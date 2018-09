Arti circensi, lumache e... pomodivertimento: l'agenda della domenica

BEDONIA

IN VIAGGIO CON "FAZZOLETTI GIALLI"

Domenica Bedonia si tingerà di giallo «benefico», in occasione della quinta edizione di «Fazzoletti Gialli», l’iniziativa solidale nata grazie al gruppo guide ambientali e escursionistiche Valtaro e Valceno per aiutare i più bisognosi. La camminata, non impegnativa e adatta a tutti, prenderà il via dal centro storico di Bedonia, per poi raggiungere il borgo di Carniglia, patria della famosa pietra arenaria che viene esportata in tutto il mondo e sede dell’antico castello di Pietrapiana. Da qui, i partecipanti si inoltreranno nel bosco di Terrarossa per raggiungere la Val Gelana: in questo luogo, sarà possibile ammirare uno dei due bei ponti in pietra fatti costruire da Maria Luigia. Saliranno quindi su un’antica strada e arriveranno a Carniglia. Dopo aver visitato il borgo, i camminatori scenderanno lungo un crinale panoramico dal quale vedranno Tornolo e Compiano.

Nel centro di Bedonia, infine, con 13 euro sarà possibile pranzare in compagnia. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza. Ritrovo puntuale per la partenza: ore 9:00 presso piazza Centinaro a Bedonia (a fianco del Bar Lucia/Snack Bar). Info e prenotazioni: 333.4555208.

BERCETO

LA FIERA DEI CAVALLI

Intenso weekend dedicato al mondo equino con l’edizione 2018 della fiera «Berceto Cavalli». Domenica gran finale con la rassegna della razze equine, escursioni e battesimo della sella al mattino; pomeriggio: giochi equestri.



LA CISA INVASA DALLE MOTO: OMAGGIO AL «SIC»

Domenica il Passo della Cisa sarà invaso da centinaia di motociclisti che raggiungeranno il valico montano, autentico cult per i centauri, per partecipare al sesto «Memorial Sic», tributo al compianto motociclista Marco Simoncelli. Alle 11, davanti al monumento dedicato al «Sic» (la «Spirale della Vita» realizzata da Pino Carcelli), la commemorazione. Poi un ristoro a cura dell’Avis Berceto e corsi di guida sicura per motociclisti: si terranno dalle 9 alle 11, dalle 13 alle 15 e dalle 15 alle 17, con la presenza straordinaria di Paolo Simoncelli, il papà del Sic. Commemorato anche Carletto Cavazzini, promotore dell’evento e a sua volta deceduto in un incidente in moto.

CALESTANO

DOMENICA L'ULTIMA TORTA FRITTA

Domenica ultimo appuntamento con la Torta fritta nel borgo. Tavoli allestiti nel centro storico del paese.



COLLECCHIO

NOTE CLASSICHE ALLA CORTE DI GIAROLA

Si chiude domenica, alla Corte di Giarola, la quinta edizione di «Parchi in musica». Appuntamento, alle 21, con il concerto: «Dialogue Raffinès» e musiche di Mozart e Britten eseguite da Ensemble Orchestra Infonote con il direttore Serafino Tedesi e Fatlinda Thaci primo violino dell’Orchestra «I pomeriggi musicali di Milano», con Emilio Eria, prima viola. Ingresso gratuito. Info: 0521880363; www.parchidelducato.it.

TOMACA FEST: L'"ORO ROSSO" PROTAGONISTA A PARMA E COLLECCHIO

Sua maestà il pomodoro sarà il protagonista anche domenica a Collecchio e a Parma, dove è in programma la terza edizione di Tomaca Fest».

Domenica, al Parco Nevicati di Collecchio, dalle 9, mercato dei prodotti a chilometro zero e mostra pomologica a cura dell’Azienda Sperimentale Stuard e Slow Food. Dalle 9.30 e fino alle 12.30 sarà di scena il «pomodivertimento» per bambini a cura id Energia Ludica e, alle 10, il «pomolaboratorio» a cura di Educarte. «Pasta party» alle 12 con la cucina mobile della protezione civile a cura del Gruppo Favalesi di Salsomaggiore. Alle 16 il «bollaio matto» con Yuri Bussi, ed alle 17 Dj set con Dj Stirpo. Sempre domenica visite guidate al museo Guatelli di Ozzano Taro, 10-12 e 15-18.





