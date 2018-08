Spalla cotta e altre golosità, transumanza e sport sul Po: l'agenda della domenica

BACEDASCO ALTO (PC)

FESTA DELL'UVA E DEL VINO DOMANI E DOMENICA

Domenica, a Bacedasco Alto, torna la Festa dell’uva e del vino.

BARBIANO

GIORNI DI FESTA SUL "COLLE"

Prosegue a Barbiano di Felino la «Festa sul colle». Organizzata dal circolo La Quercia di Barbiano, con il patrocinio del Comune di Felino, la festa sul Colle è arrivata alla 32ª edizione e permetterà oggi, domani e domenica, di godersi musica, buon cibo e divertimento sulle panoramiche colline della frazione felinese. La cucina proporrà manicaretti tradizionali: tortelli, gnocchi, scaloppine ai funghi, spalla cotta calda, salumi, grigliata, contorni e dolci fatti in casa. Domenica l’orchestra spettacolo Profumo di Romagna. E alle 14.30 si svolgerà la grande gara di briscola a 128 coppie con ricchi premi.

BEDONIA

SPORT E SOLIDARIETA' CON I «FAZZOLETTI GIALLI»

Divertimento, sport e solidarietà per la giornata dei «Fazzoletti Gialli», in programma domenica a Bedonia. Ritrovo alle 8.30 in piazza Centinaro, partenza alle 9.30 da via Aldo Moro. Molte le possibilità: camminata escursionistica, escursione in mountain bike, motocavalcata, passeggiata a cavallo, torneo di calcio per ragazzi e poi tutti a tavola nella baita di via Serpaglio.

MONTE PENNA: DUE RIFUGI E TANTE IDEE

Nuove iniziative per l’ultimo weekend d’agosto. i due rifugi del monte Penna, quello del Monte Penna e quello del Cai dei tre comuni, sono pronti per accogliere tutti quanti sceglieranno il crinale di confine emiliano-ligure per godersi quest’ultimo fine settimana. Sono in programma escursioni e camminate organizzate con la possibilità di noleggiare racchette, scarponi, altre attrezzatura da montagna, come pure altro abbigliamento sportivo. Possibilità di prenotare una passeggiata con i cani da slitta allevati e istruiti proprio sul posto dal maestro Claudio e che nel periodo estivo trainano singolari carrettini. Al primo rifugio, quello del Penna, non mancheranno pranzi con grigliate, polenta con selvaggina, funghi freschi e pasta condita al sugo di cinghiale e funghi. A merenda e a cena focaccia tipo Recco, torte salate, pizza, salumi, formaggi e altri piatti tipici accompagnati da buon vino. Domenica, pomeriggio e sera, ballo e musica con la band del fisarmonicista Marino Castelli con cene a base di pesce.

BERCETO

FIERA AGRICOLA: DUE GIORNI DI INIZIATIVE

Domenica Berceto sarà animata dal rombo dei trattori. Nel paese montano infatti continua la tradizionale fiera agricola. Alle 9 si terrà una dimostrazione di aratura con colazione dell’agricoltore «nel campo», mentre alle 11.30 si terrà la sfilata con benedizione dei trattori nel centro storico di Berceto. Alle 12.30 pranzo in fiera, mentre alle 14.30 i trattori saranno protagonisti della «gimcana a cronometro», al quale seguirà l’incontro degli agricoltori con l’associazione «Tracce di storia». Alle 16 nuovamente tiro con la slitta e alle 19.30 gran finale con cena, premiazioni e saluti. Chi giungerà a Berceto nella «due giorni» agricola potrà ammirare anche un’esposizione di trattori d’epoca.

BOSCO

STREET FOOD PROTAGONISTA TUTTO IL GIORNO

Domani, dalle 10, Bosco di Corniglio sarà in festa con i truck dello street food che proporranno cucina tradizionale, torta fritta, grigliata, cucina messicana, pesce e cocktail, tutto accompagnato dalla musica delle Diesis con Sabrina Poli, Elisa Concas e Alessandro Mistrali.

