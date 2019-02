Sciate,  castelli "d'amore" e... romanzi rosa: l'agenda del sabato

CASTELLI DEL DUCATO

VISITE GUIDATE CONTEST FOTOGRAFICO E SPETTACOLO TEATRALE

Visite guidate a tema romantico e con degustazione, aperitivi, un contest fotografico e uno spettacolo teatrale: sabato e domenica saranno tanti i modi per festeggiare la festa degli innamorati nei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli.

sabato alle 16, alle 17.30 e alle 21 il Castello di Contignaco propone un’apertura speciale per le coppie di innamorati di tutte le età, con visita guidata e l’apertura di alcune delle sale più nobili, coronata da un romantico brindisi. E’ raccomandata la prenotazione.

Visite guidate - alle 10, 11, 15, 16 e 17 - alla Reggia di Colorno in occasione dell’evento «Un biglietto per due»: le coppie che acquisteranno un biglietto da 6.50 euro, potranno entrare in due.

Al Labirinto della Masone, invece, visite guidate a tema romantico, alle 10.30, 11.30 e 15.30. Ci sarà anche la possibilità di partecipare al contest Instagram, per la foto più romantica al Labirinto della Masone: le coppie potranno partecipare iscrivendosi al bookshop al loro arrivo e dovranno postare il loro scatto sulla loro pagina con l’hashtag «#labirintoinlove». In palio una notte in una suite.

Informazioni: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.



COLORNO

BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE DI VIA ROMA

Sabato a partire dalle 21,30 tradizionale ballo liscio al Cral Farnese di via Roma. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 0521815468.





FELEGARA

BALLO LISCIO E DI GRUPPO ALLA LOCOMOTIVA

sabato a partire dalle 21 appuntamento tradizionale con il liscio e i balli di gruppo alla Locomotiva di Felegara. La musica dal vivo è con l’Orchestra “I Giramondo”.



FIDENZA VILLAGE

FINE SETTIMANA DEDICATO A SPAGNA E FRANCIA

Continuano anche in questo weekend gli omaggi di Fidenza Village ad altri Paesi. sabato sarà protagonista la Spagna, terra di flamenco e corride, grazie ad una ballerina ed un chitarrista che accenderanno gli animi con ritmi incalzanti, canzoni e balli tipici. Lo spettacolo gratuito si terrà alle 12, 15 e alle 16.

LAGDEI

ALTA VAL PARMA DA SCOPRIRE IN ESCURSIONE

Sarà un fine settimana all’insegna del bel tempo in Alta Val Parma dove, tra sabato e domenica, sono in programma due escursioni. Sabato, alle 16,30 si partirà dal Rifugio Lagdei per immergersi nel cuore della foresta, fino all’ex vivaio della Vezzosa dove nacquero tutti gli abeti che oggi si possono ammirare maestosi. Si farà quindi rientro al Rifugio in tempo per la cena al termine della quale sarà possibile osservare il cielo e la luna in particolare, spiegata da un esperto, e accompagnata dal vin brulè offerto dal Rifugio. L’escursione è facile e adatta anche ai principianti. Info e prenotazione obbligatoria contattando la guida Gae Antonio Rinaldi al 3288116651 oppure scrivendo a antonio.rinaldi.76@gmail.com.

MONTICELLI TERME

MAMBO FUNKY CON IL DEEJAY LELE MILANO

sabato alle 22.30, al «Salotto del Lallo», in via Marconi terzo appuntamento di «Mambo funky» con lo stage latino gratuito. Alla consolle ci sarà il deejay Lele Milano. Per informazioni contattare Lallo Contardi 338/8779347.



NOCETO

L'ORCHESTRA VALERIO FRATI AL CIRCOLO AVIS

Liscio e balli di gruppo sabato sera al Circolo Avis di Noceto con l’Orchestra Valerio Frati. Tutti in pista a partire dalle 21.

IL MAGICO TEAtRO DEI BURATTINI AL SAN MARTINO

Doppio spettacolo sabato alle 16 e alle 17.30 al Cinema parrocchiale San Martino con il Magico Teatro dei Burattini che presentala la favola di Cappuccetto Rosso. Ospiti d’onore del pomeriggio “I pigiamini”, personaggi fantastici che saranno a disposizione dei bimbi per una foto o un selfie.

____________________________

PARMA

PIAZZA GARIBALDI FLASH MOB CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Una «rivoluzione» a passi di danza contro la violenza sulle donne. sabato alle 16.30, in piazza Garibaldi - così come in oltre cento città italiane - si rinnova l’appuntamento con «One Billion Rising», il flash mob qui organizzato dall’associazione «Centro Antiviolenza di Parma» con il sostegno del Comune.

