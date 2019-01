Tra sciate, ultimi presepi e assaggi di Befana: l'agenda del sabato

BARDI

CHIUSURA CON IL BOTTO PER LE FESTE AL PALALANDI

Chiusura con il botto delle feste natalizie per il Palalandi. Nella serata di domani le “cene di classe” realizzate con la collaborazione dei vari ristoranti del capoluogo, vedranno la chiusura in bellezza proprio all’interno del tendone con dj Manu R. Domenica dalle 15, sarà, invece, la volta delle ultime gare di briscola.

BORGOTARO

ANCORA VISITABILE IL PRESEPE ARTISTICO IN VIA BATTISTI

Nel centro storico di Borgotaro sarà possibile visitare ancora per questo weekend il presepe artistico allestito da Pietro Antonio Iembo e Maria Massari nei locali di via Battisti 17, di fronte alla chiesa di San Domenico: l’opera d’arte in mostra sarà aperta sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.



BRESCELLO

APERTO AL PUBBLICO IL MAXI PRESEPE DI LENTIGIONE

Visitabile nel weekend il maxi presepe di Lentigione dalle 14.30 alle 18.30. Per informazioni 340 9061213 o 0522 680138.



BUSSETO

TUTTI IN CAMPO ALL'INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ

Sabato pomeriggio alle 15, allo stadio «Cavagna» di Busseto, appuntamento con la 14ª edizione dell’«Epifania di Solidarietà» che l’Asd Full Monty Fc di Busseto organizza, da anni, per raccogliere fondi da destinare ad azioni solidali ed umanitarie.

Tutto è iniziato il 6 gennaio 2005 quando, sull’onda emotiva dello tsunami del 26 dicembre 2004 i Soci della Full Monty decisero di organizzare una partita, proprio il giorno dell’Epifania, autotassandosi e donando il ricavato alle popolazioni colpite dalla calamità. Da quel 6 gennaio è proseguita la tradizionale partita con fondi destinati poi a varie iniziative solidali ed umanitarie, cercando di lasciare il ricavato dell’iniziativa sul territorio locale. Quest’anno la scelta è caduta sul Centro Antiviolenza di Parma, attivo nell’assistenza ed accoglienza di donne, e dei loro figli, vittime di violenze. Come da tradizione possono partecipare alla partita tutti coloro che vogliono prendervi parte, presentandosi allo stadio Cavagna, gentilmente messo a disposizione dal Gsd Busseto Scuola Calcio (nella persona del suo presidente Angelo Tinelli e del suo collaboratore Gino Bocelli sempre pronti ad accogliere le iniziative della Full Monty), alle 14,30 e versare la quota di partecipazione di 25 euro, che poi verrà versata al Centro Antiviolenza di Parma. L’inizio della partita, agli ordini del direttore di gara Luigi Ferrari di Caorso, sarà per le 15 e, al termine, seguirà un rinfresco a cui parteciperanno anche alcune responsabili del Centro Antiviolenza di Parma che illustreranno l’attività del Centro. Chi volesse contribuire all’iniziativa, anche senza giocare, potrà presentarsi comunque allo stadio Cavagna e versare la propria offerta, oltre che tifare per gli atleti in campo, oppure contattare i responsabili dell’Asd Full Monty Fc Busseto per versare il proprio libero contributo. Info al 338 5327433 oppure via mail a fullmontyfc@virgilio.it.

BUSSETO



MOSTRA DI PRESEPI IN SANTA MARIA DEGLI ANGELI

In questi ultimi giorni di feste natalizie, nel convento di santa Maria degli Angeli in Busseto, possibilità di visitare la piccola mostra dei presepi a favore delle missioni Identes.

CASTELLI DEL DUCATO

EPIFANIA E VISITE IN TANTI MANIERI

C'è la possibilità di festeggiare in grande stile l’atteso arrivo della Befana, nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli. Sabato si partirà alle 15.30 e alle 17, nel castello di Contignaco. Nel weekend sarà possibile anche visitare numerosi castelli della nostra provincia: Informazioni: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.

COLORNO

BALLO LISCIO DOMANI SERA AL CRAL FARNESE

Sabato dalle 21,30, al Cral Farnese di via Roma, 28, tradizionale ballo liscio con l’orchestra, con l’orchestra Silvano e Mauro.



