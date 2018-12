Mercatini di Natale e presepi scaldano piazze e paesi: l'agenda della domenica

BARDI

SPECIALI APERTURE DELLA FORTEZZA DURANTE LE FESTE

Nuove speciali aperture straordinarie alla Fortezza di Bardi, in compagnia di Babbo Natale. Il Castello di Bardi vivrà tutti i sabati e domeniche, ma anche mercoledì 26 e lunedì 31, una magica atmosfera delle feste grazie alla “Casa di Babbo Natale”, al mercato natalizio e all’organizzazione di attività per i più piccini. Gli adulti potranno godere di una visita completa del maniero, dalle prigioni ai camminamenti, dalle cucine alle sale dei principi, nonché della ricchezza della collezioni del Museo di Ferarrini-Nicoli, di quello della Civiltà Valligiana, della Fauna e del Bracconaggio, ed Archeologico. I bambini, nel frattempo, potranno sedere sulle gambe di Babbo Natale e scrivere con lui la letterina dei regali. A far da sfondo alle giornate, dalle 10 alle 17, anche un mercato artigianale di Natale targato “Lampo di un’Idea”. Nel weekend verrà riproposta la fortunata esposizione artigianale, con tante idee per bellissimi ed originali regali. L’ingresso è incluso nel prezzo del normale biglietto, prevede la visita individuale e la visita della “Casa di Babbo Natale”. Per esigenze di visita particolari, prenotazioni per gruppi o semplicemente altre info di vario genere come per il meteo: 0525/733021 – 380/1088315) – info@castellodibardi.info.

INIZIANO LE FESTE AL PALALANDI

È tutto pronto per l’inaugurazione del «Palalandi», il maxi tendone riscaldato che verrà allestito, come di consueto, per le feste natalizie, al Groppo di San Giovanni. Domenica alle 15 il via ufficiale all’immancabile e spettacolare gara di briscola «da guinness» con ben 1024 coppie che si concluderà, dopo giorni di avvincenti sfide, in occasione della Befana.

BASILICANOVA

CONCERTO AL CIRCOLO RUGANTINO

Domenica alle 20.30, nella Sala Amoretti del Circolo Rugantino si terrà il tradizionale concerto di Natale. L'evento, organizzato dal Comune di Montechiarugolo, vedrà l’esibizione della Montechiarugoio Folk-band «Tullio Candian», diretta dal Maestro Valentino Spaggiari e della Santa Claus Rock Band, di cui fanno parte Luca Colombo, chitarrista che fa parte dell’Orchestra di San Remo e Paolo Gialdi. Al termine del concerto piccolo rinfresco con brindisi offerto dal Circolo Rugantino.

BAZZANO

221 NATIVITA' NEL "PAESE DEI PRESEPI"

Una suggestiva passeggiata tra presepi di ogni forma e dimensione, per prepararsi al meglio al Natale: anche quest’anno Bazzano, il «paese dei presepi» per eccellenza, è pronto ad accogliere numerosi visitatori e amici che vogliano ritrovare la magia del Natale nella Natività declinata in ogni modo, tra borghi e strade, da un intero paese. Sono ormai 13 anni che a Bazzano, con l’avvicinarsi del Natale, parte la sfida amichevole al presepe più originale, più grande, più piccolo o più fantasioso: a rendere «Bazzano il paese dei presepi» unico nel suo genere sono proprio i bazzanesi, una comunità intera che dà il meglio di sé in quanto a fantasia, creatività ma anche spirito di collaborazione per arrivare ad esporre tra le vie del paese decine di presepi, ognuno diverso dagli altri. Quest’anno, sono 221 i presepi che i volontari del gruppo culturale «Il Camino», primi ideatori dell’iniziativa, sono riusciti a contare ed inserire nella cartina del paese che viene distribuita ad ogni visitatore; ma altri presepi saranno sicuramente quelli non inseriti in cartina perché finiti dopo il giorno dell’inaugurazione. Contemporaneamente, per gli amanti dell’arte è aperta in questi giorni e fino alla fine delle Festività anche la mostra «Nel silenzio della Notte Santa» al museo Uomo Ambiente del paese, con tre unici dipinti raffiguranti la Madonna col bambino e risalenti al periodo rinascimentale. Gli ingredienti, quindi, per prepararsi al Natale in un vero clima di raccoglimento e condivisione ci sono tutti, a Bazzano: ad essi si può aggiungere il piacere di una passeggiata, magari al tramonto o di sera quando si attivano le luminarie dei presepi, nella sempre suggestiva cornice di un borgo affacciato sulla Val d’Enza e sulle prime alture dell’Appennino come il vicino Monte Fuso. Un’esperienza, quella del «paese di presepi», che come ogni anno gli organizzatori hanno il piacere di ricordare è resa possibile in primis proprio dallo spirito di condivisione, aiuto reciproco e anche divertimento che unisce i realizzatori delle natività: l’invito è ovviamente, come ogni Natale, a venire a condividere quest’esperienza numerosi.

