Domenica si corre al ritmo di Verdi: maratona e altri appuntamenti a Parma e provincia

BERCETO

SPETTACOLO ALLA CASA DELLA GIOVENTÙ

Spettacolo teatrale domenica alla Casa della Gioventù: alle 16 verrà rappresentata « L’Angelo della Valigia», una storia di emigrazione. L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà devoluto a Croce Rossa e Avis.

MOTOCONCENTRAZIONE «I LUPI DELLA CISA»

Anche domenica il Passo della Cisa sarà invaso dai centauri: l’occasione è la tradizionale motoconcentrazione invernale organizzata dai « Lupi della Cisa». Si tratta di un raduno che vuole emulare il celebre «Elefantentreffen» dell’Europa Centrale: i motociclisti si ritroveranno sul Passo, muniti di tende e cibarie, pronti a scambiarsi le proprie esperienze legate alla loro passione ma pronti anche a scambiarsi birre e salsicce in un clima di amicizia, in cui non conta quando si arriva o quando si parte, ma conta solo la meta finale.

BUSSETO

SARAH JANE MORRIS IN «THE FISHER & THE CROW»

Domenica alle 21 nel teatro Verdi di Busseto, nell'ambito della stagione teatrale va in scena lo spettacolo «The Fisher & The Crow», con Sarah Jane Morris al canto, Silvio Castiglioni fabulatore, Tony Remy alla chitarra e Tim Cansfield, sempre alla chitarra. Si tratta di un progetto di Ater formazione in collaborazione con la stessa Sarah Jane Morris e Celesterosa. L’evento è in collaborazione con Barezzi Festival. Info, tel.052492487.

CALESTANO

ULTIMA DOMENICA CON «TANTO DI CAPPELLETTO»

Ultimo week end, in Val Baganza, per la rassegna «Tanto di Cappelletto» che anche quest’anno ha reso omaggio ai cappelletti, preparati in tutte le loro declinazioni, a seconda della ricetta e della mano delle rezdore che li creano, rigorosamente a mano. Con marzo finisce infatti la rassegna, ma i cappelletti rimarranno ancora nei menù dei ristoranti della zona almeno fino che la primavera non farà un deciso ingresso anche in montagna.

COENZO DI SORBOLO

CARNEVALE CON SFILATA DI CARRI ALLEGORICI

Festa di carnevale con la sfilata di carri allegorici domenica a Coenzo di Sorbolo Mezzani. Ritrovo nel centro del paese alle 14.30 e successiva sfilata per le vie con carri allegorici e gruppi mascherati frutto della fantasia e della collaborazione tra scuole, Avis, Croce rossa e i circoli Anspi di Sorbolo, Mezzani e Coenzo. Saranno premiate le maschere più originali.



FELEGARA

DOMENICA LA GRANDE SFILATA DI CARRI E GRUPPI

Tutti in maschera domenica con la sfilata dei carri e dei gruppi. Ritrovo alle 14 in piazzale Fratelli Busani; l’arrivo nel parco dell’Oratorio dove famiglie e bambini potranno gustare merenda e chiacchiere offerte dalla Pro Loco.

FELINO

RIEVOCAZIONE STORICA: TUTTO IL FASCINO DI "FELINO 1407 - ASSALTO AL CASTELLO"

In questo week-end il Castello di Felino, che ospita nelle antiche cucine il Museo del Salame, sarà teatro di una grandiosa rievocazione storica, organizzata da Parmensis Mansio Templi, Pro Loco e Comune di Felino, Castello di Felino, Musei del Cibo, Archeo Vea, Sfera e Università degli Studi di Parma.

Oltre 100 persone saranno coinvolte nell’evento, che si avvale anche di archeologi dell’Università di Parma, per la scoperta del castello eccezionalmente visitabile nella sua interezza insieme al Museo del Salame.

«Felino 1407 - Assalto al castello» è il titolo della due giorni che si svolgerà nella fortezza, ai tempi ritenuta inespugnabile. Il castello di Felino era il centro e la principale roccaforte della famiglia Rossi, arma fondamentale nella lotta per la supremazia nei territori parmensi.

In particolare sarà rievocata la storia di Giacomo de’ Rossi, al tempo dei fatti vescovo di Luni e di suo fratello Pier Maria I (padre del Pier Maria II che fece costruire Torrechiara) e di come i due fratelli, protagonisti nelle diatribe tra Milano e Venezia difesero il castello dagli attacchi di Ottobono Terzi.

