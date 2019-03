BARDI

AL VIA UNA NUOVA STAGIONE PER IL CASTELLO

Ai nastri di partenza una nuova grande stagione per il castello di Bardi, che riaprirà i battenti . L’orario di apertura sarà dalle 10 fino alle 17.

BEDONIA

BEDONIA SI IMMERGE "NEL BLU DIPINTO DI BLU"

Si stanno scaldando i motori del Carnevale Bedoniese: proloco, scuola, amministrazione comunale e associazioni di volontariato sono in campo per presentare la settimana grassa ed il gran finale del martedì con il solito entusiasmo e la solita carica di energie. Mentre nella sede dell’Istituto comprensivo di via Serpaglio insegnanti, genitori e studenti stanno ultimando la super sfilata di martedì dove presenteranno le opere e le invenzioni di Leonardo da Vinci, la Proloco di Bedonia è pronta a a continuare un fine settimana straordinario e a tema: quest’anno le serate saranno dedicate al blu. Bedonia sarà per un weekend vestita di blu, dalle luci, alle vetrine, dai costumi carnevaleschi ai drink e poi musica dal vivo e divertimento assicurato per tutti.

BORE

CARNEVALE AL MAXI BAR

Grande weekend di divertimento, in Valcenedola, in occasione del carnevale. Ad organizzare la festa sarà il locale centrale del paese, il «Maxi bar». All’interno si sfideranno maschere di ogni genere che saranno valutate da una giuria popolare, la quale decreterà le cinque maschere più belle.



BORGOTARO

IL WEEKEND DELLA FESTA PIU' ATTESA DELL'ANNO

Divertimento a Borgotaro, dove tutto il paese si è vestito a festa per celebrare il Carnevale, uno degli avvenimenti più attesi da grandi e piccini: un vero e proprio rito nel capoluogo valtarese, in cui sono previste numerose iniziative.

Domenica alle 15 è prevista invece la sfilata allegorica con partenza da piazzale «Lauro Grossi» nel quartiere San Rocco, in cui oltre trecento bambini e numerosi gruppi a piedi, accompagnati dalla musica del Corpo bandistico, porteranno colore e allegria a tutto il borgo. Dalle 16, il Palasabione ospiterà il veglioncino dei piccoli, mentre lunedì dalle 20.30 sarà la sede del Ballo della scuola, riservato agli studenti dell’istituto Zappa-Fermi fino alla mezzanotte.

Gran finale martedì sempre al Palasabione, dove dalle 22 si esibiranno la band «Non plus ultra» e i dj Aces e Lukas: «Bar e ristoranti propongono cene mascherate, aperitivi e musica live per tutta la settimana – concludono i baristi – per divertirsi senza sosta».

BUSSETO

FESTA DI CARNEVALE IN PIAZZA

Domenica festa di Carnevale in piazza Verdi. Si inizierà alle 14.30 con il ritrovo in oratorio e, quindi, a seguire, giochi a squadre in piazza sul tema dei cartoni animali. Seguirà la merenda in oratorio.



CALESTANO

PRIMA SFILATA DI CARNEVALE

Domenica alle 14.30 si terrà la prima sfilata di Carnevale. Carri e maschere partiranno da via Mazzini e dopo aver attraversato le principali vie del paese giungeranno nella zona della piazza della chiesa, dove vi sarà un rinfresco con panini dolci e vin brulé. In giornata anche l’estrazione della lotteria di Carnevale con in palio un prosciutto di Parma.

COLORNO

CARNEVALE DEI BAMBINI ALL'ORATORIO

Festa di carnevale per i bambini, domenica alle 15, all’oratorio di Colorno con sfilata delle maschere, tanti giochi e una buona merenda. Ingresso da via XX settembre.

COMPIANO

E' TEMPO DI "CARNEVALE ITINERANTE"

Edizione 2019 del Carnevale itinerante di Compiano. Domenica alle 10 raduno e riordino dei mezzi nella piazza del centro commerciale e via verso Ponte di Isola di Compiano per poi alle 11 portare il saluto agli ospiti della Casa di Riposo Rossi Sidoli. A mezzogiorno carri e figuranti entreranno dalla porta principale del Vecchio Borgo con sfilata verso la piazza dentro le mura per la grande polentata e frittata di uova e salcicce. Alle 14 tutta la compagnia partirà per Bardi dove mascherine, gruppi e carri parteciperanno alla sfilata di quel paese. Il carnevale itinerante di Compiano si concluderà martedì 5 marzo con la sfilata di Bedonia.

FELINO

SPETTACOLO CON IL FALÒ PER BRUCIARE LA «POIANA»

Anche quest’anno torna a Felino il “Gran Carnevale”. Domenica si partirà alle 15 con i giochi e l’intrattenimento per i più piccoli in attesa di partire alle 17 con la sfilata dei carri lungo via Roma e alle 19 spettacolo pirotecnico musicale, seguito dall’accensione del falò per bruciare la tradizionale “Poiana”.

