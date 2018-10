Tra fumetti, tartufo e passeggiate coi cani: l'agenda del sabato

ALBARETO

MUSICA LIVE AL RED LION PUB DI BERTORELLA

Sabato sera al Red Lion Pub di Bertorella, musica live punk e rock con l’esibizione dei «Troublemakers».

BASILICANOVA

RASSEGNA DI CANTO CORALE

Sabato alle 21, nella chiesa parrocchiale, si terrà la Rassegna nazionale di canto corale «Roberta Melegari», con ingresso a offerta, che vedrà l’esibizione dei Cori: «Voci di Parma», «Gospel and Mo.Re» di Scandiano, «Cai Mariotti» Parma. La manifestazione è organizzata dal Pgs Don Bosco e dal Coro «Voci di Parma».

BEDONIA

LA PERLA NERA DELLA VALCENO PROTAGONISTA DI UNA GRANDE FIERA

Arriva la fiera del tartufo di Bedonia e per i buongustai sarà un weekend da non perdere. Amministrazione comunale, Proloco, Centro commerciale Naturale Bedoniese, commercianti enti ed associazioni hanno organizzato nel migliore dei modi la quinta edizione della fiera. Un ricco ed articolato programma caratterizza l’evento: oltre all’enogastronomia ci saranno appuntamenti di ogni genere e per ogni età, una kermesse completa e ricca di sorprese. La fiera inizierà Sabato mattina con il mercato settimanale per poi proseguire nel pomeriggio con i mercatini dell’arte dell’ingegno, con quello enogastronomico e quello dei produttori locali. In piazza ci sarà festa grande tra gli stand con al centro il tartufo della Valceno. Per i più piccoli giochi gonfiabili e street food per i giovani: il tutto animato dallo spettacolo itinerante Lufer. Alle 18 aperitartufo con degustazione presso i bar del centro storico e poi tutti a cena col tartufo e con altre pietanze gustose e saporite nei ristoranti del borgo.

BERCETO

FESTA A GHIARE

festa a Ghiare di Berceto nel fine settimana: sabato al Bar Lovers appuntamento con la festa della birra a partire dalle 19. La serata sarà animata anche dal dj «Alex B-Side», con i più bei pezzi musicali degli anni ‘70 e ‘80.

BUSSETO

RIPARTONO I SABATI DELLE STORIE

Sabato alle 16, primo appuntamento dell’autunno 2018 con i «Sabati delle storie», letture ad alta voce per bambini, a cura del gruppo Tusitala, alla biblioteca di Busseto della Fondazione Cariparma. Info 052492224.

MUSICA E BENEFICENZA A SAN BARTOLOMEO

Sabato sera alle 21, su iniziativa dell’associazione culturale Amici di Verdi e della Parrocchia di san Bartolomeo Apostolo, l’insigne chiesa collegiata di san Bartolomeo in Busseto ospita un evento all’insegna della musica, della cultura ma anche della beneficenza, a sostegno dell’oratorio della Santissima Trinità. Vale a dire la chiesa, adiacente la collegiata, che il 4 maggio 1836 ospitò le nozze del maestro Giuseppe Verdi con Margherita Barezzi. Ad esibirsi sarà il Coro della Scuola Musicale di Milano.

CASTELLI DEL DUCATO

TANTI APPUNTAMENTI DI RILIEVO

Sabato e domenica ci sarà la possibilità di scoprire le rocche e i manieri del circuito dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli. Ad esempio, Sabato sera al castello di Bardi è prevista una suggestiva visita guidata notturna con i Ghosthunters.

COLORNO

BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE

Sabato dalle 21,30 al Cral Farnese ballo liscio con l’orchestra Maria Grazia Pasi e Gigi Bondioli.

CORNIGLIO

STELLE CADENTI, CASTAGNE E FUNGHI

Castagne, funghi e colori autunnali saranno indiscussi protagonisti di questo fine settimana a Corniglio e in Alta Val Parma. Si parte sabato sera, con una «Notte dei desideri» nella quale osservare le stelle cadenti. La suggestione del cielo stellato sarà accompagnata da quella del fuoco nel bosco di notte, che sarà acceso in un’apposita area attrezzata.

