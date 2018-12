Tra presepi, zampognari, mercatini e... le prime sciate a Schia: l'agenda del sabato

ALBARETO

CONCERTO DI NATALE AL PALAFUNGO

Sabato alle 20,30, al Palafungo, la banda musicale diretta dal maestro Daniele Cacchioli presenterà l’annuale concerto di Natale. A seguire giochi a sorpresa, rinfresco e scambio di auguri.

BARDI

VISITA NOTTURNA (E "NATALIZIA") DELLA FORTEZZA

Nuove speciali aperture straordinarie alla Fortezza di Bardi, in compagnia di Babbo Natale. Il Castello di Bardi vivrà tutti i sabati e domeniche, ma anche mercoledì 26 e lunedì 31, una magica atmosfera delle feste grazie alla “Casa di Babbo Natale”, al mercato natalizio e all’organizzazione di attività per i più piccini. Gli adulti potranno godere di una visita completa del maniero, dalle prigioni ai camminamenti, dalle cucine alle sale dei principi, nonché della ricchezza della collezioni del Museo di Ferarrini-Nicoli, di quello della Civiltà Valligiana, della Fauna e del Bracconaggio, ed Archeologico. I bambini, nel frattempo, potranno sedere sulle gambe di Babbo Natale e scrivere con lui la letterina dei regali. A far da sfondo alle giornate, dalle 10 alle 17, anche un mercato artigianale di Natale targato “Lampo di un’Idea”. Accanto alla visita notturna di Sabato, dunque, nel weekend verrà riproposta la fortunata esposizione artigianale, con tante idee per bellissimi ed originali regali. L’ingresso è incluso nel prezzo del normale biglietto, prevede la visita individuale e la visita della “Casa di Babbo Natale”. Per esigenze di visita particolari, prenotazioni per gruppi o semplicemente altre info di vario genere come per il meteo: 0525/733021 – 380/1088315) – info@castellodibardi.info.

GARA DI BRISCOLA DA GUINNESS AL PALALANDI

È tutto pronto per l’inaugurazione del «Palalandi», il maxi tendone riscaldato che verrà allestito, come di consueto, per le feste natalizie, al Groppo di San Giovanni. I festeggiamenti prenderanno il via Sabato alle 20.30, con la cena del tesseramento della nuova Pro loco.

BAZZANO

221 NATIVITA' NEL "PAESE DEI PRESEPI"

Una suggestiva passeggiata tra presepi di ogni forma e dimensione, per prepararsi al meglio al Natale: anche quest’anno Bazzano, il «paese dei presepi» per eccellenza, è pronto ad accogliere numerosi visitatori e amici che vogliano ritrovare la magia del Natale nella Natività declinata in ogni modo, tra borghi e strade, da un intero paese. Sono ormai 13 anni che a Bazzano, con l’avvicinarsi del Natale, parte la sfida amichevole al presepe più originale, più grande, più piccolo o più fantasioso: a rendere «Bazzano il paese dei presepi» unico nel suo genere sono proprio i bazzanesi, una comunità intera che dà il meglio di sé in quanto a fantasia, creatività ma anche spirito di collaborazione per arrivare ad esporre tra le vie del paese decine di presepi, ognuno diverso dagli altri. Quest’anno, sono 221 i presepi che i volontari del gruppo culturale «Il Camino», primi ideatori dell’iniziativa, sono riusciti a contare ed inserire nella cartina del paese che viene distribuita ad ogni visitatore; ma altri presepi saranno sicuramente quelli non inseriti in cartina perché finiti dopo il giorno dell’inaugurazione. Contemporaneamente, per gli amanti dell’arte è aperta in questi giorni e fino alla fine delle Festività anche la mostra «Nel silenzio della Notte Santa» al museo Uomo Ambiente del paese, con tre unici dipinti raffiguranti la Madonna col bambino e risalenti al periodo rinascimentale. Gli ingredienti, quindi, per prepararsi al Natale in un vero clima di raccoglimento e condivisione ci sono tutti, a Bazzano: ad essi si può aggiungere il piacere di una passeggiata, magari al tramonto o di sera quando si attivano le luminarie dei presepi, nella sempre suggestiva cornice di un borgo affacciato sulla Val d’Enza e sulle prime alture dell’Appennino come il vicino Monte Fuso. Un’esperienza, quella del «paese di presepi», che come ogni anno gli organizzatori hanno il piacere di ricordare è resa possibile in primis proprio dallo spirito di condivisione, aiuto reciproco e anche divertimento che unisce i realizzatori delle natività: l’invito è ovviamente, come ogni Natale, a venire a condividere quest’esperienza numerosi.

