Un sabato d'inverno tra sci, teatro e... festa del gelato: l'agenda

BEDONIA

VISITABILE LA MOSTRA «IL NATALE RITROVATO»

Per tutto il weekend nel corridoio centrale del pian terreno del seminario vescovile di Bedonia si potrà ancora visitare l’edizione 2018 de «Il Natale ritrovato», una rassegna di poesia, grafica, fotografia, pittura e scultura ispirata alla Natività. La mostra delle opere resterà aperta fino a domenica sera. Per informazioni telefonare al numero 0525 824420.

PRESENTAZIONE DEL FILM «MEMORIE DI LIBERTÀ»

Sabato alle 10 al Centro Civico “La Peschiera” di Bedonia, a cura dell’amministrazione comunale di Bedonia in collaborazione con Cgil alta Valtaro, Ampi, Anpc e Alpi sarà presentato il film “Memorie di Libertà”. Una pellicola nata da un’idea di Paolo Bertoletti, prodotta dalla Spi Cgil di Parma in collaborazione con Isrec. La regia è di Michela Benvegnù, Enrico Gotti, Stefano Todesco e Carlo Ugolotti. La giornata sarà motivo anche per ricordare il partigiano Pietro Gnecchi recentemente scomparso.

BERCETO

SPAGHETTATA CON LE BARZELLETTE DI CANTONI

Pranzo-spettacolo Sabato al ristorante «Da Rino» il comico parmigiano Gianpaolo Cantoni intratterrà i commensali con le sue barzellette durante la spaghettata organizzata per finanziare delle pietre commemorative. Appuntamento alle 12.30.

BUSSETO

APPUNTAMENTO CON I SABATI DELLE STORIE

Sabato alle 16, alla biblioteca della Fondazione Cariparma, appuntamento con «I sabati delle storie – letture ad alta voce per bambini» a cura del gruppo Tusitala. Ingresso gratuito. Info, tel.052492224.

CASTELLI DEL DUCATO

TESORI DA SCOPRIRE TRA ARTE E SPECIALITÀ GASTRONOMICHE

Nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli Sabato e domenica sono tanti i tesori d’arte da scoprire per organizzare una visita guidata e abbinare un gustoso tuffo nell’enogastronomia locale, magari acquistando prodotti tipici o degustando le specialità tipiche nelle trattorie: l’affresco del Parmigianino in Rocca Sanvitale a Fontanellato, le sale affrescate nella splendida Rocca Meli Lupi di Soragna, le sculture di Jucci Ugolotti alla Rocca di Sala Baganza, la Camera d’Oro al Castello di Torrechiara, l’Osservatorio astronomico con la rosa dei venti alla Reggia di Colorno. Si potranno visitare, invece, su prenotazione obbligatoria per gruppi e singoli: la fortezza di Bardi, la grande Sala delle Gesta Rossiane alla Rocca dei Rossi di San Secondo ed il Castello di Contignaco.

COLORNO

TOMBOLA BENEFICA AL TETARO CINEMA JUVENTUS

Tombola benefica Sabato alle 20.45 al teatro cinema Juventus di via XX Settembre a Colorno. Il costo di un blocchetto di cinque tombole è di 5 euro ed il ricavato andrà a favore delle iniziative del circolo giovanile parrocchiale.

BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE

Sabato dalle 21,30 tradizionale ballo liscio al Cral Farnese di via Roma con l’orchestra Marco Bellutti.

CORNIGLIO

SABATO E DOMENICA LE BENEDIZIONI DEGLI ANIMALI

In occasione di Sant’Antonio Abate padre Orlando Ruiz Mesa terrà due benedizioni: Sabato alle 15,30, gli animali di tutte le specie e taglie sono infatti attesi in piazza a Bosco. Domenica mattina, alle 11,15, invece, appuntamento in piazza a Corniglio per la benedizione.

FELEGARA

BALLO LISCIO E BALLI DI GRUPPO AL «MOLINARI»

Si ballano il liscio e i balli di gruppo Sabato dalle 21 al Circolo Bruno Molinari. Musica dal vivo con l’orchestra Valerio Frati.

FIDENZA

NUOVO WEEKEND DI GIOCHI E FIABE AL FIDENZA VILLAGE

Nuovo weekend all’insegna del gioco e delle fiabe per i bambini al Fidenza Village. Grazie agli operatori dell’Associazione Ottotipi, i bimbi dai 4 agli 11 anni potranno divertirsi nel laboratorio gratuito a loro dedicato. Spazio anche per la lettura di favole alle 14.30,16,30 e 18,30. Solo per il laboratorio, su due turni alle 15 e alle 17, è necessaria la prenotazione allo 0524 335556.

