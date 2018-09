"Tutti matti", notti bianche e... di nuovo polenta: l'agenda del sabato

BERCETO

LA FIERA DEI CAVALLI

Intenso weekend dedicato al mondo equino con l’edizione 2018 della fiera «Berceto Cavalli». Sabato rassegna del cavallo bardigiano, escursioni e orienteering in sella. Al pomeriggio sfilata «Il cavallo tra storia, mitologia e fantasy». Alla sera, al maneggio, giochi equestri e musica. Domenica gran finale.





BORGOTARO

MERCATO CONTADINO A KM ZERO

Di scena su viale Bottego a Borgotaro il mercato contadino dei Piccoli produttori Alta Valtaro: Sabato mattina sarà possibile trovare prodotti a chilometro zero, dalle coltivazioni dei venditori.

BUSSETO

VA IN SCENA LA "NOTTE BIANCA". NOTE, DIVERTIMENTO E BUONA CUCINA

Sabato sera va in scena a Busseto l’attesa e tradizionale «Notte Bianca». Musica, buon cibo e divertimento saranno le parole d’ordine per l’evento bussetano che, ogni estate, richiama un elevato numero di persone. La serata, organizzata dall’associazione bandistica Giuseppe Verdi in collaborazione con il Comune, prevede la cena sotto i portici, a partire dalle 20.30 e a seguire musica per tutti i gusti. «Alle 21 - spiegano gli organizzatori - si terrà l’esibizione dell’Orchestra Giovanile di Laureana; mentre dalle 22.30, in via Roma e in Piazza Verdi, cover band e dj intratterranno bussetani e turisti fino a notte fonda». Per partecipare alla cena sotto i portici si ricorda che è necessaria la prenotazione alla Tabaccheria 43zero11 (345.5073025) oppure al Negoziato di Ely (339.4984664).





COLLECCHIO

TOMACA FEST: L'"ORO ROSSO" PROTAGONISTA A PARMA E COLLECCHIO

Sua maestà il pomodoro sarà il protagonista del prossimo fine settimana: a Collecchio e a Parma, dove è in programma la terza edizione di Tomaca Fest». La kermesse prenderà avvio nella giornata di Sabato a partire dalle 9 del mattino, in piazza Garibaldi, a Parma, sotto i portici del grano, con il mercato dei prodotti a chilometro zero e la «mostra pomologica» con esposte oltre 100 varietà di pomodori a cura dell’Azienda Sperimentale Stuard, dove, alle 20.30, è prevista la «cena a tema».

A Collecchio, invece, sempre Sabato, dalle 10, nel suggestivo scenario della Corte di Giarola, si terrà il convegno: «Pomodoro e Acqua. L’approvvigionamento idrico della filiera come strategia condivisa».

A seguire sarà sottoscritto il protocollo di intesa fra OI Pomodoro del Nord Italia e Consorzi di Bonifica di Parma e di Piacenza, per dare seguito ad interventi concreti legati all’approvvigionamento idrico sia in tema di produzione che di trasformazione del pomodoro. Nell'occasione verranno anche ricordati l’industriale Giuseppe Rodolfi e Pieri Luigi Ferrari, che guidò il distretto del Pomodoro. Seguirà la visita guidata al Museo del Pomodoro.

Anche quest’anno «Porte aperte in azienda», alla Rodolfi di Ozzano Taro, per prenotazioni 800977925.

Dalle 18, al Parco Nevicati di Collecchio, mercato dei prodotti a chilometro zero, alle 18.30, la band «Artisti di strada» e a seguire Disco Inferno in concerto, ristoro Central Park.





ESCURSIONE GIOCOSA NEL PARCO

Sabato nel Parco del Taro i bambini potranno divertirsi con «Trekkavventura», una escursione giocosa rivolta alle famiglie con bambini dai 7 anni. Sarà un’avventura tra boschi e acqua per esplorare e conoscere, ad esempio, la rete dei sentieri in modo divertente ma scoprendo, nel contempo, tante curiosità. Durante l’escursione, bambini e genitori cercheranno di immedesimarsi nei piccoli animali che abitano il Parco e cercheranno di sfuggire ai predatori, attraverseranno sentieri mettendo alla prova i propri sensi e impareranno a orientarsi con una bussola, come delle vere guide. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto. Ritrovo e partenza sono previsti alle 15.30 alla Corte di Giarola, in Strada Giarola 11. I partecipanti seguiranno il percorso lungo il canale Naviglio in direzione Oppiano Taro, per rientrare sul medesimo sentiero; lungo il percorso, dovranno affrontare alcune prove di abilità che renderanno avventurosa l’esperienza. L’evento, promosso da Eventa srl, è inserito nel calendario «Camminaparchi 2018-2019» dei Parchi del Ducato. Attrezzatura richiesta: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, cappellino e acqua. Info e prenotazioni: Esperta srl (0521 03017 oppure 3474018157).