BEDONIA

«ARRIVA BABBO NATALE CON I SUOI ELFI»

Sabato mattina poco prima delle 11 organizzato dalla proloco e dall’amministrazione comunale «Arriva Babbo Natale e i suoi Elfi» un’allegra manifestazione che coinvolgerà grandi e piccini che si concluderà in piazza per lo scambio dei regali e degli auguri di Buone Feste.

TOMBOLATA NELLA SALA PARROCCHIALE

Sabato sera a partire dalle 20,30 nella sala parrocchiale di via De Gasperi l’associazione «Insieme per Vivere» organizza la tombolata di Natale. Il ricavato verrà devoluto per contribuire alla ricerca sul cancro.

«IL NATALE RITROVATO» AL SEMINARIO VESCOVILE

Per tutto il weekend e anche per tutto il periodo delle feste natalizie, nel corridoio centrale del pian terreno del seminario vescovile di Bedonia si potrà visitare l’edizione 2018 de «Il Natale ritrovato», una grande rassegna di poesia, grafica, fotografia, pittura e scultura ispirata alla Natività. La mostra delle opere al seminario resterà aperta fino al 14 gennaio prossimo nelle ore stabilite dalla segreteria del seminario. Per informazioni è possibile chiamare allo 0525 824420.

BERCETO

SUGGESTIVA FIACCOLATA AL FORTINO

Sabato bercetesi e turisti potranno partecipare alla suggestiva fiaccolata al fortino organizzata dalla Pro Loco: il ritrovo dei partecipanti, che dovranno essere muniti di torcia a pile, è previsto alle 17 in piazza San Moderanno. Da lì si intraprenderà un suggestivo cammino tra pietre e sentieri fino a giungere al fortino di Berceto, dove si potrà ammirare il presepe realizzato dagli abitanti del Poggio.

BORGOTARO

DUE GIORNI DI APPUNTAMENTI PER TUTTI I GUSTI E PER TUTTE LE ETA'

Proseguono, nel capoluogo valtarese, le numerose manifestazioni, per accogliere, nel modo migliore, il Natale.

Gli eventi in cartellone in questo weekend, sono davvero tanti e diversi fra loro, per accontentare tutti i gusti, andando dalla musica ai presepi viventi e dal teatro agli spettacoli itineranti. Vediamo, in sintesi, quanto verrà proposto, per grandi e piccini, in attesa della più importante festa dell’anno. Sabato, dalle 10,30, alla Biblioteca Manara, si terrà lo spettacolo «A scuola di supereroi» col «Mago Gigo»; dalle 15,30, sfilata del presepe vivente (a cura della «Casa del Fanciullo»), con oltre 150 persone; dalle 16,30, in Piazza XI Febbraio, «Bubble & Marley» di Yuri Bussi - «Il Bollaio Matto» (itinerante); dalle 17, «Clownerie sui trampoli» di Alessandro Davoli (itinerante); alle 21, al Teatro Farnese, commedia dialettale con «I Fiö d’al Burgu». Numerose iniziative anche domenica.

BRESCELLO

È VISITABILE IL MAXI PRESEPE DI LENTIGIONE

Visitabile domenica il maxi presepe di Lentigione . La natività potrà essere osservata nei giorni festivi, sino al 26, dalle 14.30 alle 18.30.

BUSSETO

DONA NOBIS PACEM CON IL CORO E LA BANDA VERDI

«Dona nobis pacem»: questo il titolo dell’elevazione spirituale natalizia che avrà luogo Sabato nell’insigne chiesa collegiata di san Bartolomeo apostolo in Busseto, alle 20.30. La serata vedrà protagonisti il coro della collegiata diretto da Antonella Russo (al pianoforte Dino Rizzo) e l’associazione bandistica «Giuseppe Verdi» di Busseto diretta da Alessandra Tamborlani.