LANGHIRANO

AL TEATRO AURORA GIULIETTA E ROMEO CON «I MITICI»

Sabato alle 21, al Teatro Aurora va in scena “Giulietta e Romeo – gli innamorati di Verona” con il gruppo teatrale “I mitici” di Lesignano dè Bagni. Il biglietto costa 8 euro, il ridotto 6 euro.

MEZZANI

DUE INIZIATIVE PER LA RICORRENZA DI SANT'ANTONIO

Doppia iniziativa a Mezzani per la ricorrenza di Sant’Antonio abate. Sabato alle 20.30 cena all’oratorio don Bernini a cura del circolo Anspi di Mezzano Inferiore. Domenica, alle 15, cerimoniale della benedizione degli animali al circolo Anspi San Michele di Mezzano Superiore.

MONTICELLI TERME

SI BALLA AL SALOTTO DEL LALLO

Sabato sera tradizionale appuntamento con le sonorità latine: alle 22.30 è previsto il «Latin mix»; alla consolle dj Lele.

NOCETO

ROAD TO JERSEY DOMANI SERA AL PUB 19.28

Serata in musica al Pub gourmet 19.28 di Noceto Sabato dalle 19, in occasione del sesto compleanno, concerto dei «Road to Jersey».

SERATA DANZANTE CON SERENA NITTI AL CIRCOLO AVIS

Serata danzante con l’orchestra Serena Nitti al Circolo Avis. Tutti in pista a partire dalle 21.

PARMA

"URLA DAL SILENZIO": IN SCENA PER DARE VOCE A CHI NON L'HA

Creare nuovi percorsi d’inclusione attraverso il teatro, dando voce a chi voce non ha. E’ questa la nobile prerogativa del festival «Urla dal silenzio», il progetto itinerante biennale ideato e prodotto da Gaiaitalia.com Notizie, realizzato in collaborazione con la onlus «Svoltare» ed Europa Teatri con il patrocinio del Comune e la direzione artistica del regista e drammaturgo Ennio Trinelli. Gli appuntamenti si svolgeranno al teatro Europa, in via Oradour 14, Sabato, domenica e il prossimo fine settimana. Giovani richiedenti asilo insieme ad italiani appassionati di teatro e a giovani attori, si mettono in scena dando vita a spettacoli, incontri, narrazioni, nuovi percorsi di inclusione capaci di esprimere l’incontro di culture differenti, voci che narrano facendo memoria. Perché la memoria è cultura e la cultura è vita. Sabato alle 21.15 (con replica domenica alle 17), «Non à la Guerre», ovvero lo spettacolo di teatro fisico contro ogni forma di conflitto con le coreografie e regia di Ennio Trinelli ed in collaborazione con Michela Piviero. Per informazioni, consultare il sito internet www.europateatri.it oppure sono disponibili un numero telefonico (0521/243377) ed un indirizzo email (europateatri.pr@gmail.com).

WOPA: THE ROYAL STOMPERS DIXIELAND BAND

Appuntamento per tutti gli amanti del lindy hop. Sabato alle 21.30, al WoPa Temporary, tutti in pista con l’evento «S-Wopa-The Beginners welcome night». Oltre all’opportunità di poter ballare il lindy hop - il celebre ballo swing afroamericano - con i maestri della scuola «Parma Lindy Hoppers», spazio anche alla musica live con il gruppo «The royal stompers dixieland band».

CAMPUS INDUSTRY MUSIC: «INTO THE WILD NIGHT»

Sabato alle 22, ci sarà l’«Into the wild night-omaggio a Eddie Vedder». Lo spettacolo itinerante è ispirato dall’omonimo film di Sean Penn (una scena nella foto) e dedicato alla produzione solista di Eddie Vedder.

MUSEO "GLAUCO LOMBARDI": VISITA SPECIALE

Sabato alle 10.30 il Museo Glauco Lombardi propone una visita speciale tutta dedicata alla scoperta dei Monumenti e Munificenze di Maria Luigia che avrà in primo piano gli acquerelli originali delle tavole realizzate per il volume che riunisce e descrive con testo e immagini le tante opere pubbliche realizzate sotto il governo dell’Asburgo esposti al museo grazie al comodato concesso dalla Gazzetta di Parma. Il biglietto di partecipazione alla visita, dal costo di soli 3 euro, permette anche l’accesso alla collezioni permanenti.

SERATA TUTTA DA VIVERE AL CASTELLETTO

Sabato sera si balla con Francesca Mazzuccato ed Alessia Dalcielo, ex voci dell’orchestra Bagutti.

MODE BAR: SERATA KARAOKE CON I PORTAVOCE CANTANTI

Sabato a partire dalle 20, il Mode bar - che si trova all’interno del centro commerciale «Le Fiorite» - di San Prospero, ospiterà l’esibizione del gruppo karaoke «Portavoce cantanti».

