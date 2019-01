Tra gare di anolini e di ciccioli e il debutto di Pratospilla: l'agenda del sabato

BARDI E TERENZO

CIASPOLATE E TREKKING NEL WEEK END

Arrivano due nuove proposte escursionistiche, tra Valceno e Valtaro. Sabato il gruppo guide ambientali Valtaro e Valceno darà vita ad una appassionante escursione con le ciaspole tra monte Maggiorasca, monte Bue e Prato Grande, alla volta delle tracce del Lago Nero. La giornata consentirà agli amanti del trekking di scoprire le vette imbiancate più alte della vallata, tra Bardi, Santo Stefano d’Aveto e Bedonia, tra cui spicca il Maggiorasca.

Ritrovo alle 9 nell’ufficio turistico di Bardi (per info e prenotazioni: 345/7349809 oppure 349/3181856; e-mail: giacomo.cella@trekkingtaroceno.it).

Domenica, invece, sarà la volta di un trekking facile, che partirà in prossimità della più spettacolare e isolata emergenza dei Salti del Diavolo per poi proseguire ad anello intorno al Monte Cassio e ricongiungersi alla Via Francigena nei pressi di Casola Castello, che un tempo fu centro di produzione di pregiati vasi in terracotta. Da Casola, la via Francigena prosegue sulla costa del Monte Cassio, offrendo alcuni spettacolari scorci della Val Baganza fino al centro storico di Cassio. Ritrovo alle 10 davanti al Bar Salti del Diavolo a Cassio. Info e prenotazioni: 328/4794656. e.m.

BEDONIA

IL CAMPIONATO DEI MANGIATORI DI ANOLINI DI MONTAGNA

Sabato sera nei locali della Taverna di Cocò in via San Marco alle 20 si alzerà il sipario sulla 6ª edizione del campionato dei mangiatori di anolini di montagna. Una singolare ed unica sfida all’ultimo cucchiaio ideata appunto sei anni fa dal cuoco Cocò con l’intento di promuovere e salvare i saporiti anolini dell’Appennino.

Una manifestazione che ha avuto fin da subito successo e che ha visto decine di concorrenti partecipare seguiti da tanti buongustai «fuori concorso» che non si perdono l’occasione per degustare un piatto di anolini accompagnato da bolliti, salse e mostarde nostrane.

Il campione da battere sarà Flavio Caselli 54enne agricoltore e collaudatore di autovetture di San Polo di Torrile che regna sul gradino più alto del podio dallo scorso anno con il record di 603 anolini divorati in meno di due ore. Una gustosa ma impegnativa cena illuminata dai riflettori e seguita a vista da un’esperta giuria che controllerà l’evolversi delle varie fasi della gara per poi decretarne i vincitori. Ci sarà come in passato anche la disputa femminile vinta lo scorso anno da Cinzia Zilioli che si era fermata a 275. Questo prelibato piatto simile a quello dei cappelletti in brodo che solitamente si consuma nella bassa, ha fatto breccia in montagna facendo riscoprire le qualità dell’involtino ripieno con i sapori scelti, preparati e serviti anche in altri rinomati ristoranti della Valtaro. La colonna sonora della serata è stata affidata un’altra volta al musicista Massimo e al suo “complice” il Coccodrillo che per l’occasione saranno anche gli animatori ed i presentatori della serata.

BUSSETO

IN PIAZZA LE ARANCE DELLA SALUTE AIRC

Sabato in piazza Verdi , si potranno trovare le «arance della salute» dell’Airc.

EVENTI IN ONORE DEL MAESTRO VERDI

Numerosi gli eventi in programma a Busseto, Roncole Verdi e Sant’Agata, fino a domenica in occasione del 118esimo anniversario della morte del maestro Giuseppe Verdi. Oggi alle 10.30, alla Casa di riposo per musicisti di Milano, omaggio floreale sulla tomba del maestro Verdi e di Giuseppina Strepponi a cura dei cittadini di Roncole Verdi e Busseto.

Sabato alle 16, nella sala del consiglio comunale, presentazione del libro «Lo sgabello di Verdi» di Maura Quattrini e Davide Demaldè (presentano Egidio Bandini e Piero Carolfi).





CALESTANO

SI BALLA AL CIRCOLO VAL BAGANZA

Sabato sera secondo appuntamento del 2019 con le serate del ballo al Circolo ricreativo Calestanese «Val Baganza». In sala Borri dalle 21,15 si danzerà sulle note del complesso «Antonio e Silvia». a.r.

