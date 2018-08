Tra Parmigiano-reggiano, trippa e.. bis di polenta: l'agenda (golosa) del sabato

ALBARETO

PARTY MASCHERATO E MUSICA IN TERRAZZA

Sabato sera, alla terrazza Bosi di Albareto, «Notte mascherata»: dalle 19 aperitivi, drink e stuzzichini, a seguire musica e allegria tra mascherine e folklore con dj set Carlos & Aces.

BACEDASCO ALTO (PC)

FESTA DELL'UVA E DEL VINO

Sabato e domenica, a Bacedasco Alto, torna la Festa dell’uva e del vino.

BARBIANO

TRE GIORNI DI FESTA SUL "COLLE"

Prosegue a Barbiano di Felino la «Festa sul colle». Organizzata dal circolo La Quercia di Barbiano, con il patrocinio del Comune di Felino, la festa sul Colle è arrivata alla 32ª edizione e permetterà di godersi musica, buon cibo e divertimento sulle panoramiche colline della frazione felinese. La cucina proporrà manicaretti tradizionali: tortelli, gnocchi, scaloppine ai funghi, spalla cotta calda, salumi, grigliata, contorni e dolci fatti in casa. Sabato l’orchestra spettacolo Marco Gavioli.

BARDI

VISITE NOTTURNE ALLA SCOPERTA DELLA FORTEZZA

Sabato dalle ore 21 visita guidata notturna alla fortezza di Bardi. Info e prenotazioni obbligatorie (anche last minute): 0525-733021, 380-1088315, info@castellodibardi.info.

BEDONIA

MONTE PENNA: DUE RIFUGI E TANTE IDEE

Nuove iniziative per l’ultimo weekend d’agosto. i due rifugi del monte Penna, quello del Monte Penna e quello del Cai dei tre comuni, sono pronti per accogliere tutti quanti sceglieranno il crinale di confine emiliano-ligure per godersi quest’ultimo fine settimana. Sono in programma escursioni e camminate organizzate con la possibilità di noleggiare racchette, scarponi, altre attrezzatura da montagna, come pure altro abbigliamento sportivo. Possibilità di prenotare una passeggiata con i cani da slitta allevati e istruiti proprio sul posto dal maestro Claudio e che nel periodo estivo trainano singolari carrettini. Al primo rifugio, quello del Penna, non mancheranno pranzi con grigliate, polenta con selvaggina, funghi freschi e pasta condita al sugo di cinghiale e funghi. A merenda e a cena focaccia tipo Recco, torte salate, pizza, salumi, formaggi e altri piatti tipici accompagnati da buon vino. Pomeriggio e sera, ballo e musica con la band del fisarmonicista Marino Castelli con cene a base di pesce.

BERCETO

FIERA AGRICOLA: DUE GIORNI DI INIZIATIVE

Da Sabato Berceto sarà animata dal rombo dei trattori. Nel paese montano infatti si terrà la tradizionale fiera agricola. Già Sabato a partire dalle ore 9 si potrà arrivare in fiera per poi iscriversi al tiro con la slitta che animerà il pomeriggio. Momento di relax alle 11.30 con gli aperitivi preparati da un noto bar, prima di pranzare le pietanza cucinate da un noto ristorante alle 12. Alle 14.30 si entrerà nel vivo della competizione: comincerà infatti il tiro con la slitta, a cui farà seguito alle 17.30 la sfilata per le vie di Berceto. Conclusione della giornata alle ore 19.30 con aperitivo e cena in fiera, la musica di Dj Maverick e divertenti sfide di tiro alla fune.

