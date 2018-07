Sgranfignone, anatra, disfide tra cuochi: il sabato è a tutto gusto L'agenda

BARDI

GIORNATA CON LO CHEF TEUTONICO

Sergio Maria Teutonico, noto chef protagonista di programmi televisivi, all'agriturismo Ca’ d’Alfieri, Val Noveglia, a 10 km da Bardi. Due le proposte: sabato alle 17,30 presentazione del suo ultimo libro «Mi sono mangiato l’albero di Natale». La serata prosegue con una cena curata da Luisa Sgarbossa e «Guest Star» in cucina: Chef Sergio Maria Teutonico. L’inizio della cena è previsto alle 20,30 ed il costo è di 35 euro comprese le bevande. Prenotazioni: tel. 0525/77174 – 347/8927775.

BERCETO

SUMMER BEACH UN PARTY ALL'ISLA DE BAGANZA

Sabato inaugurazione della «Isla de Baganza» al laghetto Eva, con il «Summer Beach Party». La festa avrà inizio alle 15 e proseguirà fino alle 3 del mattino. Alla consolle: Papi The Voice e Tony Avitabile

BORGOTARO

CONCERTI ALL'ALBA E ALLA SERA

Sabato due concerti: il primo «Concerto all’alba» alle 5,50 del mattino, alla Pieve di San Cristoforo (Borgotaro), dal titolo «L’aube enchantée», con Amanda Coggiola all’oboe e Maurizio Baudino alla chitarra. Alla sera, invece, alle 21, nella chiesa di Belforte (Borgotaro), si terrà il concerto, dal titolo «Gran jota» con Rovshan Mamedkuliev alla chitarra e Ying Xu alla chitarra. L’ingresso è libero.

DODICI ORE DI TENNIS PER TUTTI

Sabato dalle 8 alle 20 si terrà, nei campi da tennis di via Stradella a Borgotaro, la prima edizione della 12 ore di tennis aperta a tutti.

Info: 339/7921448

FINE SETTIMANA DI YOGA A CACIGOLARA

Fino a domenica, a Cacigolara di Borgotaro, rilassante weekend tra yoga tra e musica live al suono del didgeridoo.

Info: 335/5375727.

BORGOTARO

DISFIDA TRA CUOCHI IN PIAZZA

L’associazione turistica Pro Loco di Borgotaro, ha organizzato per Sabato in Piazza Verdi (di fronte al Teatro Farnese), il «2° Borgotaro in Tavola», ovvero la disfida, sicuramente originale, fra piatti freddi e piatti caldi. La serata inizierà alle 20 con la cena, il cui menù prevede appunto portate «fredde» e «calde». I commensali saranno i giudici. Dalle 21, poi, inizierà un programma musicale, proposto da Mirko Campolongo. Infine, alle 23, si terrà la premiazione del menù vincente. Tra i piatti freddi che verranno proposti, segnaliamo, ad esempio, i «Ditaloni Primavera», «Roast-beef in crosta» e, come dolce, il gelato artigianale; per i «caldi» invece, le «Penne al rosso ciliegino», «Fusi di pollo in umido» e la torta di mele, appunto calda.

Per info e prenotazioni: tel. 328.5416634.

CASTELLI DEL DUCATO

TRA CENE AL BUIO E CONCERTI

Un week end ricco nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli. Sabato al castello di Gropparello (Piacenza) sarà tempo di «Notturni stellati» con visite guidate notturne e possibilità di cenare in giardino a lume di candela. Al castello di Varano Melegari, illuminato per l’occasione a lume di candela, appuntamento con una suggestiva visita guidata in notturna. Dalle 21.30, in piazza Garibaldi davanti alla Rocca Sanvitale di Fontanellato si esibiranno Davide Van Der Sfroos e la band «The Orphan Brigade» per «Musica in Castello».



Info: info@castellidelducato.it.

COLLECCHIO

TORNA LA FESTA CAMPESTRE A SAN MARTINO SINZANO

Com’è ormai diventata una lieta e gustosa tradizione estiva San Martino Sinzano sarà vivacizzata da due fine settimana intensi per iniziativa del circolo Arci San Martino che ogni anno propone questo atteso momento di «Festa Campestre».

