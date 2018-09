Da re Porcino a Ortocolto, passando per il gran giorno del Palio: l'agenda di oggi

BANNONE

PARACADUTISTI, MAJORETTE, CALCIO E CRICKET

Domenica la parrocchia di Bannone organizza una grande festa per l’inizio del catechismo. Il ritrovo è alle 10 nel sagrato.

Dopo il lancio paracadutisti del Team Folgore e l’animazione delle majorette verrà celebrata la messa e, a seguire, sarà benedetta la nuova statua di Padre Pio. Il pranzo è riservato ai ragazzi del catechismo e agli animatori. Poi si gioca fino alle 16,30: le majorette animeranno il tifo ai tornei sportivi. Nel nuovo campetto rimesso a nuovo dai Jaguars Parma si sfideranno, infatti, 4 squadre di calcio (Bannone, Traversetolo, Vignale e «resto del mondo») e i giovani giocatori di cricket.

BERCETO

IL GIORNO DEI NATIVI AMERICANI

Al Museo Pier Maria Rossi domenica giornata conclusiva della mostra «Figli del Grande Spirito» dedicata ai nativi americani e alle fotografie di Edward S. Curtis con le esposizioni collaterali dei pittori Bruno Pollacci ed Eugenia Giusti e dei fotografi documentaristi Alessandro Cocchi e Alessio Vissani. Sarà un immersione nel mondo dei nativi americani dalla mattina fino a sera. Alle ore 10, 15 presentazione dell’associazione culturale Wambli Gleska. A seguire suggestiva preghiera col tambura tradizionale Lakota. Alle 11 proiezione del video di Rai Scuola Educazione sulla strage di Wounded Knee. Alle 16,30 visita ai manufatti indiani.

BEDONIA

«PORTE APERTE» AL COLLE SAN MARCO

Grazie all’iniziativa «Porte aperte» sarà possibile ancora per qualche giorno visitare l’edificio religioso del Colle di San Marco. Per informazioni: 0525 824420 (segreteria).



BORE

I MANGIATORI DI ANOLINI IN GARA IN VALCENEDOLA

In Valcenedola aperte le iscrizioni per la prima Gara dei Mangiatori di Anolini, in programma domenica, in occasione della Sagra dell’Anolino. A partire dalle 12.30, all’ex Colonia Leoni di Bore, il grande menù con anolini in brodo, lesso, speciali salse tutte da leccarsi i baffi e tradizionali dolci; a seguire la divertente competizione a suon di galleggianti. La gara prevede una «dose» base di 150 anolini, suddivisi in tre piatti da 50, mentre i rilanci prevedono porzioni da 25 anolini a piatto. Per poter partecipare occorre iscriversi contattando la pagina Facebook «Proloco Bore», oppure chiamando al numero 320 6360634 (Giacomo).

BORGOTARO

FIERA DEL FUNGO CIBO, MUSICA, STAND OMAGGIO A SUA MAESTÀ IL PORCINO

La 43ª «Fiera del Fungo di Borgotaro, di Borgotaro Igp», al suo primo weekend, rappresenta l’evento clou delle manifestazioni valtaresi, e celebra «sua maestà il porcino», fra mercati, mostre e degustazioni. Moltissime sono le persone che confluiranno nel centro storico del capoluogo, per l’occasione, in due week-end (questo ed il prossimo del 22-23 settembre), che si svolgeranno all’insegna della tradizione e della gastronomia. L’evento, anche quest’anno, è frutto della sinergìa fra la Società di Mutuo Soccorso «M. R. Imbriani», il Comune di Borgotaro ed il Consorzio Igp del Fungo di Borgotaro, con il sostegno della Regione, della Provincia, della Camera di Commercio, dell’Unione dei Comuni Taro-Ceno e della Strada del Fungo di Borgotaro, oltre ad altri sponsor. Un mix di tradizione e modernità e tanta musica, per celebrare il «buon vivere».

