Il cibo degli dei in piazza Garibaldi. Ma non solo cioccolata a Parma e provincia

BERCETO

MOTOCONCENTRAZIONE «I LUPI DELLA CISA»

Sabato e domenica il Passo della Cisa sarà invaso dai centauri: l’occasione è la tradizionale motoconcentrazione invernale organizzata dai « Lupi della Cisa». Si tratta di un raduno che vuole emulare il celebre «Elefantentreffen» dell’Europa Centrale: i motociclisti si ritroveranno sul Passo, muniti di tende e cibarie, pronti a scambiarsi le proprie esperienze legate alla loro passione ma pronti anche a scambiarsi birre e salsicce in un clima di amicizia, in cui non conta quando si arriva o quando si parte, ma conta solo la meta finale.

BORGOTARO

VISITA GUIDATA NELL'OASI DEI GHIRARDI

Sabato si terrà nell’Oasi dei Ghirardi a Borgotaro una visita guidata naturalistica fra i boschi e i prati per osservare gli animali che si muovono nella stagione invernale e seguendo le tracce di daini, caprioli, uccelli e scoiattoli sperando di avvistarli. Prenotazione obbligatoria al 349 7736093.

BUSSETO

STORIE DI BICICLETTE ED EROI DELLE DUE RUOTE

Storie di biciclette e di eroi delle due ruote, ma anche di uomini alla semplice ricerca di occasioni per riflettere su se stessi, per ammirare un paesaggio o per vivere una storia d’amore: saranno raccontate tante vicende, unite dalla passione comune dei protagonisti per il ciclismo, in «Può una bicicletta volare?», recital teatrale rappresentato dagli attori Emanuele Arrigazzi e Fabio Martinello - accompagnati dalle musiche del maestro Andrea Negruzzo – e in scena sabato sera alle 21 nel teatro Verdi di Busseto.





COLORNO

CENA BENEFICA CON L'ASSOCIAZIONE IL TELAIO

Cena benefica per raccogliere fondi con i quali sostenere i corsi di formazione artigianali in Burundi su iniziativa dell’associazione Il Telaio di Colorno sabato alle 20.30 nella canonica della Santissima Annunziata di Vedole. Per informazioni 335 5325604.



TRADIZIONALE BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE

Tradizionale ballo liscio al Cral Farnese di via Roma sabato a partire dalle 21,30, con l’orchestra Ringo e Samuel. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 0521815468.



FELEGARA

SARATA DANZANTE AL CIRCOLO BRUNO MOLINARI

Serata danzante sabato dalle 21 al Circolo Bruno Molinari di Felegara con la musica dal vivo di Marco e Greco.

FELINO

RIEVOCAZIONE STORICA: TUTTO IL FASCINO DI "FELINO 1407 - ASSALTO AL CASTELLO"

In questo week-end il Castello di Felino, che ospita nelle antiche cucine il Museo del Salame, sarà teatro di una grandiosa rievocazione storica, organizzata da Parmensis Mansio Templi, Pro Loco e Comune di Felino, Castello di Felino, Musei del Cibo, Archeo Vea, Sfera e Università degli Studi di Parma.

Oltre 100 persone saranno coinvolte nell’evento, che si avvale anche di archeologi dell’Università di Parma, per la scoperta del castello eccezionalmente visitabile nella sua interezza insieme al Museo del Salame.

«Felino 1407 - Assalto al castello» è il titolo della due giorni che si svolgerà nella fortezza, ai tempi ritenuta inespugnabile. Il castello di Felino era il centro e la principale roccaforte della famiglia Rossi, arma fondamentale nella lotta per la supremazia nei territori parmensi.

In particolare sarà rievocata la storia di Giacomo de’ Rossi, al tempo dei fatti vescovo di Luni e di suo fratello Pier Maria I (padre del Pier Maria II che fece costruire Torrechiara) e di come i due fratelli, protagonisti nelle diatribe tra Milano e Venezia difesero il castello dagli attacchi di Ottobono Terzi.

Durante le due giornate si svolgeranno «scontri armati», attività didattiche, vita di corte all’interno del Castello e, ogni ora, visite guidate. La rievocazione si svolgerà sabato dalle 12 alle 19.30 (a seguire cena medievale all’interno del Castello); domenica inizio evento alle 10 e chiusura alle 17.