TOMBOLATA AL CIRCOLO MARIA LUIGIA

Sabato alle 21, al Circolo Maria Luigia-Centro sociale Venaria tombola aperta a tutti. Per informazioni telefonare al numero: 0521814628 – 3335313205.



FELEGARA

ASPETTANDO LA BEFANA AL TEATRO CORRADI

Appuntamento per bambini e famiglie Sabato dalle 16 alle 19 al Teatro parrocchiale Corradi. “Aspettando la Befana” sarà un pomeriggio di divertimento con giochi, musica, balli, truccabimbi a cura di Timbalero Group e Cabeza Loca e tante sorprese. Ad accogliere i piccoli una merenda che precederà l’arrivo della befana. L’evento è a ingresso libero per tutti: il ricavato ad offerta sarà devoluto alle associazioni Fondazione Bambini e Autismo di Fidenza e Zio Pluto che opera nella pediatria dell’Ospedale di Parma.

FIDENZA VILLAGE

LABORATORI CREATIVI E FAVOLE PER I BAMBINI

La magica atmosfera delle feste prosegue anche in gennaio al Fidenza Village dove in ogni weekend si terranno laboratori creativi e lettura di favole dedicati ai bambini dai 4 agli 11 anni. Si inizia questo fine settimana quando i piccoli ospiti, con l’aiuto degli operatori, potranno costruire un burattino magico. Il laboratorio gratuito si svolgerà su due turni, alle 15 e alle 17 mentre la lettura di fiabe sarà alle 14,30, 16,30 e 18,30. È richiesta la prenotazione allo 0524 335556 - InfopointFV@valueretail.com

FORNOVO

BEFANA, DUE GIORNI DI INIZIATIVE

Le festività stanno per chiudersi e la Pro loco ha previsto di salutarle con un week end dedicato alla Befana. Sabato e domenica, giorno dell’Epifania, sarà infatti di scena «La Befana vien di notte..»: una festa per grandi e piccoli dal che sarà ospitata nella tensostruttura del Foro per poi estendersi, in qualche momento, per le vie del paese. Sabato dalle 14 in poi, i bambini potranno prendere parte all’animazione di Mago Gegè e ai laboratori proposti dalla cooperativa Lasse. Sempre domani, dalle 21, la parola passerà al liscio con l’orchestra Marco e Greco band, in sala civica. Per «La Befana vien di notte» sarà possibile acquistare il «Gratta e pesca della Befana». I tagliandini si trovano in vendita nei negozi aderenti, nella sede della Pro loco e al Foro, nei giorni della festa.





MEZZANI

AL CIRCOLO ANSPI C'È LA FESTA DE «LA FASAGNA»

Festa de La fasagna Sabato alle 19.30 al circolo Anspi di Casale di Mezzani. L’accensione del tradizionale falò sarà seguita dalla cena.





MONTICELLI TERME

BALLI LATINI E LISCIO AL SALOTTO DEL LALLO

Sabato sera al «Salotto del Lallo» di via Marconi i tanti provetti ballerini esperti di danze latine potranno scatenarsi in pista con l’evento «Remember latino» e con i balli più famosi: bachata, cha cha, kizomba, salsa romantica, salsa cubana e Latin hustel; alla consolle si esibirà dj Lallo. Ingresso gratuito e pizzata di mezzanotte.



LA BEFANA E MAGO GIGO IN PARROCCHIA

La Befana passerà anche da Neviano, Sabato pomeriggio: la Pro Loco invita bambini e famiglie del paese alla festa organizzata al salone parrocchiale di Neviano a partire dalle 15, 30. Ospite speciale della giornata sarà il Mago Gigo. Previsto poi l’arrivo della Befana che porterà dolci regali per tutti.



NOCETO

SERATA DANZANTE AL CIRCOLO AVIS CON DJ FRANCESCO

Serata danzante Sabato al Circolo Avis. Ballo liscio e balli di gruppo su selezione musicale di Dj Francesco.



TOMBOLATA DI BENEFICENZA IN PARROCCHIA

I volontari della Pro Loco di Cella di Noceto organizzano Sabato alle 21 la tradizionale tombola di beneficenza nella sala della parrocchia. Il ricavato verrà utilizzato per la manutenzione del parco giochi dei bambini.

