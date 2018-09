Lambrusco e malvasia "innaffiano" il weekend: l'agenda

ALBARETO

MOTORADUNO PER RICORDARE DAMIANO MOLINARI

Sabato i motociclisti dell’Alta Valtaro ricorderanno con un motoraduno Damiano Molinari, un giovane di Albareto tragicamente scomparso una decina d’anni fa.

I motociclisti partiranno alle 14 dal piazzale della Vecchia Colonia per un tour attraverso le strade del crinale Tosco-Ligure-Emiliano con arrivo a Boschetto per l’ora di cena.

Per i partecipanti sarà come negli anni passati un pomeriggio divertente, ricco di sorprese animato dalla solidarietà. In serata cena a base di patate di Boschetto.

A BOSCHETTO LA FESTA DELLA PATATA

Sabato alle 20, a Boschetto di Albareto, festa della patata organizzata dalla Proloco della Valgotra.

I buongustai avranno modo di gustare a tavola la patata quando verrà servita una cena speciale con antipasti, tortelli, torta, purè, involtini e le immancabili patatine fritte.

A seguire per i nottambuli la sfilata della patata nostrana.

Dalle 23 musica e sfilata di soggetti stravaganti e goliardici per il premio «Patata sportiva 2018»”. Le vincitrici saranno premiate a mezzanotte . La serata sarà animata da Elena Giorgi-Hipnoisia.

APPENNINO

ESCURSIONI IN ANGOLI RICCHI DI STORIA

E’ fitto il calendario delle escursioni che anche questo fine settimana permetteranno agli appassionati di conoscere meglio alcuni degli angoli più suggestivi del nostro Appennino.

Sabato mattina, partendo dal Ranch Stella del Bosco di Polita, nel cornigliese, si andrà cavalcando alla scoperta del bosco di castagno fino a costeggiare il guado denonimato «Rio dei morti» per raggiungere la collina soprastante, da dove la vista si aprirà sulle principali cime del crinale, il Monte Marmagna e il Monte Orsaro. Info e prenotazioni (obbligatorie): Elisabetta Beghi 3387154757 oppure vassy.e@libero.it. L’escursione è inserita nel calendario di Camminaparchi.

Alle 14, insieme alla guida Gae Alessandro Bazzini, si potrà scoprire la suggestiva chiesa della Madonna dell’Orsaro, la piccola chiesa in prossimità del passo del Cirone, in un luogo che sembra vivere al di fuori del tempo.

Info e prenotazioni obbligatorie 3290047306 oppure alessandro.bazzini@gmail.com.

Partendo alle 15 dalla Pieve della Costa di Tizzano, invece, bambini, mamme e papà potranno camminare sulle tracce del lupo per scoprire la vita di un super predatore. Insieme alla guida si potranno conoscere la vita e le abitudini del lupo attraverso gli occhi e il mondo dei bambini.

Il percorso si snoda sul territorio basso del Parco dei Cento Laghi, dove ci sono boschi misti alternati a prati coltivati e piccoli paesi dove l’attività principale è basata sull’agricoltura. Info e prenotazioni (obbligatorie) 348 8224846 oppure mokavalenti@libero.it.





BERCETO

AL BAR LOVERS SUONA LA «MARCO E GRECO BAND»

Sabato al bar «Lovers» in via Manubiola 7 a Ghiare di Berceto serata di chiusura della stagione estiva, organizzata in collaborazione con «La Chela» di Borgotaro. Dalle 19 cena ed esibizione della «Marco e Greco band». Prenotazione obbligatoria. Info: 320/3474795.



BUSSETO

MADONNA PRATI, NEL SANTUARIO LE CELEBRAZIONI PER GUARESCHI

Il santuario di Madonna dei Prati ospiterà, nel weekend, diversi eventi inseriti all’interno dell’annuale rassegna in ricordo di Giovannino Guareschi, che quest’anno assumerà una valenza ancor più significativa visto il cinquantesimo anniversario dalla scomparsa del grande scrittore nativo di Fontanelle.

Le iniziative - sono organizzate dall’associazione culturale «Don Carlo Capuzzi – Amici di Madonna Prati», dal Club dei Ventitré e dal comitato «Guareschi 2018», e patrocinate dall’amministrazione comunale di Busseto.

