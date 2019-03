Re Carnevale ma anche sci e musei del cibo: l'agenda del sabato

BARDI

AL VIA UNA NUOVA GRANDE STAGIONE PER IL CASTELLO

Ai nastri di partenza una nuova grande stagione per il castello di Bardi, che riaprirà i battenti sabato e domenica L’orario di apertura sarà dalle 10 fino alle 17.

BEDONIA

BEDONIA SI IMMERGE "NEL BLU DIPINTO DI BLU"

Si stanno scaldando i motori del Carnevale Bedoniese: proloco, scuola, amministrazione comunale e associazioni di volontariato sono in campo per presentare la settimana grassa ed il gran finale del martedì con il solito entusiasmo e la solita carica di energie. Mentre nella sede dell’Istituto comprensivo di via Serpaglio insegnanti, genitori e studenti stanno ultimando la super sfilata di martedì dove presenteranno le opere e le invenzioni di Leonardo da Vinci, la Proloco di Bedonia diretta da Alessio Minoli è pronta a per un fine settimana straordinario e a tema: “Siamo pronti per l’impegnativa kermesse - ha spiegato il presidente Alessio Minoli - dopo il successo degli anni passati quando nell’ordine avevamo proposto nel weekend che precede il martedì grasso i colori bianco poi l’Oro, quest’anno dedicheremo le serate al blu, il colore del cielo e del mare. Ci siamo attivati con la distribuzione delle locandine con la scritta “Nel blu … dipinto di blu. Bedonia sarà per un weekend vestita di blu, dalle luci, alle vetrine, dai costumi carnevaleschi ai drink e poi musica dal vivo e divertimento assicurato per tutti».

BERCETO

I CARRI ALLEGORICI SFILERANNO PER IL PAESE

sabato grande festa per il carnevale bercetese: diversi carri allegorici sfileranno per il paese, con partenza alle 16, e al termine dei giri per le vie di Berceto, grandi e piccini in maschera si ritroveranno in piazza San Moderanno.

BORE

CARNEVALE AL MAXI BAR

Grande weekend di divertimento, in Valcenedola, in occasione del carnevale. Ad organizzare la festa sarà il locale centrale del paese, il «Maxi bar». All’interno si sfideranno maschere di ogni genere che saranno valutate da una giuria popolare, la quale decreterà le cinque maschere più belle.



BORGOTARO

ALLA BAITA VEGLIONE DI CARNEVALE

sabato dalle 21.30 tutti in pista alla Baita in località Grifola per il veglione di Carnevale animato dall’orchestra Andrea Spillo: a mezzanotte pasta per tutti e dj set fino al mattino.

UN WEEKEND DA VIVERE CELEBRANDO LA FESTA PIU' ATTESA DELL'ANNO

A Borgotaro, tutto il paese si è vestito a festa per celebrare il Carnevale, uno degli avvenimenti più attesi da grandi e piccini: un vero e proprio rito nel capoluogo valtarese, in cui sono previste numerose iniziative fino al gran finale di martedì.

sabato sera grande festa per le vie del centro storico, che ospiteranno iniziative a tema in ogni locale, e al Palasabione, la tensostruttura allestita in paese dove dalle 22 inizierà il tradizionale veglione mascherato.





BUSSETO

SABATI DELLE STORIE ALLA FONDAZIONE CARIPARMA

Nuovo appuntamento alla biblioteca di Busseto della Fondazione Cariparma di Busseto, con gli ornai tradizionali «Sabati delle storie – letture ad alta voce per bambini». sabato alle 16 i bambini sono attesi in maschera. Per informazioni, tel. 052492224. Ingresso libero.

COLORNO

BALLO LISCIO DEL SABATO SERA AL CRAL FARNESE

Ballo liscio del sabato sera a partire dalle 21,30, al Cral Farnese di via Roma con l’orchestra Umberto Bassoli. Per info e prenotazioni: 0521815468.

COMPIANO

A SUGREMARO IL VIA AL "CARNEVALE ITINERANTE"

Tutto pronto a Sugremaro: sabato parte l’edizione 2019 del Carnevale itinerante di Compiano.

Carri, gruppi mascherati e singole mascherine si ritroveranno sabato a mezzogiorno quando il sindaco Sabina Delnevo aprirà i festeggiamenti, con degustazioni, musica, presentazione dei carri, della banda e dei gruppi allegorici. Alle 14,30 inizio sfilata guidata dal suono della banda di Glenn Miller di Bedonia: un allegro corteo lungo la Strada Provinciale Bedonia-Borgotaro e poi visita a Sugremaro, alle 16 tappa al Bar Milan dove dal terrazzo del locale verranno festeggiati e premiati tutti i carri ed i gruppi regolarmente iscritti alla sfilata.