COLORNO

"TUTTI MATTI", UNO SHOW LUNGO UN WEEKEND

Che il weekend più pazzo e divertente dell’anno abbia inizio. Proseguirà sino a domenica, l’edizione 10+1 di Tutti matti per Colorno, il festival internazionale di circo contemporaneo, teatro di strada e musica che riempirà di gioia il centro storico di Colorno. La formula è ormai collaudata. In ogni angolo del paese si susseguiranno spettacoli – un centinaio in tutto, quasi tutti gratuiti - con artisti di vario genere e 5 prime nazionali.

Non mancheranno giochi realizzati con materiale di recupero in piazza, il vintage photo bus su un Volkswagen van anni ‘60 e le opere dell’artista Lufer. Confermatissimi i vari spazi ristoro: il tendone bar nell’area feste del parco Ducale e gli stand a cura dei commercianti. Programma sul sito www.tuttimattipercolorno.it.

COMPIANO

ISOLA, L'ANTICA FIERA TRA STORIA, SVAGO E GASTRONOMIA

Ancora giorni di festa a Isola di Compiano con la millenaria fiera di San Terenziano. Sabato fiera mercato fin dalle prime ore del mattino poi alle 11 messa nella chiesa parrocchiale presieduta da monsignor Domenico Ponzini e a seguire fiera con le primizie biologiche della valle, minimostre, lotterie, laboratori artigianali, mercato del bestiame, dimostrazione dei boscaioli, spettacoli e laboratori creativi per bambini. Sulle bancarelle ci i fichi arrivati freschi dalla Liguria. Alle 20 cena e musica con l’orchestra Giorgio & Ikebana. Domenica gran finale.

LAGDEI

ESCURSIONI ED EVENTI, L'APPENNINO DA' SPETTACOLO

Riparte in quarta il programma di iniziative per conoscere e scoprire le bellezze naturalistiche della conca di Lagdei.

Sabato sera, alle 21, il telescopio di Marco Bastoni, esperto astrofilo e divulgatore che da anni collabora con il Rifugio Lagdei, verrà posizionato proprio nel prato di fronte al rifugio dando l’occasione a tutti gli ospiti di osservare le meraviglie del cielo di fine estate.

Si impareranno a riconoscere le principali costellazioni e si viaggerà tra stelle, pianeti, e altri oggetti celesti attraverso il suo potente strumento ottico.

Partecipazione libera, si consiglia una telefonata per conferma allo 0521889353.







LESIGNANO

ALLA SCOPERTA DELL'ANTICA VIA DEL SALE

Sabato pomeriggio di scena «Di Pieve in Pieve sulla Via del Sale: una passeggiata per la custodia del Creato»: una manifestazione promossa da Melusine Associazione Culturale. Scortati dalla guida Paola Bondani, si potrà camminare lungo un tratto poco conosciuto della Via del Sale parmense: con partenza da Orzale nella Valtoccana nevianese, con ampie vedute su Val Parmossa e Val Parma, si arriverà a Badia Cavana. Per informazioni: paolabondani@gmail.com o 329 8674967.





NEVIANO

CAMMINATA DEL MONTE LUPO A CEDOGNO

Sabato il circolo Arci «Rivieri» di Cedogno propone la Camminata del monte Lupo, una non competitiva su percorsi di 5 o 10 chilometri, aperta a tutti. Il ritrovo dalle 8,30 alla sede del circolo, partenza alle 9. Torta fritta e salume. Per informazioni: 3397318294 (Renato) o 342 9475429 (Luca).