BORGOTARO

FESTIVAL DELLA BOLLICINA: IN CENTRO DUE GIORNI EFFERVESCENTI

Sabato sera le strade del centro storico di Borgotaro si vestiranno di bianco in occasione del Festival della bollicina, evento enogastronomico nel segno del gusto e della musica, organizzato dall’associazione «L’Unione fa la forza», che riunisce i baristi del paese, con il contributo di Ascom e Comune. Come ogni anno, il Festival è stato allestito come un percorso degustativo, le cui tappe sono costituite dai locali aderenti, ognuno dei quali presenterà alcune pregiate cantine italiane e l’assaggio di un particolare prodotto abbinato al vino scelto: dalle 19 sarà infatti possibile assaporare piatti di pesce o di carne, torte, salumi e formaggi associati alla bottiglia selezionata. L’intero paese verrà coinvolto in un percorso che da piazza Verdi si snoderà attraverso via Nazionale e viale Bottego: aderiscono i bar Firenze, Roma, Mata Café, Odissea, Da Beppe, la Caffetteria Magri, il Piccolo Bar, Dietro le mura, Non solo pane, Stile Divino, Happy Coffee, Il Capriccio e Luca Cantina Café, per una notte bianca animata dalla musica live di diversi gruppi presenti lungo le vie del centro e i negozi aperti sino a tardi. Parte del ricavato della vendita di calice e tracolla, simbolo della manifestazione, verrà devoluto in beneficenza. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rinviata a sabato 1° settembre.

BOSCO DI CORNIGLIO

STREET FOOD PROTAGONISTA TUTTO IL GIORNO

Sabato, dalle 10, Bosco di Corniglio sarà in festa con i truck dello street food che proporranno cucina tradizionale, torta fritta, grigliata, cucina messicana, pesce e cocktail, tutto accompagnato dalla musica delle Diesis con Sabrina Poli, Elisa Concas e Alessandro Mistrali.

ESCURSIONE E LABORATORIO DIDATTICO

Sabato pomeriggio il programma di Camminaparchi prevede un’escursione con laboratorio didattico per bambini. Il percorso parte dalla piazza dello storico borgo di Bosco: dalla piazza si scende verso i resti del castello e lungo la strada si osserveranno le testimonianze storico artistiche incise nelle pietre e nei portali dell’abitato. Per bambini dai 4 anni. Info e prenotazioni (obbligatorie): 333-1805781, cooperativa100laghi@gmail.com.

BUSSETO

PIAZZA VERDI VESTITA A FESTA PER LA SAGRA DI SAN BARTOLOMEO

A Busseto si alza il sipario sulla «Sègra ad San Bartlamè - Trippa & Co.», promossa dall’associazione «Amici della cartapesta», il sodalizio che da anni promuove il Gran carnevale di Busseto. In occasione della sagra patronale di San Bartolomeo Apostolo, patrono della città e della parrocchia di Busseto, saranno serate di festa nel suggestivo scenario di piazza Giuseppe Verdi. L’evento, patrocinato dal Comune, permetterà fino a lunedì, a tutti i partecipanti, di gustare la favolosa trippa bussetana, ma anche torta fritta, salumi, cannelloni, tortelli, pisarei e fasoi, anatra, stinco, dolci e tanto altro. Sabato la «colonna sonora» sarà affidata all'orchestra Luca Canali, con ingresso a offerta.

CASAROLA

TUTTI IN SELLA ALLA FIERA DELLA TRANSUMANZA

Prenderà il via Sabato mattina, a Casarola, il tradizionale appuntamento con la Fiera della transumanza, l’atteso incontro degli appassionati di cavalli della Val Bratica e delle zone vicine, che terrà banco anche per tutta la giornata di domenica grazie all’impegno dei volontari del Comitato Pro Casarola. Sarà la Casa delle ciliegie a fare da cornice a questo straordinario evento, che inizierà domani mattina alle 10, con il ritrovo di cavalli e cavalieri. Alle 11 un’escursione a cavallo raggiungerà Pian del Monte, dove i cavalieri si ristoreranno con una grigliata. I cavalieri faranno poi ritorno a Casarola intorno alle 18, giusto in tempo per approfittare dell’apertura dello stand gastronomico, che alle 19 inizierà a sfornare specialità locali. La musica dell’orchestra i Fadabbi scandirà, a partire dalle 21, il ritmo della serata e accompagnerà il ballo liscio in pista, mentre a partire da mezzanotte saranno le note di Dj Raffo a scaldare la nottata con la musica disco. Saranno a disposizione foraggio e mangime per cavalli. Per info 392-5857574 oppure 342-0664873.