Per due giorni «scontri armati», attività didattiche, vita di corte all’interno del Castello e, ogni ora, visite guidate. Dopo sabato, il programma di domenica: alle 15, mentre all’esterno del castello infuria la battaglia, nelle antiche cucine è programmata un’attività (gratuita) per i bambini dai 6 ai 10 anni. Sarà un gioco alla scoperta del Museo: da quanto tempo i maiali vivono nella nostra zona? Chi era il norcino? Che cosa è la «pelle» del salame? Un divertente percorso tra giochi e indovinelli da fare insieme agli amici e ai genitori. E alla fine, per chi sarà riuscito ad arrivare fino in fondo, una piccola sorpresa da conservare come ricordo dell’avventura. L’ingresso è a pagamento (gratuito per i bambini fino ai 10 anni). Info e prenotazioni 340.1939057, gestionemusei@gmail.com; info cena Medievale 342.8789739, marketing@piuhotels.com

LAGDEI

SEI ESCURSIONI PER TUTTI I GUSTI NEL WEEKEND

Sono sei le escursioni in programma per questo fine settimana. E' iniziata la serata «M’illumino di meno», l’iniziativa promossa dal programma Catterpillar di Radio 2 alla quale aderisce anche il Rifugio Lagdei. Dopo sabato, domenica è in programma un’escursione alla scoperta della storia della foresta, e degli angoli e scorci più suggestivi. Il programma del fine settimana si chiude alle 14 con un’escursione formato famiglia, sulle tracce degli animali. Per info e prenotazioni obbligatorie contattare la guida Gae Antonio Rinaldi al 328 8116651 oppure via mail a antonio. rinaldi. 76@gmail.com.



MEDESANO

POMERIGGIO DANZANTE AL TRE TORRI

Pomeriggio danzante domenica alle 15.30 al Circolo Tre Torri con la musica dell’Orchestra Paolo Bertoli.

GANDOLFI E LA MUSICA DIMENTICATA DI PEROSI

Termina domenica «Febbraio per Romano» la rassegna a cura dell’associazione Favorita del Re che rende omaggio alla memoria del maestro Romano Gandolfi. Al Centro civico di via Europa alle 15.30 si svolgerà il seminario «Gandolfi e la musica dimenticata di Perosi. Un nuovo nome per Medesano nel 2020» che vedrà confrontarsi il musicologo Piero Mioli, il direttore d’orchestra Sebastiano Rolli, la direttrice artistica Alessandra Toscani e il giornalista Silvio Marvisi impegnati a indagare il rapporto fra musica, musicisti e sacralità.

"ROBI VECI" CON LO SCAMBIO DELLE FIGURINE

Nuovo appuntamento con il mercatino del «Robi veci» di Montecchio. Domenica dalle 7.30 si rinnova infatti nel centro storico l’appuntamento con il tradizionale mercato dell’antiquariato e del riutilizzo con una vasta scelta di pezzi antichi e moderni, a cura dell’Associazione «La Vecchia Montecchio».

Piazza del Mercato Nuovo (lungo le mura) e le strade limitrofe al centro storico saranno occupate da oltre 120 bancarelle.

Inoltre, a cura della Pro Loco verrà allestito un banchetto dove sarà possibile scambiare le figurine.

Tutti coloro che possiedono figurine di qualsiasi raccolta potranno presentarsi allo stand dove la Pro Loco guidata da Claudio Stefanini gestisce anche la ristorazione a base di gnocco fritto.

Un modo per socializzare, rivolto soprattuttoi ai bambini, che ha trovato d’accordo il direttivo de «La Vecchia Montecchio» guidata da Franco Friggeri.

MONTICELLI

LISCIO AL SALOTTO DEL LALLO

Domenica sera, invece, spazio al ballo liscio. Per informazioni, 338/8779347.

PARMA

CIOCCOLATO VERO: IL CIBO DEGLI DEI IN PIAZZA GARIBALDI

E’ considerato il «cibo degli dei»: c’è chi lo preferisce fondente E chi, invece, al latte oppure bianco, alla gianduia, alla nocciola o amaro. Fino a domenica piazza Garibaldi offrirà tanti eventi, show cooking, degustazioni e sfide per apprezzare al meglio il cioccolato in tutte le sue sfumature: giunto alla sua undicesima edizione, «Cioccolato Vero» regalerà, come ogni anno, deliziosi sapori e golose degustazioni a tutti gli amanti di questo delizioso dolce. La kermesse «Cioccolato Vero» è organizzata da Cna Parma in collaborazione con Acai (Associazione cioccolatieri artigiani italiani) e con il patrocinio del Comune. Un’iniziativa che ospiterà per tre giorni i migliori maestri cioccolatieri e le eccellenze provenienti da ogni parte del Belpaese.