NOCETO

CONCERTO DI SYRIA DEDICATO A GABRIELLA FERRI

Dedicato a Gabriella Ferri il concerto di Sabato alle 21 in piazza Repubblica. Per la rassegna Musica in Castello, sarà Syria, la cantante italiana già vincitrice del Festival di Sanremo nella categoria giovani, che salirà sul palcoscenico per lo spettacolo, «Perché non canti più», tributo alla cantautrice romana, grande interprete della musica popolare italiana. Ingresso libero.

A CELLA DUE SERATE MAGICHE ALLA CORTE DI SUA MAESTA' LA POLENTA

Due vere stelle del ballo liscio e della musica leggera italiana saliranno sul palco della Festa della Polenta nel campo parrocchiale di Cella di Noceto.

Sabato sarà la volta dell’entusiasmo e della simpatia di Matteo Bensi, cantante, fisarmonicista, compositore, già voce dell’Orchestra italiana Bagutti, che proporrà nell'occasione il suo inesauribile repertorio di musica da ballo e da ascolto.



La serata di Sabato sarà inoltre illuminata dall’atteso appuntamento con i fuochi d’artificio e per i due giorni sarà sempre aperto il mercatino degli hobbisti a fianco degli stand dei produttori locali del circuito di Campagna Amica per ricreare l’atmosfera delle sagre di un tempo.

La regina della festa sarà, come sempre, la polenta cucinata nei paioli di rame con la farina nuova di mais macinata a pietra come si faceva una volta. La polenta verrà servita con il sugo ai funghi o di carne e con il gorgonzola o semplicemente con burro e parmigiano e nella prelibata versione fritta, accompagnata con il lardo e la cicciolata. Tutti al lavoro gli oltre 120 volontari organizzati dalla Pro Loco, che si divideranno i compiti, dai paioli fumanti ai parcheggi, dal servizio ai tavoli all’allestimento, dalla cucina al bar.

Nel menù anche i salumi della tradizione, la culaccia del salumificio Rossi, sapori autentici e genuini di una volta, dolci vino, cocktail e birra a volontà.

PARMA

IN VIA CAVESTRO SI INAUGURA LA MOSTRA DI GHINELLI

Appuntamento per Sabato alle 17, nella Galleria Sant’Andrea di via Cavestro a Parma, per il vernissage della mostra dedicata all’artista fontanellatese Mirko Ghinelli. I paesaggi, le nature morte e i ritratti, fissati sulla tela dal 1945 ad oggi saranno protagonisti negli spazi espositivi fino al 13 settembre. Dal 2 settembre la mostra sarà visitabile gratuitamente..

MONTANARA RUNNING "PARCO IN FESTA": PODISMO MA ANCHE BUONA CUCINA

Due giornate di musica, sport, aggregazione e solidarietà. Sabato e domenica il parco e il Centro Giovani Montanara di via Nestore Pelicelli 13/A (quartiere Montanara) ospiteranno l’ottava edizione di «Parco in festa», la manifestazione organizzata dalla cooperativa «Gruppo Scuola», Centro Giovani Montanara e Circolo Arci Minerva, in collaborazione con la società sportiva «Circolo Minerva asd» e con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune. Come da tradizione, l’evento si svolgerà in concomitanza con la corsa podistica competitiva «Montanara Running» e con la «Montanara Kids». Una parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza al fondo in ricordo del compianto Emiliano Fontana. In tutte e due le giornate di festa si potranno degustare i piatti della cucina tipica. Spazio anche alla musica: Sabato alle 21 si alterneranno sul palco le band giovanili della «Music Factory» e, dalle 22, esibizione live dei «Figli dei Fuori». Sabato è in programma la «MontanaraExpo»: durante la manifestazione saranno presenti stand espositivi e, dalle 16 alle 18, sarà possibile iscriversi alla «Montanara Running».

Come da tradizione, sono previsti infatti due eventi podistici per bambini e adulti: Sabato alle 16.30 prenderà il via l’ottava edizione della «Montanara Kids», la corsa riservata ai bambini nati negli anni 2007-2012; domenica scatterà la decima edizione della «Montanara Running». Per info: info@forrestgroupminerva.it oppure contattare Fabrizio (338/7770768).