CELLA DI NOCETO

FESTA DELLA POLENTA: FRITTA O TENERA, DA 51 ANNI SFAMA TUTTI

Primo fine settimana per la Festa della polenta di Cella di Noceto. Un appuntamento giunto alla 51ª edizione e che si rinnova dal 1968, con musica, ballo liscio, buona tavola, tradizioni e qualche novità. Un’occasione per celebrare la farina nuova di mais macinata a pietra e riunire intorno ai paioli fumanti oltre 120 volontari coordinati dalla Pro loco di Cella. Nel campo parrocchiale di Cella – attrezzato anche con un’area bar, cocktail e lounge music – ci sarà anche uno spazio dedicato al mercatino degli hobbisti e degli artigiani dell’ingegno e stand di prodotti tipici, per ricreare l’atmosfera delle sagre di paese di una volta. Nel menu la polenta è la regina, servita con il sugo ai funghi o di carne e con il gorgonzola, o semplicemente con burro e parmigiano; nella versione fritta accompagnata con il lardo e la cicciolata. Ci sono poi i salumi della tradizione, la culaccia del salumificio Rossi che aderisce a Campagna amica, dolci, vino e birra a volontà: sapori autentici e genuini di una volta, espressione della cultura rurale. Il programma degli spettacoli prevede per domani l’esibizione di Giorgio Ikebana, domenica l’orchestra di Daniele Tarantino. All’interno della festa le novità sono lo spazio dei giochi di una volta e, solo nella serata di Sabato, a partire dalle 19.30 fino all’inizio delle danze, lo spettacolo dei cavalli di Micaela Pedretti e Claudio Zucchini di Costamezzana: tre cavalli di razza e attitudini diverse per avvicinare le persone e in particolare i bambini. La festa vive del concorso di tanti: dei contadini che forniscono i paioli di rame e i campi per i parcheggi, ma anche di tanti sponsor. Il ricavato della festa, che replicherà sabato 1 e domenica 2 settembre, sarà devoluto alla manutenzione e all’ampliamento dell’area parco e pic-nic che ospita i giochi dei bambini nel prato adiacente la chiesa di Cella.

FIDENZA

PEPPE SERVILLO IN CONCERTO IN PIAZZA VERDI

Nel cartellone di stelle che incantano le notti di «Musica in castello», brilla il concerto «Parientes» con l’intensa voce di Peppe Servillo, Javier Girotto ai sassofoni e Natalio Mangalavite al pianoforte, in programma in piazza Verdi a Fidenza, Sabato sera alle ore 21.30, a ingresso libero. Dal 1980 Servillo è il frontman degli Avion Travel nelle due formazioni, completa e «piccola orchestra»: applaudito nel 2018 al Festival di Sanremo, dove ha cantato con Enzo Avitabile il brano «Il coraggio di ogni giorno», è super ospite della rassegna estiva «Musica in castello» proponendo, in trio, un lungo viaggio tra tango, milonga, folk argentino, cumbia, nel racconto nell’immaginario di un popolo migrante. L’ingresso è gratuito con possibilità di fare una libera offerta a Dynamo Camp, il primo centro di terapia ricreativa in Italia per bambini ammalati.

GATTATICO (RE)

ULTIMA SERATA PER LA FESTA DEL GRANO

Sabato ultima serata della «Festa del grano» di Olmo di Gattatico. In programma l’esibizione delle orchestre di Omar Codazzi e Pietro Galassi.

MADREGOLO

GNOCCHI PER TUTTI AL CIRCOLO PRIMAVERA

Fine settimana di festa a Madregolo per iniziativa del Circolo Primavera. Nella sede del sodalizio della frazione collecchiese dalle 19, si svolgerà la «Festa degli gnocchi». L’appuntamento, ormai tradizionale nell’ambito del «Settembre collecchiese», vivrà su due giorni di musica e gastronomia con gli gnocchi protagonisti indiscussi.