Per tutta la durata dell’evento, il pubblico potrà ammirare le creazioni che saranno realizzate ed esposte, acquistare il meglio delle produzioni e degustare alcune prelibatezze offerte dai maestri cioccolatieri.

«L’obiettivo dell’evento - sottolinea il presidente di Cna Parma Paolo Giuffredi - è far cogliere al consumatore non solo la bontà del cioccolato “vero”, cioè quello prodotto utilizzando soltanto burro di cacao come unico grasso vegetale, ma anche far conoscere l’aspetto artistico che si nasconde dietro a uno dei prodotti più consumati e amati dagli italiani. “Cioccolato vero” vuole, inoltre, offrire ai visitatori una vera esperienza che abbia come protagonista il cioccolato in tutte le sue declinazioni per sottolineare come le produzioni artigianali siano talmente ricche di tradizione, qualità e versatilità da non temere il confronto con nessun altro genere di prodotto».

Anche domenica gli stand espositori saranno aperti dalle 10 alle 20 e in tutte e tre le giornate, ci si potrà divertire con giochi e laboratori didattici presso «La Fabbrica del Cioccolato», a cura di Enaip e dell’associazione «Googol». Domenica verranno realizzate sculture artigianali di cioccolato che saranno in vendita nel Punto Acai: il ricavato sarà devoluto all’associazione di volontariato «Verso il Sereno». Per informazioni www.cnaparma.it.

DIALETTALE SISSESE: «AL BCHÈR» PER BENEFICENZA

Tornano sul palco per beneficenza gli «eterni ragazzi» della Dialettale Sissese di Mauro Adorni e Gianni Govi e lo faranno domenica alle 16 al Teatro S.Evasio di via Mons. Evasio Colli a Parma.

L’incasso sarà totalmente devoluto a favore della «Ger»- associazione onlus (Ger sta per «Gesù è risorto»), che si occupa di infanzia abbandonata e con problematiche. In particolare, la Ger di Parma è attiva soprattutto a Medellin, in Colombia.

Dalla città sudamericana, purtroppo famosa per i “cartelli” della droga, è tornata con un’esperienza straordinaria di umanità, Barbara Gregorat, volontaria di Ger, che ha scritto un ricordo dell’attività d’insegnamento svolta, fra questi bambini purtroppo abbandonati a sé stessi: «Ogni momento è unico, con sfumature differenti, ogni momento insegna loro qualcosa e insegna a noi qualcosa - scrive Barbara – Sono piccoli maestri di vita. Ringrazio per l’esperienza che sto vivendo e che sono certa mi arricchirà nel profondo del cuore». Così la Dialettale Sissese, già dallo scorso anno, offre uno spettacolo in favore di questi volontari e dei loro piccoli e grandi assistiti.

Domenica andrà in scena la nuova commedia scritta da Mauro Adorni: «Al Bchèr» (il macellaio), che vedrà sul palcoscenico, assieme al notissimo capocomico, Giampaolo Govi, Ida Pedretti, Umberto Mezzadri, Anna Rossi, Simona Agnetti ed Eugenio Martani.

La trama è quella tipica della «commedia degli equivoci», resa famosa, oltre che dallo stesso Adorni, da maestri quali Gilberto Govi ed Eduardo De Filippo: Gigén (Gianni Govi) svolge attività di bchèr, (beccaio o macellaio) nel negozio di proprietà della moglie Dorinda (Ida Pedretti), la quale, stanca di doversi dividere tra casa e bottega, insiste perché il marito assuma un aiutante. Vincendo le sue non poche resistenze, riesce nell’intento di fargli assumere Roberto (Mauro Adorni), parente di una sua sorella, almeno per quel poco tempo, che gli consenta di maturare il diritto di andare in pensione. Di qui una serie di eventi esilaranti, fra l’inettitudine di Roberto, l’entrata in scena di clienti fra i più disparati, compreso un turista americano, il ritorno di vecchie «morose» e l’inevitabile finale a sorpresa.

L’appuntamento con la comicità a fin di bene è per domenica 24 alle 16, Teatro S.Evasio, Via Evasio Colli a Parma.

MUSEI CIVICI: MOSTRE E VISITE GUIDATE

Domenica alle 11, nuova visita guidata al Castello dei Burattini e alle 16.30 spettacolo di burattini, della compagnia «I burattini dei Ferrari», «Bargnocla cabaret». Alle 16.30 visita guidata alla Collezione della Pinacoteca Stuard. Domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, a Palazzo Pigorini si potrà visitare la mostra di Giuliano Pescaroli «Umano Troppo Umano». Domenica, dalle 10 alle 19, al Palazzo del Governatore sarà aperta la mostra «Dall’espressionismo alla nuova oggettività. Avanguardie in Germania».