BEDONIA

LA BANDA GLENN MILLER SUONA DOMENICA

Domenica sera alle 21 nella palestra comunale di via Deledda la banda musicale Glenn Miller diretta da Daniele Cacchioli presenterà il concerto di Natale. Dopo il concerto ci saranno i regali e gli auguri da parte del pubblico a questo importante gruppo di giovani musicisti.

«IL NATALE RITROVATO» AL SEMINARIO VESCOVILE

Per tutto il weekend e anche per tutto il periodo delle feste natalizie, nel corridoio centrale del pian terreno del seminario vescovile di Bedonia si potrà visitare l’edizione 2018 de «Il Natale ritrovato», una grande rassegna di poesia, grafica, fotografia, pittura e scultura ispirata alla Natività. La mostra delle opere al seminario resterà aperta fino al 14 gennaio prossimo nelle ore stabilite dalla segreteria del seminario. Per informazioni è possibile chiamare allo 0525 824420.

BORGOTARO

APPUNTAMENTI PER TUTTI I GUSTI E PER TUTTE LE ETA'

Proseguono, nel capoluogo valtarese, le numerose manifestazioni, per accogliere, nel modo migliore, il Natale.

Gli eventi in cartellone in questo weekend, sono davvero tanti e diversi fra loro, per accontentare tutti i gusti, andando dalla musica ai presepi viventi e dal teatro agli spettacoli itineranti. Domenica alle 15,30, nella chiesa di Sant’Antonino, concerto d’organo al «Serassi»; alle 16, in Piazza Farnese, spettacolo «Eccomi qui» di «Madame Monsieur»; alle 16,30, al «Museo delle Mura», show «Polar Express» dell’associazione culturale «Sognambuli»; infine, alle 17, in Piazza Manara, «Come al solito», spettacolo di «giocoleria infuocata».

MOSTRA MERCATO NELL'EX CONVENTO AGOSTINIANO

Domenica ultima possibilità per visitare il «Mercatino di Natale», mostra-mercato di ricami, ricordi e regali nei locali dell’ex Convento Agostiniano, di San Rocco (a fianco della chiesa). Vi sarà anche la tradizionale «Caccia al pacco misterioso», con ricche sorprese. Tutto il ricavato verrà utilizzato per la parrocchia. Orari: 10-12 e 15,30-18.

BRESCELLO

È VISITABILE IL MAXI PRESEPE DI LENTIGIONE

Visitabile domenica il maxi presepe di Lentigione . La natività potrà essere osservata nei giorni festivi, sino al 26, dalle 14.30 alle 18.30.

BUSSETO

LUNEDÌ ARRIVA BABBO NATALE IN PIAZZA VERDI

Lunedì arriverà babbo Natale in piazza Verdi. Si partirà alle 15.30 con lo spettacolo del mago Kevin. Per le 16.30 è previsto l’arrivo di Babbo Natale che porterà i doni a tutti i bambini.

FORNOVO

CONCERTI DA NON PERDERE

il concerto natalizio della corale Madonna della Mercede, e del piccolo coro Voci colorate “Natale in... canto” sarà proposto domenica alle 16, nella chiesa di Rubbiano. Domenica alle 21, nella Pieve di Fornovo, l’appuntamento sarà invece con il tradizionale concerto di Natale.