Domenica alle 15, mentre all’esterno del castello infuria la battaglia, nelle antiche cucine è programmata un’attività (gratuita) per i bambini dai 6 ai 10 anni. Sarà un gioco alla scoperta del Museo: da quanto tempo i maiali vivono nella nostra zona? Chi era il norcino? Che cosa è la «pelle» del salame? Un divertente percorso tra giochi e indovinelli da fare insieme agli amici e ai genitori. E alla fine, per chi sarà riuscito ad arrivare fino in fondo, una piccola sorpresa da conservare come ricordo dell’avventura. L’ingresso è a pagamento (gratuito per i bambini fino ai 10 anni). Info e prenotazioni 340.1939057, gestionemusei@gmail.com; info cena Medievale 342.8789739, marketing@piuhotels.com

FONTEVIVO

TORNEO DI BRISCOLA A COPPIE CON LA PRO LOCO

Appuntamento all’ex convento sabato alle 20,30 per il torneo di briscola a coppie organizzato dalla Pro Loco. Info e iscrizioni 347 5948348.



AVVENTURE A CACCIA DI LIBRI IN BIBLIOTECA

«Avventure a caccia di libri» sabato alle 16 nella Biblioteca Vanda Negri per il 3° appuntamento di «Letture in Biblioteca», l’iniziativa dedicata ai bimbi dai 3 ai 6 anni. La partecipazione è gratuita.

LAGDEI

SEI ESCURSIONI PER TUTTI I GUSTI NEL WEEKEND

Sono sei le escursioni in programma per questo fine settimana. E' iniziata la serata «M’illumino di meno», l’iniziativa promossa dal programma Catterpillar di Radio 2 alla quale aderisce anche il Rifugio Lagdei.

sabato si partirà invece dal Rifugio Lagdei alle 9,30 e alle 10 da Bosco per fare un tuffo in due borghi appenninici, Bosco e Sesta. Alle 21, inoltre, sarà possibile prendere parte ad un’escursione notturna fino ad arrivare a quello che fu il cuore della foresta, l’ex vivaio della Vezzosa. Chi volesse rilassarsi al cospetto del cielo stellato, invece, potrà farlo insieme all’astrofilo Giovanni Perini, che dopo cena, davanti al Rifugio, guiderà i presenti in un’osservazione astronomica ad occhio nudo. Domenica è in programma un’escursione alla scoperta della storia della foresta, e degli angoli e scorci più suggestivi. Il programma del fine settimana si chiude alle 14 con un’escursione formato famiglia, sulle tracce degli animali. Per info e prenotazioni obbligatorie contattare la guida Gae Antonio Rinaldi al 328 8116651 oppure via mail a antonio. rinaldi. 76@gmail.com.





MONTECHIARUGOLO

PRENDE IL VIA IL CONCORSO MISS REGINETTA

Prende il via la stagione 2019 del concorso di miss Reginetta d’Italia: la serata inaugurale si terrà al ristorante Trotter all’interno dell’ ippodromo di Montechiarugolo, sabato dalle 22.

SABATO CAVALLI, MUSICA E SOLIDARIETÀ

«Cavalli, musica e solidarietà». Così s’intitola la manifestazione, a ingresso libero e prevista per sabato dalle 15, che aprirà la stagione delle corse al trotto all’Ippodromo del Castello. Le gare in programma saranno quattro. Spazio anche alla buona musica e alla solidarietà, con la presentazione, nel Galà serale di alcuni brani del cd benefico «Stelle x Amandola», in uscita a maggio, i cui proventi saranno destinati alla cittadina marchigiana di Amandola, colpita duramente dal sisma del 2016.

MONTICELLI

KIZOMBA, LATINI E LISCIO AL SALOTTO DEL LALLO

Sabato sera tradizionale appuntamento con le sonorità latine; alla consolle i deejay Fabrizio Zoro e Lele. Domenica sera, invece, spazio al ballo liscio. Per informazioni, 338/8779347.

NOCETO

COMMEDIA SABATO SERA AL TEATRO MORUZZI

Un vortice di equivoci e situazioni paradossali nella divertente commedia «Niente è come sembra» al Teatro Moruzzi sabato alle 21. La biglietteria è aperta sabato dalle 16. Info e prenotazioni Tel. 392 6405385

AL CIRCOLO AVIS C'E' L'ORCHESTRA ANTONIO E SILVIA

Musica dal vivo sabato dalle 21 con l’Orchestra Antonio e Silvia al Circolo Avis.