COLORNO

"TUTTI MATTI", UNO SHOW IN OGNI ANGOLO

Proseguirà sino a domenica, l’edizione 10+1 di Tutti matti per Colorno, il festival internazionale di circo contemporaneo, teatro di strada e musica che riempirà di gioia il centro storico di Colorno. La formula è ormai collaudata. In ogni angolo del paese si susseguiranno spettacoli – un centinaio in tutto, quasi tutti gratuiti - con artisti di vario genere e 5 prime nazionali.

Non mancheranno giochi realizzati con materiale di recupero in piazza, il vintage photo bus su un Volkswagen van anni ‘60 e le opere dell’artista Lufer. Confermatissimi i vari spazi ristoro: il tendone bar nell’area feste del parco Ducale e gli stand a cura dei commercianti. Programma sul sito www.tuttimattipercolorno.it.

COMPIANO

ISOLA, L'ANTICA FIERA TRA STORIA, SVAGO E GASTRONOMIA

Festa a Isola di Compiano con la millenaria fiera di San Terenziano. Domenica gran finale: alle 8 messa mattutina, apertura stand e fiera mercato ambulante per le vie del paese, festival del biologico, rassegna degli antichi mestieri, alle 9,30 messa festiva e alle 11 messa solenne all’interno della tensostruttura. Poi pranzo e festa dei bambini, gare di mountain bike, musici e sbandieratori, tiro con l’arco e spettacolo di volo libero di rapaci. Alle 16 accoglienza delle autorità e processione verso la chiesa di San Terenziano per i vespri. Seguirà l’offerta da parte delle autorità, dei sindaci della Valtaro, Valceno, Val di Vara, Val d’Aveto e Lunigiana delle lampade votive in segno di gratitudine e protezione verso San Terenziano. Alle 20 cena seguita dalla serata danzante con l’orchestra di Roberto Morselli e le voci «Le nostre valli».

FONTANELLATO

BANDA IN PIAZZA: CONCERTO PER LA ROCCA

La Banda Luigi Pini torna in piazza Matteotti con un concerto dedicato ai 70 anni dell’acquisto della Rocca Sanvitale da parte del Comune. Appuntamento domenica alle 17.

IN VIA COSTA SFILA L'ALTA MODA DI LATTUCA

Domenica alle 21 l’alta moda arriva in via Costa a Fontanellato con la sfilata dei capi della collezione autunno-inverno nati dalla matita di Luis Lattuca. Non mancheranno la pelle, i look «gipsy», frange, piume e colori accesi che, accanto al rosso e al maculato, si fonderanno tra loro per lasciare la «firma» di Lattuca nel panorama della moda italiana.

LAGDEI

ESCURSIONI ED EVENTI, L'APPENNINO DA' SPETTACOLO

Il programma di iniziative per conoscere e scoprire le bellezze naturalistiche della conca di Lagdei.

Domenica doppia scelta: chi vorrà potrà avventurarsi in una bella escursione alla volta della Madonna dell’Orsaro in compagnia della guida Gae Alessandro Bazzini. Si partirà da Lagdei, per scoprire la poco nota ma affascinante cima del Monte Fosco, che offre un’inusuale vista sulla piana di Lagdei e sull’arco appenninico che la circonda. Si proseguirà poi verso l’Orsaro, la cui statua votiva sulla cima è probabilmente la più fotografata dell’Appennino parmense.

Bellissimo passaggio intorno ad un gruppo di roccette in versante toscano e poi dritti al monte Braiola, prima di ridiscendere all’omonima sella ed al Rifugio Lagdei. Info e prenotazioni obbligatorie 3290047306 oppure alessandro.bazzini@gmail.com. Il divertimento è assicurato, nel faggeto che circonda Lagdei, con l’Orienteering, una sfida all’ultima lanterna che appassiona i bambini, i papà, ma anche gruppi di amici di tutte le età.

