare «Joseph», musical di successo che 10 anni fa ha lanciato gli «ArtistiSenzaNome» e racconta la storia biblica di Giuseppe venduto dai suoi fratelli. Lo spettacolo sarà guidato da Emanuele Valla mentre il protagonista sarà Mattia Tagliavini. Per informazioni sulla partecipazione: Proloco Calestano, 340.4685481.





CASTELLI DEL DUCATO

SPETTACOLI, MUSICA, FOTOGRAFIA, MERCATINI E FALCONERIA

L’estate entra nel vivo e il weekend regala a visitatori e turisti sei motivi in più per visitare il circuito di rocche, fortezze, manieri dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli. Domenica, a partire dalle 17.30, adulti e bambini potranno fare un «salto» nel Medioevo con delle affascinanti dimostrazioni di falconeria, organizzate dallo staff della società agricola «Il falco pellegrino» con la possibilità di visitare il Castello di Contignaco, sulle colline di Salsomaggiore. Domenica, infine, divertimento assicurato al Castello di Gropparello con l’evento «Giornate Fantastiche»: per famiglie e bambini. Info: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.



COLLECCHIO

FESTA MULTICULTURALE

Ultimo fine settimana per la 22ma edizione della Festa Multiculturale al parco Nevicati di Collecchio per parlare di integrazione, migranti, accoglienza e dei rapporti fra popoli. Tutte le sere cucine dal mondo: domenica Sri Lanka, Eritrea, Congo, Palestina, Sudan, Kurdistan e Italia.

Dalle 19 Clowneria, alle 19.30 Festival dei giovani nello spazio pedana. Alle 20.30 scuola di danza albanese e spettacolo per bambini . Alle 21 incontro con Proactiva Open Arms, ong spagnola impegnata nei salvataggi

in mare e, sempre alle 21.30, “Aggiungi un posto a tavola” . Alle 21.30 Different 4TET con Pa Sanneh e Sugar

Machine ed alle 22 Emmanuel Edson presenta il libro “Odile”. Si conclude alle 22.30 CIAC-RA performance teatrale e musica con i richiedenti asilo e rifugiati . Info: www.multiculturale.org.





CORNIGLIO

ALPINI IN FESTA PER LA MADONNA DELL'ORSARO

Una grande festa alpina animerà domenica il Passo del Cirone, confine naturale tra i comuni di Corniglio e Pontremoli: si celebrerà infatti la festa della Madonna dell’Orsaro, giunta all’undicesima edizione, organizzata dai gruppi alpini di Bosco, Corniglio e Pontremoli. Il programma: alle 9 e 15 è previsto l’ammassamento delle penne nere nel piazzale Faro Rosso, al quale seguirà l’alzabandiera e la sfilata verso il monumento agli alpini «andati avanti» come vengono chiamati in gergo i compagni defunti. Alle 10 i dirigenti della sezione di Parma consegneranno gli attestati agli alpini dei gruppi di Bosco, Corniglio e Pontremoli che hanno raggiunto i 50 anni di iscrizione. Seguirà l’intervento delle autorità, chiuso da un breve intrattenimento della corale «Santa Cecilia». La stessa corale alle 11 avrà la funzione di cantare la Santa Messa celebrata nella chiesetta dedicata alla Madonna dell’Orsaro. Al termine ammainabandiera e ritorno verso il piazzale Faro Rosso per degustare un appetitoso rancio alpino. Mentre coloro che al cibo avranno preferito l’escursionismo alle 12 e 30 si potranno dirigere, guidati dall’associazione «Farfalle in cammino», verso la cima del valico.







LAGDEI

ORIENTEERING ED ESCURSIONE AL RIFUGIO

La domenica pomeriggio al rifugio Lagdei sarà all’insegna dell’Orienteering. Info e prenotazioni obbligatorie contattando la guida Antonio Rinaldi al 328.8116651 oppure via mail a antonio.rinaldi.76@gmail.com. In mattinata, con partenza alle 9 da Lagdei, è invece in programma un’escursione alla volta dei Lagoni e del Monte Brusà. Info e prenotazioni obbligatorie contattando la guida Nadia Piscina al numero 349.3251489 oppure via mail a nadjapiscina@gmail.com. Per info www.terre-emerse.it.

