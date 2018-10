Cioccolato, sfide musicali e assaggi di Halloween: l'agenda del sabato

BEDONIA

COMMEMORAZIONE DI MONSIGNOR BRUNO BERTAGNA

Dopo le celebrazioni che si sono svolte a Londra nella Cattedrale St.Peters’ Italian Church il 30 settembre scorso in memoria di Monsignor Bruno Bertagna, sabato e domenica l’alto prelato nativo di Tiedoli verrà ricordato in forma solenne sia nel camposanto di Tiedoli dove è sepolto che Borgotaro e infine per l’intera giornata di domenica sarà la Basilica ed il seminario vescovile a rendergli omaggio.



BERCETO

ESCURSIONE ALLA SCOPERTA DEI MULINI PERDUTI

Sabato il gruppo «guide ambientali escursionistiche Val Taro e Val Ceno» darà il via ad una nuova escursione della serie “I Luoghi perduti” nel comune di Berceto. Nella splendida cornice di una valle di castagneti secolari, la guida abilitata Emanuele Mazzadi condurrà gli amanti del trekking alla scoperta di cinque mulini perduti.





BUSSETO

«GIORNATA ROSA» PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO

sabato Busseto celebra la Giornata Rosa, promossa da Comune, sezione locale della Lilt e gruppo Le Guerriere Sciences Arts & Events, nell’ambito del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per tutto il giorno il centro di Busseto sarà illuminato di rosa si alterneranno eventi che coinvolgeranno diverse fasce di età. I bar che aderiranno alla raccolta fondi per la Lilt di Busseto (che sarà presente in piazza con un banchetto informativo e che nell’ambulatorio della sede di Piazzale Matteotti dalle 15 alle 17.30 darà la possibilità alle donne di effettuare visite gratuite e consulenze con il medico) proporranno l’apericena a dieci euro, che sarà in parte devoluto all’associazione.

CASTELLI DEL DUCATO

ANTEPRIMA DI HALLOWEEN

«Anteprima Halloween experience»: fino a domenica, nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli si festeggerà in anticipo la cosiddetta «Notte delle streghe».

«Halloween a Contignaco»: sabato è prevista un’apertura speciale del castello di Contignatico con l’inizio delle visite alle 21, alle 22 e alle 23. Tra ombre e luci, gli ospiti saranno così condotti a scoprire la suggestiva atmosfera degli ambienti interni della fortezza, fino a giungere nella Sala delle Feritoie, dove li attenderà la degustazione di un buon calice di vino. I più piccoli potranno per l’occasione sfoggiare i loro costumi di Halloween e assaggiare i tipici «dolcetti». È raccomandata la prenotazione. L’evento si svolge anche in caso di maltempo.

sabato e domenica, a partire dalle 15, al castello di Varano divertimento assicurato con l’evento «Fiabe nere-Halloween per bambini»: sarà un’avventura da «piccoli brividi» con tanti giochi ed enigmi da risolvere insieme e per scoprire, ovviamente, la sorte della piccola Cappuccetto Rosso e della dolce Biancaneve. Prenotazione obbligatoria. L’evento si svolge al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempo.

sabato, a partire dalle 18 e fino alle 23, nel castello millenario di Scipione dei Marchesi Pallavicino, si potrà andare «a lume di candela nella notte magica»: verrà eccezionalmente aperta al pubblico la prigione quattrocentesca, nella torre circolare del Maniero mentre nel Salotto del Diavolo, la porta segreta si aprirà sull’antica via di fuga. Per la lunga e suggestiva notte dei misteri, è gradito il costume a tema. Prenotazione obbligatoria. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo.

sabato alle 21, nella Rocca Sanvitale di Fontanellato si potrà assistere ad una serata davvero unica all’insegna del mentalismo ed effetti magici di illusionismo: all’interno del maniero, gli ospiti potranno degustare un apericena «arricchito» dalla partecipazione straordinaria del noto mentalista emiliano Francesco Busani, tra i pochi in Italia che introducono elementi di spiritismo nelle sue mind-performance. Prenotazione obbligatoria. E’ sconsigliato l’ingresso ai minori di 14 anni. L’evento è al coperto e si svolge anche in caso di maltempo.