CALESTANO

AUGURI DI NATALE CON SPETTACOLO E CONCERTO

Gli auguri di Natale quest’anno i Calestanesi se li scambieranno Sabato sera, in occasione di uno spettacolo e di un concerto che si terrà nella chiesa del paese. Il gruppo teatrale parrocchiale, in collaborazione con l’associazione «Le remiganti» (che si occupa di disabilità), per l’occasione metterà in scena «La Fabbrica di Stelle». Une recita che porta un messaggio profondo: da un «errore» nel ciclo di produzione della fabbrica delle stelle, nasce una stella diversa, la stella cometa appunto, che da subito viene guardata con sospetto e un po’ emarginata, ma ha un destino speciale, quello di illuminare la notte di Natale. Una storia vivace e di fantasia, che sensibilizza e pone l’attenzione sul tema delle diverse abilità; perché Natale sia amore, rispetto, accoglienza e solidarietà. Dopo questo spettacolo, la Corale San Lorenzo effettuerà un concerto di brani natalizi ma non solo, seguito dall’esibizione della Piccola banda di Calestano, entrambe dirette dal maestro Stefano Sartori. Nel gran finale Banda e Corale intoneranno insieme il «Va pensiero» che la Corale ha recentemente portato al successo al teatro Regio di Parma a «Danza teatro», rassegna delle scuole di danza di Parma. Al termine della serata vi sarà un rinfresco e un brindisi alle festività e all’anno nuovo imminenti. L’ingresso è a offerta e verrà devoluto alla parrocchia che i gruppi e le associazioni coinvolte tengono a ringraziare, in particolar modo nella figura di Don Abdou, per l’ospitalità come sempre concessa. L’appuntamento è alle 21 di sabato nella chiesa di San Lorenzo.

CINQUE TERRE

L'ACCENSIONE DEL PRESEPE DI MANAROLA

Splendida camminata nella zona delle Cinque Terre, da Vernazza a Manarola, passando per Corniglia, con una meta finale suggestiva: il famosissimo presepe di Manarola. È questo l'itinerario proposto per Sabato dalle guide escursionistiche abilitate “Valtaro e Valceno”. Attraverso tre dei bellissimi borghi marinari, in un percorso immerso nella macchia mediterranea. Verso sera, saliranno, poi, sulle colline di Manarola per vedere la suggestiva accensione del presepe, che ha reso famoso questo piccolo borgo. L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche ma vi sono salite abbastanza impegnative e pertanto è adatta ad escursionisti con un minimo di allenamento. Il primo tratto, da Vernazza a Corniglia, è molto semplice, mentre la seconda parte presenta tratti in salita leggermente impegnativi; chi volesse potrà raggiungere il gruppo utilizzando il treno. L’accensione del presepe sarà alle 17.30. Partenza con treno alle 8.46 da Borgotaro (7.48 da Parma) e arrivo a Vernazza alle 10.23. Ritorno col treno da Manarola alle 18.32 con sosta a La Spezia e passeggiata sul corso pedonale, dove sarà possibile gustare focaccia o minestrone; arrivo a Borgotaro alle 21.13 (a Parma alle 22.06).

COLORNO

SI BALLA AL CRAL FARNESE CON SCANDIUZZI

Sabato al Cral Farnese di via Roma dalle 21,30 tradizionale ballo liscio del sabato sera con l’orchestra Ruggero Scandiuzzi. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 0521815468.

FELEGARA

SERATA DI LISCIO AL CIRCOLO BRUNO MOLINARI

Serata danzante Sabato al Circolo Bruno Molinari. Si balla il liscio dalle 20.45 con la band I Giramondo.

FONTANELLATO

BUON NATALE IN MUSICA CON LA BANDA LUIGI PINI

«Buon Natale in musica» Sabato alle 21 al Teatro Comunale per gli auguri del Corpo bandistico Luigi Pini con brani tratti della tradizione natalizia, opere e operette, pezzi pop e rock. Durante la serata si esibiranno anche gli allievi del secondo e terzo anno del progetto musicale promosso dalla banda in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e il contributo del Comune. Domenica mattina sfilata per le vie del paese, con fermate alla Casa di riposo Peracchi e al Centro Cardinal Ferrari.

CANTI DI NATALE CON IL GOSPEL DEI CAKE&PIPE

Una serata dedicata ai Canti di Natale è quella in programma nella sala Ansi di Fontevivo Sabato alle 20,30, con il tradizionale concerto offerto dall’Avis. Ad esibirsi quest'anno saranno i Cake&Pipe con il loro repertorio gospel e, alla fine del concerto, sarà offerto a tutti un brindisi benaugurale per le prossime festività.

FONTEVIVO

«UN NATALE IN GIALLO» IN BIBLIOTECA

Sabato alle 16 la Biblioteca Comunale «Vanda Negri» ospiterà l’ultimo appuntamento dell’anno di «Letture in Biblioteca» che, questo mese, avrà come tema «Un Natale in Giallo!». Oltre alle letture a tema natalizio, non mancheranno tanti giochi «di una volta» e un laboratorio creativo per completare il pomeriggio insieme.

