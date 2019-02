Tra sci, ciaspole, musica e libri: l'agenda del sabato

ALBARETO

TARO-TARO STORY AL PALAFUNGO

Sabato sera al Palafungo a partire dalle 22 la Proloco in collaborazione con il gruppo musicale Taro-Taro Story ha organizzato una serata di musica, divertimento e solidarietà il cui ricavato verrà devoluto interamente all’Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto per contribuire all’acquisto dei mezzi andati distrutti nel tragico incidente di tre mesi fa. La serata animata dal gruppo musicale dei Taro-Taro Story i quali con la loro innata simpatia proporranno canzoni e musica degli anni 70-80-90. Non mancheranno piacevoli sorprese e l’ingresso sarà ad offerta.

BEDONIA

LA TRAVIATA ALLA PESCHIERA

Sabato alle 15 nella sala convegni del centro civico “La Peschiera” si potrà ascoltare l’opera in tre atti di Giuseppe Verdi “La Traviata”. La proiezione sottotitolata sarà preceduta dalla spiegazione sulla trama, sull’autore e sul periodo storico. Il pomeriggio sarà allietato da intermezzi e alla fine rinfresco per tutti.

BERCETO

JAM SESSION ALLA TAVERNA LEONE RAMPANTE

Sabato torna la musica jam a Berceto: si terrà un’interessante jam session alla taverna Leone Rampante di piazza San Moderanno. I musicisti cominceranno a esibirsi alle 18, sbizzarrendosi in artistiche improvvisazioni.



BUSSETO

APPUNTAMENTO CON LE LETTURE SABATI DELLE STORIE

Sabato alle 16, alla biblioteca della Fondazione Cariparma di Busseto, per i «Sabati delle storie», appuntamento con le letture ad alta voce per bambini a cura del gruppo Tusitala. Ingresso gratuito.

CALESTANO

SERATA DANZANTE E GARA DI BRISCOLA AL VAL BAGANZA

Sabato il circolo ricreativo calestanese «Val Baganza» organizza una serata danzante nella sala Borri; l’appuntamento è alle 21.15 e si ballerà sulle note del complesso «Antonio e Silvia». Domenica alle 15:30 nella sede di via Maschi si terrà invece una gara di briscola in compagnia; le iniziative sono riservate a soci Ancescao.

CASTELLI DEL DUCATO: VISITE GUIDATE E SPLENDIDI TESORI D'ARTE DA SCOPRIRE

Sabato e domenica nel circuito del Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli ci sarà soltanto l’imbarazzo della scelta tra i tanti i tesori d’arte da scoprire per organizzare una visita guidata e abbinare, nel contempo, un tuffo tra le prelibatezze nell’enogastronomia locale: l’affresco del Parmigianino in Rocca Sanvitale a Fontanellato, le sale affrescate nella Rocca Meli Lupi di Soragna, le sculture di Jucci Ugolotti alla Rocca di Sala Baganza, la Camera d’oro al Castello di Torrechiara e l’Osservatorio astronomico con la rosa dei venti alla Reggia di Colorno. Si potranno visitare, invece, su prenotazione obbligatoria per gruppi: la fortezza di Bardi, la grande Sala delle Gesta Rossiane alla Rocca dei Rossi di San Secondo ed il Castello di Contignaco. Informazioni: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.

COLORNO

BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE

Sabato a partire dalle 21,30 tradizionale ballo liscio al Cral Farnese di via Roma, 28, con l’orchestra Rosella e Marco. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 0521815468.

FELEGARA

AL MOLINARI UNA SERATA A TUTTA DANZA

Serata danzante Sabato dalle 21 al Circolo Bruno Molinari con l’Orchestra di liscio Donatella e Giovanni.

TOMBOLATA SHOW E COMICITÀ AL TEATRO TANZI

Tombolata show Sabato dalle 20.30 al teatro comunale Tanzi di Felegara”. Premi, sorprese e comicità a cura della compagnia “Quelli di Noveglia”. L’incasso sarà devoluto in beneficenza.

