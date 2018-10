Dai funghi ad Albareto alle specialità Usa a Sorbolo: l'agenda del sabato

ALBARETO

LUNGA FESTA NEL SEGNO DEL FUNGO PORCINO

La fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto entra nel vivo. Nella piana del Gotra davanti al Palafungo si svolge la 23esima edizione, e dopo alcuni anni di assenza sulle tavole del ristorante è garantita la presenza del fungo porcino doc della Valgotra. Il re dei sapori ci sarà e anche in maniera consistente.

Sabato dalle 9 alle 23 fiera mercato e inizio appuntamenti per tutti. Da non perdere tutti quelli presentati al Palafungo; 11.30-13 Kids Lab “La più bella del Reame” laboratorio ludico di degustazione per bambini (accompagnati) sulle mele nostrane;

13,30-14,30 l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno in collaborazione con Parchi del Ducato presenterà “Cooking show – La rivoluzione del risotto” con Maria Amalia Anedda (Les Caves, Sala Baganza);

15-16 laboratorio adulti “Vade retro botulino! Come pastorizzare in casa” con Giovanni Cervi (Valico Terminus, Ventasso);

16.30-17.30 Cooking show “I gusti dell’Appennino” con Mario Marini (Il cielo di Strela, Compiano), 18-19.45 laboratorio Adulti “I sapori delle terre di Parma” a cura dell’Azienda Agraria Sperimentale Stuard (Parma).

In serata dalle 21 alle 23.30 pianobar con Alex B-Side e dalle 21.00 alle 23.30: Emergenza “Cocktailcatering by Bruno Vanzan”- workshop e cocktail.

Tanto spazio anche per gli appassionati di funghi con la mostra micologica a cura di Nicolò Oppicelli: 11-11,30 incontro “I funghi commestibili della Val Taro e 15.30-16.00 “Come crescono i porcini”. Alle 19 cena speciale a cura dello Chef Vincenzo Sangiorgio e alle 22 serata disco con Taro Taro Story “90 To Dance Generation”.





BORGOTARO

USCITA AL PASCOLO ALL'OASI DEI GHIRARDI

Sabato sarà possibile partecipare nell’Oasi dei Ghirardi ad un’uscita al pascolo per adulti e bambini con le pecore e il pastore alla scoperta della natura e dei sapori di una volta. L’escursione, che partirà alle 9 dal centro visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone a Borgotaro, sarà condotta da una guida GAE-WWF assieme a cani da conduzione e da guardiania. A seguire sarà allestito un aperitivo a chilometro zero. Prenotazioni obbligatorie al 349-7736093.



COLORNO

BALLO LISCIO CON PAOLO BERTOLI AL CRAL FARNESE

Ballo liscio al Cral Farnese Sabato dalle 21,30 con l’orchestra Paolo Bertoli. Per info e prenotazioni: 0521815468.

VISITA DELLA REGGIA

Visita della Reggia di Colorno Sabato alle 10, 11, 15, 16 e 17. Per info: 0521 312545.



MOSTRA DI FOTO SULLE CHIESE DI COLORNO

Ultimo weekend di apertura per la mostra fotografica, a cura del gruppo Color’s Light, sulle chiese di Colorno. L’esposizione sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 all’interno delle sale della Reggia di Colorno. Ingresso libero.



MONTICELLI TERME

BALLI LATINI AL SALOTTO DEL LALLO

Sabato a partire dalle 22, torna il sabato latino al «Salotto del Lallo»; alla consolle si esibirà Lele Milano dj. A partire dalle 19.30 possibilità di degustare l’ape-ricena al ristorante «Ca Pina». Per informazioni 338/8779347.

NOCETO

SI BALLA CON LEO E CRISTINA NELLA SEDE AVIS

Orchestra Leo e Cristina protagonista della serata di liscio Sabato alle 21. Si balla nella sede Avis in via Gandiolo.



IN VIA CATTANEO APRE IL MERCATINO PER LE MISSIONI

Apre un mercatino per le missioni. Da Sabato in via Cattaneo sarà attivo uno spazio dedicato a recuperare oggetti, abiti, arredi che non si usano più ma in buono stato, da rivendere per sostenere le attività dell’operazione Mato Grosso in Brasile, Bolivia, Equador e Perù. Il mercatino “La giostra” sarà aperto ogni primo sabato del mese dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 e ogni terzo mercoledì del mese dalle 17 alle 20.