Questi gli appuntamenti di domenica: Dalle 9 alle 19 Fiera gastronomica e area mercato - centro storico. Dalle 9 alle 19 Prove di tiro con l’arco a cura di Asd Furie Buie - ai Giardini IV Novembre. Ore 11: Show cooking. Dalle 11 alle 23 Street Fungo - Area Street food - Piazza Verdi. Ore 15: Show cooking. Ore 15: musica itinerante. Ore 16: incontro «Le eccellenze cooperative dell’Emilia-Romagna». Intervengono Daniele De Leo e Davide Pieria cura di Confcooperative- Fedagri Parma e Confcooperative Fedagri Emilia Romagna - Area cooking show (Piazza XI Febbraio). Ore 16.30: sfilata degli sbandieratori. Ore 17.30: Show- Cooking con lo chef Fabio Giulianotti - Trattoria Al Fondo (Area cooking show piazza XI Febbraio). Ore 18: Musicucinando- Street Music e Street food - Piazza Verdi.

LE «VISITE INSOLITE» CON LA GUIDA

Le «visite insolite» fanno tappa a Borgotaro: domenica passeggiata con guida professionista per scoprire antiche storie, monumenti e prodotti tipici nel paese del Porcino. Per info e prenotazioni 329 0027969. La visita è in programma anche domenica 23 settembre.





BUSSETO

LA SCUOLETTA E I SUOI CORSI DI BALLO

Domenica alle 21 nella palestra scolastica di viale Pallavicino, presentazione dei corsi di ballo dell’Asd La Scuoletta di Daniela. In programma corsi di liscio, latini, boogie woogie e di gruppo.



FASCINO BOTANICO: È DI SCENA «ORTOCOLTO»

Domenica a Busseto, nel parco di Villa Pallavicino e delle adiacenti scuderie, la decima edizione di «Ortocolto», festa dei giardini, degli orti, dei frutti, della musica, delle arti e del buon cibo, promossa dall’associazione Ortocolto col patrocinio del Comune e la collaborazione di Ascom, gruppo Iren, Museo Renata Tebaldi, Museo Nazionale Giuseppe Verdi, Iat, Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli e Associazione Comuni Virtuosi.

In questa edizione saranno presenti varietà botaniche selezionate, collezioni di rose antiche, botaniche e moderne, floricoltura specializzata nazionale, ampie proposte di piante eduli e ornamentali, frutti antichi, piante acquatiche e carnivore, piante orticole.

Domenica, dalle 10.30, nell’area laboratori, «Regina di fiori», laboratorio di composizione floreale condotto da Donata Ruffini-Castiglione e Franca Maraffetti. Alle 11, all’area conferenze, «Perle Volanti» dimostrazione di composizione artistica di Monica Ferrari e alle 16 «Hello Mr.Pomodoro» chiacchiere con degustazione. Alle 17 spazio alla musica con «Aster & Cosmos»: concerto dall’ensemble «Tri(o) Du». Alla stessa ora all’area conferenze, «Alle cinque della serra»: spazio allo scambio amatoriale di semi della biodiversità e talee aperto a tutti. Info: www.ortocolto.it; tel.347 1510556, email: info@ortocolto.it.

CALESTANO

AL CIRCOLO BURRACO E BRISCOLA

Circolo Val Baganza: domenica alle 15 una gara di briscola in compagnia. E da mercoledì 19, una volta ogni due settimane, alle 20,45 una gara di burraco. Tutte le iniziative sono rivolte a soci Ancescao.



COENZO

ALLA FESTA DELLA SIMPATIA LE MONGOLFIERE E I FUOCHI D'ARTIFICIO

Tanta tradizione ma anche tante emozioni con lo spettacolo dei fuochi d’artificio e il lancio della mongolfiera. Il tutto accompagnato da musica, buona cucina e risate con la commedia. Propone tutto questo la 53ª edizione della Fiera della Simpatia di Coenzo di Sorbolo a cura del locale circolo Anspi gruppo I Baloss con l’appoggio dell’amministrazione comunale. Domenica alle 14 gara ciclistica 11° gran premio Città di Coenzo-trofeo Fortulla per la categoria Esordienti. Alle 15 spettacolo di artisti di strada. Alle 17 pigiatura dell’uva con i piedi, alle 17.30 trebbiatura del granoturco e alle 18 lancio della mongolfiera. Gran finale alle 21 con la commedia «La loteria ‘d Tripoli».