CASTELLI DEL DUCATO

VISITE GUIDATE E TESORI D'ARTE DA SCOPRIRE

Sabato e domenica, nel circuito dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, sono tanti i tesori d’arte da scoprire per organizzare una visita guidata e abbinare un tuffo nell’enogastronomia locale: l’affresco del Parmigianino in Rocca Sanvitale a Fontanellato mentre, dalle 8.30 alle 18.30 mercato «Rocca e natura» attorno al castello; le sale affrescate nella splendida Rocca Meli Lupi di Soragna; le sculture di Jucci Ugolotti alla Rocca di Sala Baganza; la Camera d’Oro al Castello di Torrechiara; l’Osservatorio astronomico con la rosa dei venti alla Reggia di Colorno.

Si potranno visitare, invece, su prenotazione obbligatoria per gruppi e singoli: la fortezza di Bardi, la grande Sala delle Gesta Rossiane alla Rocca dei Rossi di San Secondo ed il Castello di Contignaco. Informazioni: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it. d.f.

COLORNO

BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE CON «I MONELLI»

Sabato dalle 21,30 ballo liscio al Cral Farnese di via Roma con l’orchestra I Monelli. Info e prenotazioni allo 0521 815468. r.t.

FELEGARA

ENTRA NEL VIVO LA SAGRA DI SANT'AGNESE

Entra nel vivo la sagra di Sant’Agnese a Felegara. Apre la festa Sabato al Teatro Adolfo Tanzi alle 21, «Dal Mississipi al Po» lo spettacolo che alterna brani swing e jazz con i grandi classici della lirica. Sul palco Il gruppo «Opera Swing», Gianluca Campanini al pianoforte, Gabriele Campanini, clarinetto, il tenore Pietro Brunetto, Lorenzo Gaibazzi alla batteria e Stefano Malacchia al contrabbasso. Con loro i ballerini della Casteldardo dance.

Al Centro sociale Bruno Molinari, si balla invece il liscio, dalle 21.15 con l’Orchestra Daniela Bassi e Maurizio Accardi.

FIDENZA

LABORATORI PER I BAMBINI AL FIDENZA VILLAGE

Ultimo weekend con i laboratori educational nello Spazio Bimbi di Fidenza Village. Sabato e domenica, su due turni, alle 15 e alle 17, i bambini dai 4 agli 11 anni potranno divertirsi e imparare seguiti dagli operatori dell’Associazione Ottotipi. Obiettivo del laboratorio creativo gratuito è la costruzione de “La casa dell’anno dei bei pensieri”, un casa fatta per accogliere e custodire un anno di pensieri positivi e di generosità. L’accesso è gratuito ma è necessaria la prenotazione allo 0524-335556. Da non perdere la lettura di favole alle 14.30, 16.30 e 18.30.

LAGDEI

ESCURSIONI CON LE CIASPOLE

Un tris di escursioni permetterà agli appassionati di montagna invernale di scoprire gli angoli più suggestivi e nascosti dell’Alta Val Parma in compagnia delle guide ambientali escursionistiche di Terre Emerse. Si inizia sabato, alle 16,30, partendo dal Rifugio Lagdei con ciaspole e torcia frontale per una facile ciaspolata serale dal tramonto al buio verso gli ampi spazi del Monte Tavola, per poi rientrare in Rifugio in tempo per la cena.

Info e prenotazioni obbligatorie: 328.8116651 antonio.rinaldi.76@gmail.com. b.m.

MEZZANO INFERIORE

«AL GIR 'DLA COVA DAL GOZÉN» NEL SEGNO DELLA NORCINERIA

Mezzano Inferiore vestirà i panni di capitale della norcineria, Sabato e domenica, per la 15ª edizione de «Al gir 'dla cova dal gozén», la festa del maiale organizzata dalle associazioni di volontariato e dal comune di Sorbolo Mezzani, con l’appoggio dell’Unione Bassa Est Parmense.

Si parte Sabato alle 10 con l’incontro pubblico sull’educazione alimentare con interventi del professor Giancarlo Izzi e di Marina Schianchi ed il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole medie all’interno della sala don Bernini in piazza Belli. L’appuntamento è organizzato dall’Avis di Mezzani in collaborazione con l’Avis provinciale e sarà seguito da un buffet per tutti. Alle 11.30 si terrà «La gara di ciccioli dei norcini», la sfida al cicciolo più buono della festa. Alle 14.30 spazio alla 13ª «Passeggiata in riserva» con partenza da piazza Belli e camminata tra il verde della riserva naturale Parma Morta. Alle 16 degustazione e vendita di ciccioli e alle 20 appuntamento a cena all’oratorio don Bernini con menu a tema ed intrattenimento musicale a cura del gruppo Spingi Gonzales (per la cena è gradita la prenotazione ai numeri 0521 818101 o 338 2741583: in tavola ci saranno antipasto, primo del norcino, grigliata mista con patatine, torta della casa, acqua e vino; costo 25 euro, menu bimbi a 15).