Si tratta di una straordinaria occasione per celebrare in modo gioioso, irriverente e libero, la volontà di fermare ogni forma di abuso sulle donne, ma anche ogni violenza commessa sistematicamente in ambito economico, politico, socio-culturale, ambientale e intellettuale. Sarà anche l’occasione per imparare i movimenti della danza, uguali in ogni parte del mondo.

Era infatti il 2013 quando Eve Ensler, autrice de «I monologhi della vagina», lanciò in tutto il mondo la campagna rivoluzionaria denominata «One Billion Rising»: il punto di partenza era la drammatica statistica per cui «una donna su tre in tutto il pianeta sarà picchiata o violentata nel corso della propria vita»; l’obiettivo era far ballare e manifestare un miliardo di persone nel mondo, il giorno di San Valentino, per manifestare contro ogni violenza e discriminazione contro le donne, con ogni espressione artistica: danza, musica, teatro, lettura e proiezioni.

«E’ un evento mondiale che ogni anno si svolge in più di duecento Paesi mobilitando un miliardo di persone unite nell’affermare una cultura del rispetto e della solidarietà - ricordano le rappresentanti del consiglio direttivo dell’associazione «Centro Antiviolenza di Parma»: il messaggio «One Billion Rising 2019» è proprio quello dell’importanza della libertà della donna e della solidarietà per una rivoluzione pacifica e come arma contro ogni violenza. Il flashmob è aperto a tutte le cittadine e i cittadini, anche bambini e bambine. L’importante sarà vestire almeno uno dei tre colori di «One Billion Rising»: nero, rosso e fucsia. Sarà bellissimo essere tutte e tutti in piazza Garibaldi a cantare e danzare per la libertà delle donne e contro ogni forma di violenza». Per informazioni, contattare l’associazione «Centro Antiviolenza di Parma» in vicolo Grossardi 8 (0521/238885).

CASA DELLA MUSICA CORO MONTECASTELLO

Una suggestiva esibizione che riassumerà in se stessa musica, ricerca e sperimentazione.

E’ il concerto che si terrà sabato alle 20.30, nella Sala dei Concerti della Casa della Musica in occasione del quarantesimo anno di fondazione del Coro Montecastello, gruppo a voci miste composto da una trentina di elementi, diretto e fondato dal maestro Giacomo Monica. L’iniziativa è caratterizzata dalla proposta di canti del nostro Appennino armonizzati dalla stesso maestro Guacoimo Monica ed una esecuzione degli stessi trascritti per coro di voci bianche con accompagnamento pianistico: si potranno ascoltare, quindi, il Coro Voci Bianche della Corale Verdi, diretto Beniamina Carretta, che sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Pierluigi Puglisi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



PICCOLI LABIRINTI IL COMPLEANNO DELLA LIBRERIA

sabato libreria «Piccoli Labirinti», in via Gramsci 5 (Galleria Santa Croce), festeggerà il 5° compleanno. Alle 16.30 divertimento con la «Maestra tra la favole»: lettura animata e laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 10 anni, con la maestra Ilaria Pasquali. Ingresso gratuito. Alle 18 incontro con Barbara Ciaghi, responsabile delle case editrici «Edizioni del Faro» e «Edizioni Forme Libere».



CAMPUS INDUSTRY DOMANI SERA «SCONVOLZZZ PARTY»

sabato a partire dalle 23, al Campus Industry Music di Largo Simonini (parcheggio scambiatore Sud) divertimento assicurato con lo «Sconvolzzz Party»: ogni trenta minuti, una ruota alta tre metri deciderà il destino del pubblico e, in base a dove si fermerà, nel locale succederà qualcosa di soprendente… anzi sconvolgente. Per informazioni: www.campusindustrymusic.com.





PODERE STUARD DOMANI CORSO DI CUCINA VEGANA CON PARMAETICA

Corso di cucina vegana, a cura di Parmaetica, sabato dalle 15 alle 19.30 al Podere Stuard di strada Madonna dell’aiuto 7. Si approfondirà la conoscenza dei cibi fermentati, con degustazioni a tema. Prenotazioni all’indirizzo parmaetica@gmail.com o al numero telefonico 389 0777675.



IL CASTELLETTO SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA LUCA CANALI

Serata danzante con l’orchestra Luca Canali sabato dalle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto. info e prenotazioni: 340 2691601.

SPAZIO DANTE «APERITIVO FRA I TASTI»

sabatoalle 11 «Aperitivo fra i tasti» allo «Spazio Dante», in via Volta Antini 1 (traversa di via Farini). Si esibiranno al pianoforte: Maria Clara Franguelli, Matilda De Angiolini e Giada Ghelfi.