LANGHIRANO

VISITE GUIDATE AL CASTELLO DI TORRECHIARA

Domenica tornano le visite guidate del Castello di Torrechiara con guide in abiti medievali organizzate da Assapora Appennino. Le visite si terranno alle 10.30, 11.45, 15.30 e 16.45 e avranno un prezzo di 3 euro per il servizio guida e 4 per l’ingresso in castello.



LESIGNANO

LA “FESTA SOCIALE” DEL QUADRIFOGLIO

Raggiungerà il suo apice e la sua conclusione la grande “Festa Sociale” del Quadrifoglio, a Santa Maria del Piano. ”Il Quadrifoglio” è una variegata realtà associativa in cui confluiscono le decine di volontari, di tutte le età, facenti parte di Avis Lesignano, Gruppo Alpini, Usd Lesignano e Amici di Santa Maria.

La Festa sociale estiva è l’occasione per rinsaldare, con tre weekend di festa nel campo sportivo di Santa Maria del Piano, il rapporto di amicizia tra le associazione e tra esse e il territorio. Le danze si chiuderanno domenica sera, con l’ultima cena a base di pesce, e l’esibizione dell’Orchestra Italiana Bagutti, ospiti d’eccezione per la grande serata di chiusura.



MEDESANO

SALUTE & BENESSERE A LA CAPLÈRA

Domenica la suggestiva location de «La Caplèra» in strada Costa Garibaldi 11 ospiterà il primo appuntamento dell’edizione estiva della rassegna «Salute & Benessere» curata dalla giornalista Francesca Caggiati con il patrocinio della Provincia.

Domenica ci sarà la possibilità di scoprire le erbe aromatiche e officinali che verranno spiegate e assaggiate direttamente dalle coltivazione in loco e saranno le protagoniste della cena a tema con gli esperti in tecniche erboristiche e medicina omeopatica.

A partire dalle ore 18, si potrà visitare l’angolo delle erbe aromatiche e officinali e iniziare con un aperitivo del benessere composto da gustose stuzzicherie vegane, acque aromatiche e detox alla frutta e verdura, prodotti direttamente a «La Caplèra»; si proseguirà la serata con la cena a tema, appositamente preparata dalla vegan chef Viorica Tarnovschi, il cui menù sarà incentrato sulle erbe aromatiche e officinali. Alla serata parteciperà anche il dottor Gabriele Restori, medico specializzato in omeopatia e omotossicologia, con cui si potrà parlare anche di fitoterapia, di terapia alchemica e di alimentazione consapevole. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà nel salone interno. Per partecipare alle iniziative di «Salute & Benessere: le domeniche del benessere sotto il cielo de La Caplèra» contattare, anche via sms o whatsapp, il numero 338/5219408 oppure inviare una mail a parmadavivere@gmail.com. Info: consultare il gruppo Facebook «Salute & Benessere Parma» e la pagina Facebook «Parma Da Vivere».





NOCETO

TRUCK FOOD, FESTIVAL TRA CIBO E GIOCHI

Un ricco e gustoso week con buon cibo da strada, divertimenti, musica, spettacoli e shopping sarà allestito a Noceto. Cuore della manifestazione il Noceto Truck food Festival 2018, organizzato in collaborazione con l’Associazione Via King: street food, e intrattenimenti musicali, shopping, negozi aperti dal mattino fino a tarda sera e un mercatino di hobbisti e vintage. Domenica musica americana e il bel canto Italiano, con gli artisti della band Opera Swing alle 21.30.



