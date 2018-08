Finale della fiera a Felino, cene sull'aia e visite a castello: l'agenda del sabato

ALBARETO

GRANDE FESTA A BOSCHETTO

Boschetto festeggia la sagra con un weekend all'insegna di manifestazioni religiose, culturali, gastronomiche e musicali. Sabato alle 16 messa e alle 19 cena e musica.

CALESTANO

TORTELLI DI PATATE PROTAGONISTI A RAVARANO

Sabato tradizionale festa del Tortello di patate, che a Ravarano chiude la stagione delle manifestazioni estive. Come di consueto nel menu figureranno i tortelli col ripieno fatto con le patate nuove, accompagnati da salumi e vini del territorio. Dopo cena si balla, su pista d’acciaio, con l’orchestra di Pierangelo Bertoli. La festa si svolge negli spazi esterni del circolo Arci la Piana che la organizza.

CASTELLI

DA BARDI A FONTANELLATO ARTE E FALCONIERI

Un fine settimana di visite animate notturne, mercatini e dimostrazioni di falconeria nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli. Sabato si rinnova l’appuntamento al castello di Bardi con le visite guidate notturne animate: dalle 21, le guide accompagneranno i partecipanti a visitare la fortezza ed apprezzare la storia oltre a conoscere la leggenda del mitico cavaliere fantasma. Prenotazione obbligatoria.

CORNIGLIO

SHOW DI «IO PARLO PARMIGIANO»

L’estate targata Corniglio Chiama prosegue con gli amici di «Io parlo parmigiano», divenuti celebri nel parmense per i loro creativi, intelligenti e a volte geniali «doppiaggi» con cui celebrano e diffondono il nostro dialetto. Sabato alle 21 in Castello, andranno in scena con un nuovissimo show, anzi uno Sió, dedicato allo smartfone o Smaflón, fatto di divertimento e risate assicurate. Seguirà un party anni 80 con DJ Trinity e la Birra del Birrificio Farnese.

FELINO

LA FIERA D'AGOSTO SI CHIUDE IN MUSICA

La Fiera d’agosto 2018 di Felino si chiude all’insegna della musica disco, funky e pop degli anni ‘70 e ‘80. Dopo le orchestre spettacolo e la musica da ballo tradizionale, Sabato nella serata di chiusura della manifestazione iniziata giovedì 9, i Divina con il loro spettacolo a tutto tondo, arricchito da costumi e coreografie speciali.Come sempre sono attivi il servizio cucina (con specialità tipiche, proposte di mare, degustazione di salumi locali, bar e birra alla spina) e il luna park con giostre per bambini e ragazzi.

GATTATICO

BICICLETTATA E SOLIDARIETA' ALLA "FESTA DEL GRANO" DI OLMO

Prosegue la «Festa del grano» di Olmo, giunta quest’anno alla 35esima edizione, terminerà sabato 25 agosto ed è organizzata dal circolo Acli San Vitale-Olmo e dai giovani di Olmo. L’intero ricavato della vendita dei gadget in legno «di una volta», realizzati dai giovani volontari della festa in collaborazione con il «FabLab» di Parma, sarà destinato alla Comunità di Betania della parrocchia di Marore. Per tutta la durata della «Festa del grano» funzioneranno: ristorante, pizzeria, torta fritta, bar-gelateria, laboratori per bambini, stand commerciali, la fattoria degli animali, mostre macchine agricole. Info: 0522/678459 oppure consultare il sito internet www.festadelgranoolmo.it per il programma dettagliato.

MONCHIO

"ORME SELVAGGE": PROIEZIONE A RIANA

La sala civica della Cascina Cavalli di Riana ospiterà sabato sera la proiezione delle più suggestive immagini di «Orme Selvagge», i libri fotografici di Davide e Isacco Zerbini. Attraverso la proiezione di immagini e video, Isacco Zerbini illustrerà le tecniche e le esperienze naturalistiche vissute a testimonianza della vita nascosta degli animali del Bosco dell’Appennino emiliano, ritratti al naturale con la tecnica delle fototrappole. La serata, che prenderà il via alle 21, è organizzata in collaborazione con parchi del Ducato e Cooperativa 100 Laghi.

MONTICELLI TERME

FINE SETTIMANA FRA BALLO LISCIO E KARAOKE

Serate all'insegna della musica a Monticelli terme. Sabato e domenica a partire dalle 21.30, il «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 ospiterà due serate di liscio. Ampio parcheggio interno e nelle vicinanze del locale. La prenotazione dei tavoli è gratuita. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338/8779347). Per Sabato a partire dalle 19.30, il bar «Giardino-Gelateria» in via Montepelato Sud 3 ospiterà l’esibizione del gruppo karaoke nostrano «Portavoce cantanti» - composto da Marco Melli, Pierfrancesco Bisaschi e Valentina Brozzi - per una serata ricca di musica, allegria, buona cucina e divertimento. Info: 0521/1811327.

MOTTA BALUFFI

VISITE APERTE NEL RINNOVATO ACQUARIO DEL PO

Sabato, dalle 15 alle 19 è aperto al pubblico il rinnovato Acquario del Po di Motta Baluffi, vicino centro a due passi da Casalmaggiore. Info al 3485634093.