Una piccola spiegazione iniziale, una bussola, una carta da orienteering vera, e via, alla ricerca dei punti segnalati. E per chi lo ha già fatto o vuole cimentarsi con qualcosa di più c’è l’ Orienteering 2.0: senza cartina, solo bussola, azimut e la precisione dei propri passi per scovare le tabelle del Campo 2.0. Astuzia, intuito, senso dell’orientamento e un pizzico di fortuna non mancheranno nello zaino del più bravo a completare il percorso, che vincerà un simpatico omaggio. Info e prenotazioni obbligatorie 3288116651 oppure antonio.rinaldi.76@gmail.com e www.terre-emerse.it.





LANGHIRANO

TORRECHIARA PORTE APERTE AL CASTELLO

Domenica visite con guide in abiti medievali organizzate da Assaporappennino alle 10:30, 11:45, 15:00, 16:15, il servizio guida avrà un costo di tre euro mentre l’ingresso al castello sarà gratuito come ogni prima domenica del mese. Per informazioni 328.2250714.

MEDESANO

DOMENICA LA SAGRA A VARANO MARCHESI

Sagra a Varano Marchesi domenica. Alle 11.10 messa con il vescovo. La festa prosegue con il pranzo preparato dai volontari della Pro Loco e dai cittadini di Varano.







NOCETO





A CELLA ALLA CORTE DI SUA MAESTA' LA POLENTA

Sul palco della Festa della Polenta nel campo parrocchiale di Cella di Noceto domenica tutti in pista per il gran finale con Rossella Ferrari e i Casanova. Ma la musica sarà solo uno dei molti prelibati ingredienti della Festa, che lo scorso fine settimana è stata disturbata dalla pioggia e dal maltempo, e che è giunta quest'anno alla sua cinquantunesima edizione.

La regina della festa sarà, come sempre, la polenta cucinata nei paioli di rame con la farina nuova di mais macinata a pietra come si faceva una volta. La polenta verrà servita con il sugo ai funghi o di carne e con il gorgonzola o semplicemente con burro e parmigiano e nella prelibata versione fritta, accompagnata con il lardo e la cicciolata. Tutti al lavoro gli oltre 120 volontari organizzati dalla Pro Loco, che si divideranno i compiti, dai paioli fumanti ai parcheggi, dal servizio ai tavoli all’allestimento, dalla cucina al bar.

Nel menù anche i salumi della tradizione, la culaccia del salumificio Rossi, sapori autentici e genuini di una volta, dolci vino, cocktail e birra a volontà.

PARMA

A VIGATTO PISCINA E MUSICA AL GOLF CLUB CON IL DJ DESI

«Glamour pool party» è l’evento che domenica, a partire dalle 19.30, animerà il «Golf Club» in Strada Martinella 328, a Vigatto, promosso dalla società «Bread & Green». Aperitivo a bordo piscina e musica. Alla consolle il dj Cristiano Desi. Possibilità di cenare nel ristorante del «Golf Club». Info: consultare la pagina Facebook «Dream Parma» oppure 0521/630032.

SAN PROSPERO, L'AVIS COMPIE 50 ANNI: TUTTI A TAVOLA

Cinquant’anni all’insegna della solidarietà perché anche con i piccoli gesti si possono aiutare le persone bisognose.

Era il 9 ottobre 1968 quando nove amici volenterosi si trovarono all’asilo «Carlo Alberto Coulliaux» di San Prospero con un obiettivo preciso: porre le fondamenta di quello che sarebbe poi diventato il gruppo Avis San Prospero. Tutti e nove (Silvano Bolognesi, Corrado Pastarini, Ottorino Barani, Eugenio Caggiati, Roberto Minardi, Arnaldo Musiari, Vittorio Silva, Mario Manghi, Sergio Trolli) erano ispirati da un valore prezioso: quello del dono del sangue.

I primi anni dell’Avis San Prospero furono caratterizzati da una gestione semplice ma motivata e poi con il passare del tempo, vennero portate avanti iniziative sempre più articolate e rivolte verso la cittadinanza, per trasmettere a tanti il valore del dono, anche tramite molte attività ricreative e sportive.