Sabato alle 21, tradizionale serata culturale con relatori il vescovo di Reggio Emilia, monsignor Massimo Camisasca; Giorgio Vittadini, presidente del comitato «Guareschi 2018»; i sindaci di Busseto e Roccabianca, Giancarlo Contini e Marco Antonioli, e Umberto Brindani, direttore del settimanale Oggi. A moderare l’incontro sarà il giornalista ed editorialista della Gazzetta Egidio Bandini.

Come ogni anno, all’incontro sarà inoltre presente la corale «San Donnino – Città di Fidenza», diretta da Giovanni Chiapponi.

Sarà aperta inoltre per l’intero weekend la mostra itinerante «Route 77: in bicicletta lungo la via Emilia con Giovannino Guareschi», allestita all’interno della tensostruttura presente davanti al santuario, che resterà aperta fino al 19 settembre.



COLORNO

GIOCATORI E TECNICI IN PASSERELLA. E' DI SCENA "LO SPORT IN PIAZZA"

Prima la festa dello sport in piazza Garibaldi, poi il sempre emozionante spettacolo pirotecnico «incendio» della Reggia con giochi di luci, musica e fuochi d’artificio.

Grande festa Sabato a Colorno. Dalle 18.30 la manifestazione «Colorno, lo sport in piazza» a cura del Rugby Colorno che, in collaborazione con le altre associazioni sportive colornesi, organizzerà una grande festa con ricavato a favore dell’Avis.

Alle 18.30 apertura di bar ed area dei giochi gonfiabili con musica di Radio Bruno. Alle 20 sfilata delle società sportive Rugby Colorno, Samardanza, Colorno baseball, polisportiva Lanzi ed Asd Tennis della Bassa-Circolo dell’amicizia tennis club.

A corollario della festa street food a cura dei commercianti colornesi.

Alle 21.30 esibizione di ginnastica e judo e alle 22.30 l’incendio della Reggia (ingresso 1 euro, in caso di maltempo sarà rinviato a domenica 9 settembre, gratuito sino a 12 anni).

La Reggia farà da sfondo ad una danza di fiamme e bagliori che illumineranno il cielo in un crescendo di coreografie luminose sincronizzate a celebri composizioni musicali: per info ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it. Per concludere la serata dj set a cura di Radio Bruno.

COLTARO

LA FIERA SETTEMBRINA RITORNA NELLA "MACCHINA PER BALLARE"

Tornerà pienamente in funzione per la fiera settembrina di Coltaro di Sissa Trecasali «La macchina per ballare», la tensostruttura che fu distrutta da Big Snow, la maxi nevicata del febbraio del 2015.

«Grazie ad un grande sforzo di tutta la comunità – spiegano i cittadini coltaresi – siamo riusciti a riallestire un luogo che rappresenta per noi un importante punto di incontro nel quale organizzare varie iniziative aperte a tutta la cittadinanza come pranzi, cene, spettacoli teatrali e musicali, per di più a pochi passi dal circolo La Duchessa, dal museo Cantoni e dalla sede della Comunalia. Fino ad ora abbiamo coperto parte delle spese e speriamo di trovare altri finanziatori».

Il battesimo ufficiale della tensostruttura avverrà in occasione della fiera durante la quale saranno proposte diverse iniziative in tutto il paese.

Si partirà Sabato alle 14 con il nono memorial Juri Rossi, torneo di calcio a 5 che sarà organizzato al centro sportivo di piazza Gramsci.

Alle 20.30 grigliata benefica accompagnata dalle barzellette del comico Willer Collura (prenotazione obbligatoria al numero 338 3069761).

Infine martedì alle 21, sempre nella tensostruttura, gran finale con l’orchestra spettacolo Luca Canali.

FELINO

SAN MICHELE TIORRE LA SAGRA DI SANT'ODILIA

Sabato e domenica sagra di Sant'Odilia a San Michele Tiorre. Sabato cena a base di pesce di mare e liscio con l’orchestra «Cuore Matto». Domenica alle 11 Santa Messa per la patrona, dalle 15 spazio ai bimbi con lo spettacolo del mago Gigo e dalle 19 cena e musica con la tribute band «10 gocce di Vasco». L’ingresso alla sagra è ad offerta; sarà attiva la pesca di beneficenza.