FIDENZA

NEL WEEKEND SI RESPIRERÀ ARIA D'EUROPA

Si respirerà aria d’Europa in questo weekend al Fidenza Village, scoprendo gli 11 villaggi della collezione The Bicester Village che riunisce le destinazioni di Value Retail nel Vecchio Continente e in Cina. Domani omaggio all’Inghilterra con la Compagnia di danze Gens D’Ys. Domenica protagonista la Germania con “Genau Bretzel!” food market dove sarà possibile gustare bretzel e rösti con una selezione di birre bavaresi.

FONTANELLATO

FAVOLE ANIMATE CON I CLOWN DELLA CROCE ROSSA

«Il ciuccio di Noè», «Cinque vicini molto invadenti» e tante altre favole animate saranno raccontate dal gruppo clown della Croce Rossa di Fontanellato ai piccoli partecipanti all’appuntamento in programma Sabato alle 16,30 di «Favolando in una stanza», la rassegna della biblioteca dedicata ai bambini da 3 a 6 anni. Al termine delle letture si terrà un laboratorio creativo. La partecipazione è gratuita.

LAGDEI

UN FINE SETTIMANA DA VIVERE CON LE CIASPOLE

Sarà un altro fine settimana con le ciaspole ai piedi in alta Val Parma. A Lagdei sono in programma due ciaspolate alla scoperta del magico mondo della montagna invernale. Sabato si parte alle 16 per una suggestiva escursione notturna sulla neve, adatta a tutti, tra foreste imbiancate e il fascino del tramonto invernale. Durante le brevi soste i più curiosi potranno parlare insieme alla guida Gae Gemma Bonardi di Liberi Spazi di natura invernale e imparare ad utilizzare al meglio le ciaspole. Per info e prenotazioni (obbligatorie per entrambe le escursioni) 347 5267602 oppure gemma@liberispazi.it.

MONTICELLI TERME

LATINI E LISCIO AL SALOTTO DEL LALLO

Sabato sera a partire dalle 22.30, al «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 i tanti provetti ballerini potranno scatenarsi con la tradizionale serata latina. Alla consolle ci sarà il deejay Lele Milano. Domenica sera, invece, a partire dalle 21.30, spazio al ballo liscio.

NOCETO

LA CLAUDIA BAND DOMANI SERA AL CIRCOLO AVIS

Danze tradizionali e balli di gruppo con la Claudia band Sabato al Circolo Avis. Tutti in pista dalle 21.

PARMA

BENEFICENZA: UN TORNEO DI CALCIO A CINQUE PER DARE UNA MANO ALL'EMPORIO SOLIDALE

Un pomeriggio all’insegna dello sport, del divertimento e della beneficenza. Sabato dalle 15, nella palestra «Bodoni Grande» di viale Piacenza andrà in scena la seconda edizione del torneo di calcio a 5 a scopo benefico organizzato dall’istituto tecnico Rondani in collaborazione con la Consulta provinciale degli studenti di Parma ed il patrocinio del Comune. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto, per volontà degli studenti, all’acquisto di beni di prima necessità per l’Emporio Solidale. Saranno sei le squadre che si affronteranno per tentare di aggiudicarsi la seconda edizione del torneo. Nel 2017 la vittoria andò alla formazione dei Carabinieri di Parma ed il ricavato era stato devoluto a sostegno della città terremotata di Amatrice. Anche quest’anno molti appassionati di calcio della nostra città hanno risposto alla chiamata e si sono messi a disposizione dell’organizzazione. Sono state così formate sei formazioni che si alterneranno su due gironi: nel girone A la formazione del Comune di Parma incontrerà la squadra della Consulta Provinciale degli Studenti e del Consiglio degli Studenti dell’Università di Parma. Nella compagine del Comune saranno undici i giocatori a disposizione tra assessori e consiglieri che si alterneranno sul terreno di gioco: Marco Bosi, Michele Guerra, Cristiano Casa, Roberto Bozzani, Sandro Maria Campanini, Ferdinando De Maria, Stefano Fornari, Oronzo Pinto, Sebastiano Pizzigalli, Cristian Salzano e Leonardo Spadi. Nel girone B, invece, si affronteranno: Ciac, giornalisti di Parma e Va’ Pensiero. «Il torneo di calcetto si pone sul piano della linea progettuale che la Consulta provinciale degli studenti ha stabilito di seguire nel corso di quest’anno scolastico - sottolinea Giulio Bricoli, presidente della Consulta studentesca -: ovvero portare avanti progetti a scopo benefico che partissero dalla realtà studentesca e che, allo stesso tempo, coinvolgessero tutta la cittadinanza. Abbiamo deciso di riproporre quindi un evento che aveva riscosso un buon successo nel 2017». Ogni partita avrà una durata di 20 minuti. I biglietti sono acquistabili, ad un prezzo di partenza pari a tre euro, direttamente sul posto domani (sabato 9 febbraio) oppure richiedendoli alla mail cps.parma@gmail.com o tramite i rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti nelle varie scuole superiori di Parma.