COLORNO

L'ERBA DI MARIA LUIGIA AL MERCATO

Antico mercato contadino domenica, dalle 9 alle 13, in piazza Garibaldi a Colorno. Saranno presenti i produttori a km 0 della zona e, alle 11, si terrà la premiazione del terzo concorso del liquore estratto con erba Luigia. Ricavato a favore dell’Avis Colorno.



FILIPPO CANTONI, «IL SORRISO CHE NON SI DIMENTICA»

Domenica si terrà la quinta edizione de «Il sorriso che non si dimentica», festa in ricordo del giovane rugbista colornese Filippo Cantoni, scomparso nel gennaio del 2014 a soli 18 anni. Al centro sportivo del rugby in via Pertini a Colorno alle 9.45 apertura della festa con la musica di Radio Bruno; alle 10 inizio dei tornei di rugby; alle 10.30 via ai tornei di beach volley in collaborazione con Energy Volley; alle 11 apertura degli stand gastronomici.

Alle 18 premiazione dei tornei e consegna delle borse di studio Filippo Cantoni e dalle 19 musica con Radio Bruno. Per tutta la giornata servizio bar-ristorante e spazio giochi per i più piccoli. La festa - voluta dagli amici di Filippo che con lui hanno condiviso studio, sport e amicizia – è organizzata dall’associazione Sostegno Ovale in collaborazione con il Rugby Colorno.

COLLECCHIO

LA SAGRA DELLA CROCE

Continua la Sagra della Croce. Luna park, bancarelle, stand di associazioni, concerto della Corale Mario Dellapina (domenica alle 19 a Casa I Prati), spettacoli, danza.

Ore 15: Un gir par la colen’na, camminata ad Ozzano Taro, circolo Rondine. Sport e Danza in fiera, piazza Europa: esibizioni alle 10 e alle 15. Ore 17: danza e musical, esibizioni in piazza Europa. Ore 19: Giunto m’ha amor, corale Mario Dellapina in ricordo di Adolfo Tanzi, a Casa i Prati. Ore 21: Giacomo Maini Band, piazza Europa.

CORNIGLIO

SULLE TRACCE DELLA FALENA AI CENTO LAGHI

Un’escursione nel cuore Parco dei Cento Laghi, partendo dalla frazione di Mossale Superiore per percorrere antichi sentieri che per secoli hanno collegato i borghi montani dell’Alta Val Parma con la Val Bratica e la Val Cedra. E’ questo il percorso «Sulle tracce della Falena», l’escursione in compagnia della guida Paola Bondani fino al passo della Sisa. Scendendo verso Grammatica e Sivizzo (pranzo al sacco) si farà poi ritorno alla Colonia montana di Corniglio, dove sarà possibile visitare l’esposizione permanente di Elena Samperi. Info e prenotazioni (obbligatorie) 329 8674967 oppure paolabondani@gmail.com.

FELINO

SAN MICHELE FESTEGGIA SANT'ODILIA

Prosegue domenica a San Michele Tiorre la sagra di Sant’Odilia. Alle 15 animazione con gli asinelli «coccolasino» e con torta fritta e salume per tutti a partire dalle 17. Alle 18, la sfilata con concerto del Gruppo Strumentale Bandistico di Felino.