MEZZANI

"UN PO DI SPORT": TANTE DISCIPLINE E DIVERTIMENTO

Tante discipline, appuntamenti a tavola e in pista per un lungo weekend durante il quale vivere il Po come se si fosse sulla riviera romagnola. Offre tutto questo la quarta edizione di «Un Po di sport», manifestazione che si terrà tra il porto fluviale e lo spiaggione sul grande fiume a Mezzani, coinvolgendo anche Casalmaggiore, su iniziativa di Abili allo sport, amministrazioni comunali, associazioni, enti e sponsor. Sabato alle 18.30 cerimonia di inaugurazione ufficiale con Apericiccioli e alle 19 prenderà il via l’iniziativa «Un Po in tavola» con apertura degli stand gastronomici con specialità locali quali ciccioli, parmigiano-reggiano, spalla cotta di San Secondo, tortelli d’erbetta, tortelli d’ortica, torta fritta, fritto misto di mare, vecchia di cavallo, polpette di zia Pierina, anguria e melone, il tutto a cura delle associazioni di volontariato di Mezzani. Alle 22 «Un Po di musica» con le note anni ‘70 e ‘80 del Jumbo story, accompagnato da festival della birra e mercato contadino a cura di Campagna amica.

MONTICELLI TERME

PARMIGIANO-REGGIANO PROTAGONISTA TRA FESTA E TRADIZIONE

Parmigiano-reggiano protagonista a Monticelli. Per due giorni nel centro della cittadina termale si terrà la manifestazione «Parmigiano-reggiano in festa». L’organizzazione è curata dal Comune di Montechiarugolo, con il contributo delle Terme di Monticelli Terme e in collaborazione con il Consorzio del parmigiano-reggiano e di altri enti.

L’intenso programma si snoda tra il mercato straordinario e gli stand gastronomici, la degustazione di prodotti d’eccellenza del territorio ( sabato alle 16 alle 24) la mostra fotografica itinerante, allestita negli esercizi commerciali, intitolata «Parmigiano-reggiano: quello vero è uno solo» e curata da Paolo Gandolfi, l’animazione per bambini proposta dall’Avis comunale Montechiarugolo (in entrambe le giornate). E, ancora: il concerto gratuito dei Modena City Ramblers (alle 22 nell’area Zinelli), i laboratori didattici scientifici dedicati ai bambini e curati dai Musei del cibo («Alla scoperta del latte!» alle 17.30 ). Alle 20, in piazza Fornia, si svolgerà la cena con menu a tema e, a seguire, la cottura spettacolarizzata di una forma di parmigiano-reggiano in diretta e il gioco «Quando sei nata».

NEVIANO

CUCINA E MUSICA NELLA DUE-GIORNI CON L'AVIS

Le Avis di Neviano e Traversetolo sono pronte per festeggiare, Sabato la loro prima «Festa del donatore» condivisa: l'appuntamento è al campo sportivo parrocchiale di Neviano. Tortelli d'erbetta e grigliata, poi rock con la «Colpa d’Alfredo Band», tribute band di Vasco Rossi.

NOCETO

CON IL SUMMER FESTIVAL L'ESTATE SI ACCENDE

Musica e cucina quelli al «Summer festival» nel centro sportivo «Il Noce» di Noceto. Sabato si ricrea l’atmosfera anni ‘60, ‘70 e ‘80 con live music della band gruppo «I profani» a partire dalle ore 22. A seguire Dj set con Dj Frambo. Cucina aperta dalle ore 20 con tortelli, tagliatelle al salamino, torta fritta, spalla cotta e salumi misti.