CORALE VERDI: VOCI BIANCHE PER UN CONCERTO BENEFICO

Sabato alle 17.30, la Corale Verdi ospiterà un concerto benefico con il ricavato a favore dell’associazione «Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia» con sede a Parma. Sul palco si esibiranno due importanti cori di voci bianche diretti dalla maestra Beniamina Carretta. Suono, eccellenza ed emozioni: saranno questi gli «ingredienti» principali del concerto proposto dai bimbi, che animerà il pomeriggio. Uno spettacolo che potrà allietare tutta la famiglia e dove tutti potranno immergersi in una magica atmosfera composta da mondi musicali differenti, con brani del repertorio classico, moderno ed operistico. Musica e solidarietà si fondono, dunque, per un grande obiettivo, ovvero quello di raccogliere fondi in favore della lotta alla fibrosi cistica. Si tratta di un evento straordinario anche per il livello artistico degli interpreti: il coro «Voci Bianche della Corale Verdi di Parma» (nella foto qui sopra) e il coro «Verdi Melodie dell’Istituto comprensivo Parmigianino», diretti dalla maestra di coro Beniamina Carretta, che ha portato la sua esperienza internazionale, la sua tenacia e determinazione al servizio della musica e dei suoi ragazzi. L’evento, che gode del patrocinio del Comune, vedrà l’esibizione anche di solisti, Iulia Relinda Ratio al pianoforte, Sara Pelosi al violino, Monica Lodesani al flauto traverso e Giacomo Ippolito alla chitarra. Ingresso libero ad offerta. Il ricavato del concerto sarà devoluto all’associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia, con sede a Parma.

TEATRO EUROPA: MARCHI E I SUOI "ANGELI SCAPESTRATI"

Sabato alle 21.15, sul palco del Teatro Europa, in via Oradour 14, la compagnia «Teatro Piteco» presenta «Angeli scapestrati» di e con Francesco Marchi, attore, autore e regista parmigiano, appuntamento della Stagione serale di Europa Teatri realizzata con il sostegno di Comune e Regione. Basato su fatti realmente accaduti, «Angeli scapestrati» è un monologo teatrale, a cavallo tra la narrazione e l’orazione civile, che affronta, attraverso vicende ed aneddoti, la storia della Regia Aeronautica dal punto di vista di alcuni dei suoi piloti. Lo spettacolo parte dai mesi appena precedenti alla dichiarazione di guerra, passando per l’armistizio dell’8 settembre 1943, per poi arrivare ai piloti che si unirono ai cobelligeranti al Sud e all’Aeronautica nazionale repubblicana al nord.

CORCAGNANO: AL «MAGLIANI» IL DERBY PARMA-REGGIO

Sabato alle 21, al teatro Magliani di Corcagnano nuovo appuntamento con il «Parma match contest 2018-2019»: i giocatori-attori si sfideranno, sul palco, con dei match d’improvvisazione teatrale. Domani sera è in programma il match tra i padroni di casa di Parma contro Reggio Emilia: un derby da vivere… fino all’ultima battuta. Informazioni: www.improg.it.