AD ALBERI DI VIGATTO SAGRA CON POLENTA E MUSICA

Ultima chiamata per gustare l’oro giallo di Alberi. Sabato e domenica si terrà l’ultimo weekend della 44esima edizione della Sagra della Polenta di Alberi. Organizzata dal circolo ricreativo culturale Famija Alberese Anspi nel campo sportivo parrocchiale San Lorenzo di Alberi di Vigatto, la sagra vede una sessantina di abili volontari lavorare su tre grandi paioli automatizzati per servire un menù tutto a base di polenta: tenera con stracotto di asinina, guancialetti di maiale alla malvasia o salamini alla cacciatora, fritta coi salumi tipici o col lardo pesto, e «consa» con ragù misto, funghi e gorgonzola.

Da non perdere la pizza di polenta, ormai un vero e proprio must della sagra alberese. Le delizie a base di polenta saranno fresche e cucinate al momento e servite con la solita simpatia che contraddistingue la sagra della polenta su 120 tavoli. Sarà disponibile il servizio d’asporto. Sul palco salirà Sabato l’orchestra Rosella e Marco. All’interno della parrocchia, centro civico San Lorenzo, sarà allestita una interessante esposizione di cartoline di arti e mestieri di una volta.

EIA: IN PARROCCHIA PROTAGONISTA E' L'ALLEGRIA

Dopo il rinvio dello scorsa settimana a causa del maltempo, la 17esima edizione della «Festa dell’Allegria» andrà in scena Sabato e domenica nel campo parrocchiale di Eia. Un evento estivo diventato un appuntamento fisso e che da quasi vent’anni si rinnova all’insegna della buona cucina e si appresta ad accogliere diverse centinaia di inguaribili buongustai. Due serate di festa organizzate, come da tradizione, dai volontari dell’Us Eia calcio in collaborazione con la parrocchia di Eia. La cucina aprirà i battenti alle 19.30 e si potrà degustare un menù davvero sfizioso: tortelli d’erbetta, grigliata di carne, fritto misto, patatine fritte e dolci. Spazio anche alla musica: Sabato si danzerà con l’orchestra Nicola Marchese. E’ previsto anche il divertimento per i più piccoli. Ingresso ad offerta.

POLESINE

MUSEO DEL CULATELLO E GITE LUNGO IL PO

Un weekend da trascorrere sulle rive del Grande fiume, a Polesine. Fino a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina sarà possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com.

SALA BAGANZA

ROCCAFESTIVAL: IL PAESE ESPONE I SUOI TESORI

Sabato e domenica, concerti, «Live painting», laboratori per bambini e buona cucina all’ombra della Rocca con il RoccaFestival. La kermesse artistica e musicale promossa dalla Proloco con il patrocinio del Comune diventa una due giorni ricca di eventi per tutti i gusti. Sabato alle 16.30 il «Live painting» della facciata dell’edificio «Ex ammasso del grano» e dei pannelli collocati nel Giardino Farnesiano, che verranno dipinti da artisti del graffito. Alle 17 aprirà il laboratorio per bambini «Arte in erba», mentre alle 18,30 ci sarà lo spettacolo di bolle di sapone. Alle 19,30 spazio alla musica con i Supermarket, poi a salire sul palco saranno i Camillocromo. La serata si concluderà con i Flexus. Nelle due serate spazio anche al buon cibo, con i tesori enogastronomici del territorio. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, sarà possibile ammirare la Rocca, compresa la Sala dell’Apoteosi affrescata dal Galeotti, e il Museo del Vino.

SALSOMAGGIORE



IN MOSTRA IL DISEGNO UMORISTICO

Tornano i «World Humor Awards», manifestazione dedicata alla caricatura e al disegno umoristico, organizzata da Gianandrea Bianchi, arrivata alla sua terza edizione. La cerimonia di premiazione si terrà Sabato alle 18 al Baistrocchi e vedrà la partecipazione di un ospite d’eccezione: Guido De Maria, uno dei più importanti disegnatori e pubblicitari italiani.



CAMMINATA SOTTO LE STELLE A CANGELASIO

Sabato la quarta edizione della «Camminata sotto le stelle» organizzata dal circolo Csc Amici di Cangelasio. Il percorso, 8 km, si snoda lungo i sentieri di Cangelasio. Ritrovo alle 19 con partenza alle 20, al salone parrocchiale. Informazioni e prenotazioni: 347.2945460 e 328.7837440.