Domenica grande festa con la «Giornata del donatore»: alle 9.30 accoglienza e registrazione dei Labari nella sede dell’Avis San Prospero in via Quingenti 29; alle 10 celebrazione della santa messa sempre nella sede di via Quingenti 29 (in caso di maltempo, ci si sposterà nella chiesa di San Prospero); alle 11.30 aperitivo offerto a tutti i presenti e alle 12.30 tutti a tavola per il pranzo conviviale al circolo «Il Castello» con servizio catering dell’«Officina Gastronomica». Sarà obbligatoria la prenotazione. Al termine della giornata, verranno effettuate le premiazioni dei donatori che hanno raggiunto importanti traguardi nella donazione.

MONTANARA RUNNING "PARCO IN FESTA": PODISMO MA ANCHE BUONA CUCINA

Giornate di musica, sport, aggregazione e solidarietà. Anche domenica il parco e il Centro Giovani Montanara di via Nestore Pelicelli 13/A (quartiere Montanara) ospiteranno l’ottava edizione di «Parco in festa», la manifestazione organizzata dalla cooperativa «Gruppo Scuola», Centro Giovani Montanara e Circolo Arci Minerva, in collaborazione con la società sportiva «Circolo Minerva asd» e con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune. Una parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza al fondo in ricordo del compianto Emiliano Fontana. Si potranno degustare i piatti della cucina tipica. Spazio anche alla musica: domenica musica live con l’orchestra «I Giramondo». Domenica scatterà la decima edizione della «Montanara Running» con il ritrovo in via Pelicelli alle 8 e la partenza fissata alle 9.15. E' una manifestazione podistica competitiva di dieci chilometri, valida come ventesima prova del circuito provinciale di Parma di corsa su strada 2018. Per info: info@forrestgroupminerva.it oppure contattare Fabrizio (338/7770768).

AD ALBERI DI VIGATTO SAGRA CON POLENTA E MUSICA

Ultima chiamata per gustare l’oro giallo di Alberi. Domenica ’ultimo appuntamento della 44esima edizione della Sagra della Polenta di Alberi. Organizzata dal circolo ricreativo culturale Famija Alberese Anspi nel campo sportivo parrocchiale San Lorenzo di Alberi di Vigatto, la sagra vede una sessantina di abili volontari lavorare su tre grandi paioli automatizzati per servire un menù tutto a base di polenta: tenera con stracotto di asinina, guancialetti di maiale alla malvasia o salamini alla cacciatora, fritta coi salumi tipici o col lardo pesto, e «consa» con ragù misto, funghi e gorgonzola.

Da non perdere la pizza di polenta, ormai un vero e proprio must della sagra alberese. Le delizie a base di polenta saranno fresche e cucinate al momento e servite con la solita simpatia che contraddistingue la sagra della polenta su 120 tavoli. Sarà disponibile il servizio d’asporto. Sul palco salirà l’orchestra Luca Canali. All’interno della parrocchia, centro civico San Lorenzo, sarà allestita una interessante esposizione di cartoline di arti e mestieri di una volta.

EIA: IN PARROCCHIA PROTAGONISTA E' L'ALLEGRIA

Dopo il rinvio dello scorsa settimana a causa del maltempo, la 17esima edizione della «Festa dell’Allegria» andrà in scena nel campo parrocchiale di Eia. Un evento estivo diventato un appuntamento fisso e che da quasi vent’anni si rinnova all’insegna della buona cucina e si appresta ad accogliere diverse centinaia di inguaribili buongustai. La festa è organizzata, come da tradizione, dai volontari dell’Us Eia calcio in collaborazione con la parrocchia di Eia. La cucina aprirà i battenti alle 19.30 e si potrà degustare un menù davvero sfizioso: tortelli d’erbetta, grigliata di carne, fritto misto, patatine fritte e dolci. Spazio anche alla musica: domenica tutti in pista con l’orchestra Gabriele Zilioli. E’ previsto anche il divertimento per i più piccoli. Ingresso ad offerta. Domenica, inoltre, è in programma la tradizionale festa degli sposi: alle 11 nella chiesa parrocchiale di Eia la santa messa verrà officiata dal parroco don Francesco Ponci e saranno dieci le coppie di sposi che rinnoveranno la loro promessa d’amore. A seguire, pranzo conviviale nel campo parrocchiale preparato dai volontari dell’Us Eia Calcio.