OZZANO TARO

VISITA GUIDATA A MONTE DELLE VIGNE

Sabato la cantina Monte delle Vigne di Ozzano Taro promuove visite e degustazioni guidate, su prenotazione, nei luoghi delle sue produzioni, dai vigneti alla cantina, in tre turni programmati alle 10, 15 e 17. Prezzi a partire da 10 euro per la visita guidata ai vigneti e alla cantina, con degustazione di 1 calice. Per info e prenotazioni: info@montedellevigne.it Sito web: www.montedellevigne.it

PARMA

IN PIAZZA GHIAIA BAMBINI PROTAGONISTI DI "CHOCO BABY"

Si chiama «Choco Baby» ed è l’attrazione principale della Fabbrica del Cioccolato di «ChocoMoments Parma», la grande festa del cioccolato artigianale, organizzata da «Chocomoments» e «Bi&Bi Eventi» che animerà piazza Ghiaia da Sabato fino a lunedì sera. Sarà un divertente viaggio nella lavorazione del cioccolato artigianale: dalle fave di cacao al cioccolatino finito.

Protagonisti saranno i bambini che vestiranno i panni dei maestri cioccolatieri, partecipando ad un laboratorio didattico nel quale giocheranno con il cioccolato cimentandosi nella realizzazione di cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Nel laboratorio rivolto ai bambini, della durata di 30 minuti circa, è prevista una parte teorica: una lezione interattiva caratterizzata da domande e risposte per ottenere il coinvolgimento diretto dei bambini sulla storia del cioccolato, la geografia dei luoghi dove si trovano le piantagioni di cacao pregiato, con tutte le nozioni sulla provenienza delle fave di cacao e le procedure di lavorazione artigianale a freddo in tutte le sue fasi dalla tostatura alla cioccolatino finito; ma ci sarà anche una parte pratica dove i bambini potranno mettere le mani in pasta e realizzare, con l’aiuto di formine e sac-a-poche, degli ottimi cioccolatini che potranno portare a casa (il costo del laboratorio è di cinque euro).

Grande attesa anche per la mostra-mercato del cioccolato con gli stand aperti Sabato dalle 17.30 alle 23, e domenica e lunedì dalle 10 alle 20. Per gli amanti del «cibo degli dei» ci saranno, inoltre, dolci sorprese: sculture di cioccolato e piccole e raffinate creazioni belle da vedere e buone da mangiare. Info: www.chocomoments.it.

AL CASTELLETTO SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA BONELLI&RIBONI

Serata danzante con l’orchestra Bonelli&Riboni Sabato dalle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto 39. Per informazioni e prenotazioni 340 2691601.



UN SABATO PER RICORDARE ANNA CERUTI BURGIO AL CIRCOLO DI LETTURA

Sabato alle 17 al Circolo di Lettura di via Melloni verrà ricordata Anna Ceruti Burgio nelle sue opere grafiche e nel suo volume “Studi sul Quattrocento parmense”. Interverranno Isa Guastalla, Giuseppe Marchetti e Manuela Bartolotti. Saranno lette alcune poesie dall’attore Raffaele Rinaldi. Accompagneranno la commemorazione Maria Cristina Bonati al violino, Enrico Melle al pianoforte, il soprano Maria Giovanna Pattera e il balletto di Arp dance di Annarita Pozzessere. Una copia di un disegno di Anna Ceruti Burgio sarà donata agli intervenuti.



ALLA CORALE VERDI LA GESTIONE DEI CONFLITTI NELLE RELAZIONI

Sabato alle 16, la sala Gandolfi della Corale Verdi in vicolo Asdente 9 ospiterà l’incontro denominato «Chi vuole amare deve imparare a litigare. La gestione del conflitto nelle relazioni affettive». La relatrice sarà la pedagogista Alessandra Giovanelli. Info: 334/2250322 oppure info@voltapaginaparma.it.

SCLEROSI MULTIPLA, RACCOLTA FONDI CON I SACCHETTI DI MELE DELL'AISM

Sabato e domenica le mele, targate Aism «scendono» in piazza contro la sclerosi multipla. A fronte di una donazione minima di nove euro si potrà portare a casa un sacchetto da 1.8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle. Info: 0521/231251 oppure aismparma@gmail.com.

AL CENTRO TORRI I PROGETTI DEL FILODIJUTA IN BANGLADESH

Proseguono le iniziative de «Il Filodijuta»: al Centro Torri, fino a domenica dalle 9 alle 21, sarà presente il banchetto dei volontari: i fondi raccolti saranno devoluti a 5 progetti scolastici in Bangladesh.

IN VIA BASSANO APPUNTAMENTO CON LA FESTA DI OTTOBRE

Si rinnova l’appuntamento con la «Festa di ottobre» organizzata dalla cooperativa sociale onlus «Fiorente» con il patrocinio del Comune. Sabato a partire dalle 15.30, in via Bassano del Grappa pomeriggio conviviale all’insegna della solidarietà e del divertimento. La festa si svolgerà nel giardino del centro diurno «Fiordaliso» e nelle strade antistanti chiuse al traffico.