ESCURSIONE E LABORATORIO DIDATTICO

Domani pomeriggio il programma di Camminaparchi prevede un’escursione con laboratorio didattico per bambini. Il percorso parte dalla piazza dello storico borgo di Bosco: dalla piazza si scende verso i resti del castello e lungo la strada si osserveranno le testimonianze storico artistiche incise nelle pietre e nei portali dell’abitato. Per bambini dai 4 anni. Info e prenotazioni (obbligatorie): 333-1805781, cooperativa100laghi@gmail.com.

BUSSETO

PIAZZA VERDI VESTITA A FESTA PER LA SAGRA DI SAN BARTOLOMEO

A Busseto si alza il sipario sulla «Sègra ad San Bartlamè - Trippa & Co.», promossa dall’associazione «Amici della cartapesta», il sodalizio che da anni promuove il Gran carnevale di Busseto. In occasione della sagra patronale di San Bartolomeo Apostolo, patrono della città e della parrocchia di Busseto, saranno quattro le serate di festa nel suggestivo scenario di piazza Giuseppe Verdi. L’evento, patrocinato dal Comune, permetterà ogni sera, a tutti i partecipanti, di gustare la favolosa trippa bussetana, ma anche torta fritta, salumi, cannelloni, tortelli, pisarei e fasoi, anatra, stinco, dolci e tanto altro. La «colonna sonora» sarà affidata alle orchestre Luca Canali (oggi), Gypo Pezzotti (domani), Tikozzi Band (domenica) e Diletta Landi (lunedì), con ingresso a offerta. Inoltre, questa mattina si svolgerà regolarmente il mercato settimana e i negozi resteranno aperti, così come l’ufficio turistico, con possibilità di visitare il Teatro Verdi. Infine, non mancheranno i momenti di fede promossi dalla parrocchia. Dopo i primi vespri di ieri sera nella collegiata di San Bartolomeo Apostolo, si prosegue oggi alle 10.30 con la messa solenne presieduta da don Stefano Bianchi, prevosto abate di Monticelli d’Ongina, insieme ai sacerdoti del vicariato. Sempre oggi, alle 18, secondi vespri e messa con battesimo.

CALESTANO

DOMENICA «TORTA FRITTA NEL BORGO»

Domenica dalle 17.30 ultimo appuntamento estivo della «Torta fritta nel borgo». Il circolo ricreativo Val Baganza preparerà la torta fritta e nei ristoranti e bar del centro si potranno acquistare salumi, bevande e altre specialità da consumare sui tavoli predisposti dalla Pro loco.

CASAROLA

TUTTI IN SELLA ALLA FIERA DELLA TRANSUMANZA

A Casarola il tradizionale appuntamento con la Fiera della transumanza, l’atteso incontro degli appassionati di cavalli della Val Bratica e delle zone vicine, che terrà banco anche per tutta la giornata di domenica grazie all’impegno dei volontari del Comitato Pro Casarola. Sarà la Casa delle ciliegie a fare da cornice a questo straordinario evento. Domenica la giornata prenderà il via alle 8, con l’apertura della fiera, mentre alle 12 tutti a tavola per il gustoso pranzo preparato come sempre dai volontari del Comitato Pro Casarola. Dalle 14.30 la guida ambientale escursionistica Monica Valenti intratterrà i bambini con giochi didattici, mentre dalle 15 si tornerà a ballare con la musica di Giacomo Maini. Dalle 16 le cucine sforneranno torta fritta a volontà, mentre alle 17 la dea bendata bacerà il fortunato vincitore della lotteria. Saranno a disposizione foraggio e mangime per cavalli. Per info 392-5857574 oppure 342-0664873.