Info: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.

COLORNO

RICORDO DEL MAESTRO ANTONINO PEZZANI

È stato maestro, partigiano, architetto ed ambientalista e, in ogni campo, ha lasciato il segno. Colorno ricorderà il maestro Antonino Pezzani sabato alle 16 al circolo Maria Luigia di via Suor Maria 3 a Colorno.



BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE

sabato dalle 21,30 al Cral Farnese di via Roma, 28 tradizionale ballo liscio con l’orchestra Felice Piazza e Vanessa Marcinelli.



FELEGARA

SERATA DANZANTE AL CIRCOLO SOCIALE BRUNO MOLINARI

Ballo liscio sabato con l’Orchestra Leo e Cristina al Circolo sociale Bruno Molinari di Felegara. Dalle 21, porte aperte ai soci.

FONTANELLATO



MOSTRI E STREGHE NELLA BIBLIOTECA GIANNINA BOCCHI

«Mostri e streghe» arrivano nella biblioteca «Giannina Bocchi» per il primo appuntamento, a tema Halloween, di Favolando in una stanza, la rassegna di letture animate dedicate ai bimbi fino a 6 anni. Ad intrattenere i piccoli sabato dalle 16,30, saranno i clown del gruppo «Gli Sregolati» della Croce Rossa che daranno vita ai racconti «una strana creatura nel mio armadio», «La strega Rossella» e «Una zuppa cento per cento strega». La partecipazione è gratuita.





UNA GIORNATA PER CONOSCERE BENE I FUNGHI

Il Comune di Fontanellato, l’azienda Ausl di Parma e l’Associazione micologica fidentina hanno organizzato per sabato una giornata all’insegna del fungo. Alle 10 sotto i portici della piazza aprirà la mostra micologica con numerose specie a disposizione e sarà possibile far certificare gratuitamente i funghi raccolti. Alle 16,30 nella sala consiglio della Rocca Sanvitale si terrà il convegno «Funghi: quali rischi per una preziosa risorsa sostenibile» durante il quale si parlerà di come comportarsi nel bosco, come raccogliere e pulire i funghi e come conservarli, ma soprattutto sarà evidenziato quali sono i funghi commestibili e quelli velenosi.





MEDESANO

WEEKEND AL SAPORE DI "CIOCCOLANDIA"

Weekend al sapore di cioccolato a Medesano con Cioccolandia, la grande, dolce kermesse in cui si potranno gustare le creazioni degli artigiani cioccolatieri in arrivo da tutta Italia: fino a domenica stand e bancarelle dove scoprire le mille sfumature del cioccolato, acquistare prodotti, imparare l’arte pasticciera in qualificati laboratori e show cooking.

Grazie all’Associazione Medesano Turismo e Cultura e al Comune, e al sostegno di associazioni e numerose attività commerciali locali, si rinnova l’appuntamento del gusto che si caratterizza per qualità, novità, varietà di proposte e capacità di coinvolgere i cittadini e i visitatori. Anche in questa 12ª edizione ci saranno i nuovi cioccolatini ideati specificatamente per l’evento e si aprirà un’area dedicata a nuove esperienze sensoriali grazie agli sfiziosi accostamenti tra cioccolato, bollicine, distillati e sigari.

La rassegna ospita per la prima volta anche un angolo food in cui si terranno lezioni della cucina di casa nostra: esperte rezdore guideranno nella preparazione di cappelletti e tortelli e il maestro pasticciere Claudio Gatti si cimenterà nella creazione di un panettone gigante che sarà decorato e degustato nel pomeriggio di sabato. Il maestro cioccolatiere Carlo Bonini, invece realizzerà una scultura e uno show cooking sulla lavorazione del cioccolato. Per i bambini un’area riservata con laboratori, giochi, concorsi a tema e animazioni.