FONTANELLATO

I COLLEZIONISTI HANNO LA «FEBBRE DEL VINILE»

Il disco in vinile continua a mantenere immutato il suo fascino come sottolineano ogni volta i numeri della «Mostra mercato del disco in vinile», esposizione collaterale al mercatino dell’antiquariato di Fontanellato, che nelle precedenti edizioni ha portato in paese tantissimi appassionati e collezionisti alla ricerca del disco preferito o del vero affare. Domenica gli stand torneranno ad animare i portici della Rocca per tutto il giorno.proponendo ai collezionisti raccolte e pezzi unici, rigorosamente in vinile.

FONTEVIVO

ATMOSFERE COUNTRY AL GUSTO D'UVA

Buona cucina, tanta musica, giochi di una volta, bancarelle e, naturalmente, l’esposizione di trattori e la vendemmia dei bambini con la pigiatura dell’uva: ecco l’edizione 2018 della Festa dell’Uva di Fontevivo.

Domenica alle 9 l’apertura della pesca di beneficenza e, alle 14, tutti i bimbi sono invitati a partecipare alla «vendemmia di Flo» nel parco dell’ex convento. Dalle 16,30 i balli della scuola Country Road.

MEZZANI

LABORATORIO FOTOGRAFICO PER I PIÙ PICCOLI

Laboratorio fotografico per bimbi «Tra acqua e terra in un click» domenica alla riserva naturale Parma Morta di Mezzani. Sarà proposta una breve passeggiata di fine estate per conoscere la natura attraverso la fotografia tra specchi d’acqua all’ombra di siepi e grandi alberi dalle foglie argentate e corridoi verdi nel mezzo della pianura. Età dei partecipanti, accompagnati dai genitori, dai 6 ai 12 anni. Ritrovo alle 15.45 di fronte al municipio a Casale di Mezzani. Iniziativa gratuita. Info e prenotazioni (obbligatorie): Esperta Srl 347 4018157. In caso di pioggia l’iniziativa sarà rimandata a data da definire.

MOTTA BALUFFI

I SEGRETI DELL'ACQUARIO SUL PO

Domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, è aperto al pubblico il rinnovato Acquario del Po di Motta Baluffi, vicino centro a due passi da Casalmaggiore. Info al 348 5634093.



NOCETO



CAMMINATA GRAZIOLI, SESTA EDIZIONE

Sesta edizione per la Camminata in ricordo del pellegrino Luigi Grazioli domenica a Costamezzana di Noceto. Il ritrovo è alle 8,30 al campo sportivo.

_______________



PARMA

PALIO - I COLORI DELLE «PORTE»A CACCIA DELLO SCARLATTO

Domenica Parma «indosserà» una veste medievale: il centro storico sarà animato, infatti, dal clou della 34ª edizione del «Palio Settembrino» promosso dal Centro Sportivo Italiano con la co-organizzazione e il sostegno del Comune e con il patrocinio di Regione, Provincia, associazione «Emilia Romagna rievocazioni storiche», Gazzetta di Parma, Tv Parma e Radio Parma. Cinque le «porte» che si sfideranno con gli affascinanti costumi «d’altri tempi» e i cavalli in uniforme: San Francesco (per la Parma sud-ovest), Santa Croce (per la Ovest), San Barnaba (a nord), San Michele (a est) e Porta Nuova (a sud).

Domenica a partire dalle 16.30 in piazza Garibaldi, combattimenti di spade, danze di bandiere, corsa dei giovani e il «Pallium Asinorum», grazie al ranch «Orizzonti a Cavallo»; alle 18.10 «La Corsa del Panno Verde», il Palio delle Donne mentre alle 18.30 partirà «La Corsa dello Scarlatto», ovvero il Palio degli uomini. Le due novità di quest’anno, in programma sempre domenica pomeriggio, sono la Corsa dei Giovani, che vedrà gareggiare i bimbi e i ragazzi fra i 6 e i 13 anni, e il Palio Special, riservato agli Special Olympics.

Tradizionale concorso fotografico «Palio di Parma» e domenica in via Repubblica un mercatino a tema.