SOUND CAFÈ: SERATE CON DEEJAY E LE DRAG QUEEN DI APE REGINA

Al risto-disco «Sound Cafè» di via Spezia Sabato alle 22 spazio alle sonorità latine con dj Elvis. Domenica sera Ape Regina (al secolo Aldo Piazza) e le sue drag queen. Sul palco anche Tina e Luciana Colpizzetto.

AGOSTINO CHIEPPI: PORTE APERTE ALLA SCUOLA CASA FAMIGLIA

Sabato alla scuola «Casa famiglia Agostino Chieppi» in via Cocconcelli 10 porte aperte in occasione dell’«Open day-Entriamo in classe».

SCUOLA DI EDITH: LABORATORI, YOGA, MUSICA E GIOCHI PER I PIÙ PICCOLI

Sabato dalle 11 alle 12.30, alla Scuola di Edith, in via De Giovanni 8, ci si potrà divertire con il laboratorio «Da grande voglio fare l’artista», rivolto ai bambini e alle bambine fra i 4 e gli 11 anni, che sarà condotto da Hélène Taiocchi. Alle 16.30, invece, prenderà il via un pomeriggio all’insegna di yoga, musica e giochi rivolti ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni, con l’educatrice Paola Mangiarotti. L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria. Per informazioni ed iscrizioni: lascuoladiedith@coopeide.org oppure 0521.243575.

MUSEI CIVICI: VISITE GUIDATE E LABORATORI

Sabato alle 11, al Castello dei Burattini visita guidata a burattini e marionette; evento rivolto a tutti. Sempre Sabato alle 15.30, alla Pinacoteca Stuard divertimento assicurato con il laboratorio «Dipinti d’oro» mentre alle 16.30 è prevista la visita guidata alla Collezione.

MARIA LUIGIA: APERTA LA MOSTRA NELLA CAPPELLA DEL CONVITTO

Ha inaugurato il 12 e resterà aperta fino al 9 febbraio, nella Cappella del Convitto Maria Luigia, la mostra «Le cose e i sogni» con dipinti e sculture realizzati dagli alunni delle scuole primarie di Parma durante i laboratori creativi dell’Atelier dei Bambini.

ROCCABIANCA

NINO FRASSICA ALL'ARENA DEL SOLE

Un originale e coinvolgente viaggio musicale guidato dall’imprevedibile artista siciliano Nino Frassica. Sabato alle 21.15, al teatro Arena del Sole, in piazza Garibaldi, sarà una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre 100 brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Nino Frassica sarà accompagnato sul palco dai «Los Plaggers», una band formata da 6 raffinati musicisti.

LORENZO CAMPANI CANTA LUCIO DALLA E LUCIO BATTISTI

I successi di Lucio Dalla e Lucio Battisti saranno interpretati dalla voce di Lorenzo Campani Sabato alle 22 all’Sp 10 di via Guareschi a Fontanelle di Roccabianca.

SANTA MARIA DEL TARO

FESTA DEL GELATO ARTIGIANALE

La Proloco di Santa Maria del Taro, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Tornolo ha organizzato per Sabato sera «La festa del gelato artigianale». Una manifestazione singolare, unica per la nostra montagna, dove verrà preparato e presentato il dolce freddo più amato da grandi e piccini. Per una sera Santa Maria del Taro, l’ultimo lembo di terra dell’Emilia Romagna in comune di Tornolo, ai confini con la Liguria, cercherà di rappresentare e ricordare nel modo migliore i tanti gelatai che hanno scritto una pagina della storia locale. Questi personaggi dell’ottocento e del primo novecento erano emigrati da questi monti in cerca di fortuna preparando e vendendo il dolce freddo da loro stessi inventato. Sabato sera il salone delle feste della Proloco di Santa Maria e la cucina estiva si trasformeranno in un laboratorio, dove alcuni dei vecchi maestri gelatai, prepareranno il saporito gelato con gli stessi strumenti e gli stessi ingredienti che usavano in passato: uova fresche, farina, latte, zucchero e tanto ghiaccio naturale. Fin dal primo pomeriggio verranno rispolverati e lucidati gli strumenti che hanno ormai abbondantemente superato i cent’anni ma che sono gelosamente custoditi dai discendenti di questi famosi artigiani e commercianti. Personaggi che hanno segnato la storia della nostra montagna, infatti, nel secolo scorso e anche nella seconda metà dell’ottocento sono stati in molti quelli che hanno lasciato l’Alta Valtaro ed in modo marcato Santa Maria del Taro, Strepeto, Setterone e altri piccoli paesi per emigrare nel Nord Europa, in particolare nel Regno Unito e in Scozia. Gli abitanti di questa Alta Valle furono i primi a presentare il gelato artigianale nelle piazze di Londra, di Cardiff o Manchester per poi avviare una vera e propria catena di distribuzione. I discendenti di questi illustri luminari attraverso questa manifestazione riporteranno alla luce il sapiente lavoro dei loro avi: si presenteranno con i loro attrezzi, le loro ricette e testimonieranno dal vivo con la loro presenza questo «dolce» mestiere che gli ha resi celebri. Dopo la laboriosa preparazione a metà serata verrà distribuito gratuitamente una coppetta dell’autentico gelato artigianale di Santa Maria del Taro a tutti i presenti. La manifestazione sarà allietata dalla musica dall’orchestra spettacolo di Paolo Bertoli.