MONTICELLI

ESIBIZIONE DEGLI SCIÒ MAX AL BAR EUROPA

Sabato a partire dalle 21, il bar «Gran Caffè Europa», in via Marconi 9, ospiterà l’esibizione dal vivo della band degli «Sciò Max». d.f.

SABATO LATINO AL SALOTTO DEL LALLO

Sabato a partire dalle 22.30, al «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 i tanti provetti ballerini potranno scatenarsi con l’evento denominato «Sabato latino» e con i balli più famosi: bachata, cha cha, kizomba, salsa romantica, salsa cubana e latin hustel; alla consolle ci sarà il deejay Lele Milano. Pizzata di mezzanotte e parcheggio interno. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338/8779347).

NOCETO

MUSICA DAL VIVO AL CIRCOLO AVIS CON LEO & CRISTINA

Serata danzante Sabato dalle 21 al Circolo Avis . Musica dal vivo con l’Orchestra Leo & Cristina. m.m.

PARMA

IL CASTELLETTO SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA MARCO&ALICE

Serata danzante Sabato al circolo Il Castelletto di via Zarotto. Si ballerà con l’orchestra spettacolo «Marco&Alice». Ospiti della serata Gianmarco Bagutti ed i cantanti dell’orchestra italiana Bagutti: Federica Cocco, Maicol Diaz ed Alex Villani. c.cal.

CONSERVATORIO CONCERTO DELL'ORCHESTRA DEGLI ALLIEVI

Sabato alle 20.30, all’auditorium del Carmine si potrà ascoltare dal vivo l’Orchestra degli allievi del Conservatorio Boito. La compagnia, diretta dal maestro Alberto Martelli, proporrà un concerto come esito del Laboratorio d’orchestra. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

MODE BAR KARAOKE CON I PORTAVOCE CANTANTI

Sabato a partire dalle 20, il Mode bar nel centro commerciale «Le Fiorite» - di San Prospero, ospiterà l’esibizione del gruppo karaoke nostrano «Portavoce cantanti». d.f.

ESCALIER, TUTTI IN PISTA CON IL JUMBO STORY

Sabato sera alla discoteca Escalier, in via Emilio Lepido 47/c, tutti in pista, a partire dalle 22, con il mitico Jumbo Story. d.f.

TEATRO EUROPA APPUNTAMENTI CON URLA DAL SILENZIO

Sabato e domenica al teatro Europa andranno in scena gli ultimi due appuntamenti del festival «Urla dal silenzio» che ha preso il via venerdì 18 gennaio. Sabato alle 21, «Guinea Konakry, Altrimenti Guinea Francese» con Pierre Panival Bangoura, drammaturgia basata su sue improvvisazioni e con la regia di Ennio Trinelli. Info: www.europateatri.it o 0521/243377 o europateatri.pr@gmail.com. d.f.

MUSEI CIVICI VISITE GUIDATE LABORATORI E SPETTACOLI

Sabato alle 11, al Castello dei Burattini visita guidata a burattini e marionette. Sempre Sabato alle 15.30, alla Pinacoteca Stuard laboratorio «Dipinti d’oro» mentre alle 16.30 è prevista la visita guidata alla Collezione. Alle 16.30, invece, al Palazzo del Governatore laboratorio per bambini «L’Atelier del piccolo incisore». Dalle 10 alle 19, al Palazzo del Governatore si potrà visitare la mostra «Dall’espressionismo alla nuova oggettività. Avanguardie in Germania». Questi gli orari di apertura dei musei civici: Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini (dalle 10.30 alle 18.30), Museo dell’Opera e Casa del Suono ( dalle 10 alle 18) e Casa Natale «Arturo Toscanini» (Sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

SOUND CAFE', SERATA LATINA

Al risto-disco Sound Cafè di via Spezia Sabato sera spazio alla serata latina con dj Elvis e suggestiva animazione. Info: 347/9265348 o 0521/941384.