FELEGARA

SERATA DANZANTE CON DANIELA BASSI ALLA LOCOMOTIVA

Si balla il liscio alla Locomotiva del Circolo Bruno Molinari di Felegara sabato dalle 21. Musica dal vivo con l’Orchestra Daniela Bassi.

FIDENZA

PRIMA TAPPA DEL CONCORSO DI MISS REGINETTA

Ritorna sabato la prima tappa della selezione ufficiale del concorso di Miss Reginetta 2019, organizzata dalla Passionmodel agency . La serat , con inizio alle 21, sarà ospitata al Blu Piramide di Luca & Andrea, nel complesso commerciale di via Galileo Ferraris 14/c , a Coduro e sarà presentata, come tutte le tappe, da Paolo Faroldi e da Carmen Musso, la bella fidentina già vincitrice del concorso nazionale Miss Venere 2017. Chi fosse interessato a uno dei concorsi può scaricare il modulo di iscrizione nel sito dell’agenzia www.passionmodelagency.it.

FONTANELLE

CARNIVAL PARTY NELLA SALA SYMPATY

sabato dalle 21 Carnival Party con il Circolo Amici di Fontanelle nella Sala Sympathy con la tradizionale sfilata e premiazione delle maschere più belle. Ingresso 5 euro. Domenica dalle 15 la festa proseguirà sempre nella Sala Sympathy con il Carnevale dei Bambini. Ingresso gratuito.





LANGHIRANO

SULLE STRADE DEL BLUES ALL'AURORA

sabato alle 21 al teatro Aurora va in scena «Sulle strade del Blues», spettacolo a cura di Banana Oil Blues Band & Compagnia Teatrale Pietribiasi-Tedeschi.

NOCETO

CARNEVALE AL PUB GOURMET

sabato serata dedicata al Carnevale al Pub gourmet 19.28, con il gruppo Megaborg. La truppa Megaborg eseguirà dal vivo musiche tratte dalle sigle dei cartoni animati. È gradito l’abito a tema «cartoon».

PARMA

DA CARNEVARTE ALLE SFILATE DI CARRI: DUE GIORNATE DA GUSTARE

Per due giorni la città si «vestirà» a festa con un'esplosione di coriandoli e stelle filanti, originali interpretazioni carnevalesche, performance di danza, laboratori creativi a tema, giocolerie, sfilate di carri e maschere.

sabato e domenica andrà in scena la prima edizione di «CarnevArte», promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune: uno speciale programma di appuntamenti nelle biblioteche comunali, nei musei civici e nel centro storico dedicati al Carnevale.

sabato alle 10, nella Biblioteca di Alice l’evento denominato «Costruiamo insieme le maschere di Carnevale», a cura dell’associazione «Orso blu»; alle 15 in piazza Garibaldi, «Invasioni lunari», curato da «The Fan Events»; alle 16, nello spazio della biblioteca Civica «Di tutti i colori. Laboratorio di riciclo creativo».

Ci sono anche tanti altri appuntamenti in città: «Che spettacolo al Centro Torri-Festa di Carnevale» sabato e domenica, dalle 15 alle 19, due giorni di divertimento nella galleria del Centro Torri, tra spettacoli, comicità, sorprese, canti e racconti con la direzione artistica di «Tutti matti per Colorno».

sabato alle 21.30, al circolo Arci Golese di Baganzola la settima edizione «Tutti a MascherarArci-Carnevale con noi» con animazione, dj set e trofeo alle maschere migliori; alle 15.30, nel teatro-parrocchia Sant’Evasio, in via Colli, festa di Carnevale per bambini e ragazzi; nella Parrocchia di San Bernardo degli Uberti, alle 19, Carnevale dei giovani; alle 14, festa mascherata con carro tra le parrocchie di Alberi e Vigatto; alle 20, «Carnevalando» nella sala dell’Avis Cristo, in via Benedetta 49, con cena a scopo benefico e dj set; alle 21.30, grande festa di Carnevale in maschera a ritmo swing con il dj Roberto Tinelli al circolo Rapid di Marore; alle 20, al «Mode bar» di San Prospero festa di Carnevale con i Portavoce cantanti; all’Osteria Salamini, in via Meazza 33/a, l’esibizione del gruppo «Sciene da palco»; la selezione musicale darà curata da Robi Bonardi.

