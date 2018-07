Pesce di mare, street food e notti bianche: la ricca agenda del sabato

BARDI

VISITA AL CASTELLO CON IL PLENILUNIO

Sabato a partire dalle 21, visita al castello di Bardi con il plenilunio. Info: www.castellodibardi.info.

LA SAGRA DI SANT'ANNA ILLUMINA LA VAL NOVEGLIA

Ufficialmente chiuso il conto alla rovescia: finalmente l’attesa per la «festa più celebre dell’estate valcenese» è finita. La sagra popolare di Sant’Anna, ambientata come da copione all’interno dei suggestivi castagneti di Pieve di Gravago, in Val Noveglia, spegne quest’anno le sue 37 candeline.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Val Noveglia ed il Comitato sant’Anna, con l’aiuto di un centinaio volontari, entrerà nel vivo Sabato a partire dalle ore 19, quando, per gli amanti della buona cucina, vi sarà l’apertura dei bar e del ristorante, con un ricco e gustoso menù mare e monti. A partire dalle 21, musica sotto le stelle con l’orchestra «Daniela Bassi» che avrà l’onore di dare inizio alle danze. Dalle 23, per gli amanti degli antichi sapori, si darà avvio alla preparazione delle ottime porchette dall’aroma speziato, cotte a legna. A cominciare dalla mezzanotte e mezza, impazzerà il divertimento per i giovani con i dj che trasformeranno la pista in una vera e propria discoteca, che andrà avanti fino al mattino. La popolare sagra raggiungerà l’apice del folklore domenica.



BEDONIA

FESTE, GASTRONOMIA E SPORT SUL PENNA

Aperti i due rifugi del monte Penna, le due baite, quella del Monte Penna e quella del Cai. Sabato sera cena a base di pesce, serata con musica dal vivo.



BERCETO

FUNKY MUSIC FESTIVAL IN PIAZZA

Sabato appuntamento col «Funky Music Festival» nella piazza bercetese: sabato 28 alle 17,30.

A GHIARE IL "MEMORIAL GANDO"

Sabato si torna a disputare il «Memorial Gando»: il torneo di calcio, giunto alla tredicesima edizione, si disputerà al campo sportivo «Santa Felicita» di Ghiare con inizio alle 15. La manifestazione serve a ricordare Marco Gandolfi, giovane di Lozzola scomparso in un incidente motociclistico. La manifestazione calcistica, organizzata da «Gli Amici di Marco» e «Pro Ghiare 2004» coinvolgerà le squadre dei paesi del circondario: oltre che vedere le gare, gli spettatori potranno usufruire del servizio bar e i bambini anche divertirsi sui gonfiabili. E dalle 19 e 30 tutti a festeggiare, per onorare la memoria di Marco, con la pizza di «Zazà».



BORGOTARO

LA SAGRA «FISH AND CHIPS»

Festa in stile inglese Sabato dalle 19 a Brunelli di Borgotaro: sagra del «Fish and Chips».

MUSICA E COSTUMI PER IL CARNEVALE ESTIVO

Sabato sera Carnevale estivo al Borgo: musica, coriandoli e costumi per le vie del centro storico.





CALESTANO



MUSICA SOTTO LE STELLE A CHIASTRE

Sabato a Chiastre di Calestano «Musica sotto le stelle». Dalle 18 si potranno gustare grigliata di carne, salumi, torta fritta, patatine fritte, sgabei farciti torte e vini. La musica sarà garantita dalle «Saxofollie di Leo». Info: 392 2181797.



CASOLA

APERITIVO E CENA CON MELONE E PORCHETTA

Sabato dalle 19, l’associazione «Casola delle Olle», Terenzo, organizza un aperitivo e dalle 20.30 la cena nell’antico borgo a base di porchetta, prosciutto e melone.



COLLECCHIO

FESTA CAMPESTRE A SAN MARTINO SINZANO

Festa campestre fino a domenica nel campo sportivo di San Martino Sinzano con cucina e ballo liscio.