GAIONE - SAGRA SETTEMBRINA CON PESCA DI BENEFICENZA

A Gaione continua la sagra settembrina. Domenica tocca a Luca Canali. Tutte le sere sarà possibile cenare nei tavoli all'«ombra» della splendida pieve e si potrà visitare la bella mostra «Il telefono ci ha cambiato la vita». Pesca di beneficenza. Il tutto in attesa del gran finale che è previsto domenica 30.

ARCI - DIBATTITI, CULTURA, CUCINA E MUSICA: AL COLOMBOFILI ANCHE LUCIANA CASTELLINA

Fino a domenica il circolo Arci «Colombofili» ospiterà la prima edizione della «Festa Arci Parma». Domenica alle 18.30 chiusura con il dibattito tra il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sindaco Federico Pizzarotti. Ogni giorno possibilità di cenare, a partire dalle 19.30. Info: Arci Parma (0521 7062) o info@arciparma.it.

ARTE PER STRADA PANOCCHIA SI TRAVESTE DA MONTMARTRE

Domenica nella piazzetta di Panocchia, una manifestazione di carattere artistico, denominata «Montmartre a Panocchia». Prendendo spunto dal famoso quartiere di Parigi, un buon numero di pittori, scultori, disegnatori, ha aderito all'iniziativa e si ritroveranno per realizzare dal vivo le loro opere. Sarà allestito anche un ricco buffet dolce e salato, con torte fatte in casa, quadratini di focaccia con salumi, scaglie di formaggio, bruschette gratis per tutti, pubblico e artisti.

Gli organizzatori sperano che l'iniziativa crei curiosità e interesse in un paese non abituato a questo tipo di manifestazioni e soprattutto sperano nel bel tempo.



IL SETTEMBRE GASTRONOMICO: GHIOTTI APPUNTAMENTI

Proseguono gli appuntamenti di «Settembre Gastronomico», promossi da Comune e Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy, sotto la regia di Parma Alimentare e dell’associazione «Parma, io ci sto!» con «Destinazione Turistica Emilia». Domenica il Festival del Prosciutto di Parma vivrà una gustosa appendice con «Finestre Aperte» (info: www.festivaldelprosciuttodiparma.com) con possibilità di visitare il circuito dei «Musei del Cibo». Info: www.museidelcibo.it.

DOMENICA SAGRA - DI SAN LORENZO, LA FESTA «PIÙ LUNGA»

Torna domenica la festa più «lunga» di Parma: è la Sagra di San Lazzaro che coinvolgerà l’asse di via Emilia Est, dalle 9 alle 20 (dall’angolo di via Mantova fino all’incrocio con via Catullo esclusi), tra grandi sorprese, eventi, sport, musica, stand e spazi dedicati ai bambini. La Sagra di San Lazzaro è un evento promosso da Ascom (marchio Parma Viva), organizzato da Edicta Eventi con il patrocinio del Comune. Il programma sarà incentrato sullo sport, il cui appuntamento più importante si terrà alle 16 con Vittorio Adorni che proprio quest’anno festeggia i suoi 50 da campione del mondo di ciclismo. Info: www.ascom.pr.it.





CALCIO - PULCINI IN CAMPO AL «MEMORIAL PIER LUIGI ODDI»

Domenica nel campo da calcio parrocchiale del Corpus Domini in via De Giovanni 8 si disputerà la prima edizione del «Memorial Pier Luigi Oddi». Il torneo di calcio - «sette contro sette» rivolto ai Pulcini 2010 - è promosso dall’Us Audace. Sul campo di gioco si sfideranno i Pulcini di Us Audace, Fraore, Juventus Club, Inter Club, Montebello, Paradigna e Felino.





