Un sabato sulla neve, a teatro e sulla pista da ballo: l'agenda

BARDI

APERTURA STRAORDINARIA DEL CASTELLO

Il primo weekend di febbraio sarà l'occasione da cogliere al volo per visitare la Fortezza dei Landi. Il castello sarà aperto dalle 10 alle 17, condizioni meteo permettendo (info@castellodibardi.info – 3801088315 o 0525733021) con visite guidate solo su richiesta. La Onlus Diaspro Rosso attende dunque tutti i turisti per una visita. Lungo il tour sarà possibile ammirare la mostra museo permanente dal titolo: “Novecento: arti e mestieri dell’Est europeo”. Frutto della collezione Ferrarini-Nicoli A breve nelle sale del castello anche lo sviluppo del Museo Nazionale della Maschera Italiana oltre ai già presenti musei della Fauna, della civiltà valligiana, quello archeologico, quello delle cartoline storiche della Valceno e l’esposizione, come detto, sul neo-realismo socialista. Un unico biglietto per molti momenti culturali.

BORGOTARO



MIRKO CAPOLONGO E LA SERATA DI KARAOKE

Sabato a partire dalle 20, il bar Stile DiVino a Borgotaro ospita live Mirko Capolongo: dopo il successo del mese di dicembre, tutti sono invitati a scatenarsi con il karaoke all’interno di un evento con musica e degustazioni.





COLORNO



SI BALLA IL LISCIO CON ROSSELLA E MARCO

Sabato a partire dalle 21,30 tradizionale ballo liscio al Cral Farnese con l’orchestra Rosella e Marco. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 0521815468.



FELEGARA

LA COMPAGNIA EL RAVISI AL TEATRO TANZI

La brillante commedia dialettale “Sa’s pérla ed còren… l’è mei tasir! della compagnia El ravisi di Medesano andrà in scena Sabato al Teatro Adolfo Tanzi di Felegara alle ore 21. L’incasso della serata sarà devoluto alla sezione Aido di Medesano.

PING PONG CAMPESTRE E MOTOGIMKANA

Sfide sportive per tutti, organizzate dalle associazioni e dai volontari del paese in collaborazione con la parrocchia e l’amministrazione nel prossimo fine settimana a Felegara. Le competizioni, nel segno dell’amicizia, della solidarietà e dell’incontro tra generazioni scalderanno il programma della fiera annuale.

Sabato , il parco dell’oratorio alle 14.30 sarà teatro della corsa campestre «Winter Castello kids», giunta alla quinta edizione, riservata ai bambini delle scuole elementari e medie del comune di Medesano, delle frazioni e dei comuni limitrofi.



MUSICA DAL VIVO CON L'ORCHESTRA RANCATI

Musica dal vivo con l’orchestra Danilo Rancati Sabato dalle ore 21 al Circolo Bruno Molinari di Felegara. Ballo liscio e balli di gruppo.



FONTANELLATO

LA COMMEDIA DELLA DIALETTALE SISSESE

Risate garantite Sabato alle 21 al teatro Comunale di Fontanellato: la Dialettale Sissese presenterà «Al bchèr». Biglietti: Orazio Demaldè (338/1053856), prezzi: 12 euro per logge e loggioni, 15 euro per la platea, 60 euro per i palchi da sei persone.

TESORI D'ARTE IN VISITA AI CASTELLI DEL DUCATO

Sabato e domenica, nel circuito del Castelli del Ducato si potranno scoprire tanti tesori d’arte per organizzare una visita guidata e abbinare un tuffo nell’enogastronomia locale: l’affresco del Parmigianino in Rocca Sanvitale a Fontanellato, le sale affrescate nella Rocca Meli Lupi di Soragna, le sculture di Jucci Ugolotti alla Rocca di Sala Baganza, la Camera d’Oro al Castello di Torrechiara e l’Osservatorio astronomico con la rosa dei venti alla Reggia di Colorno.

Si potranno visitare, invece, su prenotazione obbligatoria per gruppi: la fortezza di Bardi, la grande Sala delle Gesta Rossiane alla Rocca dei Rossi di San Secondo ed il Castello di Contignaco. Informazioni: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.



