Tra street food in Ghiaia, sport in Cittadella e mercatini: l'agenda del sabato

BERCETO

INAUGURAZIONE DELLA SCULTURA «CROCE DI CIRENE»

Sabato sulla via Francigena, in località Ripasanta, verrà inaugurata la «Croce di Cirene», la scultura lignea realizzata dallo scultore Umberto Squarcia Jr. durante l’estate e trasportata sul luogo con l’aiuto e la fatica di tanti amici. Alle 16, alla presenza dell’artista, ci sarà l’inaugurazione ufficiale: saranno presenti il sindaco Luigi Lucchi, la critica d’arte Stefania Provinciali, i parroci Don Giuseppe Bertozzi e Don Giorgio Laurenti, la giornalista Roberta Maggioni e tante altre persone che hanno collaborato alla realizzazione e alla diffusione della conoscenza e del significato di quest’opera, che dall’alto domina Berceto e induce i tanti pellegrini a una riflessione. Dopo l’inaugurazione ci sarà anche un rinfresco.

BORGOTARO



FIERA DEL FUNGO: SUA MAESTA' IL PORCINO. SECONDO WEEKEND, NUOVA "ABBUFFATA"

La 43esima Fiera del Fungo di Borgotaro Igp, dopo il successo della scorsa settimana, sta per affrontare, con nuove proposte e appuntamenti, il secondo weekend dedicato a «sua maestà il porcino», fra mercati, mostre, folklore, spettacoli, musica e degustazioni. E anche in questa occasione è previsto l'arrivo di moltissime persone. Quasi tutti i ristoranti, viste le prenotazioni, stanno già dichiarando il tutto esaurito.

Sabato dalle 9 alle 19 Fiera gastronomica e mercato dell’antiquariato – centro storico e viale Bottego Ore 10-18 Mostra del coltello artigianale – Palazzo Imbriani, in via Costamezzana. Ore 10,30 Show-cooking, con gli allievi dell’istituto Zappa Fermi, indirizzo enogastronomico (area di piazza XI Febbraio) Ore 11,30 «Un aperitivo con… Luca Farinotti», autore del libro «#mondoristorante». Dalle 11 alle 23 Street Fungo – area Street Food – Piazza Verdi Ore 16,30 Musica itinerante con vari gruppi musicali Ore 17 Show-cooking, con il cuoco Mario Marini dell’agriturismo «Il cielo di Strela» (area piazza XI Febbraio) Ore 19 «Musicucinando» – street-music e street-food – piazza Verdi.

AL FARNESE LE RISATE DA CABARET

Tra le manifestazioni collaterali alla 43esima Fiera del Fungo, nel secondo weekend, figura una serata allegra, spensierata e tutta da ridere: Sabato a Borgotaro, alle 21,30, al «Teatro Farnese» di piazza Verdi andrà in scena lo show «Obbiettivo Risata Cabaret», con la partecipazione straordinaria di tre grandi comici di «Zelig» e «Colorado», molto amati dal grande pubblico, i quali hanno assicurato un momento davvero indimenticabile. Si tratta di Beppe Braida, Max Pieriboni e il Mago Elias, che proporranno irresistibili gag e nuovi monologhi divertentissimi. Si sta concludendo la prevendita dei biglietti all’Ufficio turistico di Borgotaro, in piazza Manara e nel negozio «Il Telefonino» di Matteo Leoncini (in piazza Cavour). Ci sono ancora pochi posti disponibili. I prezzi sono davvero popolari: 10 euro in prevendita; 12 euro la sera dello spettacolo (domani); i ragazzi fino a undici anni di età pagano il prezzo ridotto di 6 euro. Infine, 8 euro, per tutti gli espositori della Fiera. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0525.96796.

OMAR CODAZZI IN CONCERTO ALLA «BAITA»

Omar Codazzi, cantante, compositore e leader di un’orchestra di musica da ballo fra le più importanti del Nord d’Italia, vincitore, tra l’altro, della prima edizione di «Standing Ovation», lo show condotto da Antonella Clerici, sarà in concerto alla «Baita» di Grifola Sabato in occasione della inaugurazione della nuova stagione, a partire dalle 21,30. A mezzanotte maxi-torta, gratuita, per tutti. Info: 338-6062809.

LE FOTO DI GIOVANNI BALDI AL BAR ODISSEA

Rimane visitabile questo weekend la mostra fotografica «Il paesaggio attraverso i miei occhi», esposizione personale di Giovanni Baldi, al bar Odissea nel centro storico di Borgotaro, che presenta una selezione di scatti d’autore.