FELEGARA

SI BALLA AL CENTRO SOCIALE MOLINARI

Al Centro sociale Molinari si balla Sabato dalle 21.15. Liscio e balli di gruppo con l’Orchestra Loredana Ferrari. Ingresso riservato ai soci.

FIDENZA

MINI CONCERTI IN ONORE DI VERDI AL FIDENZA VILLAGE

Sabato e domenica al Fidenza Village si celebra il 205° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi. Nel corso delle due giornate, a partire dalle 11.30 e fino alle 17.30, si terranno mini concerti gratuiti nelle vie del Villaggio i cui edifici sono tutti architettonicamente ispirati alle opere del sommo compositore. Protagonisti il soprano Valentina Boi, il baritono Pedro Carillo e il tenore Daniele Centra che interpreteranno le arie più celebri delle opere verdiane Aida, Rigoletto e Otello.

FONTANELLATO

«FORSI CHE SI, FORSI CHE NO» AL LABIRINTO DELLA MASONE

Sabato alle 17 il Labirinto della Masone ospiterà la Cappella Musicale Adolfo Tanzi, complesso corale a voci miste guidato da Davide Nigrelli e nato dall’unione del coro nocetano Cantori del Mattino con il coro della Basilica di San Benedetto Po, per lo speciale concerto «Forsi che si, forsi che no». Musica sacra e profana, dalle origini ai giorni nostri e con particolare riferimento alla polifonia rinascimentale, «riempirà» gli eleganti spazi che ospitano la collezione d’arte di Franco Maria Ricci con raffinate armonie vocali.

FONTEVIVO

AL CIRCOLO ANSPI LA COMPAGNIA DIALETTALE SISSESE

Appuntamento con le risate Sabato alle 21 nella sala-teatro del circolo Anspi di via Roma. Grazie all’impegno della sezione locale dell’Avis, arriverà la Dialettale Sissese con il suo ultimo copione: «Al bchèr».

TORNANO LE LETTURE IN BIBLIOTECA

Arriva l’autunno e tornano le «Letture in Biblioteca» organizzate dalla biblioteca «Vanda Negri». Il primo appuntamento è Sabato alle 16 con «Un Halloween... da paura!» dedicato ai piccoli dai 3 ai 6 anni. Il pomeriggio sarà all’insegna dei libri e del divertimento. La partecipazione è libera e gratuita.

LAGDEI

AL RIFUGIO FESTA E CONCORSO DEL BARGNOLINO

La festa del più popolare liquore del parmense, come accade ormai da molti anni, terrà banco in questo sabato di metà autunno al Rifugio Lagdei: il bargnolino, che si ricava dai frutti del Prunus spinosa (il prugnolo selvatico). A giudicare quale sia il migliore dell’annata sarà una giuria di sommelier Anag (Associazione Nazionale Assaggiatori Grappe). La partecipazione aperta a tutti coloro che fanno il bargnolino in casa: i campioni dovranno esser consegnati entro le 13 di domani, mentre la gara prenderà il via alle 15.

LESIGNANO

CONSOLLE IN ROSA ALLA TAVERNA PONTE

Sera da «mille e una notte» con tre donne in consolle. Si chiama «The Pink Flamingo» ed è il nuovo format - completamente al femminile - che prenderà il via Sabato nella «Taverna Ponte». Lo show di Sabato sera, che si ripeterà con cadenza mensile, è una serata nata dalla collaborazione con la nota artista internazionale ma parmigiana doc Jessie Diamond (al secolo Jessica Tinelli) che sarà al timone di una consolle tutta rosa dove saranno protagoniste anche la dj Victoria Vegas e Hilary voice.