FONTANELLATO

LA SAN BONICO SUONA SABATO A PRIORATO

Sabato alle 21 torna ad esibirsi, nel giardino del complesso monumentale di San Benedetto nella frazione fontanellatese di Priorato, la San Bonico Band con Barbara Cortellini (vocalist) Luciano Cortellini (tastiera e fisarmonica), Ezio Gardella (trombone) Andrea Tosi (sax tenore e clarinetto), Giuliano Vezzani (sax contralto e soprano) e Davide Trompy (percussioni e canto). Proporranno un programma di musica Jazz che spazia tra Tuxedo, Night in Tunisia, Take five e le composizioni di Henghel Gualdi. L’ingresso è ad offerta e in caso di maltempo lo spettacolo sarà rimandato.

FONTEVIVO

ANZIANI, FESTA DI FINE ESTATE NELLA SEDE AVIS

Appuntamento da non perdere Sabato pomeriggio per tutti i soci e gli amici del Circolo Anziani di Fontevivo. In programma dalle 15, nella sede Avis locale, la festa di fine estate rivolta «a quelli di una certa età». Roberto, accompagnato da Celso alla fisarmonica farà ballare tutti gli ospiti e, come sempre, non mancherà un goloso spuntino a base di torta fritta, salumi e dolci .



FORNOVO

FESTA A VIZZOLA CON IL CORO CAKE AND PIPE

Sabato e domenica «Vizzola in festa...» nells frazione fornovese. Sabato sera alle 21, è in programma il concerto gospel dei «Cake and Pipe» diretto dal maestro Roger Catino. Domenica alle 11, sarà celebrata la messa, cantata sempre dal coro: a seguire il pranzo sul pratoAlle 15,30 visita e preghiera alla tomba di don Tadè, al cimitero di Vizzola. Per chi fosse impossibilitato a raggiungere Vizzola, alle 10,45 sarà disponibile un servizio trasporto dalla chiesa di Riccò.

LESIGNANO

A Rivalta torna il Rural Festival sabato e domenica

MAIATICO

SULLE COLLINE SALESI I BRINDISI CON IL NETTARE DOLCE DELLA MALVASIA

Sabato e domenica Maiatico, come succede ormai da diverse edizioni, diventerà la capitale della malvasia dolce.

Nell’area feste della Chiesa di San Nicolò la comunità di Maiatico con la collaborazione della Proloco di Sala Baganza e dell’amministrazione comunale organizza la festa della malvasia.

Tra torta fritta e salumi, torte caserecce, pianobar, una ricca pesca di beneficenza, esposizione di trattori auto e moto d’epoca, la due giorni con il nettare delle colline salesi sarà dedicata al nobile scopo di aiutare il restauro dell’antica chiesa di San Nicolò nel ricordo di Don Italo Miodini. Sabato alle 17, una giuria di esperti decreterà i vincitori dell’edizione 2018.

La medaglia d’oro Adolfo Longhi andrà alla migliore malvasia del Consorzio dei Vini dei Colli di Parma.

Il premio «Calice d’argento» andrà invece alla migliore malvasia dolce fatta da privati, un premio fortemente voluto dallo stesso Don Italo che più volte ha partecipato alla gara.

MOTTA BALUFFI

E' APERTO L'ACQUARIO DEL PO

Sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, è aperto al pubblico il rinnovato Acquario del Po di Motta Baluffi, centro a due passi da Casalmaggiore. Info al 3485634093.



NEVIANO



ESCURSIONE NEL PARCO DEL MONTE FUSO

Per gli amanti della natura, si terrà Sabato con partenza alle 18 un’escursione guidata all’interno del recinto del Parco del Monte Fuso, insieme alla guida Antonio Rinaldi di «Terre emerse». Per informazioni e prenotazioni contattare Antonio Rinaldi al numero 328 8116651 o alla mail antonio.rinaldi.76@gmail.com.

PARMA

A BAGANZOLINO NEL CAMPETTO, LA SAGRA SETTEMBRINA

A Baganzolino la Sagra Settembrina per celebrare la Natività della Vergine, a cui è dedicata la Parrocchia. La festa nel campetto parrocchiale, con cena, musica, giochi e divertimento. Sabato dalle 19.30,la cena sul prato, poi, il tradizionale torneo di calcio balilla, i giochi gonfiabili di Gommaland, la riffa con premi gastronomici. Musica, intrattenimento e animazione affidate a DJ Anonymous Bar sempre aperto.