BUSSETO

COM'È BELLA L'ALBA PEDALANDO IN BICICLETTA

Sabato biciclettata «A la matén’na bonòra con La Sajetta» (al secolo il noto «corriere» Andrea Saccon), percorso di 10 km in città. Ritrovo alle 5.15 in via Teano (traversa di via Milazzo) con arrivo in piazza Garibaldi. Iscrizioni all’Orso Ludo (borgo Tommasini 17/b), Ciclostile (via Bizzozzero 3), Loppis e Pois (via La Spezia 90). Email (info@lepetitvelo.org), telefono 345/8066066.

CASTELLI

NEL MANIERO "By NIGHT"

Weekend tra visite guidate a castelli e giardini, degustazioni e pic-nic nel circuito dei «Castelli del Ducato». Sabato dalle 19, nel castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, è in programma «Al calar della notte nel Castello Incantato»: dopo il tramonto, con il calare della sera, le fiamme di miriadi di candele illumineranno il maniero per una visita guidata molto speciale dove verrà data voce anche alle mura del castello. La visita si concluderà nel grande giardino ai piedi del castello, eccezionalmente aperto per l’occasione. Prenotazione obbligatoria. Da sabato al «Labirinto della Masone» di Franco Maria Ricci a Fontanellato una due giorni dedicati al verde e al bambù in un luogo che ha in questa pianta uno dei principali motivi di originalità: il Labirinto della Masone, il più grande al mondo, costituito da circa 200 mila piante di bambù di specie differenti. La passeggiata sarà arricchita da suggestioni e sorprese. Sabato alle 21, al castello di Bardi si rinnova l’appuntamento con le visite guidate notturne: si potrà visitare la fortezza ed apprezzare la storia oltre a conoscere la leggenda del cavaliere fantasma. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo. Sabato , dalle 20 e fino a mezzanotte, al castello di Varano de’ Melegari andrà in scena «Escape castle-La fortezza degli arcani». Intuito, audacia e collaborazione saranno le chiavi del successo dei partecipanti. Una serie di enigmi, via via sempre più criptici, attendono il pubblico nei meandri della fortezza. Prenotazione obbligatoria. L’evento si svolge al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempo. Info: www.castellidelducato.it o info@castellidelducato.it.

COENZO

CAMMINATA NON COMPETITIVA «I BALOSS»

Si conclude Sabato alle 16, la fiera della simpatia di Coenzo di Sorbolo con la ventesima camminata con «I Baloss», marcia podistica non competitiva a cura del gruppo podistico Avis-Cri-Aido.

COLLECCHIO

GLI UCCELLI DEL PARCO DEL TARO: UN LABORATORIO PER BAMBINI

Sabato nell’area naturalistica «Le Chiesuole» si potrà andare alla scoperta degli uccelli del Parco del Taro, un'oasi di verde in cui si potranno osservare uccelli stanziali e migratori. Ritrovo alle 16 nell’area «Le Chiesuole» in via Varra a Madregolo. Previsti giochi a squadre per il riconoscimento di specie, attività sensoriali per il riconoscimento al canto, indovinelli. Ogni bambino, travestito chi da airone, chi da anatra, dovrà catturare una preda senza l’aiuto delle mani. Iniziativa per i bambini dai sette anni in su. Prenotazioni 0521-803017, 347-4018157.

CORTEMAGGIORE

IL FESTIVAL DELL'ANOLINO MAGIOSTRINO

Sabato si tiene, a Cortemaggiore, il Festival dell’anolino magiostrino.

FELINO





LA BAND DEL KARAOKE A «IL VERTIGO»

Sabato sera dalle 20, il gruppo karaoke «Portavoce Cantanti», composto da Marco Melli, Pierfrancesco Bisaschi e Valentina Brozzi, si esibirà al ristorante pizzeria «Il Vertigo» di largo Brigate Alpine 10. Info: 0521-835008.