OSTERIA SALAMINI SUL PALCO CI SARÀ LA BAND «I MONACI»

sabato sera all’«Osteria Salamini», in via Meazza, a partire dalle 20.30, si esibirà sul palco la band «I Monaci» composta da: Alan Scaffardi, Alex Mori, Corrado Caruana, Stefano Carrara, Leo Caligiuri e Francesco Sgorbani; la selezione musicale sarà curata dal noto dj parmigiano Robi Bonardi. Possibilità di cenare.

MODE BAR KARAOKE CON I PORTAVOCE CANTANTI

sabato a partire dalle 20, il Mode bar - nel centro commerciale «Le Fiorite» - di San Prospero, ospiterà l’esibizione del gruppo karaoke nostrano «Portavoce cantanti».



MUSEI CIVICI GLI APPUNTAMENTI DI QUESTI GIORNI DA NON PERDERE

sabato alle 11, al Castello dei Burattini visita guidata a burattini e marionette. Sempre sabato alle 15.30, alla Pinacoteca Stuard laboratorio «Il volto racconta» (è gradita la prenotazione) mentre alle 16.30 è prevista la visita guidata alla Collezione.

SANT'ANDREA «CREARE FRA PITTURA E SCULTURA»

Inaugura sabato alle 17 alla Galleria Sant’Andrea in via Cavestro la collettiva «Creare fra pittura e scultura», a cura di Eos Laboratorio delle arti, presentazione di Manuela Bartolotti. E’ una vasta rassegna di artisti, accumunati dalla voglia di mettersi continuamente in gioco. Aperta fino al 28 febbraio.

MARORE BALLI SWING E BOOGIE WOOGIE AL CIRCOLO RAPID

«Good rock’n’swing tonight» è l’evento che sabato alle 21.30, andrà in scena al circolo Rapid a Marore. Ci si potrà scatenare con i balli swing e boogie woogie. Selezione musicale a cura di Roberto Tinelli.

____________________________

POLESINE

ANCORA VISITABILE IL PRESEPE DEI VOLONTARI

Nella chiesa della «Madonnina del Po», ai piedi dell’argine maestro, prosegue la possibilità di visitare il presepio artistico, realizzato dai volontari locali, che vede riprodotto il borgo della Bassa.





ROCCABIANCA

LA FINOCCHIARO ALL'ARENA DEL SOLE

Angela Finocchiaro torna al Teatro Arena del Sole di Roccabianca con il nuovo spettacolo «Ho perso il filo” sabato alle 21,15. Esauriti tutti i biglietti disponibili. Dopo lo spettacolo proseguono le serate musicali del dopoteatro: si esibirà il gruppo Omega 3 con Carlo Volpi, Gianluca Voltini e Andrea Capelli. Un post-spettacolo all’insegna del divertimento.

GLI OMEGA3 AL CIRCOLO ARCI G.FARABOLI

sabato tornano le serate musicali al Circolo Arci G.Faraboli. Dalle ore 22,30 all’1,30 si esibiranno gli Omega3 ovvero Carlo Volpi, Gianluca Voltini e Andrea Capelli. Ingresso con tessera Arci

SAN SECONDO

MERCATO AGRICOLO DELLE TERRE ROSSIANE

Frutta e verdura, salumi, vini, succhi e Parmigiano Reggiano: sono i prodotti che si potranno trovare sabato mattina al mercato agricolo e delle Terre rossiane in piazza Martiri della Libertà.



SCHIA E PRATO SPILLA

NEVE E SOLE PER GLI SCIATORI

Le previsioni meteo promettono bene: per tutto il weekend sulle due stazioni sciistiche del nostro Appennino splenderà il sole e le temperature saranno decisamente piacevoli. Condizioni ideali per mettere gli sci ai piedi e riversarsi sulle nevi di Schia e Prato Spilla, che anche questo fine settimana si preparano ad accogliere gli sciatori con gli impianti in funzione.

A Schia gli impianti sono in funzione anche durante la settimana ma è nel weekend che si registra il tutto esaurito. Anche questo fine settimana, quindi, dalle 9 alle 16,50 gireranno a pieno regime lo skilift e il tapis roulant del campo Scuola e la seggiovia Pian delle Guide, a servizio della pista nera 3 Bock, adatta agli sciatori esperti. A garantire ottime condizioni del manto bianco è l’impianto di innevamento artificiale, che serve il Campo Scuola e la 3 Bock e che ha permesso di innevare alla perfezione queste due belle piste e di creare un fondo che ha resistito alla pioggia di domenica scorsa e alle temperature non certo rigide di quest’ultima settimana. Condizioni che hanno invece costretto i proprietari della stazione a chiudere la pista azzurra Varmania e che hanno compromesso anche il regolare svolgimento della manifestazione «Balla Coi Lupi», la traversata appenninica (non competitiva) con i cani da slitta partita martedì 12 da Febbio, nel reggiano, che avrebbe dovuto arrivare con un’ultima, spettacolare tappa proprio a Schia.