CONTIGNACO

FALCONERIA E ENSEMBLE

Sabato, a partire dalle 19, al castello di Contignaco lo staff della società agricola «Il falco pellegrino» organizza affascinanti dimostrazioni di volo libero di falconeria.

Domenica, a partire, dalle 20, sempre all castello di Contignaco è prevista una visita guidata con tariffe ridotte mentre alle 21.15 prenderà il via un viaggio musicale tra le canzoni italiane e straniere d’un tempo con la serata sotto le stelle in compagnia dell’Ensemble «That’s Music!», organizzata nell’ambito del festival «Salso Summer Class & Festival 2018». Info: info@castellidelducato.it.

FONTANELLATO

CONCERTO DI CLAVICEMBALO A PRIORATO

Appuntamento Sabato alle 20,30 nella chiesa di Priorato dove, grazie all’impegno organizzativo dell’associazione Amici di Priorato, andrà in scena il concerto «Il Clavicembalo tra cinque, sei e settecento in Europa». Ad far rivivere l’atmosfera della musica antica sarà Giovanni Paganelli, giovane virtuoso diplomato in Organo e Composizione Organistica al Conservatorio Arrigo Boito di Parma. I brani che verranno presentati da Paganelli a Priorato saranno riproposti al concorso internazionale di clavicembalo che si terrà a Bruges (Belgio) dal 2 all’8 Agosto. L’ingresso al concerto è ad offerta libera.

LAGDEI E LAGONI

ORIENTEERING E ESCURSIONE

Orienteering e lunata sabato al rifugio Lagdei. Si inizia alle 16,30, con Orienteering 2.0, il divertente gioco d’orientamento che si svolgerà nella piana del Rifugio con carta, bussola, azimut e tanti passi. Alle 21, invece, tutti con il naso all’insù per ammirare le montagne illuminate dalla luna piena. Info e prenotazioni obbligatorie (per entrambe le attività) contattando la guida ambientale escursionistica Antonio Rinaldi al numero 3288116651 oppure via mail a antonio.rinaldi.76@gmail.com. Partirà dai Lagoni sabato alle 16 l’escursione alla volta di Badignana. Info e prenotazioni (obbligatorie entro le 21 di oggi): Francesco Salton 3208436753.

LANGHIRANO

NOTTE BIANCA E MARATONA GASTRONOMICA

Anche a Langhirano torna la festa centenaria di San Giacomo, una tre giorni all'insegna del cibo e del divertimento che inizierà Sabato e proseguirà fino a lunedì. In programma c’è la notte bianca, ci sono concerti, spettacoli, la «maratona gastronomica» per il paese, con verande e ristoranti a offrire il meglio della tradizione culinaria. Ci saranno inoltre le bancarelle degli artigiani dell’ingegno, una mostra fotografica collettiva, dal titolo «sguardi sul mondo», lo spazio «la città di mattoncini», un vespa raduno, l’esposizione di auto storiche e il luna park. La notte bianca di sabato avrà come tema conduttore il «gioco degli scacchi», in onore del campione mondiale Ottavio Stocchi, ci sarà uno spettacolo al centro del paese, con scacchiera gigante e vivente. La Festa di San Giacomo è organizzata dalla Pro loco di Langhirano, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

MARZOLARA

LA FESTA DEL PESCE DI MARE TRA CALAMARI E FRITTURA

Come sempre in chiusura di luglio, puntuale arriva a Marzolara la «vera festa del pesce di mare», una due giorni che rende molto orgogliosi gli organizzatori che negli anni hanno visto fiorire una grande serie di imitazioni in tanti paesi vicini e lontani.