MEDESANO

DANZE AL TRE TORRI CON LA MUSICA DI ROSELLA E MARCO

Si balla il liscio domenica al Circolo sociale Tre Torri di Medesano. Dalle 15.30 musica dal vivo con l’Orchestra Rosella e Marco.

MONTECHIARUGOLO

NICOLA BURATTI ALL'ORGANO DI SAN QUINTINO

Domenica alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Quintino si terrà il concerto natalizio, a ingresso libero, che vedrà all’organo Nicola Buratti.

PARMA

IN PIAZZA GHIAIA TRA BANCARELLE E SPETTACOLI

Shopping a cielo aperto, area lounge riscaldata con musica dal vivo dalle note natalizie e ristoro on the road: tutto questo e molto altro ancora si potrà scoprire fino a lunedì in piazza Ghiaia con l’ultimo appuntamento con «I Mercatini di Natale». Una serie di eventi - giunti quest’anno alla quinta edizione - che hanno preso il via lo scorso 25 novembre e hanno animato le domeniche di piazza Ghiaia con un mercato natalizio selezionato, intrattenimenti musicali ed una programmazione sempre diversificata. La grande novità di quest’anno è la zona lounge presente sul lato viale Mariotti: in questa innovativa area, con moquette e divanetti, sarà possibile non solo riposare e riscaldarsi (l’area è dotata, infatti, di stufe ad ombrello) ma anche ascoltare della buona musica dal vivo proposta al pubblico da musicisti di strada. I «Mercatini di Natale» sono organizzati da «Bi&Bi Eventi» e promossi da «PromoGhiaia». Domenica, dalle 9 alle 19.30, e lunedì, dalle 9 alle 16, nella zona del Ponte Romano saranno presenti le aziende agricole del nostro territorio che proporranno i loro prodotti e ci sarà la possibilità di gustare alcune specialità in loco. Sarà presente il food truck di «Fast and Food» con specialità street vegane per chi sceglie di non mangiare carne sempre o anche solo nella settimana prima del Natale, come da tradizione. Domenica e lunedì mattina i visitatori sui banchi del mercatino troveranno addobbi natalizi e presepi, tanto artigianato e tanti oggetti originali da quelli ornamentali, in legno, idee regalo, accessori, abbigliamento, bigiotteria, fumetti, enogastronomia e vintage. Sempre domenica spazio, come al solito, alla musica: a partire dalle 12 e poi alle 15 e alle 17, si esibirà nella zona lounge l’artista Manuele Colamedici che offrirà al pubblico sonorità folk rock e, ovviamente, anche alcuni pezzi a tema natalizio. Tra le attrazioni di questa ultima domenica dei mercatini di Natale 2018 in piazza Ghiaia, anche il gruppo «Artisti di strada-arti e antichi mestieri», del Trentino Alto Adige, che proporrà esposizioni di oggetti d’arte e dimostrazioni di antichi mestieri. L’evento si terrà anche in caso di maltempo. Info: 0521/313300 oppure www.ilmercatodeglieventi.it.

ABECEDARIO: UN 2019 TUTTO DA VIVERE NEL MONDO DEL "DE BESTIARUM NATURA"

Domenica alle 18, nello Spazio A di via Melloni 1/a, verrà presentato il «De Bestiarum Natura», il numero zero della rivista «Abecedario», che racchiude al suo interno un mondo popolato da dodici bestie fantastiche, disegnate da artisti emiliano romagnoli, che scandiranno i mesi del 2019, accompagnati da articoli sull’illustrazione, il teatro, la musica, l’editoria e l’estetica. «Abecedario» è un progetto editoriale che nasce dalla volontà dell’assessorato Cultura e Politiche giovanili del Comune di dare spazio a tutti i giovani artisti, creativi e appassionati d’arte dell’Emilia Romagna, al fine di dare vita ad un circuito artistico nuovo e rispondente ai loro bisogni, attraverso la collaborazione e il sostengo dell’associazione «Gaer».