___________________

PARMA

SAN FRANCESCO DEL PRATO ULTIMI GIORNI PER AMMIRARE IL GIOIELLO GOTICO DI PARMA

Ultimi due giorni per ammirare da vicino il «gioiello» gotico della nostra città che, dopo duecento anni, sta tornando finalmente a vivere. Sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, si potrà visitare la chiesa di San Francesco del Prato che, grazie al «Comitato per San Francesco del Prato», ha aperto, eccezionalmente, i battenti lo scorso 22 dicembre. L’accesso da piazzale San Francesco è chiuso a causa dei restauri in corso e, quindi, per entrare in chiesa bisogna recarsi all’ingresso dell’Oratorio dell’Immacolata Concezione in via Del Prato 4. I visitatori potranno ammirare l’abside privo di impalcature e il Cristo pantocratore. A fianco della Natività saranno, inoltre, presenti dei calendari con le immagini della chiesa di San Francesco stampate dal Comune acquistabili con un’offerta che sarà destinata ai restauri. I calendari si potranno acquistare anche allo Iat di piazza Garibaldi e alla Galleria San Ludovico.





LAZONA ESPOSIZIONE «REBUS» DI FABRIZIO AZZALI

Ha inaugurato mercoledì e resterà visibile fino al 30 gennaio, l’esposizione «Rebus» dell’artista Fabrizio Azzali che si trova all’interno dello spazio espositivo «LaZona» del Centro Cinema «Lino Ventura» in via D’Azeglio 45/d. Lo spazio espositivo «LaZona» sarà aperto il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13.30 mentre il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19. Info: 0521 031041.



MODE BAR KARAOKE CON I PORTAVOCE CANTANTI

Sabato sera a partire dalle 20, il «Mode bar» nel centro commerciale «Le Fiorite» di San Prospero, ospiterà l’esibizione del gruppo karaoke nostrano «Portavoce cantanti» per una serata ricca di musica, allegria, buona cucina e divertimento.

SOUND CAFÈ DEEJAY E UNO SPETTACOLO DI POLE DANCE

Al risto-disco «Sound Cafè» di via Spezia Sabato sera spazio alla serata latina con dj Elvis e il suggestivo spettacolo di pole dance con Sara Cacciatore e le sue ragazze.

IL CASTELLETTO SERATA IN MUSICA CON L'ORCHESTRA ROBERTA CAPPELLETTI

Vigilia dell’Epifania in musica, Sabato al circolo Il Castelletto di via Zarotto con l’orchestra romagnola Roberta Cappelletti.

CULTURA ULTIMI GIORNI DELLA RASSEGNA RACCONTI DI NATALE

Ha preso il via il 13 dicembre e si concluderà domenica la settima edizione della rassegna «Racconti di Natale», promossa dall’assessorato alla Cultura e dal Servizio Biblioteche del Comune, nell’ambito del progetto di promozione della lettura «Viaggiare con gli occhi della poesia». La rassegna è realizzata in collaborazione con il Teatro delle Briciole e il prezioso allestimento della Galleria San Ludovico.

Sabato alle 10.30 la Biblioteca di Alice ospiterà la lettura animata «La vecchina senza tempo»; alla Galleria San Ludovico verranno proposti al pubblico, alle 11, «Il quarto re magico» e alle 16.30 «Baraonda poetica».





CHIESA DELL'ANNUNZIATA E' ANCORA APERTA LA MOSTRA DEI PRESEPI NEL CHIOSTRO

Sono diverse migliaia le persone che, dallo scorso 8 dicembre, sono andati a visitare la 24esima edizione della «Mostra dei presepi» nel chiostro della Chiesa dell’Annunziata, che rimarrà aperta fino a domenica. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto «Natale all’Annunziata» - promosso dall’«Associazione italiana amici del presepio» - e prevede l’esposizione di oltre quaranta presepi provenienti da tutta Italia. La rassegna è patrocinata da Comune e Provincia. L’asso nella manica dell’esposizione di quest’anno è il presepe realizzato dai soci della sede di Parma, ambientato in un mulino della pianura padana. La mostra rimarrà aperta anche Sabato dalle 10 alle 12.