MONTICELLI

SERATE DI BALLO DA «LALLO»

Sabato dalle 22.30 al «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 i tanti provetti ballerini potranno scatenarsi con la tradizionale serata latina; stage gratuito in pre-serata di mambo funky. Alla consolle ci sarà il deejay Lele Milano.

NOCETO

L'ORCHESTRA ATHOS BASSISSI AL CIRCOLO AVIS

Serata danzante Sabato alle ore 21 al Circolo Avis di Noceto. Musica dal vivo con l’Orchestra Athos Bassissi.

TEDESCHI E FIGLIA SUL PALCO DEL MORUZZI

Corrado Tedeschi e la figlia Camilla saliranno insieme sul palcoscenico del Teatro Moruzzi di Noceto Sabato alle 21 per interpretare la commedia di Gianni Clementi «Partenza in salita».

L’appuntamento è un fiore all’occhiello della stagione teatrale organizzata da E20inscena in collaborazione con l’amministrazione comunale. Chi, imparando a guidare, non ha mai provato difficoltà nella partenza in salita? Capire la giusta sincronia fra il rilascio del freno a mano, della frizione e la giusta dose di accelerazione, quando si è alle prime armi, non risulta semplice. Come non è semplice affrontare il mare della vita per una ragazza di 18 anni. E se alle difficoltà proprie di un’età si aggiungono le incertezze e l’immaturità di un padre Peter Pan, allora la miscela può diventare esplosiva. L’ora di lezione può diventare però anche l’occasione per conoscersi, forse per la prima volta: fra crisi adolescenziali, scoperte allarmanti, altarini svelati, telefonate di amanti, scatti d’ira, bugie colossali, ma anche complicità, risate, tenerezze, momenti di commozione. La “P”, incollata con lo scotch sul lunotto posteriore, può voler dire che a bordo c’è un principiante, oppure un padre, o magari un padre principiante. Per info e prenotazioni telefonare al numero 392/6405385; la biglietteria del Teatro aprirà il giorno dello spettacolo dalle ore 16.

PARMA

AL CASTELLETTO SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA MARCHESE

Sabato al circolo «Il Castelletto» di via Zarotto, dalle 21.30, si balla con l’orchestra Nicola Marchese. Info 340 2691601.

A SAN PROSPERO ESIBIZIONE DI KARAOKE AL MODE BAR

Sabato, dalle 22, il Mode bar di San Prospero, ospiterà l’esibizione del gruppo karaoke «Portavoce cantanti».





AL TEATRO MAGLIANI LO SPETTACOLO «OTELLOK» E POI IL DIBATTITO

In «Otellok» il dramma shakespeariano viene «trasfigurato» dal cyberbullismo: lo spettacolo verrà rappresentato Sabato , alle 21, al teatro Magliani di Corcagnano. Al termine dello spettacolo è previsto uno spazio di dibattito.



AL DUE «ELEGANZISSIMA», RECITAL DI DRUSILLA FOER

Prosegue fino a domenica il «Cabaret des artistes» di Teatro Due con Drusilla Foer, singolare icona di stile. Madame Foer, eclettica musa «en travesti» (è l'alter ego di Gianluca Gori) presenterà «Eleganzissima», un recital che ha registrato il sold out in vari teatri. Sabato ore 20.30, domenica ore 16). Info: tel 0521.230242 – biglietteria@teatrodue.org.



CAFFÉ DEL PRATO LA MOSTRA «VOLTI DAL CAOS» DI PONZI

Sabato alle 11 al Caffè del prato alla Casa della Musica inaugura la mostra «Volti dal caos» del nocetano Giacomo Ponzi. Si tratta di opere prevalentemente su carta e alcune sculture in filo di ferro. Dal groviglio dei segni affiorano figure e volti di forte espressività. Fino al 28 febbraio. Aperta da lun. a sab. dalle 7,30 alle 18. Domenica chiuso.

AL TEATRO EUROPA L'IMPORTANZA DEI "MONOLOGHI DELLA VAGINA"

Dare voce alle donne, in una coralità sia fisica che sonora e d’intenti. Perseguendo una «stella polare»: sensibilizzare il pubblico sulla tematica, di stretta attualità, della violenza contro le donne.