Saranno due week-end all’insegna della cucina casalinga e del ballo liscio che si terranno nel campo sportivo della frazione collecchiese attrezzato per l’occasione. Cotiche con fagioli sarà il piatto prelibato che caratterizzerà la festa assieme a primi tradizionali (tortelli di erbette e di zucca, penne ai frutti di mare, all’arrabbiata e al pomodoro) che potranno essere accompagnati da grigliate di carne, fritto misto di mare, prosciutto e melone, dolci.

A servire ai tavoli saranno un gruppo numeroso di volontari, per lo più giovane, che affiancheranno i soci del Circolo Arci San Martino. In una zona ben delimitata sarà poi possibile cimentarsi nel ballo liscio su una pista metallica seguendo le note di complessi musicali diversi.

Sabato ci saranno Marco e Alice. Il ricavato della festa andrà a finanziare l’attività che il sodalizio sviluppa durante l’anno a favori degli abitanti della frazione collecchiese.

LA FESTA HAWAIANA

La piazza di Gaiano sabato sera sarà animata dalla Festa Hawaiana realizzata dal Circolo Arci della frazione Collecchiese per tenere vivo il paese. Nell'occasione sarà possibile gustare street food Ajolfi con pesce di mare e ascoltare musica con dj MR. Calloway e Matteo Bocchia.

COLORNO

MUSICA E GIOSTRE PER LA FIERA DI S. MARGHERITA

Il Road to Jersey approda a Colorno per la fiera di Santa Margherita. sabato alle 21 al Twins Café di via Mazzini a Colorno concerto di Emilio Vicari ed Alberto Padovani. Per tutto il weekend, inoltre, ci saranno le giostre del luna park in piazza Garibaldi.

STREET FOOD E CUCINA CON ILARIA BERCINI

Street food a cura dei commercianti di via Mazzini sabato, dalle 18 alle 24, a Colorno. Tante bontà e laboratorio gratuito di cucina naturale a cura di Ilaria Bercini, vincitrice del programma «Il cuoco perfetto». Gran finale con musica dal vivo.

CORNIGLI

DUE GIORNATE PER CONOSCERE IL BJJ

Un momento ideale per chi si vuole avvicinare al brazilian jiujitsu, arte marziale. da sabato nel palazzetto della scuola comunale è in programma l’ottava edizione del «Bjj summer camp».

Info e iscrizioni: 328/8162570.

FONTANELLATO

A TUTTO GUSTO CON L'ANATRA AL FORNO

Da sabato sera la frazione di Cannetolo di Fontanellato si riempirà di gusto, divertimento e musica per la «Festa dell’anatra al forno». Quattro le serate di festa: ad animare il sabato sarà l’orchestra Castellina Pasi, domenica sarà sul palco l’orchestra Matteo Bensi, mercoledì serata anni ‘80 con i Disco Inferno e giovedì gran finale con l’orchestra Bagutti.

LAGDEI

ORIENTEERING E YOGA

Weekend, ricco di iniziative al rifugio Lagdei. sabato mattina divertimento assicurato con «Orienteering & Orient 2.0»: info e prenotazioni obbligatorie a Antonio Rinaldi 3288116651. Chi volesse passare un weekend di relax potrà far pratica di Hatha Yoga insieme a Elisa Lorenzani de Il Mondo Yoga Studio (info e prenotazioni obbligatorie 3494286844).

MADREGOLO

FAST PULLING E GARA DI MOTOARATURA

Weekend di festa con i giovani agricoltori nei campi di strada Notari a Madregolo di Collecchio per l’edizione 2018 del Fast pulling e della gara di motoaratura organizzata da Anga, i giovani imprenditori di Confagricoltura Parma, e Agribifolchi. Si parte sabato alle 18.30 con il ritrovo e l’inizio delle prove tecniche di fast pulling. Quindi dalle 20 sarà attivo il servizio ristoro con panini, piadine, salsicce, salumi e servizio bar con bibite, birra e cocktails. Alle 20 avrà inizio la gara di fast pulling e dalle 21 ci sarà la musica con deejay sino alle 24. Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza alla Molinetto cooperativa sociale onlus.