FIDENZA

DUE PASSI ATTORNO AL DUOMO

In occasione delle Giornate europee del patrimonio la Cattedrale di Fidenza, con il Museo del Duomo e la «Maestà mariana» di Benedetto Antelami, tornata dal prestigioso restauro da parte dell’Opificio delle pietre dure a Firenze, sarà protagonista Sabato dalle 16,30 della visita guidata «Passeggiata attorno alla cattedrale». Barbara Zilocchi, architetto, introdurrà le complesse vicende architettoniche della chiesa, la prima della città, edificata dall’architetto e scultore Benedetto Antelami su una precedente, sorta nel luogo del martirio del santo presso il torrente Stirone. Alessandra Mordacci, direttrice del Museo del Duomo, illustrerà le sculture che impreziosiscono la facciata e l’abside con un ricco apparato iconografico: dalle storie di San Donnino, ai temi biblici e di pellegrinaggio, alle raffigurazioni di personaggi storici, degli animali reali e fantastici del bestiario medievale, alle allegorie dei Mesi. La visita guidata è gratuita. Appuntamento Sabato poco prima delle 16,30 al Museo del Duomo. Prenotazione consigliata allo Iat di Fidenza, telefono 0524-83377, email: iat.fidenza@terrediverdi.it.

FONTANELLATO

IL PAESE VISTO DA STORICI E ARCHITETTI

«Fontanellato: la Rocca, un castello e il suo borgo» è il titolo dell'incontro di Sabato alle 16,30 nella pinacoteca della rocca Sanvitale. Un’occasione per far incontrare diversi «sguardi» puntati su castello e borgo: allo sguardo del cittadino che passa quotidianamente di fronte alla rocca si aggiunge quello esperto di chi è stato chiamato ad intervenire per mantenere e restaurare il monumento o lo legge nel contesto della identità di un territorio. Parleranno Mario Calidoni, studioso dell’associazione culturale Jacopo Sanvitale, l’architetto Armando del Fabbro dell’Università IUAV di Venezia, Chiara Ferrari e Maria Teresa Gardoni.

MONTICELLI TERME

"SALOTTO DEL LALLO": SABATO LATINO E PIZZATA

Sabato dalle 22 sabato latino al «Salotto del Lallo» di via Marconi 1. Antonello Lamberti presenterà il «Fred Astaire Tribute», alla consolle Lele Milano dj. Dalle 19.30 possibilità di degustare l’apericena preparato dal ristorante «Ca Pina». Dopo la mezzanotte pizzata. Info 338-8779347.

PARMA

IN GHIAIA MERCATO VINTAGE E FURGONCINI GOURMET

Un fine settimana dal sapore estivo tutto da vivere tra street food, mercatino, lezioni di tango gratuite, show dance country, aperitivo in musica e Jumbo Story. Dopo il successo della prima edizione, da Sabato ritorna in piazza Ghiaia «Happy Ending», la festa ideata da «Bi&Bi Eventi» ed organizzata in collaborazione con «PromoGhiaia» per dare un lieto fine all’estate 2018. Come sempre ci sarà la possibilità di degustare dell’ottimo cibo da strada, dalla cucina parmigiana alle sfizioserie, dall’hamburger americano a panini vari, senza dimenticare la birra artigianale. Si inizierà domani, a partire dall’orario dell’aperitivo, e prolungandosi fino a cena e dopo cena mentre domenica, i camioncini dello street food apriranno i battenti anche a pranzo e proseguiranno l’apertura ad oltranza. Spazio anche allo shopping con un mercato che offrirà proposte vintage, remake e artigianato artistico. L’intrattenimento di «Happy Ending» prenderà il via Sabato - alle 19, durante la tradizionale happy hour - con i dj de «Gli anni del Piper» che mixeranno una selezione musicale tutta italiana, con canzoni che vanno dagli anni ‘60 fino al ‘70; a seguire, e fino allo scoccare della mezzanotte, il team del «Jumbo Story» offrirà uno spettacolo musicale con le hit della disco music e della dance e della musica leggera italiana degli anni '70 e '80. All’evento parteciperà anche l’associazione di volontariato «Verso il sereno» onlus, che da anni opera al fianco dell’Unità operativa di Oncologia medica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma. Durante le due giornate, sarà possibile fare delle donazioni al sodalizio parmigiano, presieduto da Olindo Tarracchini: il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di tre carrozzine e per sostituire le attrezzature usurate. In caso di maltempo, la cena si svolgerà ugualmente, usufruendo dello spazio al coperto della piazza. Per informazioni contattare Bi&Bi Eventi (0521/313300) oppure info@ilmercatodeglieventi.it.