La manifestazione, organizzata dall’A.C. Marzolara, vedrà come sempre in cucina la stessa equipe che da oltre 25 anni ha ottenuto grandi successi rendendosi ormai conosciuta in tutta la provincia per la qualità dei piatti che riesce a sfornare e per la gran quantità di lavoro che riesce a svolgere in due intense serate, se si pensa che il campo di Marzolara può ospitare fino a 2000 coperti.

Il menu previsto sarà dunque totalmente consacrato al pesce e composto da antipasto di mare, risotto allo scoglio, spaghetti alla puttanesca, seguiti poi da una maxi grigliata a base di orate, calamari, gamberoni e dalla tradizionale frittura.

Una via di fuga è in verità prevista però anche per chi non gradisce i sapori legati al mare, e avrà a disposizione un piatto di prosciutto e salame, più in linea con le nostre tradizioni gastronomiche. Da bere saranno proposti Verdicchio dei colli di Jesi, e prosecco di Val d’Oca, ma anche Malvasia dei colli di Parma.

Dopo cena la festa proseguirà Sabato sulle note della grande orchestra spettacolo di «Franco Bagutti» e domenica con quella di «Tiziano Ghinazzi».

Sempre nell’area della festa saranno presenti dei giochi gonfiabili per i più piccoli.

MEDESANO

FIERA DI SAN GIACOMO, DALLO STREET FOOD AL SAN GIACOMO D'ORO

La sagra di San Giacomo invade Medesano fino a domenica. Tanti eventi in calendario, appuntamenti in sequenza da mattina a notte, in cui saranno coinvolte insieme all’amministrazione comunale associazioni e volontari, in aree diverse del paese.

In Piazza Marconi il cuore pulsante, nell’Area Parco andrà in scena lo street food; via Europa con i giovani Climbeer e la piazza degli Scout con la torta fritta nel giardino delle scuole elementari.

Sabato dalle 15 esibizioni sportive; alle 18 apertura degli stand del mercato della fiera, degli imprenditori locali e l’angolo del riciclo d’ingegno. Dalle 19 Food night nell’area parco con una selezione dei migliori chef del cibo di strada e Climbeer celebration con birra e musica live. Dalle 21 arte di strada, giocolieri acrobati, clown e mangiafuoco in piazza Marconi. Musica dance anni ‘70 e ‘80 stile Disco Traguardo e Can Am alle 22 con Dj Arma.





DIVERTIMENTO CON IL CLIMBEER

divertimento, musica dal vivo e fiumi di birra, cocktail e rosticceria fino a domenica per la sesta edizione del Climbeer Celebration a Medesano. Sul palco di Via Europa saliranno band e solisti. Sabato Paolo Tiberini, Mr Pink, Coulpable, Karne Murta Sarà allestita anche una parete da allenamento perché chi lo desidera possa provare a scalare con l’assistenza di operatori del CaiI e del soccorso alpino.

MONTICELLI

SERATE DI LISCIO IN VIA MARCONI

Sabato a partire dalle 21, il «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 ospiterà una serata di liscio. La prenotazione dei tavoli è gratuita. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338/8779347).

NOCETO

TICHE TIC SERATA DANCE ANNI SETTANTA

Serata dance anni ‘70 Sabato nella Piazza Corte Tomasi di Noceto dalle 21. Torna il mitico Tiche Tic. Tutti in pista con Dj Monica Sensini, vocalist Walter Bini e la collaborazione tecnica di Giuliano Bortolotti. Ingresso libero.

PARMA

CORNAZZANO: TRADIZIONE E INNOVAZIONE A BRACCETTO

C’è una festa diversa da tutte le altre che, da quasi un secolo - fra stoppie, cascine ed erba medica - si conferma, irrinunciabile appuntamento campestre per migliaia di contadini, famiglie con bambini, giovani e affezionati buongustai: nel fazzolettone verde tra Viarolo e Vicomero, proseguirà fino a martedì sera la 96esima edizione della Fiera agricola del Cornazzano.