ITIS, IL COMANDANTE ALFA PARLA DI TERRORISMO E FURTI

sabato dalle 9.30 alle 17.30, l’aula magna dell’Itis Leonardo Da Vinci, in via Toscana 10, ospiterà un seminario su terrorismo e difesa delle abitazioni dai furti. Relatore sarà il comandante Alfa, fondatore del «Gis» (Gruppo di intervento speciale dei carabinieri) e autore di libri di grande successo. L’ingresso è a offerta e per volere del comandante sarà devoluto in beneficenza. Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti con una mail con nome, cognome e professione a info@metiskravmaga.com.

AL CASTELLETTO SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA MASSIMO BUDRIESI

Serata danzante con l’orchestra Massimo Budriesi sabato dalle 21.30, al circolo Il Castelletto. Per info e prenotazioni 340 2691601.

CHIESA DI OGNISSANTI: CONCERTO BENEFICO PER «RICERCARE»

sabato alle 21, nella chiesa di Ognissanti, in via Bixio, andrà in scena un concerto benefico, con l’incasso che sarà interamente devoluto ai progetti «rIcerCARE». Saranno protagonisti l’arpista Carla They, il mezzosoprano Loretta Liberato e il fisarmonicista Jon Nani che eseguiranno musiche di Bach, Albinoni, Haendel, Schubert, Cohen e Mancini. La serata sarà presentata da Teresa Giulietti. L’ingresso è a offerta.







UN MUSEO A MISURA DI BAMBINO ALLA FONDAZIONE CARIPARMA

sabato alle 16, nella sede di Fondazione Cariparma è previsto il laboratorio didattico «Il mio colore preferito è…», primo appuntamento del cartellone primaverile «Un museo a misura di bambino. A cura di Rosanna Spadafora il laboratorio è dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. L’iniziativa è ad ingresso libero; è gradita la prenotazione all’indirizzo mail: guide@fondazionecrp.it.

ALL'AUDITORIUM TOSCANINI IL LIBRO SULLE DONNE MUSULMANE

sabato alle 15.30, all’auditorium Toscanini, in via Cuneo 3, verrà presentato il libro «Sulle donne musulmane. Scritti di Mohammed al-Ghazali», a cura di Marisa Iannucci che dialogherà con la professoressa Vincenza Pellegrino e Nabila Mhaidra, presidente dell’associazione «Al Amal». A seguire, ci sarà un momento conviviale e un buffet. L’evento è promosso dall’associazione «Al Amal» con il patrocinio del Comune.



MARCO CICONTE PRESENTA «LA COLLINA D'ORO» ALLA LIBRERIA PICCOLI LABIRINTI

sabato alle 18, nella libreria «Piccoli Labirinti», in via Gramsci 5 (all’interno della Galleria Santa Croce), lo scrittore calabrese Marco Ciconte presenterà il suo nuovo romanzo «La collina d’oro» (edito da Aporema). L’incontro sarà moderato dall’insegnante Francesca Ciani.



TEATRO DUE: APPUNTAMENTO CON IL CABARET DES ARTISTES

Proseguono a Teatro Due gli appuntamenti di «Cabaret Des Artistes», l’insolita proposta dell’Ensemble Attori Teatro Due che unisce sketch, letteratura, poesia, musica dal vivo, canzoni e balli in una situazione unica, un gioco cólto affrontato con leggerezza e ironia. sabato alle 20.30 sarà in scena il nuovo appuntamento dal titolo «Il pappagallo morto», dedicato questa volta ai temi di cibo e amore. Informazioni e biglietteria Telefono 0521 230242 – biglietteria@teatrodue.org – www.teatrodue.org

LUNA PARK: I "BARACCONI" TORNANO IN CITTA'

Montagne russe, autoscontri, ottovolanti, ruota panoramica e molte altre attrazioni del colorato mondo del Luna Park sono pronte ad accogliere grandi e piccini.

I tradizionali «baracconi», che hanno fatto sognare e divertire tante generazioni di parmigiani, ritornano come ogni anno nella sabato pomeriggio fino al 31 marzo circa, 50 giostre, allestite in largo Simonini, in zona Campus Universitario, entreranno in funzione, tempo permettendo, tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19,30 e dalle 21 alle 23, il sabato dalle 14,30 alle 24 e la domenica ininterrottamente dalle 10 alle 24.