MAXXUS: CAMP DI JIU JITSU CON IL CAMPIONE DEL MONDO

Terminerà Sabato negli spazi di Maxxus, in via Meazza, un «camp» di tre giorni con il campione del mondo di brazilian Jiu Jitsu Amaury Bitetti. Bitetti terrà allenamenti focalizzati su un tema differente, offrendo ai partecipanti la possibilità di migliorare la propria conoscenza tecnica sia con kimono che senza kimono rapportandosi direttamente con un grande campione.

MUSEI CIVICI: INAUGURAZIONI E SPETTACOLI DA NON PERDERE

Sabato alle 11, al Castello dei Burattini, visita guidata a burattini e marionette. Sempre Sabato , alle 15.30, alla Pinacoteca Stuard laboratorio «Il volto racconta» mentre alle 16.30 è prevista la visita guidata alla Collezione.

Sabato e domenica, dalle 10 alle 19, al Palazzo del Governatore si potrà visitare la mostra «Dall’espressionismo alla nuova oggettività. Avanguardie in Germania». Alle 18, alla Galleria San Ludovico inaugura «Vagabondo di sogni», mostra personale di Francesco Barilli.

VIGHEFFIO: ALLA FATTORIA SI PARLA DI CINOFILIA

Appuntamento alla Fattoria di Vigheffio con gli incontri organizzati dal canile municipale Lilli e il Vagabondo e rivolti a tutti coloro che hanno o vorrebbero un amico a quattro zampe e vogliono imparare a conoscere meglio esigenze e carattere. Sabato alle 21 tornerà Luca Spennacchio, istruttore cinofilo, docente di corsi di formazione per educatori cinofili, operatori di canile, conduttori in pet-therapy e consulente in zooantropologia applicata, con il suo nuovo libro «Il cane a 360°, un ponte tra scienza e cinofilia». La serata è aperta a tutti ed ad offerta libera. Visto il numero di posti limitati è richiesta prenotazione del posto a sedere all’indirizzo email anny.bernardelli76@gmail.com.

PARMA LIRICA: INCONTRO LILT SUI TUMORI AL SENO

Sabato alle 9.30, al circolo «Parma Lirica», in viale Gorizia, si terrà un incontro sulle patologie tumorali femminili e l’impatto che generano in famiglia e nella società. «Il tumore al seno. Conoscere, prevenire, affrontare». Relatori dell’incontro - che sarà moderato da Maurizio Vescovi, tutor della facoltà di Medicina del nostro Ateneo e psicoterapeuta - saranno l’oncologo Antonino Musolino ed Enzo Molina, farmacologo e presidente provinciale della Lilt. Ingresso libero.

CORALE VERDI: RELAZIONI FEMMINILI TRA SOLIDARIETÀ E COMPETIZIONE

Sabato alle 17, alla Corale Verdi - nell’ambito degli incontri «Le relazioni femminili tra solidarietà e competizione» -, la pedagogista e consulente familiare Alessandra Giovanelli intervisterà Cinzia Pennati, autrice del volume «Il matrimonio di mia sorella». Ingresso libero.

GIOVANE ITALIA: CAMILLA VIVIAN PRESENTA IL LIBRO "MIO FIGLIO IN ROSA"

Sabato alle 17, al circolo Giovane Italia, in via Kennedy 7, l’associazione «Agedo» avrà ospite Camilla Vivian, che presenterà il suo libro «Mio figlio in rosa» e il volume per l’infanzia «Lolly e i calzini coi cuori». All’evento, patrocinato dal Comune, dialogheranno con l’autrice Elisabetta Ferrari, presidente di Agedo Bologna e l’assessora alle Pari opportunità Nicoletta Paci. L’incontro, ad ingresso gratuito, è organizzato nell’ambito del progetto «Genitori attivi per una scuola inclusiva Due».