CITTADELLA GLI SPETTACOLI DI «TUTTI MATTI SOTTO ZERO»

Fino a domenica si rinnovano gli appuntamenti con la rassegna di spettacoli sotto il tendone denominata «Tutti Matti sotto Zero», che per tutto il periodo delle feste ha accolto il pubblico nel suggestivo parco della Cittadella. La rassegna è realizzata da «Teatro Necessario» grazie alla preziosa collaborazione e al sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune, alla partecipazione di Ater (associazione teatrale Emilia Romagna), al sostegno di Fondazione Cariparma, Regione Emilia-Romagna e Mibac. «Le Cirque Sans Noms» e «Juri The Cosmonaut» invitano il pubblico «a entrare» nei loro bizzarri universi dove incontrare clown, astronauti, acrobati, giocolieri, musicisti e molte altre creature straordinarie. Le Cirque Sans Noms porta in pista - Sabato alle 17 - Abaque (adatto per bimbi dai 5 anni): acrobazie, musica, giocoleria, immerse in un’atmosfera antica. Giorgio Bertolotti, con la complicità di Petr Forman, ha costruito un bizzarro igloo, una navicella spaziale dove viaggia il suo «Juri The Cosmonaut», adatto per bambini dagli 8 anni: Sabato alle 15.30 e alle 21 . Biglietti in vendita online e in biglietteria. Per maggiori informazioni, consultare il sito internet www.tuttimattipercolorno.it.

AUDITORIUM PAGANINI GRANDE CONCERTO DELL'EPIFANIA NELLA SALA PIZZETTI

Una gioiosa festa per le famiglie proposta dall’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna con la possibilità di ascoltare le grandi sinfonie di Gioacchino Rossini e i famosi valzer di Strauss. Sabato alle 17, nella Sala Pizzetti (ovvero la sala Ipogea che collega l’Auditorium Paganini al Centro di Produzione Musicale «Arturo Toscanini»), in viale Barilla 27/a, si terrà il «Concerto dell’Epifania». Il complesso dell’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna opera a supporto delle attività liriche dei teatri e dei festival della nostra Regione e partecipa alle produzioni d’opera direttamente allestite dalla Fondazione Toscanini con artisti del calibro di Franco Zeffirelli, Pier Luigi Pizzi e Pier’Alli, molte delle quali (Aida, Traviata, Rigoletto, Nabucco, I Vespri siciliani) edite in dvd nelle maggiori collane nazionali ed internazionali. Per informazioni: biglietteria@fondazionetoscanini.it oppure 0521/391339.

PARMA RETAIL LO SPETTACOLO DEL CIRCO DI NATALE DI DAVID ORFEI

Luci, colori e grandi emozioni da vivere - fino a domenica - al Circo di Natale di David Orfei che si trova in prossimità del centro commerciale Parma Retail in via Burla. Tutti i giorni, fino a domenica 13 gennaio, saranno proposti spettacoli alle 17 e alle 20.45 mentre la domenica alle 15.30 e alle 18; la chiusura è prevista per martedì 8 e mercoledì 9 gennaio. Pathos e divertimento assicurati grazie ad artisti da Guinnes World Records del calibro di Willi Colobaioni, giocoliere da 54 record e il duo Ferrandino, acrobati che hanno lavorato nei più prestigiosi circhi e teatri di tutto il mondo attraversando i cinque continenti. Il pubblico potrà ammirare anche i clown equilibristi: scenderanno in pista gli eleganti cavalli bianchi e la grande fattoria con mucche, maiali, capre, galline, oche e conigli. Promozioni scaricabili dal sito ufficiale del circo www.orfei.it.

COMMEMORAZIONE 82° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GUIDO PICELLI

Sabato alle 10.30, in piazzale Picelli si svolgerà la commemorazione dell’82esimo anniversario della morte di Guido Picelli, ovvero l’anima della leggendaria difesa di Parma del 1922, durante le Barricate in Oltretorrente. La cerimonia è promossa da: Cgil-Camera del lavoro territoriale di Parma, Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti italiani (Anppia), Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna (Aincvas), Anpi provinciale e vedrà la presenza, per il Comune, del presidente del Consiglio comunale, Alessandro Tassi Carboni.



___________________



ROCCABIANCA

IN SCENA TEATRO DIALETTALE

Sabato alle 21,15 al Teatro di Ragazzola la Compagnia Dialettale Sissese di Mauro Adorni porta infatti in scena la commedia “Al bchér” ovvero “Il macellaio” (ingresso 10 euro).

SCHIA

IMPIANTI IN FUNZIONE PER GIORNATE A TUTTO SCI

Epifania sugli sci a Schia, dove l’impianto di innevamento artificiale continua a garantire le ottime condizioni del manto nevoso che ricopre parte della pista azzurra del Campo Scuola. Rimane quindi ancora in funzione, e lo sarà sicuramente fino a domenica, lo ski-lift che serve la facile pista nel cuore della stazione sciistica tizzanese.