PARMA

CHAOS ART GALLERY INAUGURA MOSTRA DI PEZZONI E DALL'ASTA

sabato alle 17 alla Chaos Art Gallery di Vicolo al Leon d’oro inaugura la mostra di Adriano Pezzoni e Nicola Dall’Asta. Diversi per età e stile, sono però accumunati dalla pratica del Reiki e dall’energia creativa, inesauribile, onirica delle opere che porta lontano, stupisce e disorienta, conducendo in un mondo incantato e in veri «Voli fantastici». Aperta fino al 7 marzo.

TEATRO CONFORTI SOGNAMBULI E PIRATI IN VACANZA AI CARAIBI

Sabato alle 20.30, il teatro Conforti, in piazzale Volta ospiterà lo spettacolo «Pirati in vacanza ai Caraibi», scritto da Rico Montanini con Alex Jones e Mago Gigo. L’evento, rivolto a tutti - dai bambini di cinque anni fino a quelli… di cento - è organizzato dall’associazione culturale «Sognambuli Parma». Per informazioni: sognambuli@gmail.com oppure 340/1294061.

CIOCCOLATO VERO: IL CIBO DEGLI DEI IN PIAZZA GARIBALDI

E’ considerato il «cibo degli dei»: c’è chi lo preferisce fondente E chi, invece, al latte oppure bianco, alla gianduia, alla nocciola o amaro. Fino a domenica piazza Garibaldi offrirà tanti eventi, show cooking, degustazioni e sfide per apprezzare al meglio il cioccolato in tutte le sue sfumature: giunto alla sua undicesima edizione, «Cioccolato Vero» regalerà, come ogni anno, deliziosi sapori e golose degustazioni a tutti gli amanti di questo delizioso dolce. La kermesse «Cioccolato Vero» è organizzata da Cna Parma in collaborazione con Acai (Associazione cioccolatieri artigiani italiani) e con il patrocinio del Comune. Un’iniziativa che ospiterà per tre giorni i migliori maestri cioccolatieri e le eccellenze provenienti da ogni parte del Belpaese.

Per tutta la durata dell’evento, il pubblico potrà ammirare le creazioni che saranno realizzate ed esposte, acquistare il meglio delle produzioni e degustare alcune prelibatezze offerte dai maestri cioccolatieri.

«L’obiettivo dell’evento - sottolinea il presidente di Cna Parma Paolo Giuffredi - è far cogliere al consumatore non solo la bontà del cioccolato “vero”, cioè quello prodotto utilizzando soltanto burro di cacao come unico grasso vegetale, ma anche far conoscere l’aspetto artistico che si nasconde dietro a uno dei prodotti più consumati e amati dagli italiani. “Cioccolato vero” vuole, inoltre, offrire ai visitatori una vera esperienza che abbia come protagonista il cioccolato in tutte le sue declinazioni per sottolineare come le produzioni artigianali siano talmente ricche di tradizione, qualità e versatilità da non temere il confronto con nessun altro genere di prodotto».

Sabato e domenica gli stand espositori saranno aperti dalle 10 alle 20 e in tutte e tre le giornate, ci si potrà divertire con giochi e laboratori didattici presso «La Fabbrica del Cioccolato», a cura di Enaip e dell’associazione «Googol». Sabato e domenica verranno realizzate sculture artigianali di cioccolato che saranno in vendita nel Punto Acai: il ricavato sarà devoluto all’associazione di volontariato «Verso il Sereno». Per informazioni www.cnaparma.it.

WOPA CON "IMPROVVISA-MENTE" LA PSICOLOGIA DIVENTA SPETTACOLO

«Lo psicologo potrebbe manipolare la mia mente». «Lo psicologo è per i deboli». «Nessuno può capire il mio dolore»... Sono alcuni dei pregiudizi che circondano la figura dello psicologo.

Per superarli e raccontare un lavoro che consiste soprattutto nell’ascolto qualificato del paziente, nell’empatia e nel sostegno nei momenti critici della vita, arriva a Parma “ImprovvisaMente, lo psicologo raccontato con l’improvvisazione teatrale”, in scena sabato alle 21 al Wopa Temporary. Lo spettacolo, che sta girando tutta Italia, è interpretato da Leonardo Cagnolati e Marcello Savi della Compagnia Teatrale Traattori, e dalla psicologa e drammaterapeuta Caterina Gozzoli.