I 70 ANNI DI UISP: LA LUNGA MARATONA DELLO SPORT IN CITTADELLA

Da ben 70 anni promuove lo sport e quello che lo sport significa nel senso più profondo, ossia motore d’aggregazione sociale, divertimento paritario, solidarietà, rispetto pur nella competizione, coesione tra le persone, benessere, salute per tutti. Sabato e domenica, dalle 9 a mezzanotte, l’Uisp (Unione italiana sport per tutti) Parma festeggia i 70 anni dalla nascita con due giornate di sport e d’attività aperte a tutti in Cittadella. «70 anni di sport per tutti! - open day» è l’evento gratuito promosso da Uisp Parma con il patrocinio del Comune e le sponsorizzazioni di Coop Alleanza 3.0, Reggiana Gourmet e Iren che fornirà anche acqua filtrata dal distributore posto vicino alla fontana del parco. Nell’area centrale della Cittadella e su otto bastioni verranno attrezzate apposite stazioni in cui le associazioni sportive affiliate, con i propri tecnici educatori, daranno l’opportunità di provare gratuitamente più di trenta discipline sportive a tutti quelli che lo desiderano. Si potranno sperimentare le discipline orientali, i giochi di una volta, il calcio libero, il rugby, la slackline, il parkour, le attività circensi e la pole dance. E ancora: gli ostacoli propri della FarmRun, le attività cinofile, il pattinaggio in linea, il tandem, l’handbike e la gimcana per mountain bike; la ginnastica dolce e posturale, il pilates e il total body, le discipline orientali come aikido, jejitsu, tai chi chuan, la dog agility, i divertenti balli di gruppo. Sulla pedana, collocata nel palco centrale, si alterneranno diverse scuole di danza e a partire dalle 19 fino alle 20.30 si esibiranno atleti delle varie discipline.

Sabato mattina la troupe di «RadiOFFicina» animerà l’evento con musica, interviste e cronache delle attività in corso, trasmettendo in diretta web. Sabato sera, invece, ci saranno degli sketch organizzati dalla compagnia dialettale della Uisp Parma, «I Fisc’én dl’Uisp». In entrambe le serate è previsto il dj set a partire dalle ore 21.30. Non mancherà la parte gastronomica con la torta fritta e salume del Circolo San Lazzaro e le bevande della Fattoria di Vigheffio. Sabato mattina saranno presenti i bambini di alcune scuole situate nelle vicinanze della Cittadella. Info: 0521/707411 o www.uispparma.it.

ALLA VILLETTA POETI ED ATTORI OMAGGIANO IL DIALETTO

Sabato alle 11, nella Galleria nord del cimitero monumentale della Villetta, spazio a «L’antica parlata-Memorie dialettali parmigiane», un viaggio nella poesia dialettale parmigiana. All’incontro, che sarà condotto da Giancarlo Gonizzi, prenderà parte anche l'attore nostrano Enrico Maletti, che declamerà le letture dialettali e il coro «Cuator Stagjón» diretto da Mariangela Bazoni. Durante la mattinata, oltre ai poeti che dell’antica parlata sono stati gli alfieri (Zerbini, Pedraneschi, Lanfranchi, Vicini e Pezzani), verranno ricordati, tra gli altri: Domenico Galaverna, Giovanni Mazzoni, Luciano e Bruno Porcari e, in particolare, Armando Grandi e Umberto Tamburini che sono scomparsi proprio quest’anno. Presenti anche autori di commedie dialettali, organizzatori del teatro dialettale, attori del teatro dialettale «pramzàn», burattinai e poeti. Sono previsti anche due interventi di Cristina Cabassa che leggerà in italiano alcune righe su Renzo Pezzani, a 120 anni dalla nascita, e su Luigi Vicini, a 100 anni dalla nascita.

A SAN PROSPERO LISCIO E SALUMI PER I "SABATI DEL CASTELLO"

Nuovo appuntamento con i «Sabati del Castello», all’insegna della buona tavola e della musica: Sabato sera negli accoglienti locali del circolo Arci «Il Castello», in via Aldo Capra 1 a San Prospero, si potranno degustare, a partire dalle 20, torta fritta e salume e, a seguire, tutti in pista, con l’orchestra «Delma e il Giardino del liscio». Info: 0521/645156.

BIBLIOTECA PALATINA: COME SI TRADUCE LA PAROLA AMORE? LO SPIEGA UN LIBRO

Sabato alle 17.30 la sala principale della Biblioteca Palatina ospiterà l’incontro con l’autrice nippo-canadese Lynne Kutsukake che presenterà il suo romanzo «Tradurre la parola amore» edito dalla casa editrice parmigiana «Nuova Eidtrice Berti». A dialogare con lei Gioia Angeletti, docente di letteratura inglese all’Università di Parma, e Fabrizia Dalcò, esperta in politiche di parità.