AL SALONE DEL CAMPER 300 MARCHI E 700 VEICOLI

Avrà come sempre molteplici motivi di interesse e di attrazione, la nuova edizione del Salone del Camper che apre ufficialmente i battenti Sabato alle Fiere di Parma, dove sarà visitabile fino a domenica prossima. Nei 150 mila metri quadrati di superficie espositiva saranno infatti circa 300 i marchi italiani ed esteri presenti, leader nel settore che, proporranno la bellezza di 700 veicoli.



AL SOUND CAFE' DJ ROBERTINO E SUONI LATINI A BACCANELLI

Sabato sera alle 22 al risto-music «Sound Cafè» di via Spezia a Baccanelli sonorità latine con dj Elvis. Info: 347/9265348 oppure 0521/941384.



A SAN PROSPERO IL KARAOKE PER INAUGURARE IL BAR MODE

Sabato sera a partire dalle 19, il gruppo karaoke nostrano «Portavoce Cantanti» - composto da Marco Melli, Pierfrancesco Bisaschi e Valentina Brozzi - si esibirà in occasione dell’inaugurazione del «Bar Mode», nel centro commerciale «Le Fiorite» di San Prospero..



PORPORANO: FESTA DI FINE ESTATE

Proseguirà fino Sabato la festa di fine estate nel campo parrocchiale di Strada Bassa dei Folli a Porporano. L’evento è promosso dall’Avis Porporano e Mariano in collaborazione con l’oratorio di Porporano e l’associazione «Noi Oltre la Strada». Sabato i deejay «Maghe & Rozzes».

COLOMBO: NEL QUARTIERE FESTA PER AIUTARE I RAGAZZI DISABILI

Una due giorni di risate e di danze per prendere parte a qualcosa di grande.

Anche quest’anno torna la festa del quartiere Colombo, per divertirsi e, soprattutto, fare del bene.

L’associazione di volontariato Cristo Colombo, con la collaborazione del circolo culturale Avis Cristo, organizza nel fine settimana l’ormai tradizionale festa, con tanto di musica, buona tavola e – addirittura – una imperdibile gara di barzellette in dialetto.

(Iniziato venerdì) Sabato, nella zona tra strada Benedetta e via Colombo, sono infatti in programma due serate speciali per stare insieme, stimolare la partecipazione e l’aggregazione degli abitanti del territorio e potenziare il tessuto sociale.

Sabato cambia il ritmo, con l’orchestra di Luca Canali (sempre alle 21.30, ingresso 3 euro), che farà scatenare i ballerini sulla pista in acciaio, ma non il menù, con la cucina sempre aperta dalle 19.30.

Il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato per sostenere le attività dei gruppi organizzatori e in particolare le iniziative dell’associazione di volontariato Cristo Colombo, da vent’anni impegnata nell’organizzazione di attività per ragazzi con disabilità.

I volontari della onlus si occupano della promozione e organizzazione diretta di iniziative ricreative e culturali (feste, gite, weekend, soggiorni estivi al mare o in montagna), ma partecipano anche a concerti, spettacoli, eventi sportivi: iniziative che si traducono per i ragazzi in importanti occasioni di condivisione e svago, e permettono loro di potenziare le proprie autonomie personali e sociali in vari contesti.

La onlus – che è sempre alla ricerca di nuovi volontari – è anche un osservatorio permanente sul territorio, in grado di rilevare e approfondire problematiche ed esigenze specifiche, organizzare incontri, raccogliere osservazioni e proposte.

Le tante attività dell’associazione sono possibili anche grazie alle donazioni e ai fondi raccolti in serate come queste.

L’iniziativa, nel programma di «EcoFeste Parma 2018», ha il patrocinio del Comune di Parma.

A GAIONE SAGRA SETTEMBRINA, DA SABATO TUTTI A TAVOLA

Sulla griglia di partenza scalpita la «Sagra settembrina» di Gaioine, festa amatissima dai parmigiani, uno degli appuntamenti imprendibili dopo le vacanze.

