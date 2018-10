Tra castagne, bamboo e sapori di Puglia: l'agenda del sabato

BAGANZOLA

TUTTI A TAVOLA CON I «CAPPELLETTI A IOSA»

Sabato alle 20, nel teatro della Casa della Gioventù di Baganzola - tutti a tavola con l’appuntamento della cena «Cappelletti a iosa», il tradizionale evento promosso dal gruppo Avis-Aido «Mario Mazzaschi» di Baganzola che proprio quest’anno festeggia il quarantesimo anniversario della sua fondazione. Info: 331/4280333 oppure 320/1145193.

BORGOTARO

MERCATO CONTADINO IN VIALE BOTTEGO

Sabato mattina, su viale Bottego sarà presente il mercato contadino dei Piccoli produttori Alta Valtaro con prodotti alimentari a km zero.

CARIGNANO

FESTA DELLA BIRRA CON I DEEJEAY CARPI E GIUBELLINI

Torna la festa della birra di Carignano. Sabato dalle 19 grigliata mista di carne, panini e salume e a, seguire, dj set di Andrea Carpi e Andrea Giubellini. Ingresso gratuito. Info: 345/0320690.

CASTELLI DEL DUCATO

VISITE E RIEVOCAZIONI NEI MANIERI

Tra cibo e cucina, visite notturne e rievocazioni: Sabato e domenica belle storie da scoprire nelle rocche e nei manieri del circuito dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli. Per innformazioni: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.

COLORNO

VISITA IN REGGIA TRA ARTE, CULTURA E PRODOTTI TIPICI

Speciale visita in Reggia tra arte, cultura, ricette e prodotti tipici Sabato alle 20 ripercorrendo le tradizioni gastronomiche della Bassa Parmense in voga durante il 1700 ed il 1800 alla corte dei Farnese, dei Borbone e di Maria Luigia d’Austria. Degustazione finale di prodotti tipici nella Gran Salle (20 euro a persona, info e prenotazioni 0521 312545). Consuete visite guidate anche alle 10, 11, 15, 16 e 17.



BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE CON CLAUDIO NANNI

Sabato dalle 21,30 al Cral Farnese di via Roma, 28 tradizionale ballo liscio con l’orchestra Claudio Nanni Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 0521815468.

CORCAGNANO

PRIMO MATCH D'IMPROVVISAZIONE TEATRALE

Sabato alle 21, al teatro Magliani di Corcagnano prenderà il via il «Parma match contest 2018-2019», ovvero i giocatori-attori si sfideranno, sul palco, con dei match d’improvvisazione teatrale. Domani sera è in programma il derby tra padroni di casa di Parma contro la temibile Bologna. Informazioni: www.improg.it.

FELEGARA

SERATA DANZANTE AL CENTRO SOCIALE BRUNO MOLINARI

L’Orchestra Giovanni e Donatella guiderà la serata di liscio Sabato al Centro sociale Bruno Molinari di Felegara. Ingresso dalle 21 riservato ai soci.

FIDENZA

CULTURA E DIDATTICA AL MUSEO DEL DUOMO

Cultura e didattica, soprattutto per i più piccoli, si ritroveranno al Museo del Duomo per la giornata “FaMu”: Famiglie al Museo. Il Museo del Duomo di Fidenza organizza dalle 15,30 alle 18 i laboratori ludico-didattici “Leoni, lepri, galli e colombe”, a cura di Emanuela Pomelli, esperta di didattica museale.

FONTANELLATO



TORNA LA FESTA D'AUTUNNO DI PRIORATO

Torna Sabato la Festa d’Autunno di Priorato. Alle 18,30 nella Chiesa di San Benedetto a Priorato si esibirà il «Von dü trì…o!», trio di clarinetti composto da Samuele Mazzieri, Alessandro Schiavetta e Claudio Tamborlani.

AL LABIRINTO TORNA "UNDER DE BAMBOO TREE"

Sabato e domenica torna al Labirinto della Masone «Under the Bamboo Tree», l’appuntamento annuale dedicato al bambù, arricchito, alla sua terza edizione, da diverse ed importanti novità.