GIORNO DELLA MEMORIA L'ORRORE DA NON DIMENTICARE

Continuano i numerosi eventi dedicati al «Giorno della Memoria 2019», la ricorrenza del 27 gennaio in cui in tutto il mondo si ricordano le vittime dell’Olocausto. Il ricco calendario di iniziative, anche per quanto riguarda questo fine settimana, è stato elaborato dall’assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con numerose realtà cittadine. Sabato alle 8.30 nell’auditorium della scuola Cocconi (in piazzale Picelli) e poi alle 11.15 nell’auditorium di Palazzo del Governatore è prevista la conferenza «Janusz Korczak e i bambini: vivere l’infinito» ed il relatore sarà il docente di pedagogia e scrittore Dario Arkel. È gradita la prenotazione. Alle 15 a Barriera Bixio visita guidata dal titolo «Fili di memoria. Storie di deportazione» rivolta a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. Non è necessaria la prenotazione. Alle 17 la biblioteca Guanda offrirà ai suoi lettori la proiezione di un film sulla Shoah in lingua italiana. Ingresso libero. La visione del film è consigliata a un pubblico di adulti e ragazzi dai 13 anni in su. Alle 21 al Teatro del Tempo «Lucille il pudore violato delle donne dell’Olocausto». Info e biglietteria: teatrodeltempo@libero.it, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12: 340/3802940.

CHAOS ART GALLERY INAUGURA LA MOSTRA DI ROSSI E PASTORI

Sabato alle 17 alla Chaos Art Gallery di vicolo Al Leon d’oro inaugura la mostra “L’uomo tra terra e cielo”, opere di Dario Rossi e Luigi Pastori (aperta fino al 21 febbraio). Due espressionisti di stampo diverso, uno ci presenta un universo sconvolto e turbolento, l’altro invece l’armonia della natura. In mezzo l'uomo, tormentato o rappacificato. m.b.

AIRC, LE ARANCE DELLA SALUTE

Sabato l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) apre il nuovo anno di raccolta fondi insieme ai suoi volontari, impegnati a Parma e provincia - così come in oltre tremila piazze italiane - a distribuire «Le Arance della Salute». Con una donazione di 9 euro, sarà possibile ricevere una reticella da 2.5 chili di arance. Per informazioni: www.airc. it oppure Airc Parma (0521 238010 oppure del.parma@airc.it).

POLESINE

IL PAESE RIPRODOTTO IN UN PRESEPE

Nella chiesa della «Madonnina del Po», ai piedi dell’argine maestro, Sabato e domenica, prosegue la possibilità di visitare il presepio artistico, realizzato dai volontari locali, che vede riprodotto il borgo della Bassa. E’ anche l’occasione per visitare la bella chiesa e sostenerne il restauro. p.p.

ROCCABIANCA

INCONTRO SU GUARESCHI «GIOVANNINO NEI LAGER»

Sabato alle 10,30 in occasione della Giornata della Memoria all’Arena del Sole di Roccabianca si terrà l’incontro “Giovannino nei lager” lettura spettacolo organizzata dal Comune di Roccabianca con l’Archivio Guareschi. Interverranno Alberto Branca (Giovannino Guareschi), Massimo Grazioli (voce narrante) e Nicholas Forlani (fisarmonica). Il tutto a cura di Guido Conti in collaborazione con l’Associazione Culturale Everelina e il sostegno della Regione Emilia Romagna. L’ingresso è gratuito. s.v.

SAN SECONDO

UNA RACCOLTA DI VOCABOLI DIALETTALI

Sabato alle 17, nella biblioteca comunale «Giovannino Guareschi» di via Cavallotti a San Secondo sarà presentata la «Raccolta di vocaboli dialettali sgundèn», a cura di Francesco Gaibazzi.

SCHIA

NEVE SULLE PISTE A SCHIA APRE ANCHE PRATO SPILLA

Non è più solo artificiale la neve che ricopre Schia, dove anche questo fine settimana si torna a sciare sulla bella pista azzurra del Campo Scuola. Ma la novità di questo weekend è che finalmente anche Prato Spilla aprirà i battenti, dando ufficialmente il via alla stagione sciistica 2019.

La neve caduta nei giorni scorsi, infatti, ha lasciato sul campo, in entrambe le stazioni, un manto bianco che va dai 20 ai 30 centimetri di spessore e che permetterà di mettere in moto gli impianti.