Da sabato al 16 settembre, ai piedi della pieve dei Santi Ippolito e Cassiano, torna il grande evento organizzato dal Gruppo amici di Gaione, guidato dalla presidente Anna Bandini. Si parte sabato, sabato 8 settembre, con la musica de “I profani” e un ricco menù tra cui spiccano gli immancabili “pisarei e fasò”, torta fritta e salume. Domenica 9 settembre sarà invece la volta di “Patty Stella”. Oltre a balli e divertimento, anche cultura e tradizione: ci sarà spazio infatti per la pesca di beneficenza e la mostra “Il telefono ci ha cambiato la vita” curata da Adriano Monica e Gianfranco Magnani, aperte in occasione della sagra. La mostra racconta la storia della telefonia presentando vari modelli di telefono a partire da fine Ottocento fino ai giorni nostri. L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato alle 19. Sarà possibile ammirare i pezzi esposti dalle 19 alle 24 nei giorni 8,9, 15 e 16 settembre e domenica 30 settembre dalle 15 alle 19.

PIANADETTO

FIERA EQUINA, TUTTI A CAVALLO. E PER I BIMBI IL BATTESIMO DELLA SELLA

Inizia sabato a Pianadetto, la «Fiera equina». A partire dalle 9,30 cavalli e cavalieri partiranno per una suggestiva passeggiata a cavallo aperta a tutti.

Dopo la «cena del cavaliere», che sarà servita dalle 19, la serata continuerà in musica con il cocktail bar e Dj Giacomino in consolle.

Domenica a partire dalle 9, bancarelle e battesimo della sella. Alle 11 sarà conferita la cittadinanza affettiva del Parco Nazionale nell’ambito del progetto Parco nel Mondo, quindi dalle 12 sarà servito il pranzo in fiera.

Dalle 15 alle 18, poi, si terrà un interessante laboratorio creativo per bambini tenuto dalla guida Gae Monica Valenti.

Imperdibili, a partire dalle 16 al tondino, gli spettacoli equestri che vedranno esibirsi i soci Aiacs in una dimostrazione di doma e lavoro in libertà e di doma e usi della cultura gaucha.

Dalle 16 le cucine inizieranno a sfornare torta fritta. Attivo per tutta la fiera anche il servizio bar e l’immancabile musica di Dj Giacomino.







SAN SECONDO

MERCATO CONTADINO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'

sabato mercato contadino, dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà a San Secondo. Si potranno trovare tutti i prodotti di stagione grazie agli agricoltori delle Terre Rossiane.



SALA BAGANZA

TRAME A CORTE, CONCORSO IN ROCCA

Le opere di oltre 40 artisti della fiber art provenienti da tutto il mondo saranno in mostra sino al 22 settembre in Rocca Sanvitale grazie a Trame a Corte, concorso internazionale alla 15esima edizione che vedrà concorrere diversi tipi di abiti confezionati a mano e sottoposti al giudizio di una giuria composta da storici dell’arte, artisti del tessile e autorità locali, L’inaugurazione sabato alle 17, con la performance artistica «With the hands» di Giovanna D’Amico che in 40 minuti preparerà i tessuti, confezionerà gli abiti e vestirà 3 modelle. L’esposizione potrà essere visitata tutti i giorni sino al 22 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Ad organizzare l’evento l’Associazione Arcadia, insieme al Camera di Commercio Parma Couture, Touring Club Italiano e con il patrocinio del Comune di Sala Baganza e del Comune di Parma.

Per informazioni: Associazione Culturale Arcadia aarcadia@libero.it







TORNOLO

SABATO SI ONORA LA MADONNA DEL FAGGIO

Dopo il triduo di preparazione condotto da don Attilio Defendenti le parrocchie di Compiano, Isola, Tornolo e Tarsogno festeggeranno sabato la Madonna del Faggio nel secolare tempio e nel grande prato dei Bigarelli.

sabato verranno celebrate messe e funzioni a tutte le ore (dalle 8 alle 12) e nel pomeriggio alle 16 monsignor Domenico Ponzini presiederà la celebrazione solenne dei Vespri. Seguirà la secolare processione con la statua della Madonna portata a spalle dalle varie confraternite. Al termine la benedizione dei bambini e delle famiglie e la consegna delle corone del rosario.

A mezzogiorno tradizionale merenda nei prati e sotto la faggeta che circonda il Santuario con bveb dita dei Fichi, delll’uva bianca appena raccolta e delle corone di nocciole secche dell’entroterra Ligure.

TORRILE

FESTA DEL LAMBRUSCO CON CENTO VINI DA GUSTARE

Panzerotti, torta fritta, torte miste ma anche guancialetti con polenta e tante altre prelibatezze, «100% gluten free» saranno inserite nel già ricchissimo menu della Festa del Lambrusco di Torrile che fino a domenica animerà l’area del centro sportivo di via Allende a Torrile.