Nei due giorni alla scoperta di questa pianta dalle mille virtù, in un luogo che ha proprio nel bambù uno dei principali motivi di originalità (il Labirinto della Masone, creato da Franco Maria Ricci, è il più grande al mondo ed è costituito da circa 200.000 piante di bambù), i convegni di esperti internazionali saranno affiancate da workshop, esposizioni, laboratori e sorprese gastronomiche e musicali a tema.

La manifestazione – organizzata in collaborazione con Aib (Associazione Italiana Bambù) e Isia (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze) – sarà aperta, domani, da un ciclo di conferenze nel quale i relatori porranno un focus particolare sull’impiego del bambù nell’ingegneria e nell’architettura.

Co-organizzate dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Parma e dall’Ordine degli Ingegneri di Parma, le conferenze saranno moderate da Cristina Gabetti, che dal 2014 conduce all’interno del TG satirico Striscia la Notizia, “Occhio al futuro”, rubrica che la porta in contatto con innovatori alla ricerca di soluzioni alle grandi sfide dell’umanità.

Si alterneranno relatori da tutto il mondo: da Mauricio Cardenas Laverde, architetto colombiano da tempo in Italia, che prendendo spunto dalla sua esperienza decennale nell’utilizzo del bambù nel design e nelle costruzioni ne esaminerà i motivi di innovazione, a Marco Fabiani, ingegnere dottore di ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche, che racconterà l’ingegneria del bambù attraverso le esperienze di laboratorio presso le facoltà di ingegneria di Ancona e di Bologna, passando per Marco Imperadori, professore Ordinario di Produzione Edilizia al Politecnico di Milano, che esaminerà le possibilità di progettazione e innovazione tecnologica col bambù.

Seguiranno gli interventi di Luis Felipe Lopez, ingegnere strutturista colombiano, sulle applicazioni strutturali del bambù; di Giorgio Monti, professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni all’Università La Sapienza di Roma, che presenterà i risultati di una collaborazione pluriennale con la Hunan University in Cina che ha condotto allo sviluppo di varie tecnologie innovative per la realizzazione di strutture leggere in GluBam; di Emanuele Montibeller, direttore artistico di Arte Sella, che illustrerà la relazione tra arte e natura nella presenza asiatica ad Arte Sella. E infine, Francesca Parotti, Ingegnere e docente presso l’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze) affronterà il tema della progettazione architettonica responsabile da effettuare tramite il bambù.

A chiudere la prima giornata di Under the Bamboo Tree sarà la premiazione del concorso internazionale Bamboo Rush per la progettazione e realizzazione di un oggetto di design in bambù.

Il concorso, organizzato in collaborazione con Aib e Isia vuole essere uno stimolo all’utilizzo del bambù nei prodotti di design ad uso domestico o destinati a spazi pubblici, nonché alla valorizzazione delle proprietà tecniche ed estetiche del bambù.

La giuria è composta, oltre che da Franco Maria Ricci, da diverse personalità legate al mondo dell’architettura e del design, che da tempo credono nell’importanza del bambù: Michela Bucciarelli (designer), Daniela Ducato (bioimprenditrice), Giuseppe Furlanis (direttore Isia), Giulio Iacchetti (industrial designer), Emanuele Montibeller (direttore artistico Arte Sella) e Patrizia Pozzi (landscape designer).

Ad affiancare le conferenze, per tutti e due i giorni, saranno numerosi espositori, che con i loro stand uniti a laboratori e dimostrazioni, animeranno i portici della Corte Centrale, nel cuore del Labirinto.