PARMA

AD ALBERI DI VIGATTO SAGRA DELLA POLENTA: UN CLASSICO DELL'ESTATE ALLE PORTE DELLA CITTA'

Chi ama la polenta la vuole mangiare in tutte le stagioni, senza lasciarsi spaventare dal caldo, e per questo in tanti da 44 anni a fine agosto approdano ad Alberi di Vigatto per gustarsela in tutte le possibili preparazioni: fritta o consa, in pizza o con i guancialetti. Per quindici giorni la farina di mais sarà infatti regina di Alberi di Vigatto con la Sagra della polenta di Alberi. Organizzata dal circolo ricreativo culturale Famija alberese Anspi nel campo sportivo parrocchiale San Lorenzo di Alberi di Vigatto, la sagra si svolgerà nelle giornate di Sabato e domenica e dell'1 e 2 settembre. Una sessantina di volontari, dai 10 agli 89 anni, si metteranno all’opera con tre grandi paioli automatizzati e lavoreranno i 625 chili di farina di mais forniti dal Molino Ferrari, per dare vita a un menu a base di polenta: grigliata o fritta, da gustare con i salumi del territorio e il lardo pesto; o tenera, con stracotto di asinina, guancialetti di maiale alla malvasia o salamini alla cacciatora. Da non perdere la polenta «consa», con ragù misto, funghi e gorgonzola. Anche i vegetariani troveranno polente per i loro palati. Tutto sarà rigorosamente cucinato fresco di giornata, con possibilità di prendere cibo da asporto nel caso non si voglia approfittare dei 120 tavoli messi a disposizione dagli organizzatori. L’intrattenimento musicale sarà diverso ogni sera: Sabato si esibirà l’orchestra Silvano e Mauro. All’interno della struttura parrocchiale, centro civico San Lorenzo, sarà allestita un'esposizione di cartoline d’arti e mestieri di una volta con materiale della collezione di Gian Franco Magnani e una mostra di souvenir, storia dei molini e giocattoli creativi curata da Davide Ferrari». Il costo d’ingresso alla sagra è di 2 euro, il parcheggio è gratuito non custodito.



LA "VIGHEFFIATA" IN FATTORIA NEL SEGNO DELLA NATURA E DELLA MUSICA

Porte aperte alla Fattoria di Vigheffio sabato pomeriggio per la «Vigheffiata», il primo di una lunga serie di appuntamenti pensati da emc2, in collaborazione con Avalon e Fattoria di Vigheffio, per parlare di agricoltura sociale e inclusione in un clima di divertimento e relax. Dalle 18.15, nel podere della Fattoria di Vigheffio, saranno concentrati gli ingredienti più «in voga»: dalla biologicità dell’orto al concerto sul prato, dall’atmosfera bucolica in salottini vintage sotto le stelle ai cocktail in barattolo, con la menta «a km zero» del giardino aromatico. L’incontro inizierà con il «Beewatching» e una simpatica lezione sull’impatto positivo delle api sull’ambiente e sulla natura e sarà anche l’occasione per la presentazione «ufficiale» dell’asinello Amedeo: salvato dal macello, a cui era destinato dopo essere stato rifiutato dai genitori che lo scalciavano per cacciarlo dal recinto in cui viveva, è stato adottato dalla grande «famiglia» a quattro zampe della Fattoria di Vigheffio e ora accoglie, insieme agli altri animali da cortile, gli ospiti di tutte le età. Alle 19 sarà la volta dell’asta «al buio» che accompagnerà fino all’ora di cena e al concerto live dei We love surf, gruppo rock’n’roll/beat/surf. L’evento è a ingresso libero e per l’occasione sarà aperta l’Osteria di Vigheffio (prenotazioni al 393-8512833) con menu adatti anche ai vegani.

A EIA UN WEEKEND ALL'INSEGNA DELL'ALLEGRIA

E' un appuntamento fisso che da quasi vent’anni si rinnova all’insegna della buona: Sabato e domenica il campo parrocchiale di Eia ospiterà la 17ª edizione della «Festa dell’allegria». Due serate di festa organizzate, come da tradizione, dai volontari dell’Us Eia calcio, in collaborazione con la parrocchia di Eia. Nelle due serate la cucina aprirà i battenti alle 19.30 e si potrà degustare un menu davvero sfizioso: tortelli d’erbetta, grigliata di carne, fritto misto, patatine fritte e dolci. Spazio anche alla musica: Sabato si balla con l’orchestra Nicola Marchese. È previsto anche il divertimento per i più piccoli. Ingresso a offerta.