Intorno al cioccolato tanto altro: musica e spettacoli, mercato degli hobbisti, del Golfo dei Poeti, Area Kids, artisti di strada, Giampaolo Cantoni con «Io parlo parmigiano», il duo Lorenzo Campani e Gabriele Cesari e la Nomadi cover Band «Ma noi Non», Formula Lucio Cover band di Battisti; Ciockkomusic Festival & CiokkoFestival Band Explosion. Per l’occasione è stato organizzato un servizio di trasporto gratuito dalla pensilina di via Toschi a Parma, da cui partirà ogni 2 ore, dalle 10 del mattino, il “Cioccobus” di Tep per Medesano.

MEZZANO INFERIORE

CABARET E MUSICA DOMANI SERA ALL'ORATORIO

Spettacolo tra cabaret e musica sabato sera all’Oratorio di Mezzano Inferiore con Willer Collura ed Alessandro Pavanati che proporranno lo spettacolo Willer&Alle show per una lunga serata di divertimento.



MONTECHIARUGOLO

PRESENTAZIONE DI «IL SEGRETO DELLA PERSISTENZA»

sabato alle 9.30, nel Palazzo Civico verrà presentato il libro «Il segreto della persistenza e lo stile del desiderio - La forma rinvenuta nel progetto della città antica», a cura del Comune di Montechiarugolo.

MONTICELLI TERME



SERATA LATINA AL SALOTTO DEL LALLO

sabato sera dalle 22 serata latina al «Salotto del Lallo». Sul palco si esibirà Sandy Ramos che presenterà lo show «Mis Negras» insieme alle ragazze «Sandynqueras»; alla consolle ci saranno i deejay Loris e Lele Milano.

NOCETO

TUTTI IN PISTA NEL SALONE DEL CIRCOLO AVIS

Tutti in pista sabato sera nel salone del Circolo Avis. Dalle 21 esibizione dell’orchestra Giovanni e Donatella.



INIZIA LA STAGIONE AUTUNNALE AL PUB GOURMET

si inaugura sabato la stagione autunnale di musica e spettacolo al Pub gourmet 19-28 di Noceto. Si parte con i “Looking For” con la voce di Alberto Stagni e Gabriele Gozzi che si scambieranno parti e cori. Agli strumenti Earnest Dwendy, basso e chitarra elettrica, mentre le sonorità classiche della chitarra acustica sono affidate ad Alberto Bottioni, Alessandro Finesso e Gabriele Gozzi.





PARMA

AL SOUND CAFE' DOMANI DJ ELVIS

sabato sera dietro la consolle del risto-music «Sound Cafè» di via Spezia a Baccanelli, alle 22 spazio alle sonorità latine con dj Elvis e suggestiva animazione; gli ospiti saranno il maestro Roberto Ramazzotti e i ballerini della sua scuola «Damas y Caballeros».

LA BUONA BATTAGLIA. TRE GIORNI SULL'ISTRUZIONE

Si chiamano «La buona battaglia. Tre giorni sull’istruzione» e sono una serie di conversazioni, interviste, lezioni pensate per tutti coloro che a vario titolo sono interessati alla scuola e all’università: studenti, insegnanti, educatori e genitori.

Fino a domenica alle 13 - al Teatro al Parco - si terranno lezioni esemplari (di lingua italiana, chimica, neuroscienze, con Luca Serianni, Marco Malvaldi e Vittorio Gallese), conversazioni su temi cruciali (l’italiano a scuola, l’educazione civica, le bocciature), panel tematici (la valutazione, l’informatica a scuola, l’educazione dei genitori, l’alternanza scuola-lavoro), interviste a studiosi «informati dei fatti» (Lamberto Maffei, Antonio Schizzerotto) e una tavola rotonda finale dall’impegnativo titolo «Che fare?».