POLESINE

MUSEO DEL CULATELLO E GITE LUNGO IL PO

Un weekend da trascorrere sulle rive del Grande fiume, a Polesine. Fino a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina sarà possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com. Inoltre, domenica, itinerari in barca lungo il Po, alla scoperta degli angoli più pittoreschi, della sua storia e dei luoghi della battaglia del 1427. Partenze dall’attracco di Polesine. Info 3385951432.

SALA BAGANZA

ROCCAFESTIVAL: IL PAESE ESPONE I SUOI TESORI

Anche domenica, concerti, «Live painting», laboratori per bambini e buona cucina all’ombra della Rocca con il RoccaFestival. La kermesse artistica e musicale promossa dalla Proloco con il patrocinio del Comune diventa una due giorni ricca di eventi per tutti i gusti. Alle 10,30, «Arte in Erba». Alle 14,30 si svolgerà «Esplorazione musicale», laboratorio per bimbi. Alle 17.30 esibizione di artisti live su chellophane a tempo di musica e alle 18 torneranno i Camillocromo con concerto itinerante. Nelle due serate spazio anche al buon cibo, con i tesori enogastronomici del territorio. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, sarà possibile ammirare la Rocca, compresa la Sala dell’Apoteosi affrescata dal Galeotti, e il Museo del Vino.

SALSOMAGGIORE

DOMENICA IL «BAULE DELLA NONNA»

Torna domenica per tutto il giorno in Parco Mazzini «Il Baule della nonna», il mercatino del riuso e del riciclo, organizzato da Ascom Salso, con il Gruppo bandistico di Salso e il Comune. Ci sarà un’area benessere dedicata a cibo, terme e salute. Nel pomeriggio la banda sfilerà per le vie della città.

SISSA

TORTE BENEFICHE E CENA NEL PARCO

Festa delle torte con vendita benefica di dolci preparati ed offerti dalle signore di Sissa Trecasali nel weekend. Domenica dalle 18.30 nel parco della Montagnola di Sissa si cena. Il ricavato delle iniziative sarà devoluto al Centro oncologico di Parma.



SORAGNA

MUSICA IN PIAZZA CON I «45 GIRI»

Domenica sera a Soragna, dalle 21, si esibirà in piazza Garibaldi la band «45 giri»: musica degli anni ‘60-’70-’80. Ingresso libero.



SORBOLO

CON L'AVIS MUSICA E CUCINA

Festa dell’Avis, nel weekend, a Sorbolo nel parco Avis Cri. Domenica: alle 9.30 concerto con l’orchestra MezzaBanda per le vie di Sorbolo e messa; alle 11 premiazione dei donatori e concerto con l’orchestra a fiati dell’istituto Vecchi Tonelli.



ZIBELLO

CASA PROTETTA: PESCE GATTO IN TAVOLA

Su iniziativa dell’associazione La Gang del bosco, domenica, alle 17.30, pomeriggio di festa alla Casa protetta «Dagnini» di Zibello, con ambolina, pesce gatto e polenta fritta.

A PIEVEOTTOVILLE LA SAGRA DELLA LUMACA

Va in scena, a Pieveottoville la tradizionale Festa della lumaca. L’appuntamento, capace di richiamare ogni anno un gran numero di persone, anche dalle province e dalle regioni limitrofe, è promosso ancora una volta dal Circolo Avis Pieveottoville e avrà luogo fino a lunedì 3 settembre. Si potranno gustare lumache alla bourgogne, lumache fritte, fantasia di lumache, tagliatelle al ragù di lumache e tagliatelle al ragù di salamino, lumache piacentine o trifolate e zuppa di lumache, salamini con polenta e ottimi vini. Le serate saranno animate dal gruppo «6 Come sei» (domani), dall’orchestra macho (domenica) e dall’orchestra spettacolo Castellina Pasi (lunedì). Proventi alla casa del donatore.