La rivista, curata dall’associazione culturale «TØRØ», discende dalla mostra «Abecedario d’Artista» e ne amplia e approfondisce gli aspetti legati alla ricerca culturale e artistica. Verranno inaugurate, inoltre, due mostre: quella delle tavole originali del Bestiario, alla presenza dei loro autori, e «Carta Manent», spin off dell’omonimo festival, che accomuna le persone con la passione per la carta in tutte le sue forme, per un immersione totale nella cultura della stampa. Saranno infine presenti giovani artisti e artigiani per l’esposizione delle loro autoproduzioni, con la quinta edizione del «Garage Sale». Durante la serata il «De Bestiarum Natura» sarà in distribuzione gratuita. A partire dalle 18 dj set a cura del dj Panino e «U.S.O.L». L’ingresso è libero e gratuito.

EUROTORRI: UN BRINDISI CON MOSER E LA RODRIGUEZ

Domenica, a partire dalle 16.30, nella galleria del centro commerciale Euro Torri ci sarà la possibilità di brindare in grande stile e scambiarsi gli auguri di Natale in compagnia della coppia vip del momento, ovvero Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Anche se nel suo palmares c’è un titolo italiano nell’inseguimento individuale juniores (vinto nel 2010) ed è l’erede di una famiglia in cui la bicicletta è un vero e proprio culto, Ignazio Moser è salito agli onori della cronaca nella scorsa edizione del «Grande Fratello Vip» dove è nata la storia d’amore con Cecilia, la sorella minore della celebre showgirl argentina Belen Rodriguez e ormai da un anno fanno coppia fissa.

SOUND CAFÈ: DEEJAY PER TUTTI I GUSTI

Lunedì alle 23.30, salirà alla consolle Enrico «Frambo» Frambati.

VIA NAZARIO SAURO ULTIMO MERCATINO ARTESAURO

Per il mercatino Artesauro di via Nazario Sauro, ultimo appuntamento di dicembre sabato dalle 9.30 alle 19.30. Saranno circa 40 gli espositori presenti.

PRIORATO

ESPOSIZIONE DELLE NATIVITA' E MOSTRE D'ARTE

Saranno tante le opportunità a disposizione nei prossimi giorni per visitare la grande esposizione di presepi realizzata dai volontari dell’associazione culturale Amici di Priorato negli spazi del complesso monumentale di San Benedetto.

Un evento tradizionale che ogni anno si arricchisce con nuove scene dalla natività e con mostre collaterali di particolare interesse artistico e culturale. Anche quest’anno, infatti, sono due gli artisti che esporranno le loro opere nelle sale a cui il lavoro dei volontari dell’associazione culturale Amici di Priorato ha ridato: il nocetano Maurizio Catellani con le sculture in legno e pietra ispirate a San Francesco e al cantico delle Creature, e il parmigiano Ziveri. Inoltre, la famiglia Fava di Fontanellato ha concesso in prestito all’associazione, e quindi visionabile in occasione della visita, la sua collezione di «Santini» a tema natalizio, selezionati dall’immensa raccolta privata che conta oltre 400 volumi. L’esposizione sarà visitabile la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.

SCHIA

LA NEVE E' ARRIVATA: PARTE LA STAGIONE SCIISTICA

Schia si prepara a dare ufficialmente il via alla stagione invernale 2018 2019. L’attesa sembra essere terminata e finalmente gli appassionati di sport invernali potranno tornare ad inforcare sci e snowboard e scaldare i muscoli (in attesa che la stagione entri nel vivo) sulla facile pista del Campo Scuola. Le nevicate dei giorni scorsi, infatti, hanno lasciato sul campo circa 25 centimetri di neve freschissima che è stata prontamente battuta e preparata per accogliere gli sciatori. La partenza sarà, però, graduale. La stazione sciistica tizzanese scalda i motori, questo fine settimana, mettendo in moto due impianti: lo ski-lift e il tapis roulant del Campo Scuola, facile pista azzurra che è stata palestra di molti giovani sciatori parmigiani, dove nei giorni scorsi è stato messo in funzione anche l’impianto di innevamento artificiale. Gli impianti rimarranno in funzionedomenica - naturalmente condizioni meteo permettendo - dalle 9 alle 16,45. I proprietari della stazione sciistica consigliano comunque di chiamare la linea info neve allo 0521868555 sabato mattina, prima di partire per Schia, per avere le notizie dell’ultimo minuto sull’apertura degli impianti. Per vedere girare a pieno ritmo la seggiovia Pian delle Guide, però, ci sarà da attendere ancora un po’. L’impianto di innevamento artificiale che serve la pista 3 Bock è già stato messo in funzione, ma si attendono ulteriori precipitazioni nevose per mettere in moto l’intero carosello sciistico. Per info www.schiamontecaio.it. A Prato Spilla c’è invece da attendere ancora un po’: il manto bianco non è ancora sufficiente per mettere in moto il tapis roulant che serve il dolce pendio del campo scuola e i gestori della stazione sciistica monchiese attendono ulteriori nevicate per dare il via alla stagione. Neve è sinonimo di sci, ma anche di panorami mozzafiato e di suggestive ciaspolate.