MEDESANO

IL PAESE RENDE OMAGGIO A SUA MAESTÀ LO SGRANFIGNONE

Due giorni di Sagra dello sgranfignone a Medesano, una delle manifestazioni popolari più antiche di tutto il territorio parmense e che si rinnova ogni anno grazie ai volontari della Pro Loco di Medesano e Felegara.

Un omaggio alla tradizione, fino a domenica che porterà nel campo sportivo Ivo Maniforti, centinaia di persone, tavola per gustare gli gnocchi preparati sul momento dalle rezdore. La sagra, che apre le manifestazioni dedicate a San Giacomo, patrono del paese impegnerà oltre 80 volontari.

Gli sgranfignoni sono cucinati da cuoche che conoscono e rispettano la ricetta tradizionale: patate, farina, uova e sale conditi per tutti i gusti, al ragù, ai formaggi, col soffritto come una volta. Immancabile la “grattata”, in dialetto “sgranfignata” con la forchetta che dà loro la tipica forma strisciata. Da molti anni Medesano rende onore a questo piatto che dal 2012 è entrato a far parte dei Prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Emilia Romagna e il Comune ne ha depositato il marchio. Nella due giorni di festa, sostenuta dalla Pro Loco insieme ad aziende e commercianti del paese ci sarà anche tanta musica.

sabato apertura delle cucine e accensione dei fornelli alle 19; dalle 20 ballo liscio sulla pista in acciaio con l’orchestra Luca Canali. Non solo gnocchi, ma tante specialità gastronomiche nel menù: grigliata mista, salumi, prosciutto e melone, verdure alla griglia, fagioli con le cipolle.

MEZZANI

FUOCHI D'ARTIFICIO PER LA FESTA DI SANT'ANNA

Festa di Sant’Anna a Bocca d’Enza di Mezzani. sabato i Disco Inferno. Tutte le sere, dalle 20, sarà attivo il servizio ristoro con piatti tipici. Giochi gonfiabili per i bimbi e mercato dei produttori locali.

NOCETO

VESPA RADUNO CON ABBIGLIAMENTO VINTAGE

Vespa raduno Tiche Tic sabato a Noceto a cura del bar Caffè nero. Partenza alle 17.30 per un giro panoramico sulle colline. Al ritorno, grigliata di carne, verdure, dolci fatti in casa e poi festa! Chi si presenterà al via con un abito anni ‘70 riceverà in omaggio una bottiglia di vino.

Iscrizioni e informazioni Roberto 335 6131281.

PARMA

CORCAGNANO IN SAGRA

Fino a domenica il campo sportivo parrocchiale di Corcagnano si «vestirà» a festa con l’evento denominato «Corcagnano in sagra», organizzato dal circolo Anspi di Corcagnano e dalla compagnia «Curva Corca» con il patrocinio del Comune. L’organizzazione si basa sulla disponibilità di tanti volontari che offrono il loro impegno per la buona riuscita di questa tre giorni all’insegna di musica e buon cibo: tutte le sere è, infatti, presente il servizio di cucina, a partire dalle 19.30, con piatti tipici, il bar di Luigi con i suoi cocktails e la frutta di Stefano, personaggio ormai immancabile alla festa.

sabato si ballerà con la grande musica della «Taverna Ponte 2.0-disco in tour» con i deejay Andrea Carpi e Marco Silva.

Tutte le sere tutti a tavola con: tortelli di erbetta, prosciutto e melone, roastbeef, patatine fritte, verdure grigliate, fritto misto, pizza, servizio bar.

E ancora: nelle tre serate sarà esposta una mostra di modellismo e una mostra di fotografia del maestro Pezzarossa.