FORNOVO

ZAMPOGNARI E VARI CONCERTI DA NON PERDERE

Sabato a partire dalle 15, auguri della Pro loco: ci sarà babbo Natale ad attendere i bambini con tante sorprese e la musica degli zampognari nelle vie del paese. Alle 18,30 nella Pieve si terrà il concerto natalizio della corale Madonna della Mercede, e del piccolo coro Voci colorate “Natale in... canto” . Il concerto sarà proposto anche domenica alle 16, nella chiesa di Rubbiano. Domenica alle 21, nella Pieve di Fornovo, l’appuntamento sarà invece con il tradizionale concerto di Natale.

MONTICELLI TERME

AL SALOTTO DEL LALLO "FELIZ NAVIDAD"

al «Salotto del Lallo» di via Marconi Sabato sera a partire dalle 22.30, divertimento assicurato con l’evento «Feliz Navidad»; ci sarà l’esibizione della scuola «Danza Mania» e alla consolle Lele Milano dj.

NOCETO

MUSICA DAL VIVO AL CIRCOLO AVIS

Musica dal vivo con i Quintorigo Fantasy Sabato al Circolo Avis di Noceto. Ballo liscio e di gruppo dalle ore 21.

PARMA

IN PIAZZA GHIAIA TRE GIORNI TRA BANCARELLE E SPETTACOLI

Shopping a cielo aperto, area lounge riscaldata con musica dal vivo dalle note natalizie e ristoro on the road: tutto questo e molto altro ancora si potrà scoprire Sabato , domenica e lunedì in piazza Ghiaia con l’ultimo appuntamento con «I Mercatini di Natale». Una serie di eventi - giunti quest’anno alla quinta edizione - che hanno preso il via lo scorso 25 novembre e hanno animato le domeniche di piazza Ghiaia con un mercato natalizio selezionato, intrattenimenti musicali ed una programmazione sempre diversificata. La grande novità di quest’anno è la zona lounge presente sul lato viale Mariotti: in questa innovativa area, con moquette e divanetti, sarà possibile non solo riposare e riscaldarsi (l’area è dotata, infatti, di stufe ad ombrello) ma anche ascoltare della buona musica dal vivo proposta al pubblico da musicisti di strada. I «Mercatini di Natale» sono organizzati da «Bi&Bi Eventi» e promossi da «PromoGhiaia». Sabato, a partire dalle 18, domenica, dalle 9 alle 19.30, e lunedì, dalle 9 alle 16, nella zona del Ponte Romano saranno presenti le aziende agricole del nostro territorio che proporranno i loro prodotti e ci sarà la possibilità di gustare alcune specialità in loco. Sarà presente il food truck di «Fast and Food» con specialità street vegane per chi sceglie di non mangiare carne sempre o anche solo nella settimana prima del Natale, come da tradizione.

SAN LEONARDO: INSIEME PER PULIRE IL QUARTIERE

«Regaliamo un Natale più pulito al San Leonardo» è l’evento previsto per Sabato , promosso dai rappresentanti della pagina Facebook «Il bello di essere del San Leonardo». Il ritrovo è fissato alle 14 nel parco di via Verona e i partecipanti - autonomamente muniti di scope, sacchi e palette - ripuliranno un po’ parchi e strade del quartiere dove ogni giorno vengono abbandonati rifiuti di ogni genere. A fine «spazzata», si sposteranno nella sede dei City Angels in piazzale Rastelli per un brindisi e lo scambio di auguri in vista del Natale. «Tutta la cittadinanza è la benvenuta! Parma è la più bella di tutte le città ma pulita lo è ancora di più!»: questo l’invito, che vuol essere anche un monito, dei promotori. Informazioni sulla pagina Facebook «Il bello di essere del San Leonardo».

SAN BARTOLOMEO: PREGHIERA E CANTO SUI TESTI SACRI

Concerto «Gloria ‘n cielo e pace ‘n terra», preghiera e canto sui testi sacri, Sabato alle 21 nella chiesa di San Bartolomeo, in via Carducci, con la Schola Medievale del coro Paer diretta da Ugo Rolli.

IL CASTELLETTO: SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA DI LUCA CANALI

Serata danzante con l’orchestra spettacolo Luca Canali Sabato dalle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto. Info e prenotazioni 340 2691601.