ANNIVERSARIO: COMMEMORAZIONE DEL PARTIGIANO BRUNO LELLI

Sabato verrà commemorato il 74° anniversario della morte di Bruno Lelli, partigiano «Firenze», della 12esima Brigata Garibaldi, ucciso dai tedeschi a Gaione, il 6 febbraio 1945. La cerimonia si terrà alle 10, dal cippo a lui dedicato che

si trova lungo via Montanara, a Gaione. Alla cerimonia sarà presente una delegazione composta dai familiari del partigiano «Firenze», da un rappresentante dell’Amministrazione comunale e dai rappresentanti delle associazioni partigiane.

CORRIERA STRAVAGANTE: LA MONICA PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO

Si chiama «Così è se VIP… pare» ed è il titolo del nuovo libro dello scrittore parmigiano Renato La Monica. Sabato alle 17, il volume verrà presentato al pub «La Corriera Stravagante» in via Platone 3: l’autore sarà intervistato dal blogger e intrattenitore Francesco Mendogni. Nel corso della presentazione si potranno degustare aperitivo e stuzzichini. Il fumetto di copertina è stato disegnato da Emanuele Leone. «Così è se VIP…pare» è il ventunesimo libro, il quinto autoprodotto, scritto da Renato La Monica - che negli anni Ottanta si è esibito come cabarettista in alcune tv locali e come conduttore in diverse radio, fra cui Radio Parma - cercando di fare satira su cinquanta personaggi dello spettacolo, del giornalismo e dell’imprenditoria.

CAMPUS INDUSTRY: ESIBIZIONE DEGLI "STIGE FEST"

Sabato , alle 15, dopo il successo della prima edizione, torna lo «Stige Fest» che vedrà esibirsi i «Tormentor» e la band «The Commitee» che si alterneranno sul palco insieme ad altri sei gruppi. Per informazioni: www.campusindustrymusic.com.

SOUND CAFÈ: C'E' DJ ELVIS

Sabato sera, spazio alla serata latina con dj Elvis e suggestiva animazione; l’ospite a cena sarà la scuola di ballo «Changò». Informazioni: 347/9265348 oppure 0521/941384.

APE PARMA MUSEO: MOSTRA "I COLORI DEGLI AFFETTI"

Sabato alle 16, all’Ape Parma Museo, in via Farini 32, ci sarà l’occasione di visitare la mostra «I colori degli affetti», pensata per riscoprire le poetiche di due artisti di origine parmigiana: Amedeo Bocchi e Renato Vernizzi. La visita guidata, a cura di Claudia Cattani, storica dell’arte e guida turistica di «Itinera Emilia», è aperta su prenotazione ad un massimo di venticinque persone. Per informazioni: 339/8915271.

IL CASTELLETTO: SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA MARCO&ALICE

Serata danzante con l’orchestra Marco&Alice Sabato dalle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto.



MODE BAR: KARAOKE CON I PORTAVOCE CANTANTI

Sabato sera a partire dalle 20, il Mode bar - all’interno del centro commerciale «Le Fiorite» - di San Prospero, ospiterà l’esibizione del gruppo karaoke nostrano «Portavoce cantanti» per una serata ricca di musica, buona tavola e divertimento.

OSTERIA SALAMINI: CONFUSION BAND E ROBI BONARDI

Sabato sera all’«Osteria Salamini», in via Meazza, nel quartiere ex Salamini, nuovo appuntamento all’insegna della musica e della buona tavola. A partire dalle 20.30, si esibirà sul palco la «Confusion band» mentre la selezione musicale sarà curata dal dj parmigiano Robi Bonardi. Possibilità di cenare.

ANTICA FARMACIA +: APRE LA MOSTRA DELL'ILLUSTRATORE GIANLUCA FOLÌ

La rassegna espositiva di «Antica Farmacia +», in vicolo San Tiburzio 5, prosegue con l’inaugurazione -Sabato alle 19 - della mostra «Ostinato Sguardo» dell’illustratore Gianluca Folì. L’esposizione, a cura di Camilla Mineo e «Caracol Art Gallery» di Torino, porterà negli spazi dell’«Antica Farmacia +» alcuni dei lavori più rappresentativi dell’illustratore romano, capace di inserire nelle sue figure un fine equilibrio tra forma e colore. Informazioni: www.anticafarmaciaparma.com.