Lo spettacolo è, insomma, un modo ironico e spiritoso per esorcizzare la paura dello psicologo. «Spesso si pensa che lo psicologo curi i matti e lavori solo su patologie psichiatriche – spiega Caterina Gozzoli – mentre molti ignorano il fatto che lavoriamo soprattutto in ambiti come i consultori, nelle scuole per gli adolescenti e i genitori, nelle aziende... A volte veniamo addirittura immaginati un po’ come dei maghi, che sanno subito tutto delle persone e che possono entrare nel cervello per manipolarlo. C’è chi si vergogna di entrare nel nostro studio e teme quello che potrebbero pensare di lui. Per questo abbiamo pensato di divulgare con ironia e immediatezza un argomento che poteva risultare altrimenti pesante e serioso per la maggior parte delle persone, abbattendo gli stereotipi nati sulla professione dello psicologo».

Lo spettacolo è nato da un’idea del Progetto Referenti Territoriali dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e patrocinato dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna. I biglietti d’ingresso (12 euro) possono essere prenotati scrivendo a info@traattori.it.

AL PODERE STUARD SABATO CORSO DI PASTICCERIA NATURALE

Corso di pasticceria naturale sabato, dalle 14.20 alle 19.30, al podere Stuard di strada Madonna dell’aiuto. L’obiettivo del corso è far conoscere i principi generali di una sana e gustosa alimentazione per aiutare chi voglia migliorare il proprio stile di vita.

IL CASTELLETTO: SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA DI KATIA BAGUTTI

Serata danzante con la nuova orchestra di Katia Bagutti sabato, dalle 21.30, al circolo Il Castelletto di via Zarotto. Per informazioni e prenotazioni 340 2691601.

ANTICA FARMACIA: INCONTRO CON GIANLUCA FOLÌ SULL'ILLUSTRAZIONE

Sabato alle 18.30, all’«Antica Farmacia +», in vicolo San Tiburzio 5, l’illustratore Gianluca Folì terrà un incontro sull’illustrazione. L’artista è il protagonista dell’esposizione «Ostinato sguardo» attualmente in corso negli spazi dell’Antica Farmacia San Filippo Neri, una mostra a cura di «Caracol art gallery» e Camilla Mineo. L’iniziativa è libera e gratuita, aperta a tutti gli amanti di illustrazione, arte e cultura.

AL MODE BAR KARAOKE CON I PORTAVOCE CANTANTI

Sabato sera a partire dalle 20, il Mode bar - che si trova all’interno del centro commerciale «Le Fiorite» - di San Prospero, ospiterà l’esibizione del gruppo karaoke nostrano «Portavoce cantanti» per una serata ricca di musica, buona tavola e divertimento.

SAN LEONARDO: TOMBOLINA DI QUARTIERE ALL'AVIS

Sabato pomeriggio nei locali dell’Avis San Leonardo, in via Milano, prima edizione della «Tombolina di quartiere», promossa dall’Avis San Leonardo con le associazioni «Progetto Famiglia» e «Parmafotografica». Le tombole saranno tre e prenderanno il via alle 15.30 mentre alle 17 verrà offerta una merenda ai partecipanti. Un’ottima occasione per trascorrere un divertente pomeriggio giocando a tombola in allegra compagnia e per aggregare il quartiere.

ALLA BIBLIOTECA «ALPI» MOSTRA FOTOGRAFICA SULLA BOSNIA ERZEGOVINA

Sabato alle 17.30, nella biblioteca Internazionale «Ilaria Alpi», in vicolo dell’Asse 5, verrà inaugurata «Balcani oggi: Bosnia Erzegovina», la mostra fotografica del fotoreporter parmigiano Sandro Capatti che dialogherà con il giornalista e antropologo Luciano Mazzoni Benoni. La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile fino a sabato 23 marzo.

ALLA PARROCCHIA DI SAN BERNARDO PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI POESIA DI CANTARELLI

sabato alle 15.30, nell’oratorio della parrocchia San Bernardo degli Uberti, in via Ravenna 1, verrà presentato il libro di poesia «Tutto si prova nella vita». Sarà presente l’autore Gianni Cantarelli che sarà affiancato dalla violinista Marina Mammarella.