DAL PO AL MISSISSIPPI CON IL GRUPPO OPERA SWING

Dal Po al Mississippi, dall’opera allo swing, da Henghel Gualdi a Verdi, due grandi musicisti della Bassa celebrati in tutto il mondo. È questo alternarsi di immagini, sound, storie e atmosfere tra il vecchio e il nuovo continente il filo conduttore dello spettacolo che andrà in scena domenica alle 21,15 in piazza a Noceto per il gran finale del Noceto Festival Truck Food. A portarlo in scena è il gruppo Opera Swing, formato dai fratelli Gabriele e Gianluca Campanini dal giovane tenore Pietro Brunetto, da Stefano Carrara al contrabbasso e Lorenzo Gaibazzi alla batteria. E così swing e lirica, il clarinetto e la tromba, la voce potente di un giovane tenore si fondono in un originale spettacolo «made in Parma». Lo spettacolo alterna brani swing e jazz con i grandi classici della lirica, come «Nessun dorma» e «La donna è mobile». Negli intermezzi, gli artisti inscenano piccole gag, impersonando i grandi artisti del passato. Così la scena si sposta facilmente dall’Emilia di oggi all’America degli inizi del ‘900, ed è subito magia.



TORTELLATA DEL CIRCOLO ANSPI PER L'ORATORIO

Tortellata in Oratorio a Noceto organizzata dai volontari del Circolo Anspi domenica alle 20.30. L’evento è aperto a tutti e il ricavato verrà devoluto alle attività dell’oratorio. Per le iscrizioni: Rudi 3474311773.



PALANZANO

EQUIRADUNO DELLA VAL D'ENZA A VAESTANO

Sarà Vaestano ad ospitare domenica il 4° Equiraduno dei Cavalieri della Val D’Enza. Alle 8,30 il ritrovo dei cavalieri, mentre alle 9 si partirà per un panoramico giro a cavallo. Alle 13 la comitiva farà rientro a Vaestano, per il pranzo in compagnia. Per info 347 8747035.

__________________________



PARMA





PISCINA NEGRI - DOMENICA MUSICA CON DJ MAX TESTA

Domenica a partire dalle 15.30, alla piscina del centro sportivo «Ercole Negri» in via Pietro Cardani (zona Campus) dietro la consolle salirà Max Testa, uno dei più noti dee jay parmigiani che è anche vicepresidente nazionale di Assodeejay.



_________________________





POLESINE

DOMENICA ITINERARI IN BARCA LUNGO IL PO

Domenica itinerari in barca lungo il Po. Partenze dall’attracco fluviale di Polesine. Info 338 5951432.





SALA BAGANZA

IN VIA DI VITTORIO C'E' LA FESTA PEDEMONTANA

Nell'area feste di via di Vittorio fino a domenica c'è la festa Pedemontana Democratica organizzata dai circoli Pd di Collecchio, Sala Baganza e Felino. Stasera cena e poi la musica dal vivo di Strato cosmo, Enemy mother e The farmers. Domani dopo cena si potrà ballare con l’Orchestra Campanini. Domenica gran finale con la Bomba di riso e la musica dell’orchestra Giacomo Maini.



TARSOGNO

CINQUE FRAZIONI FESTEGGIANO SAN PIETRO

Le frazioni di Breva, Socchi, Gorreto, Iareto e Tosini si preparano a festeggiare la ricorrenza di San Pietro con la devozione di sempre. Dopo il triduo di preparazione celebrato nell’oratorio dedicato al primo apostolo di Cristo dal parroco di Tarsogno e Tornolo don Nando Cherubin, domenica alle 11,15 la messa solenne animata dal coro parrocchiale e a seguire la secolare processione animata dalla banda musicale di Tarsogno diretta dal maestro Roberto Fasano. Le vie delle frazioni saranno ripulite e infiorate come non mai e gli abitanti ed i primi turisti accoglieranno in preghiera il passaggio della statua del Santo ed i labari della confraternita. Al termine della funzione festa grande nel castagneto accanto all’oratorio animata da un mini concerto della banda musicale ed un piccolo rinfresco offerto dagli abitanti delle frazioni.

TRAVERSETOLO

DOMENICA SERA CINEMA ALL'APERTO IN CORTE AGRESTI

Domenica alle 21,30 al cinema all’aperto di Corte Agresti la commedia C’est la vie - prendila come viene.

VARANO MELEGARI

BENNATO AL FESTIVAL VALCENO ARTE

Il weekend conclusivo di Festival ValcenoArte: domenica alle 21 nell’Anfiteatro Naturale di Vianino con la voce di Eugenio Bennato. Il cantautore napoletano proporrà una tappa un po’ speciale del suo tour «Da che Sud è Sud».