SAN PANCRAZIO DIVERTIMENTO CON IL BARACCA BEER

serate all’insegna della buona tavola e del puro divertimento fino a domenica sera il campo parrocchiale di San Pancrazio ospiterà il «Baracca Beer». La manifestazione, giunta quest’anno all’ottava edizione, è promossa, come al solito, dai volontari del circolo Arci «Di Vittorio» di San Pancrazio. Tutte le sere la cucina, con un ricco menù in grado di soddisfare tutti i gusti, aprirà i battenti alle 19 mentre gli spettacoli prenderanno il via alle 22. Si potranno degustare: tortelli d’erbetta, grigliata di carne, porchetta, salumi, panini con salsiccia, costata, galletto e alette di pollo con patatine, fiorentine, verdure, vini, bibite e torte. sabato divertimento assicurato con l’afro-funky del celebre dj parmigiano Enrico «Frambo» Frambati.

VIGHEFFIO - FESTA DELLA LAVANDA IN «FATTORIA»

sabato pomeriggio la Fattoria di Vigheffio diventa un angolo di Provenza per la prima edizione della Festa della Lavanda organizzata da Emc2 Onlus. Dalle 17 basterà presentarsi con un paio di forbici, dei guanti da lavoro e un pizzico di passione per partecipare alla raccolta collettiva della lavanda, «perdendosi» un po’ tra profumi intensi e filari fioriti.

Alle 18,30 aprirà l’area relax dove riposarsi e bere qualcosa in attesa dell’inizio del concerto dei «Fake Jam», che restituiranno le energie spese a suon di funk jazz e soul. E, all’ora di cena, via al pic nic sull’erba per continuare la giornata a contatto con la natura. Per l’occasione, l’osteria della Fattoria Di Vigheffio preparerà due tipologie di cestini, uno vegano e uno onnivoro, con le verdure provienienti dal progetto di agricoltura sociale di Emc2 Onlus che in questo stesso podere ha avviato un complesso di attività produttive e percorsi riabilitativi a sostegno delle autonomie.

PANOCCHIA - ECCO LA FESTA SUL PRATO NELLA NUOVA AREA IN STRADA BALDACCHINO

È da quarantacinque anni che la Festa sul prato di Panocchia attende i parmigiani con balli scatenati e apparecchiate sopraffine. E a partire da sabato sera, per due weekend, nella nuova area feste allestita in strada Baldacchino, una fra le più antiche sagre del territorio ritornerà ad animare l’estate. Cinque serate di musica e buona tavola organizzate dalla Pro Loco «Gruppo Amici di Panocchia», per onorare la bella stagione come si deve. sabato l’Orchestra Nicola Marchese con Francesca Mazzuccato penserà ad animare la pista. Ogni anno sono più o meno un centinaio le persone coinvolte nell’organizzazione della festa, tutti volontari che prestano il loro tempo per far crescere lo spirito di comunità. Oltre a ballare e a stare in compagnia, alla Festa sul prato sarà possibile gustare le prelibatezze tipiche della nostra terra e i vini dei nostri colli. Nella nuova area che ospiterà la festa, allestita vicino alla scuola materna «Pagani», troveranno spazio anche gli stand delle associazioni di volontariato della zona.

SALA BAGANZA

IL TRIO AMADÈ AI BOSCHI DI CARREGA

Si rinnova l'appuntamento con la rassegna di concerti al Parco Boschi di Carrega, promossa dai «Parchi del Ducato» e «Parchi della Musica».

sabato a partire dalle 21.30, davanti al colonnato del Centro Parco Casinetto, in via Olma 2, il pubblico potrà assistere al concerto «Elements» con il trio «Amadè» composto da Pietro Corna (oboe), Laura Magistrelli (clarinetto) e Fausto Polloni al fagotto. Il programma, per soli strumenti a fiato, variegato e accattivante, sottolinea la natura «campestre» del magnifico luogo che accoglierà il concerto. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella sala interna del Casinetto. Per raggiungere il Centro Parco è consigliato l’accesso pedonale lungo il Viale degli Inglesi, che verrà aperto per l’occasione (incrocio fra via Olma e via Case Nuove a Sala Baganza), dopo aver parcheggiato l’auto nel parcheggio di via Case Nuove. Il cancello di ingresso del viale sarà aperto alle 17.45. Un altro accesso pedonale al Parco è il Viale di Ponte Verde, con accesso in via Case Nuove 3. In alternativa si può utilizzare anche l’accesso pedonale di via Olma. Solo in caso di pioggia è consentito l’accesso in auto dallo stradello dell’Olma.