Tre giorni sull’istruzione» nasce dalla collaborazione tra il Comune di Parma e la Società editrice «Il Mulino» - con la direzione scientifica di Claudio Giunta -, il patrocinio dell’Accademia della Crusca, dell’Università di Parma e dell’Università di Trento, la partecipazione della Fondazione Agnelli e della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e il contributo di Opem e Chiesi Farmaceutici.

sabato, alle 21.30, andrà in scena «Woolf vs Joyce: due mondi incomunicanti», uno spettacolo a cura di Valerio Magrelli, con la voce di Marco Baliani. Appuntamenti anche per i più piccoli con «La buona battaglia. Junior»: sabato alle 15.30 e alle 17 nella sala piccola del Teatro al Parco, «Robbie vuole una favola e tu?» con letture ed esercizi da Asimov.

Gli incontri sono validi per il riconoscimento crediti per insegnanti. Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

SFIDA PRO SNUPI: DUE BAND E MUSICA "ANNI '80 VS '90" ALL'AUDITORIUM TOSCANINI

Uno spettacolo musicale ma prima ancora una «sfida» all’insegna della solidarietà con due talentuose band che proporranno un repertorio musicale dagli anni ‘80 e ‘90. «80vs90»: è l’evento benefico che verrà proposto sabato alle 21, sul palco dell’auditorium Toscanini, in via Cuneo. Il ricavato andrà a favore dell’associazione Snupi (Sostegno nuove patologie intestinali).

Due band, due decadi, una battaglia musicale a suon di grandi successi: da un lato di un immaginario ring, ci saranno gli «HoTtanta» con le loro cover elettro-pop del periodo degli anni ‘80, dall’altro, invece, i «99 (Ninetynine)» (nella foto) con un alcune tra le più famose hit pop-rock degli anni ‘90.

Gli HotTanta sono composti da: Luca Bonzilli (voce), Enrico Alfieri (chitarra e cori), Pasquale Bubbico (tastiere e cori), Beppe Tavone (basso) e Ivan Zaccarini (batteria e cori) mentre del gruppo «99-Ninetynine» fanno parte Rose Ricaldi (voce), Luca Gavazzoli (chitarra e cori), Giovanni Montanini (chitarra e cori), Giovanni Invidia (basso e cori) e ancora Ivan Zaccarini (batteria e cori).

Una serata, dunque, che si preannuncia carica di divertimento ed energia per fare un salto indietro nel tempo grazie alla colonna sonora dei due decenni che hanno chiuso lo scorso millennio, viaggiando sul filo dei ricordi tra aneddoti e tanta musica dal vivo.

A PALAZZO PIGORINI ESPOSIZIONE E INCONTRO CON I VETTORI

Apertura straordinaria sabato, per la mostra Vettori a Palazzo Pigorini. Fino alle 21 sarà possibile visitare il percorso espositivo allestito sui due piani del palazzo ed incontrare gli artisti, Anna, Alberto e Andrea Vettori: un modo per instaurare un dialogo diretto con i protagonisti dell’esposizione. Domenica ultimo giorno d’apertura con orario dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

CHAOS ART GALLERY INAUGURA LA MOSTRA DI ARCARI E CERUTI

sabato alle 18 inaugura alla Chaos Art Gallery di Vicolo Al Leon d’oro 8 la mostra di Thomas Arcari e Marco Ceruti «Musicali distorsioni, poetiche astrazioni». Due diversi ma complementari artisti parmigiani che intrecciano le loro astrazioni e divagazioni musicali e poetiche, ci coinvolgeranno con un’esposizione di segni, di suoni, di sogni.

IL CASTELLETTO: SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA MAZZUCCATO

Serata danzante con l’orchestra Francesca Mazzuccato e la band italiana sabato dalle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto.