SAN SECONDO

TORNA "ARTE" E SUGGESTIONI IN ROCCA

Dopo la pausa estiva torna a San Secondo, Sabato sera, l’appuntamento con «Arte e suggestioni in Rocca… e degustazioni» promosso dall’associazione Corte dei Rossi, in collaborazione con «La Cantina golosa» e col patrocinio del Comune. Il primo appuntamento è appunto per Sabato e la grande storia rinascimentale, legata a personaggi quali il Conte Pier Maria, la contessa Camilla Gonzaga e Troilo II, la contessa-madre Bianca Riario, senza dimenticare Giovanni delle Bande Nere e Pietro Aretino, rivivrà dentro le splendide sale affrescate della Rocca dei Rossi con le visite spettacolo notturne ricche di suggestive situazioni sceniche. La serata prenderà il via alle 21.30, ai piedi dello scalone d’onore, con il saluto agli ospiti da parte di Dotto Maffino. Contemporaneamente alla visita al magnifico apparato di affreschi, dovuto ai pennelli di allevi di Raffaello e di Giulio Romano, ed agli interventi diretti di Cesare Baglione, di Orazio Sammacchini, del Bertoja e del Mirola, insigni personaggi del casato rossiano - quali i conti Pier Maria e Troilo, la contessa Camilla Gonzaga, la contessa-madre Bianca Riario, il vescovo di Pavia Giovan girolamo, il condottiero Giovanni delle Bande Nere, il letterato Pietro Aretino - rievocheranno epici avvenimenti della grande storia di San Secondo e suggestivi momenti di vita quotidiana (non manca neppure il fantasma).

A seguire, possibilità di gustare i prodotti tipici locali a «La Cantina golosa» con l’opportunità anche di visitare la cantina sotterranea e apprezzare, assieme ai personaggi della Corte dei Rossi, i salumi, prima fra tutti la Spalla di San Secondo, accompagnati da torta fritta e fortanina. Prenotazioni al 3382128809 o info@cortedeirossi.it.

SISSA

TORTE BENEFICHE E CENA NEL PARCO

Festa delle torte con vendita benefica di dolci preparati ed offerti dalle signore di Sissa Trecasali nel weekend. Sabato dalle 8.30, le torte saranno vendute in via Matteotti a Sissa e nella piazzetta di via Roma a Coltaro. Il ricavato delle iniziative sarà devoluto al Centro oncologico di Parma.







SORBOLO

CON L'AVIS MUSICA E CUCINA

Festa dell’Avis, nel weekend, a Sorbolo nel parco Avis Cri. Sabato cucina e musica.

TIZZANO

TRA BOSCHI E SENTIERI CON GLI ASINELLI

Saranno gli asinelli Artù e Gimmy ad accompagnare gli escursionisti, questo weekend, in una bella escursione di due giorni nel Parco dei Cento Laghi, per rivivere antichi modi di viaggiare. Il percorso dell’escursione, inserita nel calendario di Camminaparchi, si sviluppa tra Tizzano e Schia, andata e ritorno, lungo le antiche vie che collegavano le due località, tra sentieri e boschi, in un angolo di Parco tutto da scoprire. Il cammino sarà arricchito anche da tante curiosità sulle abitudini degli asini. È possibile partecipare anche ad una sola delle due giornate; per tornare alle auto è possibile usufruire di un servizio di bus navetta a carico dei partecipanti (contattare la guida per maggiori info). In alternativa si può pernottare a Schia. Il ritrovo è fissato per le 9.30 di Sabato all’Agriturismo Casanuova di Tizzano. Info e prenotazioni (obbligatorie) 3491613984 oppure diadorim.saviola@libero.it.



ZIBELLO

A PIEVEOTTOVILLE LA SAGRA DELLA LUMACA

Va in scena, a Pieveottoville la tradizionale Festa della lumaca. L’appuntamento, capace di richiamare ogni anno un gran numero di persone, anche dalle province e dalle regioni limitrofe, è promosso ancora una volta dal Circolo Avis Pieveottoville e avrà luogo fino a lunedì 3 settembre. Si potranno gustare lumache alla bourgogne, lumache fritte, fantasia di lumache, tagliatelle al ragù di lumache e tagliatelle al ragù di salamino, lumache piacentine o trifolate e zuppa di lumache, salamini con polenta e ottimi vini. La serata sarà animata Sabato dal gruppo «6 Come sei». Proventi alla casa del donatore.