SALSOMAGGIORE

BICICLETTATA NEL PARCO DELLO STIRONE

sabato percorso in bicicletta da Salsomaggiore fino a Vigoleno, lungo alcuni tratti della ciclovia del Parco dello Stirone Piacenzano. Il ritrovo è fissato per le 9 in piazza Berzieri Salsomaggiore. Passando all’interno del Parco e percorrendo il nuovo tratto »Terra de Salsis» si arriverà fino al castello di Vigoleno. Passaggio obbligato, durante l’escursione, alla capitale mondiale degli Spaventapasseri in festa, in località Scipione Passeri. Promossa dall’associazione «Salsomaggiore Terme Coworking» e dal Comune di Salsomaggiore in collaborazione con i Parchi del Ducato; rientra, inoltre, nel programma di escursioni di «trekking and bike» denominata «Around Thermae-esperienze fuori dal comune!».

Info e prenotazioni: aroundthermae@gmail.com oppure 392/8595888.

SPAVENTAPASSERI, MUSICA E BALLI

«La tre giorni degli spaventapasseri» fino a domenica a Scipione Case Passeri di Salso. Organizzata dalla Pro loco Scipione e Case Passeri, vedrà tanti eventi fra cui sabato alle 20 la passeggiata in notturna vestiti da spaventapasseri, e musica, balli, cibo, giochi, attrazioni: programma www.facebook.com/scipionepasseri.

SCHIA

CAVALLI E CAVALIERI PROTAGONISTI FRA I MONTI

Cavalli e cavalieri saranno protagonisti, fino a domenica a Schia, dell’ormai tradizionale appuntamento con il Cavallo Raduno sul Monte Caio, l’attesissimo evento organizzato da Pro Schia Monte Caio in collaborazione con Aiacs, che per un giorno trasformerà Schia nella capitale del mondo equestre.

Una decima edizione che promette il tutto esaurito, convogliando a Schia cavalieri, ma non solo: al raduno potrà partecipare chiunque voglia vivere una giornata a stretto contatto con la natura incontaminata del Monte Caio.

Il ritrovo è fissato per sabato alle 10 a Schia, per il raduno dei cavalieri e la registrazione dei partecipanti.

Dalle 11 al Campo Scuola sarà allestito un tondino dedicato per il battesimo della sella per grandi e piccini (attivo anche domenica, con dimostrazione di doma gaucha da parte di Luis Burgos alle 17 ) mentre alle 13,30 tutti a pranzo, con un menù convenzionato al Camping Schia. Alle 18 i cavalieri partiranno per un’emozionante passeggiata a cavallo sui sentieri del Monte Caio, che prevede un itinerario di circa due ore. Alle 20,30 si potrà cenare al Rifugio Schia, con un menù convenzionato, per poi assistere al concreto dei Guilty Rats, il gruppo dalle influenze Southern Rock di Parma che da oltre 12 anni infiamma la scena rock musicale parmigiana ed emiliana.

Per info visitare la pagina Fb Cavallo Raduno Schia 2018 oppure chiamare il numero 3356987137.

SORAGNA

DIVERTIMENTO CON IL BASSA SUMMER PARTY

Nel weekend, a Soragna, l’undicesima edizione della Bassa Summer Party. sabato l’area feste di via Veneto diventerà una vera e propria discoteca. Al fianco della musica, come ogni anno, il cibo. Info al sito www.bassasummerparty.com.

TORRILE

SERATE CON LA FESTA DELL'UNITA'

Torna nel parco della Villa del Fulcino di via Buozzi a San Polo la festa dell’Unità. sabato si balla il liscio con l’orchestra Gabriele Zilioli.