Al centro della Corte ci sarà un’installazione di bambù realizzata dagli studenti del Politecnico di Milano sotto la guida di Marco Imperadori e Maurizio Cardenas: un particolare e suggestivo tunnel di bambù da percorrere a piedi nudi, al termine del quale il pubblico potrà assistere a un concerto dell’Associazione Italiana Flauti di Bambù. Sotto al porticato ci saranno espositori con diversi tipi di oggetti realizzati in bambù, da tappeti a tende e un’esposizione di preziosissimi cesti antichi realizzati dall’artista giapponese Kazuko Hase. E ancora i laboratori: tenuti dall’associazione Bambuseto, che coltiva e lavora il bambù in Versilia, grandi e piccini potranno lavorare, sotto la guida degli esperti, piccoli oggetti in bambù.

La partecipazione alle conferenze e alla manifestazione in generale è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso del Labirinto della Masone, che dà diritto anche all’accesso al labirinto di bambù, alla Collezione d’Arte di Franco Maria Ricci, e alla mostra temporanea Tesori d’Oriente.

Indirizzo: Strada Masone 121, Fontanellato; mail: labirinto@francomariaricci.com Tel: 0521827081 Sito: www.francomariaricci.it

FORNOVO

LA TRADIZIONALE CASTAGNATA DIVENTA LA FESTA D'AUTUNNO

Per due giorni Fornovo si veste d’autunno. La tradizionale castagnata della Pro loco, in calendario da molti anni nel programma dell’associazione, si trasformerà in questa edizione in una «due giorni» ricca di proposte. La «Grande festa d’autunno», questo il titolo della manifestazione, in programma Sabato e domenica sarà ospitata al Foro 2000. L’area farà da scenario alla mostra-rassegna di attrezzature legate al bosco e alla lavorazione e trasformazione della legna.

MEZZANI

FESTA A CASALE CON LA STORIA DELLA MUSICA POPOLARE

Due storiche scuole di musica popolare a confronto. Da una parte ci sarà la tradizione, tutta nostrana, del Concerto Cantoni e di Eugenio Martani, con le sonorità tipiche della Bassa Parmense, dall’altra le note del Grande Evento e di Moreno Il biondo, espressione della tradizione romagnola.

Ci sarà quindi tanta musica popolare, da ascoltare e da ballare in pista, passando dall’800 ai giorni nostri, durante la fiera di Casale di Mezzani in programma fino a domenica.

Sabato alle 19 cena con piatti tradizionali (info e prenotazioni ai numeri 373 8994387 o 0521 817250) e dalle 21.30 nella tensostruttura di piazza Negri l’atteso spettacolo Storie di balera dai Cantoni al Grande Evento.





OZZANO TARO

VISITE E DEGUSTAZIONI A MONTE DELLE VIGNE

Sabato la cantina Monte delle Vigne di Ozzano Taro promuove visite e degustazioni guidate, su prenotazione, nei luoghi delle sue produzioni, dai vigneti alla cantina, in tre turni alle 10, alle 15 e alle 17. Si potranno assaporare e acquistare vini pluripremiati. Prezzi a partire da 10 euro per la visita guidata ai vigneti e alla cantina, con degustazione di 1 calice. Per info e prenotazioni: Monte delle Vigne via Monticello, 22 Ozzano Taro. E-mail: info@montedellevigne.it Sito web: www.montedellevigne.it

PARMA

PARMA PER LE ARTI: SI INAUGURA LA MOSTRA DI CALCAGNO

Sabato alle 18, nella Galleria “Parma per le arti” di Borgo del Gallo 6, s’inaugura la mostra di Giacomo Calcagno “Volti dell’anima e anime senza volto”.

WOPA: SPETTACOLI VIAGGIANTI ALLE 18

Sabato alle 18, il Wopa temporary di via Palermo 6 ospiterà l’evento denominato «Spettacoli viaggianti. Sentimenti senza filtri», promosso dal Laboratorio San Martino. Alle 19 «Le valigie delle emozioni» con Paolo Bazoni e Chiara Rubes mentre alle 21.30 verrà proiettato il film «Cambiare direzione», viaggio in Islanda. A seguire festa con dj set. Ingresso libero.