SISSA

«GLI INCREDIBILI» DOMENICA AL TEATRO FERRARI

Proiezione del cartone animato «Gli incredibili» domenica alle 17 al teatro comunale Giordano Ferrari. Ingresso libero.

SORAGNA

MOSTRA DI PRESEPI VISITABILE FINO A MERCOLEDÌ

Sarà visitabile sino a mercoledì, nella chiesa della Beata Vergine del Carmine di Soragna, la mostra dei presepi: in tutte le giornate, la chiesa sarà aperta dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

TARSOGNO

DOMENICA ARRIVA LA RIVISTA "NOSTRU PAIESE"

Domenica mattina l’associazione «Famiglia Tarsognina» presenterà e distribuirà in paese il giornalino «Nostru Paiese», una rivista annuale che attraverso la cronaca ripercorre il 2018 ma che è arricchita anche da notizie di cultura, gastronomia e da poesie. Alcuni consiglieri della stessa associazione consegneranno inoltre i pacchi di Natale alle persone sole del paese e a quei tarsognini che passeranno le feste ospiti di case per anziani o soli nelle loro abitazioni.

TORNOLO

PRESEPI DA AMMIRARE NELLE VIE E PIAZZE DEL CENTRO

Per tutto il periodo delle feste e fino a metà gennaio nelle vie del paese illuminato sarà possibile visitare una mostra di oltre 30 presepi, vere e proprie opere d’arte che sono state costruite ed ideate dagli abitanti del paese. Lungo contrade e piazzole del centro storico si potranno ammirare le creazioni realizzate con cura, sistemate e illuminate dagli stessi autori.

TRECASALI

GRANDE MOSTRA DELLE NATIVITÀ NELL'EX SEDE AVIS

Mostra dei presepi nell’ex sede Avis di via Partigiani d’Italia a Trecasali. Apertura al pubblico domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Apertura straordinaria su appuntamento chiamando il numero 0521 878301.

SERATA DANZNATE AL CIRCOLO ARCI STELLA

Serata danzante domenica, dalle 21.30, al circolo Arci Stella, con l’orchestra Silvano e Mauro. Per info e prenotazioni 347 9242135 o 340 2691601.

VIDALENZO

GRANDE PRESEPE LEGATO AL TEMA DELLA DISABILITÀ

Nel parco dell’ex asilo Onesti tutti i giorni, fino all’Epifania, è possibile visitare il grande presepio artistico, legato al tema della disabilità, realizzato da Eriberto Gobbi e dai volontari del paese.

ZIBELLO

PROPOSTE DI NATALE SULLE RIVE DEL PO

Diverse sono le proposte per trascorrere le festività sulle rive del Grande fiume, tra gusto e cultura. Ogni giorno, dalle 10 alle 20, nell’ufficio turistico di piazza Garibaldi è aperta al pubblico la mostra «Presepi del mondo» (info allo 0524 99388). Nel vicino ex convento dei Padri Domenicani, nei festivi e prefestivi, è aperto «Il Cinematografo», il museo del cinema «Amedeo Narducci» (info al 347 4065078), mentre nei ristoranti e trattorie del territorio menù natalizi a base di prodotti tipici del territorio.