MONTICELLI TERME

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI JOYCE TRADOTTO DA MAZZA

Sabato alle 16.30, nel salone del bar del Circolo Punto Blu di Monticelli Terme si terrà la presentazione della prima traduzione integrale in italiano, fatta dal monticellese Giuliano Mazza, del libro «Finnegans Wake. La veglia di Finnegan» di James Joyce.

NOCETO

SERATA DANZANTE AL CIRCOLO AVIS IN VIA GANDIOLO

Serata danzante con Biro Birilli al Circolo Avis di Noceto Sabato . In via Gandiolo dalle 21 tutti in pista per line dancing e balli della tradizione.

PARMA

AL WOPA TORNA «PARMA COMICS» CON TUTTA LA MAGIA DEI FUMETTI

Sabato e domenica al Wopa-Workout Pasubio in via Catania, ritorna il «Parma Comics», la manifestazione con ingresso continuato dalle 10 alle 19. La fiera - promossa dall’associazione culturale «Kolosseo» in collaborazione con «La Tana del Nerd Official-Tno», il famoso gruppo che organizza le attività artistiche delle fiere nel triveneto - sarà un’occasione unica per i «cacciatori» di giornalini che potranno ritrovare le emozioni irripetibili dei vecchi albi e delle vecchie avventure e dove tutti gli appassionati di fumetti potranno vendere, acquistare o scambiare tutto quanto è mai stato stampato. Il «Parma Comics» offre un panorama sempre più completo del mercato del fumetto: si potrà approfittare di una interessante offerta di pezzi d’antiquariato e di un’esauriente panoramica delle nuove tendenze dell’editoria amatoriale e di massa. Non mancheranno, per i collezionisti meno esigenti, molti banchi dedicati al fumetto seriale, come le collane Bonelliane, che consentiranno acquisti alla portata di tutte le tasche. La Fiera del fumetto propone, dunque, una vera e propria rassegna sui personaggi che sono ormai divenuti dei veri e propri oggetti di culto per il pubblico italiano: da Martin Mystere ai supereroi della editrice Corno, da Topolino ad Alan Ford, da Tex a Lupo Alberto. Saranno soddisfatti tutti i gusti: è sempre vivo, del resto, l’interesse per le riviste che resero, tra gli anni ‘60 e ‘70, adulto il fumetto (Linus, Eureka, Cannibale, Alter) ed è ormai dilagante il collezionismo di album di figurine (dal calcio al didattico, alle raccolte ispirate ai cartoni animati di successo). Resiste ancora il fumetto nipponico, supportato da una vasta offerta di posters e di gadgets e, infatti, anche in questa edizione viene confermata la tendenza ad affiancare agli albi a fumetti molti oggetti dedicati agli eroi più in voga al momento. All’interno della mostra ci sarà anche la vasta rassegna di intrattenimento a tema Nerd e Cosplay, organizzata dal gruppo «La Tana del Nerd Official-Tno», con animazione dedicata partendo dalle musiche dell’infanzia di ogni ragazzo, passando per ospiti prestigiosi del mondo di Youtube, alle collaborazioni con le associazioni dedicate agli argomenti più vicini al mondo nerd o geek e finendo con la creazione e la gestione di workshop e della gara Cosplay.