AUDITORIUM TOSCANINI: CONCERTO DI NATALE CON SEI ARTISTI

Sabato alle 21.30, l’auditorium Toscanini in via Cuneo 3 ospiterà il «Concerto di Natale». Sul palco si esibiranno Jessica Pistis, Matteo Mazzoli, Manuel Comelli, Gabriele Cesari, Filippo Dall’Asta e Alex Rossi. Ylenia Pessina si occuperà, invece, di luci e audio. Per info: 339 4134836.

CHAOS ART GALLERY: APRE UNA COLLETTIVA DI QUATTRO ARTISTI

Apre Sabato alle 17 (ma inaugura ufficialmente domenica, sempre alle 17) alla Chaos Art Gallery di vicolo Al Leon d’oro 8 la mostra di Les Enfants du Paradis, collettiva di quattro artisti: Max Huges, Roberto Talignani , Ester Maria Negretti e Massimo Moretti.

MARIA IMMACOLATA: MERCATINO DI AMICI ONLUS IN PARROCCHIA

Sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30 la parrocchia di Maria Immacolata, in via Casa Bianca, ospiterà il mercatino di Natale di Ami Onlus con oggetti dell’artigianato congolese, balocchi e tante idee regalo e il ricavato dalla vendita servirà ad aiutare bimbi in difficoltà.

SOUND CAFÈ: DUE SERATE CON DEEJAY PER TUTTI I GUSTI

Sabato sera al «Sound Cafè» spazio alla serata latina con dj Elvis e animazione. Lunedì alle 23.30, salirà alla consolle Enrico «Frambo» Frambati.

VIA NAZARIO SAURO ULTIMO MERCATINO ARTESAURO

Per il mercatino Artesauro di via Nazario Sauro, ultimo appuntamento di dicembre sabato dalle 9.30 alle 19.30. Saranno circa 40 gli espositori presenti.

PRIORATO

ESPOSIZIONE DELLE NATIVITA' E MOSTRE D'ARTE

Saranno tante le opportunità a disposizione nei prossimi giorni per visitare la grande esposizione di presepi realizzata dai volontari dell’associazione culturale Amici di Priorato negli spazi del complesso monumentale di San Benedetto.

Un evento tradizionale che ogni anno si arricchisce con nuove scene dalla natività e con mostre collaterali di particolare interesse artistico e culturale. Anche quest’anno, infatti, sono due gli artisti che esporranno le loro opere nelle sale a cui il lavoro dei volontari dell’associazione culturale Amici di Priorato ha ridato: il nocetano Maurizio Catellani con le sculture in legno e pietra ispirate a San Francesco e al cantico delle Creature, e il parmigiano Ziveri. Inoltre, la famiglia Fava di Fontanellato ha concesso in prestito all’associazione, e quindi visionabile in occasione della visita, la sua collezione di «Santini» a tema natalizio, selezionati dall’immensa raccolta privata che conta oltre 400 volumi. L’esposizione sarà visitabile la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.

SCHIA

LA NEVE E' ARRIVATA: PARTE LA STAGIONE SCIISTICA

Schia si prepara a dare ufficialmente il via alla stagione invernale 2018 2019. L’attesa sembra essere terminata e finalmente gli appassionati di sport invernali potranno tornare ad inforcare sci e snowboard e scaldare i muscoli (in attesa che la stagione entri nel vivo) sulla facile pista del Campo Scuola. Le nevicate dei giorni scorsi, infatti, hanno lasciato sul campo circa 25 centimetri di neve freschissima che è stata prontamente battuta e preparata per accogliere gli sciatori. La partenza sarà, però, graduale. La stazione sciistica tizzanese scalda i motori, questo fine settimana, mettendo in moto due impianti: lo ski-lift e il tapis roulant del Campo Scuola, facile pista azzurra che è stata palestra di molti giovani sciatori parmigiani, dove nei giorni scorsi è stato messo in funzione anche l’impianto di innevamento artificiale. Gli impianti rimarranno in funzione sabato e domenica - naturalmente condizioni meteo permettendo - dalle 9 alle 16,45. I proprietari della stazione sciistica consigliano comunque di chiamare la linea info neve allo 0521868555 sabato mattina, prima di partire per Schia, per avere le notizie dell’ultimo minuto sull’apertura degli impianti. Per vedere girare a pieno ritmo la seggiovia Pian delle Guide, però, ci sarà da attendere ancora un po’. L’impianto di innevamento artificiale che serve la pista 3 Bock è già stato messo in funzione, ma si attendono ulteriori precipitazioni nevose per mettere in moto l’intero carosello sciistico. Per info www.schiamontecaio.it. A Prato Spilla c’è invece da attendere ancora un po’: il manto bianco non è ancora sufficiente per mettere in moto il tapis roulant che serve il dolce pendio del campo scuola e i gestori della stazione sciistica monchiese attendono ulteriori nevicate per dare il via alla stagione. Neve è sinonimo di sci, ma anche di panorami mozzafiato e di suggestive ciaspolate. A Schia le Guide del Monte Caio inaugurano la stagione organizzando la prima escursione della stagione invernale: si partirà sabato alle 15, con le ciaspole ai piedi per una facile escursione adatta a tutti alla scoperta degli angoli più nascosti del Monte Caio. Al rientro, prima di cena, aperitivo offerto dal Camping Schia, dove sarà possibile anche pernottare ad un prezzo agevolato.