BOCCHIALINI: INCONTRO SU UN PROGETTO DEI RAGAZZI

Nell’ambito del «Festival del turismo responsabile It.a.ca’», i Parchi del Ducato e l’Istituto tecnico agrario «Bocchialini» organizzano per Sabato alle 10, all’Ape Museo in via Farini 32/a - un incontro aperto a tutti su un progetto sull’Appennino seguito dai ragazzi nell’anno scolastico 2017/18.

POLESINE-ZIBELLO

VISITABILE IL MUSEO DEL CULATELLO E DEL MASALÈN

Speciale weekend d’inizio autunno da vivere sul Grande fiume, tra le rive della bassa Parmense e Cremonese. Fino a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), all’Antica Corte Pallavicina è possibile visitare il nuovo Museo del Culatello e del Masalèn. Info allo 0524936539 e al sito acpallavicina.com. E’ anche possibile andare alla scoperta del nuovo percorso, tutto in golena, Po Forest. A Zibello, invece, nell’ex convento dei Padri Domenicani dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, è invece visitabile «Il Cinematografo- Museo del cinema Amedeo Narducci». Info al 3474065078.

PONTREMOLI

FESTA DEL FUNGO NELLA FRAZIONE DI SUCCISA

Sabato e domenica tradizionale festa del fungo a Succisa di Pontremoli, una manciata di chilometri oltre il Passo della Cisa.

ROCCABIANCA

TORNA "DOVE SI VA" LA GRANDE CACCIA AL TESORO A CAVALLO

Con il primo fine settimana di ottobre torna, sulle rive del Grande fiume, l’appuntamento con «Dove si va», la grande caccia al tesoro a cavallo, e a coppie, in ricordo di Gian Maria Casaroli, giovane vigile del fuoco volontario tragicamente scomparso alla fine del 2005.

L’evento è organizzato, ancora una volta, dagli «Amici del Giamma» e dall’associazione ippica «La Coronella» col patrocinio dei Comuni di Polesine Zibello, Roccabianca e della Provincia.

L’appuntamento è per Sabato e domenica. La manifestazione, unica nel suo genere richiama, da anni, cavalieri e non da tutte le regioni d’Italia e nelle passate edizioni ha saputo ospitare oltre 300 cavalieri e diverse carrozze.

Il percorso si snoderà, ancora una volta, lungo il Po e le sue golene, tra i Comuni di Polesine Zibello e Roccabianca, tra coronelle, boschi incantati ma anche storiche piazze, mettendo in palio come primo premio il re dei saluti, il Culatello. L’evento è aperto a cavalieri e carrozze ma anche a biciclette e podisti.

Sabato alle 18, nella splendida cornice della corte Le Giare di Ragazzola ci sarà il tradizionale spettacolo equestre gratuito e, a seguire la cena a base di prodotti tipici con spettacolo di musica dal vivo.

«Dove si va» è nato e si è consolidato negli anni grazie all’amicizia che un nutrito gruppo di ragazzi ha saputo mantenere con il loro amico Giamma, scomparso a soli 19 anni.

Da sempre tutti i proventi della manifestazione vanno in beneficenza. Lo scorso anno i fondi sono andati all’associazione Paolo Belli di Bergamo, impegnata nella lotta alla leucemia e malattie simili, alla Fondazione Onlus Santa Lucia di Santa Lucia di Medesano e all’Associazione Famiglia Aperta di Castelguelfo, oltre che all’associazione Passo dopo Passo (impegnata in un progetto post terremoto in Nepal), alla sezione Aido di Roccabianca e all’istituto per anziani «Santa Lucia» di Pieveottoville.

Anche quest’anno, come sempre, la manifestazione sarà di carattere benefico.

Per informazioni, tel. 333 6047548, 348 0651011 e 347 5832122.





SAN SECONDO

APPUNTAMENTO CON IL MERCATO CONTADINO

Sabato mattina appuntamento con il mercato contadino, dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà.

SORAGNA

TORNANO I SABATI ALL'INSEGNA DEL BALLO LISCIO

Tornano i sabati sera all’insegna del ballo liscio, al circolo anziani di Soragna: nella struttura di via Matteotti, dalle 21 di Sabato sarà di scena la musica di dj Beppe. L’ingresso è riservato ai soci.



FESTA A CARZETO PER LA MADONNA DEL ROSARIO

Sabato pomeriggio, a Carzeto verrà celebrata la ricorrenza della Beata Vergine del Rosario: nella chiesa parrocchiale della frazione, alle 18 don Luca Romani presiederà la messa solenne, ricordando nell’occasione il 25° anniversario dall’ordinazione sacerdotale. Seguirà un concerto mariano della corale «San Pio X» di Soragna.