UNA SERATA CON RIGOLETTO IN PIAZZALE PICELLI

Si rinnova l’appuntamento con le grandi opere nel cuore pulsante dell’Oltretorrente, con la rassegna denominata «Cuator romanzji in pjasäl Picelli... Aspettando il Festival Verdi». Sabato dalle 18 in piazzale Picelli si inizierà con il celebre «Rigoletto» di Giuseppe Verdi in selezione d’opera, con la partecipazione di apprezzati cantanti lirici, dell’orchestra «Opera in piazza» diretta dal maestro Gregorio Pedrini e, inoltre, verrà commentata dagli attori Claudio Cavazzini e Maurizio Landi. Gli interpreti si esibiranno in costume. La regia e i testi sono curati da Halla Margret. Ingresso libero.

TORTA FRITTA E MUSICA A SAN PROSPERO

Nuovo appuntamento con le serate denominate i «Sabati del Castello», all’insegna della buona tavola e della musica: Al circolo Arci «Il Castello» in via Capra 1 a San Prospero, si potranno degustare, a partire dalle 19, torta fritta e salume. a seguire, tutti in pista con l’orchestra «I Giramondo». Info: 0521-645156.

FESTA AFRICANA PER AIUTARE MERVEILLE

Evento conclusivo Sabato per la campagna a sostegno di Merveille, bambina camerunense affetta da idrocefalia grave. Dalle 17, al Laboratorio famiglia di via San Leonardo 47 a Parma, cerimonia di consegna di un assegno a «Child help Italia». Alla cerimonia seguirà un piccolo flashmob e una festa africana, con apericena in cui si potrà degustare un piatto tipico del Camerun, contribuendo così alla finalità solidale. La cena sarà accompagnata da canti popolari camerunensi.

POLESINE

PORTE APERTE AL MUSEO DEL CULATELLO

Fino a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina di Polesine sarà possibile visitare il nuovo Museo del culatello e del masalèn. Info: acpallavicina.com.

PRELERNA

PAESE IN FESTA FRA CUCINA E TRATTORI

La Pro loco di Solignano, in collaborazione con la comunità di Prelerna, l’associazione Bontà dell’Appennino e con il patrocinio del Comune di Solignano, organizza per Sabato e domenica «Prelerna in festa». Sabato, a partire dalle 19, sarà disponibile il servizio ristorante a base di cucina tipica e, a seguire «Taro Taro Story».

SAN MICHELE CAVANA

VISITE GUIDATE GRATUITE A BADIA CAVANA

Sabato e domenica il complesso monumentale di Badia Cavana sarà aperto e visitabile gratuitamente dalle 16 alle 19 (inizio ultima visita alle 18).

SAN SECONDO

SPALLA COTTA E FORTANINA REGINE DELLA FIERA: GUSTO ED EVENTI

Si è aperta a San Secondo la «sei giorni» con la 62ª edizione della Fiera della fortanina e della spalla, promossa dal Comune in collaborazione con le associazioni e le contrade del paese e organizzato da Edicta eventi. Fra le novità di quest’anno spicca anche la solidarietà nei confronti di Cascia, uno dei borghi dell’Umbria colpiti dal terremoto del 2016. In particolare fino a martedì si potranno assaporare la selezione di salumi e formaggi provenienti direttamente dal comune di Cascia, la cui vendita darà l’avvio a una raccolta fondi a favore dell’Associazione «L’oasi onlus - Cascia per la tutela dei disabili». L’area centrale della fiera sarà, come sempre, piazza Mazzini, dove l’area ristoro sarà gestita dalla contrada del Grillo che promuove cinque serate danzanti fino a notte fonda. Sabato alle 19 si esibirà l’orchestra di chitarre e violini Bambolbì di Noceto, fondata e curata da Fabio Ceci. Dopodiché, il main event sarà la celebrazione della grande disco music degli anni ‘70: saranno i Tree Gees infatti a esibirsi dalle 22 per proporre un tributo ai mitici Bee Gees. A seguire, sarà la volta degli Human After All. Per quanto riguarda il menu, in piazza della Rocca quasi mille posti a sedere per gustare le specialità locali e il piatto umbro. Ma tanti altri sono gli eventi in programma per la fiera d’agosto. Sabato alle 21.30, in piazza Martiri, serata latina con Changodanza e, alle 21.30, in via Garibaldi, Daniele Cusumano Dj live. Per tutto il periodo della sagra i visitatori potranno assaporare i prodotti tipici, e non solo, lungo le vie del centro, nelle varie contrade, nei ristoranti, nei bar e nelle aree ristoro e passeggiare tra le bancarelle del mercatino alimentare e dell’ingegno. Inoltre, visite guidate con orario continuato alla Rocca dei Rossi, dalle 10 alle 20. Infine, al Museo Agorà Orsi Coppini, visite dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Non mancherà il divertimento per i più piccoli con le giostre del luna park, oltre a svariati appuntamenti anche in parrocchia.