«FEDERALE»: IL CENTRO GIOVANI CELEBRA I SUOI PRIMI 10 ANNI

Dieci anni all’insegna del sano divertimento, della creatività e dell’aggregazione all’interno del quartiere San Lazzaro. Sabato il Centro giovani Federale di via XXIV maggio celebra, in grande stile, il decimo anniversario della fondazione con una rassegna suddivisa in due appuntamenti, il secondo è in programma venerdì 9 novembre. Da dieci anni il Centro giovani del Comune di Parma, gestito dalla cooperativa AuroraDomus, offre attività aggregative ed educative ai giovani e promuove una animazione di comunità che coinvolge associazioni, gruppi informali, famiglie, adulti e anziani. Per il decimo compleanno del servizio, l’equipe educativa ha pensato ad un evento che rappresenti lo spirito del Centro giovani: sono previste due date ricche di eventi, laboratori di comunità, spettacoli e performance. Sabato alle 15, in collaborazione con l’associazione «La Tenda Rossa», prenderà il via lo Swap party, ovvero il mercatino dello scambio e del riuso dove chiunque potrà portare con se abiti, giochi, accessori e altro che desideri condividere con gli altri; sempre alle 15, l’associazione «Fruttorti» presenta il laboratorio di creazione dell’«Albergo degli insetti» (iniziativa adatta sia ad adulti che bambini); alle 16 ci sarà una lezione di yoga tenuta dal «Coordinamento insegnanti Yoga Parma» mentre alle 17, divertimento assicurato con il laboratorio di colorazione di tessuti con elementi naturali e cura di Francesca Negri (adatto ad adulti e bambini); il laboratorio di «Scrapbooking» sarà curato dallo Spazio Giovani Biblioteca Civica, associazione Famiglia Più e associazione Maendeleo (adatto ad adulti e bambini). Alle 18 prenderà il via la performance di danza hip hop e street jaz tenuto dalla scuola «Groovement» e, infine, alle 18.30 spettacolo itinerante di arte e musica tenuto dall’associazione «Arte Migrante Parma». Tutti gli eventi proposti sono gratuiti.

P

IL CASTELLETTO: SABATO CON IL LISCIO

Sabato sera al circolo «Il Castelletto» è in programma una serata danzante con l’orchestra Silvano&Mauro.

TRA PROSA E POESIA ALLA LIBRERIA PICCOLI LABIRINTI

alla libreria-cartoleria «Piccoli Labirinti» in via Gramsci 5, all’interno della galleria Santa Croce Sabato - alle 18.30 nell’ambito della rassegna culturale «Rosa Shocking» - prenderà il via un singolare incontro tra prosa e poesia. Partendo dalla presentazione del libro «Come non mi vuoi» di Nuela Celli, intervistata da Francesca Ciani, prenderà corpo un’antologia poetica, sulle ali dell’eros e dell’immaginario femminile, attraverso una performance scenica di Paola Ferrari e Rosanna Varoli accompagnate da Brunella Bardi alla fisarmonica.

CIRCOLO INZANI: KARAOKE CON IL GRUPPO PORTAVOCE CANTANTI

Sabato sera dalle 20, il gruppo karaoke «Portavoce Cantanti» si esibirà al circolo Inzani di via Luigi Anedda per una serata ricca di musica, allegria, buona cucina e divertimento. Si potrà degustare la cena «Sapori d’autunno» con polentine con pancetta e cicciolata, tris di tortelli e cotechino con purè.

CORALE VERDI: «CHI VUOLE AMARE DEVE IMPARARE A LITIGARE»

Sabato alle 16, la sala Gandolfi della Corale Verdi in vicolo Asdente 9 ospiterà l’incontro denominato «Chi vuole amare deve imparare a litigare. La gestione del conflitto nelle relazioni affettive». La relatrice sarà la pedagogista e mediatrice familiare Alessandra Giovanelli. Info: 334 2250322.

PARMA&CONGRESSI: DUE POMERIGGI PER SCOPRIRE GRANDI VIAGGI

Due pomeriggi per scoprire alcune tra le destinazioni più spettacolari del mondo. Sabato e domenica dalle 15.30 alle 20, all’hotel Parma & Congressi, in via Emilia Ovest è infatti in programma «La Fiera del Viaggio… nozze e non solo», un evento promosso in collaborazione con Alpitour, Costa Crociere e Francorosso. Il pubblico avrà l’opportunità di farsi raccontare il viaggio direttamente dai professionisti del settore e di visitare i mini-stand. Sia Sabato che domenica, alle 19, è previsto un rinfresco. Ingresso gratuito.