Sabato alle 21, e domenica alle 18, sul palco del Teatro Europa, in via Oradour 14, andrà in scena lo spettacolo «I Monologhi della Vagina», promosso dal «Collettivo V-Day Parma-Reggio Emilia» in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Parma e il patrocinio del Comune. Il ricavato andrà al Centro Antiviolenza.

Il «V-Day» è un movimento internazionale di lotta contro la violenza alle donne. Da più di otto anni, il Collettivo «VDay Parma-Reggio Emilia» porta in scena voci femminili da tutto il mondo, in una rete di solidarietà costante per dire «No» alla violenza, attraverso la rappresentazione a scopo benefico de «I monologhi della Vagina», tratto dall’omonimo testo di Eve Ensler del 1996. Sul palco saranno protagoniste dodici donne (Antonietta Mazzeo, Federica Goni, Federica Olari, Francesca Foti, Licia Caroselli, Luisa Borri, Margherita Caruso, Maria Cristina Cavazzini, Marianna Alati, Sara Gigliotti, Silvia Piccinini, Silvia Scotti), la regia sarà curata da Stefania Maceri, assistente alla regia sarà Natalia Comis.

«Lo spettacolo è rivolto a tutti, è perfino adatto agli adolescenti - sottolinea la regista Stefania Maceri - poiché è una rappresentazione che vuole raggiungere, attraverso la sensibilità teatrale, ogni coscienza. E’ un racconto che parla di realtà, ma lo fa con uno spirito comunicativo per coinvolgere il pubblico e per sciogliere ogni tabù che aleggia intorno alla parola “Vagina” e per denunciare, nel contempo, l’ingiustizia e peggio ancora la violenza che sempre più spesso e, da sempre, coinvolge il sesso femminile. Vogliamo fare luce sul buio dell’argomento, pur molto dibattuto, con la differenza che uno spettacolo teatrale può suscitare emozione e proprio, attraverso l’emozione, le persone si sensibilizzano. Sfiorare le coscienze e, perché no, l’anima del pubblico: è questo il nostro intento». Per informazioni: 347/0735639 oppure collettivo.vday@gmail.com.

BIBLIOTECA ALPI: FESTA GRANDE PER I DIECI ANNI DI ATTIVITA'

Festeggiare, in grande stile, i dieci anni della Biblioteca Internazionale «Ilaria Alpi» di vicolo Dell’Asse 5: sono tante, infatti, le iniziative rivolte ai bambini, ai lettori e a tutti gli amici che l’hanno accompagnata in questo percorso decennale, condividendone gli obiettivi e la specifica vocazione internazionale nell’ambito della rete del servizio bibliotecario comunale.

Sabato si svolgerà la vera e propria festa di compleanno: alle 10.30 prenderanno il via la «Festa dei libri» con oltre duecento novità librarie per bambini e ragazzi in italiano e lingua straniera disponibili per il prestito e «Acchiappa la strega!», una lettura animata ed un atelier creativo dedicato a «Cornabicorna» rivolto ai bambini da partire dai 3 anni (massimo 25 partecipanti, è richiesta la prenotazione); il momento clou è previsto per le 18.30 e sarà dedicato ad un brindisi di auguri che vedrà la presenza dei familiari di Ilaria Alpi e del vicesindaco Marco Bosi.

MOSTRA AL PALAZZO DEL GOVERNATORE

Sabato alle 11, al Castello dei Burattini visita guidata a burattini e marionette; non è necessaria la prenotazione. Sempre Sabato , alle 15.30, alla Pinacoteca Stuard divertimento assicurato con il laboratorio «Il volto racconta» mentre alle 16.30 è prevista la visita guidata alla Collezione.

Dalle 10 alle 19, al Palazzo del Governatore si potrà visitare la mostra «Dall’espressionismo alla nuova oggettività. Avanguardie in Germania». Questi gli orari di apertura dei musei civici del fine settimana: la Pinacoteca Stuard e il Castello dei Burattini (dalle 10.30 alle 18.30), Museo dell’Opera e Casa del Suono ( dalle 10 alle 18) e Casa Natale «Arturo Toscanini» (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 ).