CELLA DI NOCETO

FESTA DELLA POLENTA: FRITTA O TENERA, DA 51 ANNI SFAMA TUTTI

Primo fine settimana per la Festa della polenta di Cella di Noceto. Un appuntamento giunto alla 51ª edizione e che si rinnova dal 1968, con musica, ballo liscio, buona tavola, tradizioni e qualche novità. Un’occasione per celebrare la farina nuova di mais macinata a pietra e riunire intorno ai paioli fumanti oltre 120 volontari coordinati dalla Pro loco di Cella. Nel campo parrocchiale di Cella – attrezzato anche con un’area bar, cocktail e lounge music – ci sarà anche uno spazio dedicato al mercatino degli hobbisti e degli artigiani dell’ingegno e stand di prodotti tipici, per ricreare l’atmosfera delle sagre di paese di una volta. Nel menu la polenta è la regina, servita con il sugo ai funghi o di carne e con il gorgonzola, o semplicemente con burro e parmigiano; nella versione fritta accompagnata con il lardo e la cicciolata. Ci sono poi i salumi della tradizione, la culaccia del salumificio Rossi che aderisce a Campagna amica, dolci, vino e birra a volontà: sapori autentici e genuini di una volta, espressione della cultura rurale. Il programma degli spettacoli prevede l’orchestra di Daniele Tarantino. All’interno della festa le novità sono lo spazio dei giochi di una volta. La festa vive del concorso di tanti: dei contadini che forniscono i paioli di rame e i campi per i parcheggi, ma anche di tanti sponsor. Il ricavato della festa, che replicherà sabato 1 e domenica 2 settembre, sarà devoluto alla manutenzione e all’ampliamento dell’area parco e pic-nic che ospita i giochi dei bambini nel prato adiacente la chiesa di Cella.

COLORNO

FIERA DELLE PESCHE A COPERMIO

Tradizionale fiera delle pesche domenica all’oratorio della Madonna del Buon Cuore di Copermio di Colorno. Dalle 9.30 accoglienza dei partecipanti e visita all’oratorio; alle 17 messa e processione con lo stendardo della Madonna del Buon Cuore. A seguire cena sul prato, con posti a sedere, con il pesce di Ajolfi e musica. Per tutto il giorno vendita benefica di pesche e torte.

MADREGOLO

GNOCCHI PER TUTTI AL CIRCOLO PRIMAVERA

Fine settimana di festa a Madregolo per iniziativa del Circolo Primavera. Nella sede del sodalizio della frazione collecchiese dalle 19, si svolgerà la «Festa degli gnocchi». L’appuntamento, ormai tradizionale nell’ambito del «Settembre collecchiese», vivrà su due giorni di musica e gastronomia con gli gnocchi protagonisti indiscussi.

MEZZANI

"UN PO DI SPORT": TANTE DISCIPLINE E DIVERTIMENTO

Tante discipline, appuntamenti a tavola e in pista per un lungo weekend durante il quale vivere il Po come se si fosse sulla riviera romagnola. Offre tutto questo la quarta edizione di «Un Po di sport», manifestazione che si terrà tra il porto fluviale e lo spiaggione sul grande fiume a Mezzani, coinvolgendo anche Casalmaggiore, su iniziativa di Abili allo sport, amministrazioni comunali, associazioni, enti e sponsor. Domenica sarà la giornata clou con diverse discipline sportive. Si terranno le quarte edizioni di «Camminiamo un Po insieme» e di «Un Po di running». Partenze tra le 8.30 e le 9 per la gara competitiva di 10 km e la marcia non competitiva da 6 a 10 km con organizzazione dei Marciatori parmensi, nell’ambito di una manifestazione ludico-sportiva valida per il trofeo Comitato marce Parma. Il percorso si svolgerà all’interno del parco naturale Parma Morta e saranno messi in palio premi per i gruppi più numerosi (minimo 10 iscritti) e per i vari classificati delle categorie Fidal (la corsa è aperta a tutti i tesserati Fidal ed enti di promozione sportiva. Per informazioni, Franco 347-2300810 o Stefano 338-5221417). Mezzani ospiterà anche l’ultima tappa del Summer Sand volley 4x4 misto: primi match alle 9.20, poi si prosegue sino alle 18.30 con pausa pranzo al porto dalle 12.30 alle 14.30 (per iscrizioni e regolamento consultare il sito www.summertourparma.it). Dalle 16.30 alle 20 saranno proposte anche attività per bimbi dallo staff dei Parchi del Ducato e per tutto il giorno sarà attivo il servizio «Crociera sul Po» a bordo della barca Barbie, con partenza ogni 30 minuti per una mini crociera alla scoperta delle bellezze naturali a cura di Amici del Po polisportiva. Alle 17 si disputerà il secondo Trofeo parmigiano-reggiano di canottaggio (partenza alle 17 da Casalmaggiore con successivo arrivo a Mezzani) e alle 19 premiazione di tutti i tornei. Alle 20 tutti a tavola per assaggiare nuovamente le specialità locali preparate negli stand a cura delle associazioni di volontariato di Mezzani e alle 23 gran finale con lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio sull’acqua. L’organizzazione ricorda che occorre il certificato di sana e robusta costituzione per poter prendere parte alle varie attività sportive.