PICCOLI LABIRINTI: PRESENTAZIONE DEL LIBRO «CON IL NASTRO ROSA»

sabato alle 17.30, la libreria «Piccoli Labirinti» - in via Gramsci 5, all’interno della Galleria Santa Croce -, ospiterà la presentazione del libro «Con il nastro rosa-Storie di donne che si sono riprese il futuro» in compagnia dell’autore Francesco Schittulli, oncologo-chirurgo nonché presidente nazionale della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori). Interverranno: i medici Francesco Leonardi e Antonio Musolino,. L’evento è promosso in collaborazione con la Lilt Parma onlus.

«COMPAGNI DI CLASSE» ALL'OSPEDALE VECCHIO AL TEATRO DEL TEMPO

Nuovo appuntamento con la rassegna «Viva i diritti! Performance e azioni teatrali dedicate ai diritti umani», nell’ambito del cartellone di eventi denominato «Parma città dei diritti», proseguono le iniziative promosse dall’assessorato alla Partecipazione e Diritti dei cittadini. sabato alle 16 e alle 18, sotto i Portici dell’Ospedale Vecchio, il Teatro del Tempo presenterà «Compagni di classe» di Matteo Bacchini, con Rocco Antonio Buccarello e gli allievi del laboratorio del Teatro del Tempo; registrazioni audio di Luca Savazzi.

AL CENTRO ANNA TRUFFELLI INCONTRO PER CONOSCERE LE SCUOLE SUPERIORI

«Vuoi conoscere l’ambiente delle superiori», «Vuoi consigli sullo studio, informazioni sulle materia?»: sabato alle 16, il centro pastorale «Anna Truffelli» in viale Solferino ospiterà l’incontro «Ti racconto le superiori», promosso da Msac Parma. Dopo un’introduzione generale, sarà possibile parlare e confrontarsi con studenti che frequentano quest’ultime a Parma, ponendo domande sulle materie, gli indirizzi, lo studio, l’organizzazione oppure semplicemente chiedendo qualche consiglio.

PARMA LIRICA: CONCERTO DEL TRIO FARNESE

sabato alle 21 al Circolo Parma Lirica di via Gorizia, si terrà il concerto del Trio Farnese, formazione da camera costituita da tre professori d’orchestra della Filarmonica Toscanini: Daniele Ruzza (violino), Costanza Pepini (viola) e Pietro Nappi (violoncello). L’ensemble interpreterà il Trio per archi op. 3, n. 1 in mi bemolle maggiore di Ludwig Van Beethoven. L’ingresso prevede un’offerta minima di 5 euro. La biglietteria di Parma Lirica, sarà aperta domani a partire dalle ore 20.30.

MOSTRA «PARMA ANTICA» AL MUSEO GLAUCO LOMBARDI

Collezioni ricercate e prestigiose per un viaggio nell’arte e nell’antiquariato del territorio. E’ stata inaugurata - al museo «Glauco Lombardi» di via Garibaldi - sabato scorso e terminerà domenica l’ottava edizione della mostra-immagine «Parma Antica», ovvero le esposizioni degli antiquari Fima. sabato alle 16, sarà possibile partecipare a due incontri curati dagli storici Marzio Dall’Acqua e Giovanni Godi. sabato la mostra sarà visitabile dalle 9.30 alle 18.30 domenica dalle 9.30 alle 19. Ingresso libero.



SAN SECONDO

APPUNTAMENTO CON IL MERCATO CONTADINO

sabato appuntamento con il mercato contadino, dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà.





TIZZANO

AILEEN IN CONCERTO CON LE PIU' BELLE COLONNE SONORE

sabato alle 21 il Palasport Falcone e Borsellino ospiterà «Aileen in concerto», la serata musicale organizzata dall’associazione Tizzano Vivo che vedrà esibirsi la cantante Aileen con motivi tratti dalle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema. Ospite della serata, per la regia di Egidio Ribaldi, sarà il comico Aldo Musci di Striscia la Notizia, ma a dare spettacolo sarà anche l’Accademia Danza di Elena Cantoni.