PELLEGRINO

BEPPE CONTI E IL LIBRO SU FAUSTO COPPI

Una giornata speciale dedicata a uno straordinario campione e a un grande giornalista di successo, originario della nostra montagna. Sabato alle 11 a Pellegrino Parmense, auditorium Costerbosa, Beppe Conti, giornalista sportivo e conoscitore del ciclismo, presenterà il suo ultimo libro: «Fausto Coppi, il primo dei più grandi». Nell’interessante volume, scritto in occasione del centenario della nascita di Fausto Coppi, Conti propone una classifica che sarà un’occasione per far discutere e per raccontare le storie, dei dieci più grandi ciclisti di tutti i tempi. Nella seconda parte del libro ventitré personaggi che vivono con passione il grande ciclismo rivelano le loro preferenze: giornalisti celebri, da Gianni Mura a Massimo Gramellini a imprenditori come Alfredo Ambrosetti e Ennio Doris. Nel corso dell’appuntamento, verrà ricordato Tarcisio Persegona, imprenditore, recentemente scomparso, appassionato e sponsor di tante iniziative ciclistiche.



POLESINE

IL PRESEPE ARTISTICO DEI VOLONTARI

Nella chiesa della «Madonnina del Po», a Polesine, si può visitare il presepe artistico, realizzato dai volontari locali che riproduce il borgo della Bassa.

PONTREMOLI

"MANI E MENTI" CON GLI ANTICHI MESTIERI

Sabato comincia la rassegna «Mani e menti» dedicata agli antichi mestieri, che animerà il centro storico di Pontremoli per tutti i fine settimana di febbraio. Inaugurazione alle 11 in piazza Duomo alla presenza del vicesindaco Manuel Buttini. «Mani e menti» animerà il castello del Piagnaro e e negli antichi fondi delle vie che portano al castello. Ogni sabato e domenica del mese, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, vi saranno artigiani che terranno laboratori didattici per insegnare i lavori di una volta alle nuove generazioni e agli appassionati. I laboratori sono gratuiti, fatto salvo un contributo per i materiali per opere che rimangono agli allievi.



SORAGNA



SERATA DI RITMI CUBANI ALL'ARCI SUTARCO

Sabato sera “cubano”, al circolo Arci Sutarco di Soragna: il circolo parmigiano di amicizia Italia-Cuba «Celia Sanchez Marilisa Verti» organizzerà un evento compreso di cena, a partire dalle 18.45, in cui verrà presentato il programma delle iniziative del 2019. Info: 0524-597026.

SCHIA E PRATO SPILLA

UN WEEKEND A TUTTA NEVE

Paesaggio invernale, piste perfettamente battute e impianti in funzione: è questo quello che troveranno gli sciatori che questo weekend solcheranno le piste di Schia e Prato Spilla. Le nevicate dei giorni scorsi hanno rinvigorito il manto bianco che ricopre le due stazioni sciistiche, dove tutto è pronto per un altro fine settimana con gli sci ai piedi. Condizioni meteo permettendo, rimarranno in funzione lo skilift e il tapis roulant del campo scuola e – per la prima volta in questa stagione invernale 2019 – anche la seggiovia Pian delle Guide, con accesso limitato alla pista 3 Bock, aperta solo per gli sciatori esperti. Per info aggiornate 0521868555 oppure www.schiamontecaio.it. A Prato Spilla il weekend sugli sci inizia oggi, quando per la seconda volta questa stagione, verranno messi in funzione i tapis roulant Baby e Campo Scuola.

Per info e aggiornamenti 0521890194 oppure www.pratospilla.pr.it. Immancabili, come sempre, anche gli appuntamenti per gli amanti delle ciaspole. Le guide Gae del Monte Caio organizzano a Schia una ciaspolata notturna in compagnia dell’astrofilo Marco Bastoni. Partendo alle 18 da Schia, si camminerà sotto ad un fantastico cielo stellato con un famoso conoscitore della volta stellare, che darà ai partecipanti tante utili informazioni per riconoscere e scoprire stelle, pianeti e galassie. Al rientro possibilità di cena all’Osteria del Camping Schia con menù a km 0. Info e prenotazioni (obbligatorie) al 347 6952605 oppure bennaturetrek@gmail.com.





ZIBELLO

PRESEPI DEL MONDO IN MOSTRA

Dalle 10 alle 20, nell’ufficio turistico di piazza Garibaldi, a Zibello, si può visitare la piccola mostra dedicata ai «Presepi del mondo», con natività provenienti da numerosi Paesi, oltre a presepi tradizionali.