MONTICELLI TERME

PARMIGIANO-REGGIANO PROTAGONISTA TRA FESTA E TRADIZIONE

Parmigiano-reggiano protagonista a Monticelli. Nel centro della cittadina termale si terrà la manifestazione «Parmigiano-reggiano in festa». L’organizzazione è curata dal Comune di Montechiarugolo, con il contributo delle Terme di Monticelli Terme e in collaborazione con il Consorzio del parmigiano-reggiano e di altri enti.

L’intenso programma si snoda tra il mercato straordinario e gli stand gastronomici, la degustazione di prodotti d’eccellenza del territorio ( dalle 10 alle 24), la mostra fotografica itinerante, allestita negli esercizi commerciali, intitolata «Parmigiano-reggiano: quello vero è uno solo» e curata da Paolo Gandolfi, l’animazione per bambini proposta dall’Avis comunale Montechiarugolo (in entrambe le giornate). E, ancora: i laboratori didattici scientifici dedicati ai bambini e curati dai Musei del cibo («Segui la traccia» domenica alle 11), corso di degustazione su prenotazione «La biodiversità del parmigiano-reggiano» (domenica alle 17). Domenica, dalle 10, andranno in scena: l’esibizione itinerante della Montechiarugolo folk band «Tullio Candian» e, parallelamente, all’Hotel delle Rose, la tavola rotonda «Il parmigiano-reggiano in Italia e all’esterno tra storia e sviluppo futuro». Alle 20.30, in piazza Fornia, Palio dei caseifici (gara di taglio e di bontà, gioco Indovina il peso), premiazione del concorso «Una vetrina da re» e cena con menu a tema.

PARMA

AD ALBERI DI VIGATTO SAGRA DELLA POLENTA: UN CLASSICO DELL'ESTATE ALLE PORTE DELLA CITTA'

Chi ama la polenta la vuole mangiare in tutte le stagioni, senza lasciarsi spaventare dal caldo, e per questo in tanti da 44 anni a fine agosto approdano ad Alberi di Vigatto per gustarsela in tutte le possibili preparazioni: fritta o consa, in pizza o con i guancialetti. Per quindici giorni la farina di mais sarà infatti regina di Alberi di Vigatto con la Sagra della polenta di Alberi. Organizzata dal circolo ricreativo culturale Famija alberese Anspi nel campo sportivo parrocchiale San Lorenzo di Alberi di Vigatto, la sagra si svolgerà oggi e l'1 e 2 settembre. Una sessantina di volontari, dai 10 agli 89 anni, si metteranno all’opera con tre grandi paioli automatizzati e lavoreranno i 625 chili di farina di mais forniti dal Molino Ferrari, per dare vita a un menu a base di polenta: grigliata o fritta, da gustare con i salumi del territorio e il lardo pesto; o tenera, con stracotto di asinina, guancialetti di maiale alla malvasia o salamini alla cacciatora. Da non perdere la polenta «consa», con ragù misto, funghi e gorgonzola. Anche i vegetariani troveranno polente per i loro palati. Tutto sarà rigorosamente cucinato fresco di giornata, con possibilità di prendere cibo da asporto nel caso non si voglia approfittare dei 120 tavoli messi a disposizione dagli organizzatori. L’intrattenimento musicale sarà diverso ogni sera: domenica l’orchestra Marco e Alice. Nel secondo fine settimana saliranno sul palco l’orchestra Rosella e Marco sabato 1° settembre, l’orchestra Luca Canali nel gran finale di domenica 2 settembre. All’interno della struttura parrocchiale, centro civico San Lorenzo, sarà allestita un'esposizione di cartoline d’arti e mestieri di una volta con materiale della collezione di Gian Franco Magnani e una mostra di souvenir, storia dei molini e giocattoli creativi curata da Davide Ferrari». Il costo d’ingresso alla sagra è di 2 euro, il parcheggio è gratuito non custodito.