Un’attenzione in più per chi, tra i tantissimi partecipanti alla divertente manifestazione enogastronomica, ha intolleranze alimentari o soffre di celiachia e che si affianca alla presenza dell’elenco delle pietanze di piatti vegetariani e vegani.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia, sarà allestita una cucina ad hoc per la preparazione di piatti senza glutine che si aggiungeranno al ricchissimo menu tradizionale, preparato in collaborazione con gli chef dell’Hostaria Tre Ville, in modo da permettere davvero a tutti di «donare con gusto», motto della manifestazione fin dalla sua prima edizione.

I numeri da record raggiunti anno dopo anno dalla festa organizzata dall’associazione Amici di Torrile non hanno infatti cambiato la sua finalità di supporto alle associazioni che operano nel territorio della Bassa, destinatarie del ricavato finale della tre giorni torrilese e che anche quest’anno saranno presenti tra i tavoli, nei parcheggi e negli stand per garantire la buona riuscita delle serate.

Oltre al menu e allo stand dell’Osservatorio del Lambrusco, che quest’anno proporrà in degustazione oltre 100 etichette, a richiamare tanti amici da ogni angolo del nord Italia saranno anche i nomi di chi animerà le due piste da ballo:

sabato sera arriverà l’orchestra Ruggero Scandiuzzi mentre il piazzale del circolo si tingerà di arancione con lo «Spritz Party».

Domenica il gran finale sarà affidato all’orchestra Paolo Bertoli e alla musica Rock&Blues rigorosamente dal vivo.

L’ingresso all’area della festa è ad offerta.

TRAVERSETOLO

ALLA SAGRA DI SETTEMBRE GIOCHI PER TUTTI E LA MOSTRA DEL LEGO

Entra nel vivo a Trtaversetolo la Sagra di settembre basata sul tema del gioco e del divertimento per tutte le età.

E' iniziato Luna park di piazzale degli Alpini dove alle 22 andrà in scena uno spettacolo di danza.

sabato pomeriggio adrenalina assicurata con la «Baratti Bike 1° Trofeo città di Traversetolo»: ritrovo al Lido Valtermina alle 13 e partenza alle 15. L’evento è organizzato dal Motoclub Pigarella di Traversetolo, con il patrocinio del Comune.

Domenica per tutto il giorno mercatone nelle vie del centro con il mercato contadino, gli ormai tradizionali «Peccati di gola» e lo stand di Avoprorit.

Grande novità di questa edizione sarà «Giochi in Fiera», dalle 9 alle 19 in piazza Garibaldi, con giochi da tavolo e all’aperto pensati per tutte le età.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Vektor Race e Giovàs night.

Sempre in tema di gioco, torna nella palestra dell’Istituto Mainetti il «Traversetolo Brick Fest»: esposizioni, laboratori e giochi con i mattoncini Lego (aperto anche sabato dalle 14 alle 20,30).

Domenica il Museo Renato Brozzi sarà aperto dalle 15,30 alle 18 con visita guidata gratuita alle 16. La sagra si chiuderà lunedì alle 22.30 con i fuochi d’artificio al Valtermina.

VAIRO

AL CIRCOLO LA CENA DI FINE ESTATE

L’estate targata Pro Vairo si chiude sabato sera con una cena in compagnia. A partire dalle 19,30 i locali dell’associazione saranno allestiti con lunghe tavolate sulle quali regnerà la regina incontrastata della serata, una golosa torta fritta- Info 3496602023 oppure 3476027516.

ZIBELLO

PALLAVICINO, APERTA LA MOSTRA STORICA SUL PO

Fine settimana all’insegna della cultura a Zibello. Nel Teatro Pallavicino sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, è aperta la mostra storico – documentaria «Passaggi d’acqua – Navigazione e attività produttive dai canali di Parma al Grande fiume» promossa dall’Archivio di Stato di Parma in collaborazione con Università di Parma e Comune e col sostegno di Rotary Club Parma, Edilnoleggi Valente e Ipam. Ingresso libero. Nell’ex convento dei Padri Domenicani, inoltre, sia dolmani che domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, è invece visitabile «Il Cinematografo- Museo del cinema Amedeo Narducci». Info al 3474065078.