SCHIA

CAMPO SCUOLA APERTO: SI SCIA SULLA NEVE ARTIFICIALE

Si attende la neve a Schia, quella naturale, quella che potrebbe fare entrare nel vivo la stagione sciistica 2019. Neve che è prevista abbondante per la prossima settimana, ma che per ora è egregiamente sostituita – almeno sulla pista del Campo Scuola - dalla neve artificiale che anche questo fine settimana garantirà l’apertura dello skilift e del tapis roulant che servono la facile pista azzurra nel cuore di Schia, dove saranno presenti anche i maestri della Scuola Italiana Sci Schia Monte Caio per accompagnare gli sciatori dallo spazzaneve all’agonismo. Sabato e domenica girerà a pieno ritmo anche il tapis roulant. Per info aggiornate sull’apertura degli impianti 0521868555 oppure www.schiamontecaio.it. Sabato sera intanto, fuori dalle piste, la guida Gae Gabriel Rossi accompagnerà gli escursionisti in una camminata (o ciaspolata in caso di presenza di neve) illuminata dalla luna piena. L’escursione ad anello si svolgerà nella zona del Monte Caio: partenza dal piazzale di Schia, da dove si imboccherà la strada del Maltempo e poi la vecchia pista da sci denominata «Capranera». Giunti a Corno di Caneto si imboccherà la strada del ritorno fino al punto di partenza. Info e prenotazioni obbligatorie al 3404171870 oppure info@rossigabriel.it. Escursione in compagnia della guida Gae Giacomo Guidetti in programma a Lagdei Sabato alle 16: si partirà per una suggestiva camminata serale (con le ciaspole ai piedi in caso di neve) nell’incantevole atmosfera del bosco notturno e innevato. La camminata porterà gli escursionisti fino ai prati del monte Tavola dove sarà possibile rimirar le stelle. Per finire degnamente, possibilità di cena al rifugio Lagdei. Info e prenotazione obbligatoria al 3477553053 oppure giacomo.guidetti@yahoo.it.

SISSA

SPETTACOLO DI BURATTINI AL TEATRO FERRARI

Spettacolo di burattini Sabato alle 16.30 al teatro di via Italo Ferrari a Sissa. Sarà portato in scena lo spettacolo «I briganti della Foresta nera». Ingresso libero.

SORAGNA

BALLO LISCIO AL CIRCOLO ANZIANI

Sabato sera ballo liscio, al circolo anziani di Soragna: dalle 21 sarà di scena la musica di dj Beppe. Ingresso riservato ai soci muniti di tessera.

TANETO

FESTA NEL SEGNO DEGLI ANNI '90

Sabato alle 22.30, al circolo Arci Fuori Orario prenderà il via la «Festa anni ‘90-Sei un mito», un party dedicato a musica, stile e icone che hanno segnato gli anni 90 ed è diventato, ormai, un punto di riferimento per tutti gli amanti di quel mitico decennio. Aperitivo con buffet a partire dalle 20.30. Saranno disponibili le navette gratuite da Parma. Obbligo della tessera Arci.

TRECASALI

UNO SPETTACOLO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Spettacolo contro la violenza sulle donne Sabato alle 17 al circolo Arci Stella a cura del comitato di San Secondo della Croce rossa italiana.

VIGOLENO

È VISITABILE IL PRESEPIO MECCANICO

Nel borgo di Vigoleno è aperto al pubblico il presepio meccanico elettronico, che resterà in funzione sino all’ultimo fine settimana di gennaio.

ZIBELLO

VISITABILI PRESEPI DEL MONDO E «CINEMATOGRAFO»

Sabato e domenica dalle 10 alle 20, nell’ufficio turistico di piazza Garibaldi, a Zibello, possibilità di visitare la piccola mostra dedicata ai «Presepi del mondo», con natività provenenti da numerosi Paesi, oltre a presepi tradizionali. Inoltre, nell’ex convento domenicano dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, è aperto «Il Cinematografo», il museo del cinema «Amedeo Narducci».