A EIA RINVIATA (ALL'1 e 2 settembre) LA FESTA DELL'ALLEGRIA

E' stata rinviata, per maltempo, al 1-2 settembre la 17ª edizione della «Festa dell’allegria» sul campo parrocchiale di Eia. Serate di festa organizzate, come da tradizione, dai volontari dell’Us Eia calcio, in collaborazione con la parrocchia di Eia.

LA MUSICA DI MAX TESTA IN PISCINA

Domenica, a partire dalle 15.30, alla piscina del centro sportivo «Ercole Negri», in via Pietro Cardani (zona Campus), si esibirà alla consolle Max Testa, uno dei dj storici di Parma, che allieterà la domenica dei bagnanti con il suo frizzante dj set.

POLESINE

IN BARCA ALLA SCOPERTA DEL GRANDE FIUME

Domenica itinerari in barca lungo il Po. Partenze dall’attracco fluviale di Polesine. Info 338-5951432.

PORTE APERTE AL MUSEO DEL CULATELLO

Fino a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina di Polesine sarà possibile visitare il nuovo Museo del culatello e del masalèn. Info: acpallavicina.com.

PRELERNA

PAESE IN FESTA FRA CUCINA E TRATTORI

La Pro loco di Solignano, in collaborazione con la comunità di Prelerna, l’associazione Bontà dell’Appennino e con il patrocinio del Comune di Solignano, organizza «Prelerna in festa». Alle 11 la celebrazione della messa e la benedizione delle macchine agricole, cui seguirà, alle 12, il pranzo con pasta al savour, una ricetta tipica del posto a base di salsa alle noci. Alle 15 avrà luogo la quinta edizione di «Un giro per un sorriso», in collaborazione con la comunità dei Massari. Alle 17 sarà la volta delle dimostrazioni di «Tractor pulling» e dalle 19 ci sarà la cena a base di prodotti locali. A partire dal pomeriggio e fino a sera intrattenimento musicale con l’orchestra Paolo Bertoli. Per tutto il giorno: esposizione di macchine agricole, parco giochi per bambini e carretto dei gelati. La festa si concluderà con uno spettacolo pirotecnico.

SAN MICHELE CAVANA

VISITE GUIDATE GRATUITE A BADIA CAVANA

Domenica il complesso monumentale di Badia Cavana sarà aperto e visitabile gratuitamente dalle 10 alle 13 (inizio ultima visita alle 12) e dalle 16 alle 19 (inizio ultima visita alle 18). Domenica all’abbazia si terrà, alle 17, una conversazione dedicata al mulino e al mugnaio.

SAN SECONDO

SPALLA COTTA E FORTANINA REGINE DELLA FIERA: GUSTO ED EVENTI

Si è aperta a San Secondo la «sei giorni» con la 62ª edizione della Fiera della fortanina e della spalla, promossa dal Comune in collaborazione con le associazioni e le contrade del paese e organizzato da Edicta eventi. Fra le novità di quest’anno spicca anche la solidarietà nei confronti di Cascia, uno dei borghi dell’Umbria colpiti dal terremoto del 2016. In particolare fino a martedì si potranno assaporare la selezione di salumi e formaggi provenienti direttamente dal comune di Cascia, la cui vendita darà l’avvio a una raccolta fondi a favore dell’Associazione «L’oasi onlus - Cascia per la tutela dei disabili». L’area centrale della fiera sarà, come sempre, piazza Mazzini, dove l’area ristoro sarà gestita dalla contrada del Grillo che promuove cinque serate danzanti fino a notte fonda. Domenica anteprima del penultimo evento della staffetta sansecondina sarà la presentazione, alle 19, della prima squadra e delle squadre giovanili della rinnovata società calcistica dell’Asd Tonnotto San Secondo in vista della stagione 2018/2019. La successiva serata danzante in piazza della rocca avrà un sapore decisamente latino: sarà il turno dei Sismica a far ballare il pubblico sulle note dei più celebri successi latinoamericani. Insieme a loro, la scuola di ballo Cohiba di Parma prenderà in carico la pista da ballo per delle lezioni direttamente sul posto. Nel parco della Rocca, alle 21, andrà in scena il nuovo musical della compagnia La Fabbrica del Piccolo Circo che proporrà «Tarzan il re delle scimmie», con replica lunedì, sempre alle 21. Ancora domenica, alle 21.30, in piazza Martiri, Germano Dj Rgb Story. Per tutto il periodo della sagra i visitatori potranno assaporare i prodotti tipici, e non solo, lungo le vie del centro, nelle varie contrade, nei ristoranti, nei bar e nelle aree ristoro e passeggiare tra le bancarelle del mercatino alimentare e dell’ingegno. Inoltre, domenica, visite guidate con orario continuato alla Rocca dei Rossi, dalle 10 alle 20, ed esibizione creativa di beads nel torrione della stessa rocca dalle 17 alle 20. Infine, al Museo Agorà Orsi Coppini, visite dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Non mancherà il divertimento per i più piccoli con le giostre del luna park, oltre a svariati appuntamenti anche in parrocchia.