PARMA

A VICOFERTILE MUSICA E CUCINA PARMIGIANA CON L'AVIS DI SAN PANCRAZIO

Da Sabato a Vicofertile si svolgerà la festa dell’Avis San Pancrazio, con il patrocinio del Comune di Parma e la collaborazione dell’associazione Vecchia Vico. Dalle ore 19.30 in piazza delle Terramare si potrà cenare sotto le stelle con torta fritta, salumi e tortelli. Non mancherà la musica: la serata di sabato avrà come sottofondo la musica della fisarmonica del maestro Corrado Medioli. La festa sarà un’occasione importante non solo come momento conviviale, ma soprattutto per ricordare ancora una volta che donare il sangue è un gesto importantissimo che serve a salvare vite. I volontari dell’Avis saranno a disposizione di tutti coloro che volessero avere informazioni sull’associazione e di chi volesse diventare donatore di sangue. Volontari e collaboratori invitano tutti a partecipare alla festa per trascorrere una serata all’insegna della buona tavola, dell’amicizia, della solidarietà e della buona musica.

«I SABATI DEL CASTELLO» A SAN PROSPERO

Nuovo appuntamento con le serate denominate i «Sabati del Castello», all’insegna della buona tavola e della musica: negli accoglienti locali del circolo Arci «Il Castello» in via Aldo Capra 1 a San Prospero si potranno degustare, a partire dalle 20, torta fritta e salume e, a seguire, tutti in pista, con l’orchestra «Enza e gli Armony». Info: 0521/645156.e e conservazione dei cibi.

POLESINE

VISITE AL MUSEO DEL CULATELLO

Sino a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina di Polesine sarà possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com.

PONTETARO

RIAPRE IL "RIVER": BALLI PER TUTTI I GUSTI SU TRE PISTE

Sabato sera ci si potrà divertire scegliendo tra tre piste: la disco, quella latina (con dj Carlos) e la pista liscio con l’orchestra «Ivana e la band». Ci sarà la possibilità di cenare con la pizzeria sotto le stelle. Info: 347/0056520.

RIMAGNA

SABATO LA "FESTA ENT L'ARA"

E’ tutto pronto, a Rimagna, per la tradizionale Festa ent l’ara, che da oltre 20 anni ricalca le orme della tradizione, riportando il paese indietro nel tempo mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato all’orchestra Loredana Ferrari, che scandirà la serata al ritmo del ballo liscio.

SCHIA

ESCURSIONE CON GLI ASINI DAL PARCO DEI CAPRIGLIESI

Sabato a Schia è in programma una facile escursione, accompagnati dagli asini, per conoscere la vita e le abitudini di questi straordinari animali e il prezioso lavoro che compiono per l’agricoltura e il lavoro nei boschi. Insieme a loro si partirà da Schia per fare un percorso ad anello con ritrovo e arrivo presso il Parco dei Caprigliesi, per consumare tutti insieme il pranzo al sacco. Ritrovo e partenza alle 9.30 al Parco dei Caprigliesi (di fronte al Camping di Schia). Info e prenotazioni (obbligatorie) al 3491613984 oppure diadorim.saviola@libero.it.

SOLIGNANO

A RUBBIANO LA FESTA DEL PESCE DI MARE

Sabato dalle 20, gli Amici Sportivi di Rubbiano organizzano la festa del pesce di mare. La serata sarà allietata dall’orchestra Battaini e Conti, e in caso di maltempo la manifestazione si terrà al coperto.

DOMENICA ORIANO CELEBRA SAN BARTOLOMEO

Domenica alle 16.30 la comunità di Oriano con la collaborazione del gruppo alpini di Solignano e il patrocinio del comune di Solignano organizza la tradizionale festa in onore di San Bartolomeo a cui è dedicato l’antico oratorio che sorge sulla cima di monte Sant’Antonio di proprietà della famiglia Antolini. Al termine della funzione liturgica sarà offerto un rinfresco a cura del Gruppo Alpini di Solignano con la partecipazione dei «Cantori di Varsi».

TORNOLO

PORCHETTA PARTY E FESTA DELLA BIRRA MASCHERATA

Weekend per tutti i gusti a Tarsogno e Tornolo. Domani a mezzogiorno al parco giochi festival del pesce fritto e animazioni organizzato dalla proloco e alle 21 Festa della Birra mascherata organizzata dall’Avis Comunale di Tornolo con musica e sorprese e a Tornolo serata musicale al Bar Centrale. Domenica a partire dalle 14,30 al Parco giochi di Tarsogno festa per tutti i bambini e chiusura del centro estivo con premiazioni e allegria con animazioni e merenda per tutti. Per inf. 0525-89272 (ufficio turistico di Tarsogno).

ZIBELLO

LA MOSTRA "PAESAGGI D'ACQUA"

Nel Teatro Pallavicino di Zibello, domani e domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, è visitabile la mostra storico – documentaria «Passaggi d’acqua – Navigazione e attività produttive dai canali di Parma al Grande fiume» promossa dall’Archivio di Stato di Parma in collaborazione con Università di Parma e Comune e col sostegno di Rotary Club Parma, Edilnoleggi Valente e Ipam. Ingresso libero.