OLTRE ALLA FIERA SI CELEBRANO ANCHE I PATRONI

San Secondo, parallelamente alla fiera d’agosto, celebra anche i propri patroni. Sabato, solennità di San Genesio martire, alle 18, nella pieve romanica a lui dedicata, messa e processione con la statua del santo e benedizione dei bambini. A seguire, momento conviviale. Domenica, solennità di San Secondo martire, in collegiata messa alle 10 e preghiera dei vespri alle 18. Inoltre, da Sabato al 30 agosto, nella palestra dell’oratorio, pesca di beneficenza e mostra di hobbistica. Nello steso oratorio, Sabato(16-23) esposizione di creazioni con mattoncini lego «Aemilia Bricks» (ingresso libero).

SORBOLO

IN PARROCCHIA CON LA FESTA DELLA GASTROBOLA

«Festa della Gastrobola» al centro parrocchiale di via IV Novembre a Sorbolo, organizzata dal circolo Anspi «L’Incontro». Sabato concerto The Cugginis. Tutte le sere specialità alla griglia, pesce e piatti tradizionali. Ampio parco bimbi.

FESTA DEL DOLCE E DEL LIQUORE FATTO IN CASA

Festa del dolce e del liquore fatti in casa Sabato al centro civico di via Gruppini a Sorbolo nell’ambito di un’iniziativa del Centro sociale di Sorbolo. Alla sera cena con crespelle ai formaggi, arrosto, roast beef e patatine fritte, poi si ballerà con l’orchestra Patrizia Mori. Quindi la valutazione di dolci e liquori, da consegnare entro le 18, da parte di degustatori professionisti e esperti di gastronomia (info 0521-698715).

TARSOGNO

CINEMA D'ESTATE PER BAMBINI

Sabato alle 20.30 nella sala polivalente parrocchiale del cinema Ducale si concluderà il ciclo di «Cinema d’estate per bambini» organizzato dalla Pro loco di Tarsogno. Per l’occasione verrà proiettato il cartone animato «La spada nella roccia». L’ingresso è libero.

TRAVERSETOLO

CROCE AZZURRA: DUE GIORNI DI FESTA

Questo weekend al Lido Valtermina il divertimento è solidale grazie ad «Azzurra d’Estate Fantasy», organizzata dalla Croce azzurra di Traversetolo. Sabato serata danzante con l’orchestra di Edmondo Comandini e maxi grigliata della «Boutique della carne» di Struzzi-Boldini. Sabato oltre alla festa della Croce Azzurra al Lido, a Traversetolo dalle 18 Vespa Raduno in piazza Fanfulla e, a seguire, pizza sotto le stelle. Sempre Sabato dalle 20, a Castione gli «Amici di Castione» organizzano una cena a base di polenta e cinghiale.

ZIBELLO

DUE MOSTRE AL TEATRO E ALL'EX CONVENTO

Weekend all’insegna della cultura a Zibello. Nel Teatro Pallavicino, Sabato e domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, è visitabile la mostra storico-documentaria «Passaggi d’acqua - Navigazione e attività produttive dai canali di Parma al Grande fiume». Ingresso libero. Nell’ex convento dei padri domenicani dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, è visitabile «Il Cinematografo - Museo del cinema Amedeo Narducci».