A Schia, Sabato e domenica, gireranno a pieno regime lo skilift e il tapis roulant del campo scuola, mentre a Prato Spilla saranno messi in funzione i tapis roulant baby e campo scuola. I circa 20 centimetri caduti tra mercoledì e giovedì a Schia, invece, non sono sufficienti per battere in sicurezza le piste servite dalla seggiovia Pian delle Guide, che quindi rimarrà ancora ferma in attesa di ulteriori nevicate, nonostante l’impianto di innevamento artificiale abbia già parzialmente preparato il fondo sulla bella 3 Bock, mentre la seggiovia Monte Bocco e lo skilift Biancani di Prato Spilla sono fermi in attesa della revisione quarantennale. Presenti come sempre, invece, i maestri di sci della Scuola Italiana Sci Schia Monte Caio e della Scuola Italiana Sci Prato Spilla, pronti ad accompagnare gli sciatori nelle loro prime discese con gli sci ai piedi. Per informazioni aggiornate sull’apertura degli impianti 0521868555 oppure www.schiamontecaio.it per Schia, e www.pratospilla.pr.it per Prato Spilla.

Sci e snowboard, ma non solo: grandi protagoniste del fine settimana a Schia saranno anche le ciaspole. Sabato si partirà alle 18 dal piazzale del Campo Scuola per «Tintarella di Luna», una ciaspolata benefica, organizzata dall’associazione Snupi con il patrocinio di Schia Monte Caio, Gruppo Guide Monte Caio e Centro Sociale Universitario, alla scoperta del massiccio del Monte Caio. L’itinerario, adatto a tutti, anche ai bambini dagli 8 anni, durerà circa 2 ore, con un dislivello di 200 metri.

La guida ambientale escursionistica Gabriel Rossi fornirà a tutti i partecipanti le nozioni tecniche di base per muoversi in sicurezza con le ciaspole ai piedi. Al termine della ciaspolata si potrà cenare in compagnia all’Osteria del Camping Schia con un menù a base di prodotti tipici a km zero. Per info e prenotazioni (obbligatorie) 3404171870. Per informazioni sull’associazione www.snupi.it.

SORAGNA

BALLO LISCIO AL CIRCOLO ANZIANI CON DJ BEPPE

Sabato sera di ballo liscio, al circolo anziani di Soragna: dalle 21 sarà di scena la musica di dj Beppe. L’ingresso è riservato ai soci.

GNOCCATA DI SANT'ANTONIO AL CIRCOLO ALPINI

Gnoccata di sant’Antonio al circolo Alpini Sabato alle 20.30. Ingresso con tessera socio.

SORBOLO

«L'INFERNO» DOMANI AL TEATRO VIRTUS

Spettacolo «L’inferno», tratto da «L’inferno di Treblinka» di Vasilij Grossman, Sabato alle 21 al teatro Virtus, a cura della Compagnia Primo studio, in occasione della Giornata della memoria. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale promossa da circolo Anspi L’Incontro, gruppo culturale Memo Benassi, in collaborazione con il comune di Sorbolo Mezzani. Info 349 5940762. c.cal

TANETO

WE LOVE INDIE AL CIRCOLO FUORI ORARIO

Sabato alle 23, al circolo Arci Fuori Orario, divertimento assicurato con l’evento «We love Indie». Saranno disponibili le navette gratuite da Parma. Obbligo della tessera Arci. Informazioni: www.arcifuori.it oppure 0522/671970. d.f.

TRAVERSETOLO

COMMEMORAZIONI DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA

Traversetolo commemora la Giornata internazionale della memoria con una serie di eventi inaugurati dalla rappresentazione teatrale “La memoria rende liberi, l’indifferenza rende complici. Parole, immagini e suoni per ricordare…”, che si terrà sabato alle 21 al Teatro Aurora. Lo spettacolo, presentato da “Ombre Geneticamente Modificate” e organizzato dalla parrocchia, vedrà in scena anche alcuni alunni delle classi V della scuola “D’Annunzio”; l’ingresso è di 5 euro. Maggiori dettagli e il calendario completo di eventi per la Giornata della Memoria è sul sito del Comune. b.m.s.

ZIBELLO

PRESEPI DEL MONDO E MOSTRA «IL CINEMATOGRAFO»

Sabato e domenica, dalle 10 alle 20, nell’ufficio turistico di piazza Garibaldi, possibilità di visitare la piccola mostra dedicata ai «Presepi del mondo»,. Inoltre, nell’ex convento domenicano, sia sabato che domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, è aperto «Il Cinematografo», il museo del cinema «Amedeo Narducci» (info al 3474065078).