_______________

SALA BAGANZA

TRAME A CORTE: ABITI IN CONCORSO

Una quarantina di «visioni da indossare» impreziosiscono gli ambienti della Rocca. Fino al 22 settembre le sale affrescate dell’antico maniero ospiteranno, perfettamente integrate nell’ambiente che le circonda, gli abiti artistici del concorso internazionale «Trame a Corte». 40 gli artisti della Fiber Art che partecipano, provenienti da tutto il mondo, dal Canada al Marocco, da New York a tutte le regioni d’Italia e che rendono Sala capitale internazionale della Fiber Art, l’antica arte della fibra nelle sue molteplici declinazioni, dal feltro al ricamo, al patchwork. Nelle sale della Rocca trovano spazio abiti «di luce» lunghi tre metri e abiti di metalli, particolarmente d’impatto nel Camerino del Baglione.

Sono vere e proprie opere d’arte a testimonianza del ruolo importante che hanno oggi nell’arte moderna i diversi artigiani che si cimentano con tessiture, ricami e tessuti con tecniche diverse. La mostra concorso, ideata ed organizzata da Antonia Sorsoli, presidente dell’associazione culturale Arcadia con il patrocinio dei Comuni di Sala e Parma, della Camera di Commercio di Parma, di Parma Couture e del Touring Club italiano, è stata inaugurata dall’apprezzata performance artistica «With the Hands» di Giovanna D’Amico, insegnante del Toschi.

Gli abiti saranno sottoposti al giudizio di una giuria composta da storici dell’arte, artisti del tessile e autorità locali, che assegnerà i premi seguendo i criteri di valutazione che riguardano tecnica, composizione e linguaggio creativo. L’esposizione sarà visitabile in Rocca sino al 22 settembre, tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Info: Arcadiaaarcadia@libero.it 338 8073592www.craft-italia.com

SALSOMAGGIORE

STREET FOOD FESTIVAL

Per Guy de Maupassant il viaggio era «una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno». Per Edgar Allan Poe «Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato».

Ai partecipanti alla terza edizione del Salsomaggiore Street Food Festival basterà fare un giro in viale Romagnosi per compiere, senza sforzi, un viaggio straordinario nel gusto.

Un'ondata di sapori provenienti dall'Italia e dal mondo travolgerà infatti il centro cittadino in quello che si prospetta un weekend ricco di aromi, gusti, ricette e tradizioni uniche. Un vero e proprio tour gastronomico attraverso il cibo di strada di qualità, tra 16 esclusivi food truck che proporranno un menù variegato ed un vero e proprio percorso culinario internazionale: picanhas brasiliane, polpette di carne e pesce, arrosticini, hamburger, panini e pizze gourmet, torta fritta e salumi, cannoli siciliani, tzatziki e waffles. Ci sarà l’imbarazzo della scelta grazie ad un menù pensato per tutti i gusti, da assaggiare o assaporare lentamente nei pomeriggi con le merende e gli aperitivi o a pranzo e a cena, per strada, immersi nel verde, sempre circondati dalla grande bellezza di Salso.

Il programma è un susseguirsi di eventi che aggiungeranno ancora più colore e fantasia alle strade del centro storico, grazie alla presenza degli immancabili artisti di strada, ai concerti live, agli spettacoli e ai giochi per i più piccoli.

Domenica il gusto e i sapori tornano ad essere i protagonisti con i cooking show dei professionisti del settore food che dalle ore 10 alle 17 spiegheranno i segreti e le ricette della cucina parmigiana e italiana.

Il Salsomaggiore Street Food Festival è un evento organizzato da Confesercenti Parma con il patrocinio del Comune di Salsomaggiore e la collaborazione di alcuni imprenditori del territorio.

SAN SECONDO

ECCO I SIGNORI DELLA NOTTE E I LORO RAPACI

Nel parco della Rocca dei Rossi domenica appuntamento con «I Signori della Notte», secondo raduno dei proprietari e amanti dei rapaci notturni. L’evento, in memoria di Sofia Ponchia, è promosso dal gruppo Facebook «Conosciamo i signori della notte» di Massimiliano Alari e Andrea Lacava, col patrocinio di Provincia, Comune e Pro Loco.