«Siamo felici di accogliere ogni anno questo evento tanto atteso da tutta la città – aggiunge l’assessore Cristiano Casa – e ringrazio questi imprenditori per l’attenzione che hanno anche nei confronti delle fasce più deboli della popolazione ».

La cerimonia di inaugurazione del Luna Park inizierà sabato alle 14,30 con la tradizionale parata di banda e majorettes che sfileranno per le vie del centro per annunciare l’apertura delle giostre. E per l’occasione per un'ora intera, dalle 14,30 alle 15,30, tutte le attrazioni saranno gratuite.

PIEVEOTTOVILLE

CARNEVALE NELL'ORATORIO PARROCCHIALE

sabato dalle 15 alle 17, festa di Carnevale nell’oratorio parrocchiale di Pieveottoville. Il tema di quest’anno sarà quello degli «Emoticon».





SCHIA E PRATO SPILLA

IL SOLE SPLENDE MA SULLE PISTE INNEVATE SI PUO' SCIARE

Il sole splende alto in cielo, le temperature sono tutt’altro che invernali e la primavera è ormai alle porte ma a Schia e a Prato Spilla si continua a sciare. Il lavoro certosino dei proprietari e dei gestori delle due stazioni, infatti, ha permesso di «salvare» il manto nevoso che ricopre le piste aperte.

A Schia, grazie anche al resistente manto bianco «sparato» con l’impianto di innevamento artificiale su due delle piste più amate della stazione tizzanese, entreranno in funzione lo skilift e il tapis roulant del Campo Scuola e la bellissima nera 3 Bock salendo fino a quota 1430 a bordo della seggiovia biposto Pian delle Guide. E’ comunque necessario contattare la stazione chiamando il numero 0521868555 oppure visitando il sito www.schiamontecaio.it per avere informazioni aggiornate sull’apertura degli impianti.

Anche Prato Spilla si prepara a ricevere gli sciatori, che potranno sciare sulla piste del Campo Scuola e sulla parte finale della Rio Spilla, dove rimarranno in funzione per tutto il weekend i due tapis roulant. Per informazioni aggiornate 0521890194 oppure www.pratospilla.pr.it.

In entrambe le stazioni, come sempre, saranno presenti i maestri della Scuola Italiana Sci Schia Monte Caio e della Scuola Italiana Sci Prato Spilla, pronti ad accompagnare gli sciatori dallo spazzaneve all’agonismo.

Sabato, inoltre, si potrà vivere a Schia un’esperienza unica, grazie all’escursione organizzata dalle Guide Ambientali del Monte Caio in compagnia del famoso Astrofilo Marco Bastoni. Partendo alle 18 da Schia, ci si avventurerà sotto un fantastico cielo stellato nel quale, con il prezioso aiuto dell’astrofilo, imparare a conoscere e scoprire la volta celeste. Marco Bastoni guiderà la visione del cielo fornendo tante utili informazioni per localizzare e scoprire stelle, galassie e pianeti. Con un pizzico di fortuna, poi, si potrà anche vedere qualche stella cadente. Il ritrovo è fissato per le 18 davanti alla scuola sci, in piazzale Noè Bocchi a Schia, da dove si partirà per andare ad osservare lo splendido panorama che il Monte Caio regala sulla pianura padana. Al rientro possibilità di cena all’Osteria del Camping Schia con menu a km zero. Per info www.campingschia.it.

SISSA TRECASALI

CONCORSO MASCHERATO DELLE FRAZIONI

Ci sarà un gioco, da collocare nel parco della frazione vincitrice, in palio in occasione del Gran carnevale di Sissa Trecasali che si terrà sabato dalle 14.30 in piazza Roma a Sissa. In programma giochi, animazione, musica, baby dance e, soprattutto, il primo concorso mascherato delle frazioni.

SORAGNA

SABATO SERA CON DJ BEPPE AL CIRCOLO ANZIANI

Sabato sera di ballo liscio al circolo anziani dalle 21 con la musica di dj Beppe.





SORAGNA

FESTA DI CARNEVALE CON "GLI AMICI DI CARZETO"

Festa di Carnevale con ricca cena, sabato sera dalle 20.30, nella sede del circolo «Gli amici di Carzeto»: nel corso dell’iniziativa saranno premiate le migliori maschere. Il costo della cena è di 27 euro per gli adulti, con sconti per bambini e ragazzi: info e prenotazioni al numero 338-8145115. Domenica pomeriggio, invece, è all’oratorio Giovanni XXIII di Soragna che si terrà la tradizionale festa di Carnevale: dalle 15 il salone parrocchiale ospiterà giochi e balli in maschera, insieme ad una ricca merenda.