POLESINE

ANCORA VISIBILE IL PRESEPE NELLA CHIESA

Nella chiesa della «Madonnina del Po», ai piedi dell’argine maestro, prosegue la possibilità di visitare il presepio artistico, realizzato dai volontari locali, che vede riprodotto il borgo della Bassa.

SAN SECONDO

MERCATO AGRICOLO DELLE TERRE ROSSIANE

Frutta e verdura, salumi, vini, succhi e Parmigiano Reggiano: sono i prodotti che si potranno trovare Sabato mattina al mercato agricolo e delle Terre rossiane in piazza Martiri della Libertà.

SCHIA E PRATO SPILLA

TANTA NEVE E IMPIANTI APERTI

Le piste innevate di Schia e Prato Spilla si preparano ad accogliere, anche questo fine settimana, gli sciatori. Tutto è pronto, infatti, per un altro weekend con gli sci ai piedi nelle due stazioni sciistiche del nostro Appennino, che si presenteranno nella loro veste migliore. Ottima, infatti, è la copertura nevosa che ricopre le piste, dove si misura un manto bianco che va dai 20 ai 40 centimetri di spessore a Schia e dai 40 ai 50 a Prato Spilla. A Schia, dove gli impianti sono aperti anche durante la settimana, rimarranno in funzione lo skilift e il tapis roulant del Campo Scuola e la seggiovia Pian delle Guide, a servizio della pista 3 Bock, innevata anche artificialmente, e della Varmania, ricoperta da un soffice manto di neve naturale. Per informazioni aggiornate sull’apertura degli impianti 0521868555 oppure www.schiamontecaio.it. A Prato Spilla, invece, gireranno a pieno ritmo i tapis roulant Baby, che serve la parte finale della pista Rio Spilla, e Campo Scuola, a servizio della facile pista azzurra sulla quale imparare a muovere i primi passi con gli sci ai piedi. Per info 0521890194 oppure www.pratospilla.pr.it. Gli amanti della montagna invernale potranno anche infilare le ciaspole ai piedi ed andare alla scoperta di alcuni degli angoli più suggestivi della conca glaciale di Prato Spilla oppure del massiccio del Monte Caio.

SISSA

«DONNE E CUCINA» IN UN INCONTRO A COLTARO

«Donne e cucina» è il tema dell’incontro, tra teatro e musica, in programma Sabato alle 18 al bar Centrale di via Roma a Coltaro di Sissa Trecasali. Protagonisti dell’incontro-spettacolo saranno Paola Ferrari, Rosanna Varoli, Paolino Severino ed il maestro Corrado Medioli. Condurrà l’appuntamento Francesca Ciani.

SORAGNA

AL CIRCOLO ANZIANI LA MUSICA DI DJ BEPPE

Sabato sera di ballo liscio, al circolo anziani: nella struttura di via Matteotti, dalle 21 sarà di scena la musica di dj Beppe. L’ingresso è riservato ai soci muniti di tessera.

CONCERTO DI CORALI IN MEMORIA DI FARABOLI

Sabato dalle 21, il teatro comunale ospiterà un concerto di corali in memoria di Cesare Faraboli: protagoniste nel teatro soragnese saranno la corale di casa, la San Pio X, e il coro Eco del Colle di Salsomaggiore Terme.

SORBOLO

TANTO PER CAMBIARE AL «VIRTUS»

Spettacolo teatrale «Tanto per cambiare» Sabato alle 21 al teatro Virtus di via Primo Maggio con la compagnia Ogm-Ombre geneticamente modificate

TRAVERSETOLO

ELEONORA CHIUSSI SI ESIBISCE ALL'ARPA

Sabato alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Martino la giovane artista traversetolese Eleonora Chiussi si esibirà in un concerto dedicato all’evoluzione sonora e stilistica dell’arpa, un viaggio nella musica francese originale per arpa dal Settecento al Novecento. L’ingresso è a offerta.