L’impianto girerà a pieno regime dalle 9 alle 16,45, mentre i maestri della Scuola Sci Schia Monte Caio saranno a disposizione degli sciatori, per accompagnarli nelle prime discese sulla facile pista azzurra che è stata palestra per molti sciatori parmigiani. Per info aggiornate sulle condizioni del manto nevoso e sull’apertura degli impianti 0521 868555 oppure www.schiamontecaio.it. In Alta Val Parma, invece, si potrà andare alla scoperta del crinale appenninico grazie alle escursioni a piedi organizzate dal Rifugio Lagdei e dalle guide ambientali escursionistiche di Terre Emerse.

Sabato mattina alle 10 un’escursione adatta a tutti alla scoperta di tracce degli animali, gemme degli alberi, forme di ghiaccio e altre meraviglie invernali. Alle 16,30 protagonisti saranno le luci del tramonto e il buio vero, quello del bosco: sul fare della sera ci si addentrerà nel bosco per un’escursione che condurrà i partecipanti in un luogo panoramico e aperto, dove godere dello spettacolo della notte. Per info e prenotazioni (obbligatorie) 3288116651 (e durante il weekend 0521889353) oppure antonio.rinaldi.76@gmail.com e www.terre-emerse.it.





SORAGNA

MOSTRA DI PRESEPI ALLA BEATA VERGINE DEL CARMINE

Ultimo weekend di apertura, nella chiesa della Beata Vergine del Carmine di Soragna, per la mostra dei presepi: sabato e domenica, la chiesa sarà aperta dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.







TRECASALI



TOMBOLATA AVIS NELLA SALA CIVICA

Tombola della befana Sabato alle 20.45 nella sala civica di piazza Fontana di Trecasali organizzata dall’Avis comunale.



ULTIMI GIORNI PER LA MOSTRA DEI PRESEPI

Ultimo weekend di apertura della mostra dei presepi nell’ex sede Avis di via Partigiani d’Italia a Trecasali. Apertura al pubblico Sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Apertura straordinaria su appuntamento chiamando il numero 0521 878301.

VALTARO E VALCENO

ESCURSIONE CAMMINATA LUNGO L'ALTA VIA DELLE 5 TERRE

Appassionante escursione tra mari e monti, organizzata dal gruppo di guide ambientali escursionistiche «Valtaro e Valceno». Sabato sarà proposta, infatti, una camminata lungo l’Alta Via delle Cinque Terre, tra Levanto e Monterosso. Partenza con il treno alle 8.46 da Borgotaro (7.50 da Parma) e arrivo a Levanto alle 10.22. Ritorno col treno da Monterosso alle 17.30 (arrivo a Borgotaro alle 19.13 e a Parma alle 20.04). Info e prenotazioni: 339-7843072; e-mail: antonio.mortali@trekkingtaroceno.it.

ZIBELLO

TANTE INIZIATIVE PER TUTTI I GUSTI SULLE RIVE DEL PO

Le feste natalizie stanno volgendo al termine anche sulle rive del Grande fiume.

A Zibello, tutti i giorni, sino all’Epifania. Dalle 10 alle 20, nell’ufficio turistico di piazza Garibaldi, possibilità di visitare la piccola mostra dedicata ai «Presepi del mondo», con natività provenenti da numerosi Paesi, oltre a presepi tradizionali. A Vidalenzo, invece, nel parco dell’ex asilo Onesti, di fronte alla chiesa parrocchiale, è possibile visitare il grande presepio artistico, legato al tema della disabilità, realizzato da Eriberto Gobbi e dai volontari del paese. Di nuovo a Zibello, nella bella cornice dell’ex convento domenicano, sabato e domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, è aperto «Il Cinematografo», il museo del cinema «Amedeo Narducci» (info al 3474065078). Per tutti i visitatori, una vera e propria sorpresa, un viaggio nel tempo attraverso una rara raccolta di macchine per fare cinema, giocattoli che introducono i più piccoli al mondo dei sogni, manifesti, riviste, lanterne magiche, macchine e strumenti di proiezione statica e dinamica. Trecento anni di invenzioni riscoperti attraverso una indimenticabile esperienza tattilo-sensoriale, con i pezzi a portata «di occhi e di naso».