TRIBUTO A BATTISTI CON LA BAND «FORMULA LUCIO» AL TEATRO MAGLIANI

Sabato alle 21.15, sul palco del teatro Magliani di Corcagnano la cover band dei «Formula Lucio» proporrà uno speciale tributo a Lucio Battisti. La band propone cover di Lucio Battisti scelte tra i brani più rappresentativi del suo immenso repertorio. Ingresso ad offerta.



ALLA CORALE VERDI SAVERIO TOMMASI PRESENTA IL SUO ROMANZO

Sabato alle 18, lo scrittore fiorentino Saverio Tommasi presenterà il suo romanzo «Sogniamo più forte della paura» (edito da Sperling&Kupfer) alla Corale Verdi, in vicolo Asdente 9. L’autore dialogherà con il giornalista Cesare Pastarini. Per informazioni: 370 3026379 oppure info@voltapaginaparma.it.

AL PORTICO WORKSHOP ALLA RISCOPERTA DELLA VERA FORZA

Sabato dalle 14 alle 18, al Laboratorio Famiglia Al Portico, di strada Quarta 23, è previsto un workshop di arteterapia dal titolo «Alla riscoperta della vera Forza». L’incontro rientra nel calendario della seconda edizione della rassegna nazionale «Amori 4.0» ed è promosso da Lidap Parma nell’ambito del progetto in itinere «Le ferite di Ercole». Il pomeriggio sarà condotto, attraverso tecniche espressive di Arteterapia e SoulCollage, da Beatrice Trentanove, arteterapeuta ed artista, con l’introduzione della psicologa e psicoterapeuta Amalia Prunotto. Per partecipare non occorre alcuna competenza artistica. Iscrizione obbligatoria al 338/2795278.



BIBLIOTECA VENTURINI: ANNULLATA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELLA PSICOLOGA BARBARA CAMILLI

La presentazione del libro «Il mio nome è Bagigio» con la nota psicologa Barbara Camilli - inizialmente prevista per sabato alla biblioteca sociale «Roberta Venturini», in via Venezia 123/b -, promossa da «Terre des Hommes-Parma», è stata annullata a causa di urgenti imprevisti.

TEATRO DUE SABATO "QUANDO LA PIOGGIA FINIRÀ"

Dopo i primi due riusciti appuntamenti di mercoledì e ieri, anche sabato, sul palco di Teatro Due verrà rappresentato lo spettacolo «When the rain stops falling» (ovvero «Quando la pioggia finirà») di Andrew Bovell. Informazioni e biglietteria: 0521/230242 oppure biglietteria@teatrodue.org.

MUSEI CIVICI: MOSTRE E VISITE GUIDATE

Sabato alle 11, al Castello dei Burattini visita guidata a burattini e marionette; alle 15.30, alla Pinacoteca Stuard divertimento con il laboratorio «Il volto racconta» mentre alle 16.30 è prevista la visita guidata alla Collezione. Alle 16.30, il Palazzo del Governatore ospiterà il laboratorio «Postkarten aus Parma».

Domenica alle 11, nuova visita guidata al Castello dei Burattini e alle 16.30 spettacolo di burattini, della compagnia «I burattini dei Ferrari», «Bargnocla cabaret». Alle 16.30 visita guidata alla Collezione della Pinacoteca Stuard. Sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, a Palazzo Pigorini si potrà visitare la mostra di Giuliano Pescaroli «Umano Troppo Umano». Sabato e domenica, dalle 10 alle 19, al Palazzo del Governatore sarà aperta la mostra «Dall’espressionismo alla nuova oggettività. Avanguardie in Germania».

SABATO SERA IL GIANNI SCHICCHI A PARMA LIRICA

Sabato sera alle 21, sul palco di «Parma Lirica», in viale Gorizia, andrà in scena l’opera comica di Giacomo Puccini «Gianni Schicchi»: sarà eseguita in forma integrale e semiscenica con la regia di Giuseppe Gaiani e l’accompagnamento al pianoforte di Claudio Cirelli. Il protagonista sarà il baritono Romano Franceschetto che sarà affiancato dalle voci degli allievi Conservatorio «Arrigo Boito» coordinate da Daniela Saccardi.