Anche quest’anno la kermesse, organizzata dal comitato «Fiera del Cornazzano» in collaborazione con l’Asd Viarolese, va in scena nel podere dei fratelli Fanfoni. Un evento davvero unico nel suo genere. Sabato alle 20.30, la festa proseguirà con la seguitissima gara di fast pulling (la competizione di potenza di mezzi agricoli, motrici di tir e veicoli ibridi) - curata dal comitato «Fiera del Cornazzano» in collaborazione con gli «Amici della Piccola day» - con le prove libere che inizieranno alle 18.30; alle 22.30 balli con l’orchestra «Patrizia Mori» e, a seguire, dj Prince & friends.

Tutte le sere, a partire dalle 20, è prevista la tradizionale «cena fra le stoppie» sotto la bettola, per la regia dell’asd Viarolese, con piatti dell’antica tradizione contadina fra i quali le immancabili «sjorènni», le anatre novelle arrosto specialità della cucina del posto. Per tutte le serate sarà in funzione il luna park.

Tra le novità di questa edizione, la collaborazione con FiabParma-Bicinsieme: si potrà raggiungere, anche dopo il calar del sole, la Fiera del Cornazzano in sella alla propria bicicletta dotata, ovviamente, di fanali efficienti (info: www.fiabparma.it

COLOMBOFILI: IL FUNKY PARTY-VOLUME 3

Metti una sera… con sette deejay alla consolle. Sabato a partire dalle 20, il circolo Arci «App» Colombofili, in strada dei Mercati 15/d, ospiterà l’evento «Funky party-volume 3». Dietro alla consolle si alterneranno sette deejay storici parmigiani: Enrico «Frambo» Frambati, Marco Silva, Pier Pramori, Gary (al secolo Alessandro Critelli), Roberto Manghi, Roberto Magri e Andrea Gabbi. Alle luci si esibirà, come al solito, Cesare Frambati.

Possibilità di degustare grigliata di carne e ci saranno anche stand, bevande e cocktails per tutti i palati. Ingresso riservato ai soci Arci. Info: 333/3323479.

APPUNTAMENTI DEL TORNEO "DUE TORRI"

Ha preso il via mercoledì e terminerà domenica la 33esima edizione del torneo internazionale giovanile di baseball e softball «Due Torri»-gruppo «La Giovane S.C.p.A» abbinato al 15esimo Memorial «Mario Bacchi Stefani», organizzato dal Gruppo Oltretorrente.

Sabato alle 21.30, al centro «Notari» spettacolo di «Io parlo Parmigiano» e, a seguire, in consolle dj Agit;. Tutte le sere, dalle 19, tortelli, torta fritta e salume al Paladuetorri.

"MORDACCI LIFE": DIVERTIMENTO AL QUARTIERE CROCETTA

«Mordacci Life» è l’evento che Sabato dalle 16 animerà il parco «Davide Testoni» di via Mordacci ed il nuovo Modulo Eco.

«Mordacci Life» sarà soltanto la prima di una serie di iniziative pensate per favorire l’aggregazione nel quartiere Crocetta. La manifestazione è organizzata, con il sostegno del Comune, insieme a numerose associazioni e realtà attive in quartiere e non solo. Divertimento assicurato per i più piccoli con gli eventi della cooperativa Eidè. E ancora: trattamenti reiki e antistress aperto a tutti all’interno del Modulo Eco, street art murales a cura dei Ragazzi del parco Mordacci. Servizio di ristorazione e, dalle 19.30, tanta musica dal vivo.

LA MUSICA NEL CUORE AL PARCO MELI LUPI. UNA SERATA AL RITMO DELLA SOLIDARIETA'

«La Musica nel cuore 2018», concerto benefico per l’azienda ospedaliera, si congiunge alla rassegna estiva «Musica nel Parco Meli Lupi 2018».