TREKKING DOG: PASSEGGIATA CON I CANI NEL CUORE DI PARMA

Trekking Dog Adventure in collaborazione con “Le Visite Insolite” darà il via, sabato, al primo trekking dog urbano a Parma. Si tratta di una particolare passeggiata turistica in compagnia dei nostri amici a quattro zampe. Il percorso partirà da viale Villetta per snodarsi sul lungo Parma fino a raggiungere il Parco Ducale. Qui è presente un’area di svago libero per i cani. Le tappe successive saranno piazzale della Pace, Duomo, piazzale Salvo D’Acquisto; quindi si pranzerà in prossimità di un’altra area di svago libero per cani. L’itinerario proseguirà verso il Petitot e la Cittadella, con ulteriore sosta per i cani. Da qui si rientrerà lungo viale Rustici. Durante tutto il percorso la guida de “Le Visite Insolite” illustrerà i monumenti storici via via incontrati, parlerà della storia e dell’architettura di Parma. Primo punto di ritrovo: parcheggio del viale della Villetta alle ore 09,30; partenza escursione ore 10.



VIGATTO: MUSICA E BIRRA CON ROCK'N'BEER ALL'EX CASEIFICIO

Sabato pomeriggio alle 17, all’ex caseificio di Vigatto prenderà il via il «Rock’n beer», un evento all’insegna della musica e, ovviamente, della birra. Durante il pomeriggio si esibiranno gruppi rock e solisti della zona e si potranno degustare birra artigianale, hot dog, hamburger e patatine fritte.

WINE CAFE' PIPO': WORKSHOP DI CANTO CON CAMPANI

Sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, il Wine Cafè Pipò in strada Baganzola a Vicomero ospiterà un workshop di canto con Lorenzo «Lollo» Campani, protagonista del musical «Notre Dame de Paris» e storica voce dei «Lolliz», un'artista che riesce sempre a scaldare il pubblico che lo ascolta riuscendo, nel contempo, a trasmettere intense sensazioni. L’evento è organizzato dall’associazione «Cantincoro» e sarà un prezioso momento per gli allievi di ascoltare e lavorare con un professionista a 360 gradi che oltre al canto e alla musica parlerà di arte scenica e teatro. Posti limitati.

TEATRO CONFORTI: «IL BOSCO INFIOCCHETTATO»

Sabato alle 20, il teatro Conforti in piazzale Volta 1 ospiterà lo spettacolo «Il Bosco infiocchettato», adatto ad un pubblico che va dai 3 ai... 100 anni. Lo spettacolo di domani sera è promosso dall’associazione culturale «Sognambuli Parma» ed è stato scritto da Alex Jones e Mago Gigo. Sul palco si esibiranno gli attori: Cate Montagna, Stefano Marra, Rico Montanini, Danilo Barozzi e Ada Ferrari; il tecnico audio-luci sarà Francesco Facioni. Ingresso riservato ai soci tesserati. Prenotazione consigliata. Per maggiori informazioni: sognambuli@gmail.com oppure 340/1294061.

SAN SECONDO

APPUNTAMENTO CON IL MERCATO CONTADINO

Sabato mattina appuntamento con il mercato contadino, dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà.

SORAGNA

MOSTRA FOTOGRAFICA AL MUSEO DEL PARMIGIANO

Verrà inaugurata sabato pomeriggio, alle 16, la mostra fotografica itinerante «Forma... luoghi, cose, persone del Parmigiano Reggiano», visitabile sino a domenica 9 dicembre, a Soragna nel museo dedicato proprio al «re dei formaggi». La rassegna – composta da scatti di Kai-Uwe Schulte-Bunert e di Fabrizio Cicconi - è incentrata sul mondo del Parmigiano Reggiano e sui tanti operatori attivi in questo settore. L’allestimento sarà visitabile nei giorni festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

SABATO SERA DI BALLO LISCIO AL CIRCOLO ANZIANI

Sabato sera di ballo liscio, al circolo anziani di Soragna: dalle 21 sarà di scena la musica di dj Beppe. Ingresso riservato ai soci.

SORBOLO

CONCERTO D'ORGANO IN RICORDO DI DON PESCI

Concerto d’organo in ricordo del parroco don Ermenegildo Pesci in chiesa Sabato alle 20.45. Ingresso libero.