OLTRE ALLA FIERA SI CELEBRANO ANCHE I PATRONI

San Secondo, parallelamente alla fiera d’agosto, celebra anche i propri patroni. Domenica, solennità di San Secondo martire, in collegiata messa alle 10 e preghiera dei vespri alle 18. Inoltre, fino al 30 agosto, nella palestra dell’oratorio, pesca di beneficenza e mostra di hobbistica. Nello steso oratorio, domenica (9-18), esposizione di creazioni con mattoncini lego «Aemilia Bricks» (ingresso libero). E domenica torta fritta tutto il giorno.

SOLIGNANO

DOMENICA RADUNO DEI VEICOLI MILITARI D'EPOCA

Domenica i componenti dell’associazione storico-culturale veicoli militari d’epoca «34esima Red Bull Italia» si ritroveranno per il raduno dei veicoli militari storici a Prelerna, denominato «Un giro per un sorriso». Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 12.45 davanti alla baita degli alpini di Collecchio con la partenza dei veicoli verso Prelerna prevista alle 13.15, mentre alle 14.30 prenderà il via il quinto giro turistico in direzione di Masereto, Fosio, Varano Melegari, i Massari, Carpadasco, con il rientro a Prelerna previsto alle 19.30. Alle 20.30 cena conviviale che sarà offerta dalla Pro loco di Solignano ai soli conducenti dei veicoli. Per informazioni: Francesco Putorti (333-9080846) oppure segreteria@redbull.it.

SORBOLO

IN PARROCCHIA CON LA FESTA DELLA GASTROBOLA

«Festa della Gastrobola» al centro parrocchiale di via IV Novembre a Sorbolo, organizzata dal circolo Anspi «L’Incontro». Domenica #Younginmusic. Tutte le sere specialità alla griglia, pesce e piatti tradizionali. Ampio parco bimbi.

TRAVERSETOLO

CROCE AZZURRA IN FESTA

Questo weekend al Lido Valtermina il divertimento è solidale grazie ad «Azzurra d’Estate Fantasy», organizzata dalla Croce azzurra di Traversetolo. Domenica il debutto a Traversetolo dell’orchestra romagnola di Claudio Nanni; la cucina proporrà penne all’amatriciana, torta fritta e salumi di alta qualità. L’ingresso sarà a offerta.

DOMENICA AL CINEMA IN CORTE AGRESTI

Domenica alle 21.30 al cinema all’aperto in Corte Agresti a Traversetolo sarà proiettato il film «Io sono tempesta», di Daniele Luchetti. Il film traccia il ritratto di un Paese che sta cambiando pelle ma che rimane ben ancorato ai suoi peggiori difetti. Tra gli interpreti Marco Giallini, Elio Germano e Eleonora Danco. Lo spettacolo sarà replicato anche lunedì sera.

ZIBELLO

DUE MOSTRE AL TEATRO E ALL'EX CONVENTO

Weekend all’insegna della cultura a Zibello. Nel Teatro Pallavicino, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, è visitabile la mostra storico-documentaria «Passaggi d’acqua - Navigazione e attività produttive dai canali di Parma al Grande fiume». Ingresso libero. Nell’ex convento dei padri domenicani dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, è visitabile «Il Cinematografo - Museo del cinema Amedeo Narducci».