SORAGNA

«UNA SERA AL MUSEO» SUI PATTINI

«Una sera al museo», tra misteri e meraviglie racchiusi nelle grandi opere d’arte: è questo il tema del tradizionale saggio di pattinaggio artistico della polisportiva soragnese Il Cerchio, che andrà in scena domenica sera, dalle 20.45, sulla pista del palazzetto Giuseppe Avanzini di Soragna. Nel corso dello spettacolo si esibiranno inoltre il vice campione mondiale di pattinaggio Pierluca Tocco e le atlete della squadra Salso Roller.

SAGRA DELL'ADDOLORATA: CULTURA, MAGIA, GASTRONOMIA

Musica, magia, cultura e cibo: saranno questi i quattro principali ingredienti dell’edizione 2018 della storica sagra dell’Addolorata di Soragna, che nel weekend animerà il centro storico della cittadina della Bassa in occasione della ricorrenza della Vergine Addolorata. Quella di domenica sarà la giornata dedicata alla cultura e alla magia: alle 11, nel teatro comunale, il giornalista della Rai Luca Ponzi intervisterà il medico Alberto Mantovani. Alle 17, la chiesa della Beata Vergine del Carmine ospiterà invece la presentazione di «Don Camillo, un pastore con l’odore delle pecore». Per tutta la giornata, spettacoli di magia e illusionismo. Info: mail info@soragnatourism.com e i numeri 0524 598932 e 0524 598922.

TORRILE

FESTIVAL «POSITIVE RIVER»

Continua alla Villa del Fulcino di San Polo di Torrile lo spettacolo continuo della nona edizione del «Positive River Festival», la kermesse organizzata da Campus Music Industry, Ita Beatboxers, ParmaRap, Campovolo Reggae e Fulcino Park che fino a domenica regalerà musica dal vivo, dalle sonorità alternative che spaziano dall’energia della musica reggae al ritmo travolgente dell’hip hop.

TRAVERSETOLO

JESSY E ZIGGY ALL'OPEN DAY CROCE AZZURRA

Domenica la Croce Azzurra organizza la seconda edizione dell’open day. Dalle 10 la sede in piazzale della Solidarietà apre le porte a tutti, Dalle 16 in poi con l’animazione e giochi proposti da Jessy e Ziggy.

VARANO MELEGARI

IN PISTA E IN PAESE TRA AUTO STORICHE E GASTRONOMIA

Tutti in pista a Varano tra motori , storia e solidarietà. Domenica all’autodromo di Varano il Club Parmense Ruote a Raggi continua la due giorni «Tutti in pista e gran raduno Lancia & Co. motori». Storia, cultura e solidarietà si alterneranno per la gioia di appassionati di auto storiche, moto, velocità, visite turistico culturali e soprattutto tante iniziative per la gioia dei bambini. Alle 9.30 di domenica, si ripartirà alla volta di Ozzano Taro per una visita guidata al Museo Di Civiltà contadina «Ettore Guatelli». Al rientro in autodromo è previsto il battesimo in pista dei portatori di handicap e dei bambini ospiti dell’Ospedale dei bambini di Parma con vetture storiche selezionate dall’organizzazione. Dopo il pranzo in un noto ristorante del paese è prevista una sfilata in pista sul circuito di Varano per tutti i partecipanti come saluto. Durante tutti e due i giorni sarà possibile acquistare turni in pista da parte degli amanti della velocità per giri liberi.

Domenica saranno predisposte attività ludiche ed istruttive per i bambini in collaborazione con la Polizia municipale e l’ausilio delle antiche macchinine a pedali.



ZIBELLO

PASSAGGI D'ACQUA AL TEATRO PALLAVICINO

Nel teatro Pallavicino, domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, è visitabile la mostra «Passaggi d’acqua – Navigazione e attività produttive dai canali di Parma al Grande fiume». Nell’ex convento dei Padri Domenicani, inoltre visitabile «Il Cinematografo-Museo del cinema Amedeo Narducci». Info al 3474065078.