SALSOMAGGIORE

IL NABUCCO FIRMA LA VERDIMARATHON

E’ una competizione che da più di vent’anni promuove il territorio, il benessere e la voglia di divertimento.

Domenica torna la «Sojasun Verdi Marathon», la gara podistica - su quattro tracciati, con partenza simultanea alle 9 -, giunta alla ventiduesima edizione, organizzata da quest’anno dalla Parmarathon Asd con la collaborazione, in qualità di main sponsor, del brand di prodotti vegetali «Sojasun» e il patrocinio dei comuni di Salsomaggiore Terme, Fidenza, Fontanellato, Soragna e Busseto.

Cornice della gara, che si snoda per i canonici 42 chilometri e 195 metri, le «Terre Verdiane», così chiamate in riferimento ai luoghi natii del noto compositore nostrano Giuseppe Verdi: la partenza da Salsomaggiore, le successive tappe a Fidenza, Fontanellato, Soragna e Roncole Verdi, fino all’arrivo nella suggestiva piazza centrale di Busseto.

Come per le scorse edizioni, nella stessa giornata, si svolgeranno, inoltre, altre tre gare: la «Mezza Maratona 21 km e 97 metri» con l’arrivo segnato dalle mura della Rocca Sanvitale di Fontanellato; la «30 km del Principe Diofebo» con un suggestivo percorso nelle sale affrescate della rocca Meli Lupi di Soragna e la 10 km Salso-Fidenza, quest’ultima aperta anche con variante non agonistica.

Da quest’anno, la «Sojasun Verdi Marathon» sarà targata «Parma Marathon»: Giancarlo Chittolini, che nel 1998 ha portato l’evento podistico nella Bassa e che per oltre vent’anni lo ha organizzato, ha passato ufficialmente il testimone ma resterà al fianco dei ragazzi della «Parma Marathon» come prezioso coordinatore organizzativo e «Patron» della manifestazione.

Da questa edizione, la «Verdi Marathon» verrà caratterizzata ogni anno da un’opera del maestro Verdi: si partirà con l’opera «Nabucco» al quale è ispirata la medaglia da collezione realizzata per il 2019. Una collezione che in parte terminerà tra nove anni. Alla partenza ogni runner potrà intonare il «Va Pensiero» celebre aria del «Nabucco». Un modo per riunire ancor di più sport, cultura e valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Per maggiori informazioni sulla maratona, consultare il sito internet www.verdimarathon.it.

«TEA TIME: CARNEVALE, GIÙ LA MASCHERA!»

Un anticipo di Carnevale al circolo di lettura e conversazione «Il Salotto illuminato». Domenica pomeriggio alle 16, al Grand Hotel Salsomaggiore, si svolgerà «Tea time: Carnevale, giù la maschera!», tè letterario e viaggio nella storia del Carnevale a Salsomaggiore e non solo, con lo scrittore e storico Roberto S. Tanzi e gli artisti di Noblesse Oblige. È possibile partecipare «in maschera» con un dresscode adeguato, magari di carattere storico, o con una semplice mascherina. Nel corso dell’incontro verrà servito il tè accompagnato da dolci carnevaleschi. Il costo del tè è di 5 euro.

«ASPETTANDO IL CARNEVALE» A CANGELASIO

«Aspettando il Carnevale» è il titolo della festa che si svolgerà domenica dalle 15,30 alle 18 all’interno del salone della parrocchia di Cangelasio e organizzata dal circolo Amici di Cangelasio e dalla parrocchia. Il tema principale saranno i cibi, dunque sarà opportuno travestirsi a tema, ma saranno ben accetti anche supereroi e principesse. Nel corso del pomeriggio si terranno giochi di squadra e balli di gruppo per tutti accompagnati da musica con dj. In più la merenda. Alle 18,30 verrà acceso un falò seguito da un rinfresco. Verranno premiati la maschera e il gruppo più belli.

Per informazioni è possibile chiamare i numeri: 328 4184490 e 329 4481856.





SCHIA E PRATOSPILLA

TRA SCIATE E "CIASPOLENTA"

Si torna a sciare, questo fine settimana, sulle nevi di Schia e Prato Spilla. Sembra quasi primavera, ma il manto bianco che ricopre alcune delle piste dei due comprensori sciistici non ha risentito delle temperature miti e del sole splendente che ha baciato il nostro Appennino nelle ultime settimane.