CORALE VERDI: UNA CENA CON I SAPORI DELLA SARDEGNA

Sabato dalle 20.30 il ristorante Corale Verdi in vicolo Asdente 9 ospiterà l’incontro «La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene». Il relatore sarà lo scrittore Marcello Fois che «regalerà» al pubblico la pagina mancante «La Sardegna che Artusi non ha scritto». Ingresso con cena con prodotti tipici sardi a cura del circolo culturale «Grazia Deledda».

CASTELLETTO: SI BALLA CON L'ORCHESTRA LUCA CANALI

Serata con l’orchestra spettacolo di Luca Canali Sabato alle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto 39 a Parma. Info e prenotazioni 340 2691601.

POLESINE

AUTUNNO SUL PO: GITE IN BARCA E L'ACQUARIO DEL GRANDE FIUME

Uno speciale weekend d’inizio autunno da vivere sul Grande fiume, a Polesine Zibello. Fino a domenica , dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina è possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com. E’ anche possibile andare alla scoperta del nuovo percorso, interamente in golena, Po Forest, che si snoda tra l’Antica Corte Pallavicina, le coltivazioni, gli argini, la vegetazione spontanea, gli allevamenti di maiale nero, la fauna spontanea, i salici, la storia e i «polesini», così come sarà possibile anche percorrere gli altri itinerari in golena, vale a dire il percorso «Bosco della lite», il percorso «La lampugnana» e il percorso «Al Bus fred».

A Zibello, invece, nell’ex convento dei Padri Domenicani, sia Sabato che domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, è visitabile «Il cinematografo-Museo del cinema Amedeo Narducci». Info al 347-4065078. Infine, per completare il weekend, ecco che spostandosi sulla sponda opposta, a Motta Baluffi, Sabato dalle 15 alle 19 è aperto al pubblico il rinnovato Acquario del Po (info 348-5634093).

PONTETARO

GIORNI DEDICATI A SANTA TERESA

Tre giorni dedicati a Santa Teresa per la comunità di Pontetaro: una festa popolare e religiosa organizzata insieme dalla parrocchia di Santa Maria Maddalena e dal circolo Anspi «Il Ponte». Sabato alle 19.30 cena nel salone parrocchiale.

SAN SECONDO

IL MERCATO CONTADINO

Sabato mattina appuntamento con il mercato contadino, dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà a San Secondo. Si potranno trovare tutti i prodotti di stagione grazie all’iniziativa che vedrà protagonisti gli agricoltori delle Terre Rossiane.

COSTRUIRE L'AUTOSTIMA IN TRE MOSSE

Sabato dalle 10 alle 18.30, nelle ex scuderie della Rocca di San Secondo, si tiene il corso «I tre pilastri dell’autostima» condotto dal coach umanista Andrea Giuffredi. Un percorso che si basa sull’amore per sé, la fiducia in sé e l’immagine di sé. Arricchito da teorie scientifiche, questionari sulle potenzialità, esercizi di rilassamento, riflessioni e piano d’azione.

Un’iniziativa pensata per chiunque abbia il desiderio di migliorare la percezione del proprio valore e la propria felicità. Per info ed iscrizioni: 3498022561 oppure scrivimi@giuffrediandrea.com.

SORBOLO

TORNANO GLI ANNI '70: IN PISTA «MASCHERATI»

Ritornano gli anni '70 e '80 Sabato dalle 20 a Sorbolo. La festa si terrà al civico 19 bis di via Venezia, con ingresso da via Solferino, e sarà contraddistinta dalla musica del dj Frambo con invito a tutti i partecipanti ad indossare abbigliamento a tema. Si potrà cenare, in stile anni 70/80. Alla sfilata a tema ci si potrà iscrivere in loco (partecipazione gratuita): per coloro che indosseranno i costumi migliori in palio un weekend per due persone. Ingresso gratuito.

ZIBELLO

GIORNATA DI SPORT IN PIAZZA

Sabato in piazza Garibaldi a Zibello appuntamento con «The krossboxx day» promosso dalla palestra The krossboxx col patrocinio del Comune. Alle 16, esibizione della scuola di karate Zanshin Dojoo; dalle 17 alle 19 Free Maratona Cycling (info al 338-9992056). Alle 19 conferenza con la consulente di educazione alimentare Fabiana Carella e con l’informatore medico scientifico Enervit Marcello Di Mauro. Alle 19.30 esibizione della «Bailando Dance School». Alle 21, aperitivo e cena e serata con dj. Prenotazione allo 0524-99140.