Per informazioni aggiornate sull’apertura degli impianti chiamare la linea Info neve allo 0521868555 oppure visitare il sito www.schiamontecaio.it.

Si scia anche a Prato Spilla, dove per tutto il fine settimana rimarranno in funzione i tapis roulant Baby e Campo Scuola. Entrambi gli impianti servono due piste – quella del campo scuola, appunto, e la parte finale della pista Rio Spilla – particolarmente adatte ai principianti. Per info 0521890194 oppure www.pratospilla.pr.it. In entrambe le stazioni, come sempre, saranno presenti i maestri della scuola sci Schia Monte Caio e della scuola sci Prato Spilla, pronti ad accompagnare gli sciatori dallo spazzaneve all’agonismo.





SORAGNA

BALLO LISCIO AL CIRCOLO ANZIANI CON DJ BEPPE

Sabato sera di ballo liscio, al circolo anziani: in via Matteotti, dalle 21 sarà di scena la musica di dj Beppe. L’ingresso è riservato ai soci .

SORBOLO

FESTA DEI PATRONI FAUSTINO E GIOVITA: TANTE LE INIZIATIVE

Festa dei santi patroni Faustino e Giovita a Sorbolo. Concerto dedicato ai patroni sabato alle 21, nella chiesa parrocchiale di piazza Libertà. Si esibiranno i cori Regina Nivis e Juvenilia di Carpi diretti da Tiziana Santini ed accompagnati dall’organista Elena Cattini; Città di Vimercate diretto da Ferruccio Villa e L’Incontro musicale di Sorbolo, diretto da Ewa Lusnia.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO «ORA D'ARIA»

Presentazione del libro «Ora d’aria» di Tommaso Landini sabato alle 17.30 alla biblioteca Momo di via Gruppini 4 a Sorbolo. L’incontro, alla presenza dell’autore del libro, sarà curato da Filippo Ferrari. Ingresso libero.

TRAVERSETOLO

UN ROMANZO NOIR CON AL CENTRO LA MILLE MIGLIA

Questo weekend si apre la rassegna letteraria «Autori a Corte», a ingresso libero, organizzata dal Centro culturale di Traversetolo con il patrocinio del Comune. sabato alle 16 Eugenio Pattacini e Alessadro Zelioli presenteranno «1049», un romanzo noir con al centro la «Mille Miglia», i suoi protagonisti e i suoi estimatori. Le indagini dell’ispettore Barletta si dipanano su un duplice omicidio nell’ambiente di una corsa che è l’emblema dell’epopea dell’automobilismo, delle imprese di Tazio Nuvolari e del genio di Enzo Ferrari.

TRECASALI

«FÉVRIER ROUGE» NEL SEGNO DEL ROMANZO ROSA

Il meglio del romance, il romanzo rosa, si mostrerà nel weekend nella sala civica di piazza Fontana a Trecasali in occasione della terza edizione della rassegna artistico-letteraria «Février rouge».

Gli organizzatori – la scrittrice Samy P, la sissese Samantha Parma, e l’associazione Sissa Trecasali per passione , con il patrocinio del comune – proporranno un viaggio nel mondo della seduzione e del romanticismo tra letteratura, immagini, danza e gusto. Grande spazio, dunque, a storie fantasy, erotiche, thriller o all’insegna del romantic suspance oltre che a tanti autori, diversi dei quali in arrivo dall’estero. La rassegna prenderà il via sabato alle 14 con l’appuntamento «Il cuore degli uomini» insieme a Sarah Bernardinello, Lily Carpenetti e Valentina Brin. Seguiranno diversi altri appuntamenti: alle 15 «Guerre e tenebre» con Giuditta Ross, Fernanda Romani e Paola Gianinetto; alle 16 «Love rainbow» con Teodora Kostova, Amhelie e Maryrhage. Dopo il coffee break delle 17 si proseguirà con «Il respiro di un bacio» insieme a Jenny Anastan, Marco Canella e Livia Sarti e alle 19 con «Strategie di Eros» insieme ad Estelle Hunt e Raffaella Poggi (Velonero). Alle 20 cena a cura di Franca Savi e Michela Francolino (posti disponibili già esauriti) con spettacolo di tango argentino a cura di Mas que tango.

Per info ed aggiornamenti si può consultare la pagina Facebook: Février rouge.

ZIBELLO

PRESEPI DEL MONDO E MUSEO DEL CINEMA ANCORA VISITABILI

Dalle 10 alle 20, nell’ufficio turistico di piazza Garibaldi, a Zibello, possibilità di visitare la piccola mostra dedicata ai «Presepi del mondo», con natività provenenti da numerosi Paesi, oltre a presepi tradizionali. Inoltre, nell’ex convento domenicano, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, è aperto «Il Cinematografo», il museo del cinema «Amedeo Narducci» (info al 3474065078).