Anche quest’anno la Snupi Onlus (Sostegno Nuove Patologie Intestinali), il circolo Anspi «La Famiglia» di Vigatto e il marchese Raimondo Meli Lupi, uniscono le forze per una raccolta fondi a favore della Struttura complessa di gastroenterologia e endoscopia digestiva dell’Azienda ospedaliero universitaria di Parma, diretta dal prof. Gian Luigi de’ Angelis.

Sabato alle 21.30, alla Villa Meli Lupi a Vigatto, si terrà il concerto «La musica nel cuore»: una carrellata di successi che hanno caratterizzato la grande musica pop italiana degli anni ‘70. Si esibiranno conosciuti musicisti parmigiani, che per l’occasione si riuniscono nella «Heart Music Band» sotto la direzione artistica di Raimondo Meli Lupi. A condividere il palco con Meli Lupi alle chitarre saranno Vito Castelmezzano alle tastiere, Mirco Reggiani al basso elettrico e Sandro Ravasini alla batteria, che si avvalleranno del prezioso contributo di alcuni ospiti: il musicista Ivan Zaccarini alle percussioni e i cantanti Rose Ricaldi e Luca Bonzilli.

«Il repertorio è stato scelto per rappresentare una parte di quelle musiche che sono appunto nel cuore di noi musicisti – racconta Meli Lupi – canzoni che hanno accompagnato la nostra vita e in qualche modo contribuito alla formazione musicale e che ognuno di noi si porta da sempre dentro al proprio cuore, come inesauribile fonte di ispirazione». La scaletta comprenderà, tra gli altri, brani dei Pooh, della PFM, dei New Trolls, delle Orme e di Lucio Dalla. Ospite sarà Emir Zec, chitarrista bosniaco di 19 anni da tempo in cura presso la Struttura complessa di gastroenterologia di Parma, che si unirà alla band per un’esibizione a sorpresa.

Al Parco di Villa Meli Lupi a Vigatto, dalle 20, sarà attivo un servizio bar con ristorazione leggera. Il biglietto (10 euro) potrà essere acquistato direttamente all’entrata. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al coperto.

PONTE DI LUGAGNANO

LA FIERA CON TORTA FRITTA, SPRITZ E MERCATINO

Sarà l’antico Ponte Romano a fare da cornice, alla «Fiera storica dal Pont del Ponte di Lugagnano», organizzata dall’associazione turistico culturale «Al Pont» con il patrocinio dei Parchi del Ducato. L’appuntamento è per sabato, alle 14,30, con l’apertura della fiera e del servizio bar, mentre dalle 17,30 i volontari dell’associazione sforneranno dell’ottima torta fritta accompagnata da salumi. La serata proseguirà fino alle 23,30 con tanto intrattenimento per grandi e piccini.

PRATO SPILLA

ALLA SCOPERTA DELLA PECORA CORNIGLIESE

Sabato escursione nella conca di Prato Spilla per scoprire la pecora cornigliese. Info entro le 14 di oggi 3488224846.

ROCCABIANCA

FESTA DELLA PAELLA AL CAMPO SPORTIVO

Festa della Paella a Roccabianca organizzata dal gruppo Avis nell’area feste del campo sportivo con pista da ballo e orchestre. Cucina con paella mista di carne e pesce, tortelli, grigliata di carne e gran fritto di mare. Ingresso a offerta.

SCURANO

GIORNI DEDICATI AL CIBO DI STRADA

E’ tutto pronto a Scurano per la seconda edizione della “Scurano Street Food”, una kermesse dedicata al cibo di strada.

fino a domenica, l’area feste presso l’ex Consorzio Agrario di Scurano e i dintorni ospiteranno una selezione di truck di cibo di strada, tra i migliori nel territorio di Parma e non solo: Ajolfi, Bread, Cerqutonna sapori, L’angolo dei sapori, Il Beerbante, Dal Parmigiano e Giallo Parma. I truck apriranno i battenti dalle 18 fino a mezzanotte. Ad arricchire la festa e le degustazioni durante la tre giorni saranno presenti momenti musicali, concerti e mercatini.