SORBOLO

FIERA DI OTTOBRE CON SPORT, MUSICA E BIRRA

Mostre, tanto sport, musica e i birrifici in festa con cena a tema secondo lo stile dell’American barbecue. Sono solo alcune delle tante iniziative in programma nel weekend a Sorbolo per la fiera di ottobre.

Sabato alle 10 nella sala Clivio del Centro civico presentazione del libro Parmanauti per gioco di Laura Lentini e Antonio Franceschetti; alle 11.30 intitolazione della sala prove musicali del Centro giovani di via 24 maggio ad Ilaria Bandini e alle 15 intitolazione della sala di musica, sempre al Centro giovani, a Roberto Sartori.

A seguire alle 16 in municipio inaugurazione della mostra sulla band Cabrini’s Golden Boys e alle 16.45, sempre in municipio, inaugurazione della mostra fotografica Digitale terrestre di Andrea Gatti. Alle 17.15 in piazza Libertà concerto della banda giovanile I fiatoni di Parma, diretti dal maestro Michele Grassani.

Nel pomeriggio spazio al disco roller sui pattini in via Giovanni XXIII dalle 15.30 e al primo torneo di calcio balilla Sfida di quartiere alle 16 al Centro giovani (per ragazzi dai 14 ai 25 anni). Inoltre alle 16.30 corso di disostruzione pediatrica ed educazione ai primi approcci al cibo in piazza La Sovrana.

Alle 19 sfilata delle società sportive sorbolesi e, dalle 20, cena American barbecue sotto al tendone in piazza Libertà con i piatti della tradizione a stelle e strisce (T-bone, maxi hamburger, nuggets chicken, hot dog e New York cheesecake) e con abbigliamento a tema (evento a cura di Il Girone dei golosi e Gruppo Bianka, prenotazioni al 347 1446614).

Per concludere Abbadream con tributo agli Abba in piazza.

Ci saranno anche le bancarelle (sabato e lunedì dalle 16 alle 24) e domenica (10-24); gli stand delle associazioni; la pesca di beneficenza all’asilo Monumento; le esibizioni al Body center; i birrifici in fiera (Sabato dalle 15.30 alle 24 e domenica dalle 11 alle 24) con aperibirra, Paintball Parma City e per tutto il periodo della fiera fino a martedì) il luna park in via 11 settembre.

TORRILE-TRECASALI

ANNIVERSARIO DELLA RISERVA NATURALISTICA

La Riserva naturalistica di Torrile e Trecasali festeggia il 30° anniversario di fondazione con un weekend all’insegna della biodiversità. Sabato alle 9 saluti delle istituzioni e momento conviviale; alle 16 Il volo delle rondini, spettacolo teatrale dedicato ai bimbi e alle 18 Orme selvagge, proiezione e presentazione del libro di Davide ed Isacco Zerbini.

VALTARO

ESCURSIONE NEI BOSCHI DELLA VALTARO CON GLI ESPERTI

Anche questo weekend sarà all’insegna dei sapori autunnali dell’Appennino, in occasione della fiera nazionale del fungo di Albareto.

Il «Gruppo Guide Ambientali Escursionistiche delle Valli del Taro e del Ceno» proporrà, infatti, sabato, una divertente escursione alla ricerca di funghi, tra cui i pregiati e gustosi porcini. Nei bellissimi boschi della Valtaro, la guida escursionistica abilitata porterà i partecipanti alla ricerca del miglior fungo d’Europa. Sarà una mattinata molto interessante: dalla fiera si salirà lungo bellissimi sentieri e strade secondarie fino a località Borgo Casale, antico relais carico di fascino e di storia, oggi recuperato e divenuto luogo di relax e di bellezza, dove si respira ancora l’atmosfera di un Appennino di altri tempi. Da Borgo Casale ci si sposterà, attraversando boschi di castagno riportati a nuovo splendore, per visitare una realtà inaspettata, per raccontare angoli poco conosciuti di questo paese e per pranzare assieme. Rientro previsto per le 12.30. Ai partecipanti sarà garantita una riduzione del 20% sull’importo del ristorante, presso la Fiera. Per informazioni e prenotazioni: cell. 340.3892488 oppure 335.6272521 - e-mail: davide.costa@trekkingtaroceno.it.

VIAROLO DI SISSA

TEMPO DI SAGRA

Tempo di sagra: ci saranno anche una rappresentazione medievale con Flumen Temporis e giochi gonfiabili per bimbi. Anche con maltempo, consigliata la prenotazione al 339 2927322.