SORBOLO

TUTTE RIPOSANO SULLA COLLINA AL TEATRO VIRTUS

Spettacolo «Tutte riposano sulla collina» sabato alle 18 al teatro Virtus con la regia di Franca Tragni. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Il filodijuta.

TANETO

CARNIVAL PARTY AL FUORI ORARIO

sabato sera dalle 22.45, al Fuori Orario andrà in scena la serata «We love 2000-Carnival party» con tutte le hits 2000-2010 con una scenografia interattiva dove il pubblico verrà catapultato in un party incandescente di ritmi scatenati fino all’alba che percorreranno tutti i filoni musicali che hanno reso indimenticabili gli anni 2000 nell’arena estiva del Fuori Orario. Tessera Arci obbligatoria. Servizio bus gratuito da Parma.



TORTIANO

CENA DI CARNEVALE AL CIRCOLO ARCI DI TORTIANO

sabato alle 20.30, al Circolo Arci Tortiano – Cooperativa La Ricreativa si terrà la Cena di Carnevale, accompagnata dalla musica e dal ballo in maschera. Info e prenotazioni ai numeri 328/2138071 – 328/0234785.

ZIBELLO

MUSEI DEL CIBO, DAL PO ALLE COLLINE: RIAPRONO I "MAGIFICI SETTE" DEL GUSTO

Riaprono, in questo primo week end di marzo, i sette Musei del Cibo della provincia di Parma. Dal Po alle colline, in una cinquantina di chilometri, fra prodotti d’eccellenza, storia, arte e gusto si trovano i Musei del Cibo che offrono l’opportunità di un percorso di visita che è molto di più di una semplice esperienza, sotto diversi punti di vista.

Il circuito, che da quest’anno vede l’ingresso del Museo del Culatello di Zibello, riapre in questo week-end dopo la pausa invernale. Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Salame Felino, Culatello, le conserve di pomodoro, la pasta e i vini trovano nei Musei un luogo privilegiato di racconto, valorizzazione e celebrazione.

Partendo dalla bassa, da Soragna, tra la via Emilia e il Po, lungo la strada dei castelli, a pochi chilometri dalla casa natale di Giuseppe Verdi, si trova il «casello» ottocentesco, unico al mondo a pianta circolare, che ospita il Museo Parmigiano Reggiano. A qualche chilometro di distanza, in uno scorcio di Bassa a ridosso del Grande Fiume, là dove la nebbia è un ingrediente essenziale del gusto, si trova il Museo del Culatello di Zibello, collocato nel complesso dell’Antica Corte Pallavicina di Polesine. Il museo dedica una sezione alla storia della famiglia Spigaroli, inizialmente mezzadri di Verdi, per poi reinventarsi ristoratori e «Masalén», i norcini del parmense.

A San Secondo si trova poi il Museo di Arte Olearia Orsi Coppini (associato al circuito) con antichi frantoi e torchi.

Lungo le sponde del Taro, la Corte di Giarola (Collecchio), storica grancia benedettina risalente all’anno Mille, ospita il Museo del Pomodoro e quello della Pasta.

Attraversando i Boschi di Carrega si arriva a Sala Baganza, sede della «cantina» dei Musei del Cibo. Il Museo del Vino è all’interno della Rocca della seconda metà del 1200 di proprietà prima dei Sanvitale e poi dei Farnese e dei Borbone.

In pochi chilometri si giunge a Felino, dove il Museo del Salame di Felino è situato nelle cantine dell’omonimo castello trecentesco. Infine l’ex Foro Boario di Langhirano ospita il Museo del Prosciutto di Parma. I Musei, con le proprie sedi espositive – veri e propri gioielli - raccontano la storia della cultura enogastronomica del parmense attraverso l’esposizione di oltre 1700 oggetti per citarne solo alcuni: la caldaia per il Parmigiano in rame a fuoco diretto della metà del 1800, il pastificio (restaurato) del 1850; il più antico campione di spaghetti industriali (1837), la Topolino pubblicitaria del concentrato in tubetto Mutti; la collezione di 105 latte di conserva (tutte databili 1938), la storia dell’apriscatole con 32 esemplari (unica in Italia); anfore, dolia e rarissime brocche di vetro di epoca romana; bottiglie originali di vini parmensi (dal 1832 al 1909); l’insaccatrice gigante per salami e sali provenienti da tutto il mondo e agli oggetti legati al sale di Salsomaggiore Terme.

www.museidelcibo.it