RAMIOLA

SABATO CARNEVALE IN PARROCCHIA

Carnevale in parrocchia sabato: dalle 15 alle 19 i volontari del Circolo Anspi hanno organizzato un pomeriggio solidale di giochi e divertimento con merenda per tutta la famiglia con l’animazione del Timbalero group. Un premio a tutti coloro che si presenteranno mascherati.

SALSOMAGGIORE

PRESENTAZIONE DELL'EDIZIONE 2019 DEL RALLY

Sabato alle 11, alle terme Berzieri, ripartirà il “Rally di Salsomaggiore”, con la presentazione della seconda edizione della gara organizzata dalla “Media Rally e Promotion” in collaborazione con la “Salso Rally&Promotion”. L’appuntamento è per sabato alle 11 con ingresso libero e invito a tutti, salsesi, turisti e appassionati di automobilismo.

SCHIA E PRATOSPILLA

TRA SCIATE E "CIASPOLENTA"

Si torna a sciare, questo fine settimana, sulle nevi di Schia e Prato Spilla. Sembra quasi primavera, ma il manto bianco che ricopre alcune delle piste dei due comprensori sciistici non ha risentito delle temperature miti e del sole splendente che ha baciato il nostro Appennino nelle ultime settimane.

A Schia regge ancora bene la neve artificiale sparata dall’impianto di innevamento sul Campo Scuola e sulla 3 Bock: rimarranno aperti questo weekend (e lo sono anche durante la settimana) lo skilift e il tapis roulant del Campo Scuola e la seggiovia Pian delle Guide. Per info aggiornate sull’apertura degli impianti 0521868555 oppure www.schiamontecaio.it.

Regge bene anche la neve (naturale) che ricopre Prato Spilla, dove da venerdì sono tornati a girare a pieno regime i tapis roulant Baby e Campo Scuola. Per info 0521890194 oppure www.pratospilla.pr.it.

Tornano anche le ciaspolate organizzate dal Gruppo Guide del Monte Caio, questa settimana con un fine benefico. Domenica mattina è in programma una ciaspolata «culinaria» nel Parco dei Cento Laghi, l’attesissima «Ciaspolenta», giunta quest’anno alla sua sesta edizione. Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Snupi, che opera per il sostegno ai pazienti colpiti dalle nuove patologie intestinali in età pediatrica o adulta.

Una ciaspolata, quindi, con un golosissimo finale: al termine dell’escursione, infatti, ci si riunirà attorno alle tavolate del Camping Schia per assaporare una buonissima polenta. Il ritrovo è fissato alle 10 al Camping Schia – dove sabato sera, a partire dalle 20, è anche in programma una divertente festa di Carnevale - e da dove domenica mattina si partirà alla volta dei sentieri meno battuti Monte Caio, per osservare fantastici scorci sulle valli circostanti. È previsto un itinerario interessante e panoramico, adatto a tutti, anche ai bambini dagli otto anni e agli amici a quattro zampe.

Le ciaspole per l’occasione saranno noleggiate dalla guida, che fornirà a tutti i partecipanti le nozioni tecniche di base per muoversi in sicurezza e facilità. È indispensabile essere adeguatamente attrezzati per un’escursione invernale con vestiario «a cipolla», scarponi o scarponcini da trekking impermeabili e con suola vibram, ghette, guanti e cuffia, giacca a vento, zainetto e thermos con bevanda calda. Per info e iscrizioni (obbligatorie) contattare la guida ambientale escursionistica Gabriel Rossi al 3404171870 oppure via mail a info@rossigabriel.it.





SORBOLO

DUE SPETTACOLI IN SCENA AL TEATRO VIRTUS

Commedia dialettale della compagnia Fnil bus theater al teatro Virtus sabato alle 21. In scena lo spettacolo «Aristide dag un tai per piaser». Domenica invece ci sarà «Vassilissa e la Baba Jaga», di e con Ilaria Gelmi alle 16. Per info 349 5940762.







TRAVERSETOLO

BAMBINI IN MASCHERA IN BIBLIOTECA

In occasione del Carnevale la biblioteca organizza due allegri pomeriggi di letture mascherate, animazioni, giochi e altro. Sabato alle 16 quelli dai 3 anni alla I elementare. Seguirà una merenda. L’ingresso è libero ma è richiesta la prenotazione allo 0521.842436 o biblioteca@comune.traversetolo.pr.it.