A Schia regge ancora bene la neve artificiale sparata dall’impianto di innevamento sul Campo Scuola e sulla 3 Bock: rimarranno aperti questo weekend (e lo sono anche durante la settimana) lo skilift e il tapis roulant del Campo Scuola e la seggiovia Pian delle Guide. Per info aggiornate sull’apertura degli impianti 0521868555 oppure www.schiamontecaio.it.

Regge bene anche la neve (naturale) che ricopre Prato Spilla, dove venerdì torneranno a girare a pieno regime i tapis roulant Baby e Campo Scuola. Per info 0521890194 oppure www.pratospilla.pr.it.

Tornano anche le ciaspolate organizzate dal Gruppo Guide del Monte Caio, questa settimana con un fine benefico. Domenica mattina è in programma una ciaspolata «culinaria» nel Parco dei Cento Laghi, l’attesissima «Ciaspolenta», giunta quest’anno alla sua sesta edizione. Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Snupi, che opera per il sostegno ai pazienti colpiti dalle nuove patologie intestinali in età pediatrica o adulta.

Una ciaspolata, quindi, con un golosissimo finale: al termine dell’escursione, infatti, ci si riunirà attorno alle tavolate del Camping Schia per assaporare una buonissima polenta. Il ritrovo è fissato alle 10 al Camping Schia e da dove domenica mattina si partirà alla volta dei sentieri meno battuti Monte Caio, per osservare fantastici scorci sulle valli circostanti. È previsto un itinerario interessante e panoramico, adatto a tutti, anche ai bambini dagli otto anni e agli amici a quattro zampe.

Le ciaspole per l’occasione saranno noleggiate dalla guida, che fornirà a tutti i partecipanti le nozioni tecniche di base per muoversi in sicurezza e facilità. È indispensabile essere adeguatamente attrezzati per un’escursione invernale con vestiario «a cipolla», scarponi o scarponcini da trekking impermeabili e con suola vibram, ghette, guanti e cuffia, giacca a vento, zainetto e thermos con bevanda calda. Per info e iscrizioni (obbligatorie) contattare la guida ambientale escursionistica Gabriel Rossi al 3404171870 oppure via mail a info@rossigabriel.it.

SORAGNA

PONZI PRESENTA IL SUO VOLUME IL SOGNO DI UN'OASI

Domenica alle 17, nel teatro comunale, andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna letteraria «Soragna racconta»: Luca Ponzi, noto giornalista Rai e originario proprio di Soragna, presenterà il proprio volume «Il sogno di un’oasi», libro corredato dal supporto fotografico di Paolo Gepri e nato dai pensieri nostalgici dedicati alla Bassa dall’imprenditore fidentino Nilo Riccardi. Ingresso libero.



SORBOLO

TEATRO VIRTUS

Domenica invece ci sarà «Vassilissa e la Baba Jaga», di e con Ilaria Gelmi alle 16. Per info 349 5940762.



TORRILE

DOMENICA APPUNTAMENTO CON IL CARNEVALE

E’ in piazza Pertini domenica dalle 14,30 il primo appuntamento del carnevale torrilese con musica e giochi organizzati dalle associazioni di volontariato.



ZIBELLO

I MISTERI DEL PO PER "UN LIBRO CON TÈ ALLE 5"

Domenica si chiude a Zibello la rassegna letteraria «Un libro con tè alle cinque», tradizionale iniziativa invernale promossa dalla scrittrice Rosalba Scaglioni, col patrocinio di Comune e libreria Ubik di Salsomaggiore. Per l’appuntamento finale, è stato scelto non un libro ma una conferenza dedicata ai misteri e ai silenzi del Grande fiume.

Attraverso le immagini di Paolo Panni, appassionato fotoamatore con una grande passione per il Po, sarà possibile andare alla scoperta di angoli noti e meno noti dell’ambiente fluviale, scoprendone le peculiarità e, in particolare, i silenzi che si possono vivere ed incontrare in varie forme e situazioni. Non solo silenzi, appunto, ma anche misteri. Tanti quelli che si incontrano lungo le rive del Grande fiume, alcuni dei quali molto famosi, altri invece del tutto inediti. Se ne parlerà, in questo caso, con Stefano Panizza, scrittore salsese, originario di Zibello, autore delle pubblicazioni dedicate ai «Misteri di Parma», «Enigmi di Parma» e alle due più recenti, «allargate» ben oltre i confini del Parmense, dal titolo «Misteri per un anno». A moderare l’incontro, che inizierà alle 17 e si terrà alla locanda «Leon d’Oro» sarà, come sempre, Rosalba Scaglioni. Ingresso libero.