IN SAN ROCCO UN EVENTO SUL VALORE DELLA DONNA

Si chiama «Donna, se’ tanto grande se tanto vali» ed è il titolo dell’evento sul valore della donna, che andrà in scena Sabato alle 16.30, nella chiesa di San Rocco in via Università 10. Al temine dell’incontro il pubblico potrà assistere al racconto in parole e musica «Preghiere della Vergine-Omaggio musicale a Maria del maestro Verdi» a cura di Alessandra Toscani, direttrice artistica dell’associazione «San Rocco aps».

AL CASTELLETTO SERATA DANZANTE

Al circolo Castelletto Sabato serata danzante con l’orchestra Luca Canali & Silvano e Mauro dalle 21.30. Per informazioni e prenotazioni 340 2691601.

IN GHIAIA DUE GIORNI NEL SEGNO DI UNA PUGLIA TUTTA DA GUSTARE

Sabato e domenica ritorna, dopo il successo dello scorso anno, il format «FoodinGhiaia», ideato da «Bi&Bi Comunicazione» in collaborazione con «Promo Ghiaia» e con il patrocinio del Comune: saranno due giornate tutte dedicate alla regione Puglia, con pranzo e cena con piatti tipici, intrattenimenti musicali, show dance, dimostrazioni e vendita di prodotti pugliesi. L’evento dal titolo «La Puglia: sapori, tradizioni, cultura» offrirà ai visitatori la possibilità di intraprendere un vero e proprio viaggio sensoriale e culturale alla scoperta dei sapori, delle tradizioni e della cultura pugliesi.

Il format «FoodInGhiaia» porterà tutti nella terra dei trulli e della pizzica con un menù di cucina tipica che sarà possibile degustare a cena, Sabato a partire dalle 20, e a pranzo domenica alle 12.30. La proposta culinaria è curata dall’associazione culturale «Triticum» che da oltre dieci anni si occupa di promuovere le ricette pugliesi sul territorio italiano.

Il menù a base di piatti regionali tipici, che offrirà una doppia scelta (menù degustazione o con piatti «à la carte») è stato ideato da Teddy Liberato e dal suo team, e prevede: latticini pugliesi, le classiche orecchiette o la puccia, le meno conosciute foglie d’ulivo, un tipico formato di pasta fresca pugliese con melanzane e tanto altro ancora.

In piazza Ghiaia sarà presente anche uno stand dell’associazione «Pugliesi a Parma» che si occupa di divulgare valori storico-culturali, artistici, folkloristici nonché tutti gli elementi diretti alla migliore conoscenza e diffusione dei prodotti tipici, sia in ambito alimentare sia artigianale, e degli aspetti turistici e culturali della Puglia nell’ambito territoriale della provincia di Parma così da creare con esso una migliore amalgama attraverso costanti scambi conoscitivi delle culture locali, costumi e tradizioni popolari.

Non mancheranno le esibizioni itineranti del ballo pugliese più famoso, la «pizzica» detta anche «taranta», che si ripeteranno per tutto il week end in diversi punti della piazza, proposta dall’associazione «PizzicArte» che organizza un percorso itinerante musicale salentino. Un’opportunità unica per immergersi in un viaggio tra saperi e sapori musicali con un programma davvero ricco: Sabato dalle 18 alle 22, la band «Salento Ensamble» coinvolgerà il pubblico in uno spettacolo tra canti di protesta, di guarigione d’amore e pizziche.

Sia Sabato che domenica si esibiranno in piazza Ghiaia anche i «Fratelli Gargarelli», il trio di giovani ballerini brindisini, selezionati nel fuori concorso «Ballando con te» del programma tv «Ballando con le stelle» (per maggiori info sugli orari delle esibizioni consultare, l’evento Facebook).

Ad arricchire il week end di piazza Ghiaia, tutto alla scoperta delle tradizioni della «Apulia» (così come la chiamavano gli antichi romani), ci sarà anche un mercatino con stand di prodotti agricoli ed enogastronomici tipici, artigianato e «handmade» targato, ovviamente, Puglia. Per info: inviare una mail a puglia@biebicomunicazione.com oppure www.ilmercatodeglieventi.it.