SISSA

SPORT, CONCERTI E PIATTI TIPICI

Ci sono gli impavidi concorrenti della Corrida, band scatenate e tanto sport. E poi gli immancabili appuntamenti a tavola e l’offerta culturale con le visite in Rocca. C’è divertimento per tutti i gusti nel programma della Fiera di San Giacomo di Sissa, sino a martedì.

Sabato tanti appuntamenti all’insegna di Un Po di sport, sostenuta da Pioneer. Alle 9 nel giardino della scuola primaria torneo di calcio della categoria Pulcini della scuola di calcio della Bassa Parmense; dalle 9.30 davanti alla Rocca dei Terzi ritrovo per partecipare a Un passo dopo l’altro contro la violenza, camminata non agonistica a cura dell’assessorato alle Pari opportunità; dalle 16 calcio balilla nel viale della Rocca e dalle 16.30 ritrovo davanti alla Rocca per i partecipanti al giro turistico in mountain bike alla scoperta dei boschi Maria Luigia (partenza alle 17).

In serata servizio cucina e cocktail bar dalle 19.30 e musica, dalle 21.30 con ingresso gratuito lungo il viale della Rocca, con il tributo a Madonna della band Vogue e after show insieme a dj Tano.

Per tutta la durata della fiera – sino a martedì – ci sarà anche il luna park con promozione delle giostre tutte ad un euro lunedì.

Inoltre si potrà visitare il museo del passato di Sante Cesari, dalle 8 alle 18.

Tra gli eventi collaterali il mercato per le vie del paese e la pesca di beneficenza all’oratorio. Dalle 19 alle 23 visite guidate notturne alla Rocca dei Terzi a cura della Pro loco Sissa Trecasali.

TARSOGNO

SAGRA DELLA BEATA VRGINE DEL CARMELO

Tarsogno sta vivendo i giorni della sagra dedicata alla Beata Vergine del Carmelo. Il programma ricco di avvenimenti religiosi, musicali, culturali e gastronomici si concluderà martedì alle 20,45 con la celebrazione dedicata ai defunti. Da

Sabato iniziano ad arrivare i pellegrini e i turisti per visitare il paese, nel primo pomeriggio apertura della “baracca gastronomica” e inizio dei riti religiosi che si concluderanno con celebrazione della messa delle 23.

TIZZANO

I BURATTINI VANNO IN "GITA SCOLASTICA"

Nei Parchi del Ducato è in viaggio una strana carovana: sono i burattini del Teatro Medico Ipnotico di Patrizio Dall’Argine e Veronica Ambrosini che propongono tre repliche estive dello spettacolo «La gita scolastica», l’incredibile l’avventura di un gruppo di burattini-bambini alla scoperta dei Parchi del Ducato. Il secondo appuntamento è a Tizzano sabato alle 17.30. nel verde Parco del Fontanello. L’iniziativa, ad ingresso libero e gratuito, è organizzata dai Parchi del Ducato in collaborazione con il Comune di Tizzano. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella Sala Civica del Centro Paglia.



TORRILE

PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA

Pastasciutta antifascista Sabato dalle 20 nell’area dell’ex scuola elementare di via Verdi 8 a San Polo di Torrile.







TRAVERSETOLO

AZZURRA VINTAGE, GIORNI DI FESTA IN PURO STILE "HAPPY DAYS"

weekend lungo di festa con la Croce Azzurra: fino a domenica sera si cena e si balla al Lido Valtermina, con intrattenimento per tutte le età.

La festa continua con “Azzurra d’estate”, due serate all’insegna della buona tavola, con ampia scelta di piatti, e del grande liscio con le orchestre di Mirco Gramellini (sabato 28) e di Vanessa Silvagni (domenica 29), che in occasione della sua prima esibizione a Traversetolo ospiterà gli “sciucaren” con le loro fruste e un gruppo di ballerini romagnoli.