SORAGNA

MOSTRA DI PRESEPI VISITABILE FINO A MERCOLEDÌ

Sarà visitabile da sabato sino a mercoledì, nella chiesa della Beata Vergine del Carmine di Soragna, la mostra dei presepi: in tutte le giornate, la chiesa sarà aperta dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

SPETTACOLO DOMANI CON IL TEATRO DEL CERCHIO

Sabato alle 18.30, nel teatro comunale di Soragna andrà in scena «I vestiti nuovi del principe Amleto», spettacolo prodotto dal Teatro del Cerchio: sarà il secondo appuntamento della rassegna per bambini «Natale a teatro», promossa dall’assessorato alle politiche giovanili, dall’associazione culturale Everelina e dallo stesso Teatro del Cerchio.

SORBOLO

«INCANTI DI NATALE» DOMANI ALLE 15 IN BIBLIOTECA

«InCanti di Natale» è il titolo dello spettacolo, che racconta una magica storia di Natale cantata e recitata, che si terrà Sabato alle 15 alla biblioteca Momo di via Gruppini a cura del Teatro del sole.

TANETO DI GATTATICO

AL CIRCOLO FUORI ORARIO MIKE WILLIAMS

al circolo Arci Fuori Orario Sabato sera per la prima volta in Italia salirà sul palco di «Apocalypse» Mike Williams, uno dei dj più promettenti e talentuosi del panorama Edm internazionale. Navetta gratuita da Parma. Tessera Arci obbligatoria. Info: www.arcifuori.it oppure 0522/671970.

TARSOGNO

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEI PRESEPI

Sabato a partire dalle 18,30, al Cinema Ducale inaugurazione della mostra dei presepi a seguire scambio di auguri con festa per le vie del paese illuminato

TORNOLO

PRESEPI DA AMMIRARE NELLE VIE E PIAZZE DEL CENTRO

Per tutto il periodo delle feste e fino a metà gennaio nelle vie del paese illuminato sarà possibile visitare una mostra di oltre 30 presepi, vere e proprie opere d’arte che sono state costruite ed ideate dagli abitanti del paese. Lungo contrade e piazzole del centro storico si potranno ammirare le creazioni realizzate con cura, sistemate e illuminate dagli stessi autori.

TRECASALI

GRANDE MOSTRA DELLE NATIVITÀ NELL'EX SEDE AVIS

Mostra dei presepi nell’ex sede Avis di via Partigiani d’Italia a Trecasali. Apertura al pubblico Sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Apertura straordinaria su appuntamento chiamando il numero 0521 878301.

VIDALENZO

GRANDE PRESEPE LEGATO AL TEMA DELLA DISABILITÀ

Nel parco dell’ex asilo Onesti tutti i giorni, fino all’Epifania, è possibile visitare il grande presepio artistico, legato al tema della disabilità, realizzato da Eriberto Gobbi e dai volontari del paese.

ZIBELLO

PROPOSTE DI NATALE SULLE RIVE DEL PO

Diverse sono le proposte per trascorrere le festività sulle rive del Grande fiume, tra gusto e cultura. Ogni giorno, dalle 10 alle 20, nell’ufficio turistico di piazza Garibaldi è aperta al pubblico la mostra «Presepi del mondo» (info allo 0524 99388). Nel vicino ex convento dei Padri Domenicani, nei festivi e prefestivi, è aperto «Il Cinematografo», il museo del cinema «Amedeo Narducci» (info al 347 4065078), mentre nei ristoranti e trattorie del territorio menù natalizi a base di prodotti tipici del territorio.