FONTEVIVO

SFILATA DEI CARRI PER LE VIE DEL PAESE

Domenica pomeriggio il centro di Fontevivo si animerà con i carri e le maschere del carnevale 2019. L’appuntamento è alle 14 quando inizierà la sfilata per le vie del paese e dalle 16 in piazza si alzerà il sipario sullo spettacolo per bambini.



FORNOVO

SECONDA USCITA PER IL CARNEVALE DEI BAMBINI

Domenica seconda uscita del Carnevale dei bambini di Fornovo, con partenza da piazza del mercato verso le 14,30. Il Foro 2000 sarà come consuetudine il momento conclusivo della giornata ed il centro della festa, al termine della sfilata, quando si terranno premiazioni e ristoro a base di torta fritta..

MEDESANO

L'ORCHESTRA BIAGGIONI AL TRE TORRI

L’Orchestra di Rossana Biaggioni sarà la protagonista del pomeriggio danzante al circolo Tre Torri domenica a partire dalle 15.30.

SFILATA DI CARRI E MASCHERE

Sfilata di carri e gruppi mascherati, famiglie e bambini, nel programma del Carnevale medesanese.

Domenica ritrovo in piazza Marconi: alle 14 sfilata per le vie del paese con la partecipazione del corpo bandistico con majorettes, a metà strada la bicchierata offerta dal gruppo alpini e al termine la premiazione delle maschere più belle e originali e dei gruppi di adulti e bambini e merenda con le chiacchiere offerte dalla Pro Loco.

NOCETO

SEI I CARRI CHE SFILERANNO

Sfilata di Carnevale domenica. Il ritrovo è alle 14 davanti al cinema parrocchiale San Martino in via Saffi. La sfilata percorrerà le vie del paese con arrivo sotto la Rocca intorno alle 16 e premiazione della mascherina più bella e del gruppo più numeroso.

6 i carri: 2 nuove creazioni del gruppo dell’Oratorio San Filippo Neri, due trenini, un carro allegorico decorato con i mascheroni e il pulmino dei Simpson. Merenda con le chiacchiere offerta dalla Pro Loco.

PALANZANO

GRAN FESTA DI CARNEVALE ALLA CROCE ROSSA

Maschere e mascherine si daranno appuntamento domenica a Palanzano per la gran Festa di Carnevale organizzata dal locale comitato di Croce Rossa. Il ritrovo è fissato per le 15,30 nelle sale della sede della Cri, dove ad attendere i più piccoli ci saranno ottimi dolci di carnevale e animazione.

PARMA

DA CARNEVARTE ALLE SFILATE DI CARRI: DUE GIORNATE DA GUSTARE

La città si «vestirà» a festa con un'esplosione di coriandoli e stelle filanti, originali interpretazioni carnevalesche, performance di danza, laboratori creativi a tema, giocolerie, sfilate di carri e maschere.

Domenica la prima edizione di «CarnevArte», promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune: uno speciale programma di appuntamenti nelle biblioteche comunali, nei musei civici e nel centro storico dedicati al Carnevale.

Domenica alle 11, negli spazi della Casa del Suono «Note in maschera»; alle 14, prenderà il via la 31ͣ edizione del Corso mascherato cittadino, promosso dall’Anspi che, per il secondo anno consecutivo, sarà il «Carnväl dedlà da l’acua» perché i carri allegorici e i gruppi mascherati percorreranno le vie del centro cittadino nell’Oltretorrente con l’arrivo anche quest’anno al Parco Ducale, con l’entrata da viale Pasini, dove si conclude con la premiazione dei carri e la proclamazione del vincitore della manifestazione in base alla classifica (stilata dalla maschera di Parma «lo Dsèvod») e, per i più piccoli, del re e della regina del Carnevale. Il raduno di maschere e carri in piazza Duomo è fissato per le 14.30 con la partenza alle 14.45-15, dopo la benedizione del vescovo Solmi; alle 16.30, la biblioteca Guanda ospiterà «L’arte di mettersi in gioco»; alle 16 nella biblioteca Pavese l’evento denominato «Maschera-me», a cura della «Bottega di Merlino»; alle 16 a Palazzo Marchi, in strada Repubblica 57, lo storico dell’arte Alessandro Malinverni indosserà i panni del duca Scipione Grillo, committente del palazzo e illustrerà al pubblico la dimora mentre alle 17 andrà in scena «Ballo in maschera», un evento in collaborazione con l’associazione socio-culturale «Noblesse Oblige» e l’ensemble barocco «Le vipere gentili».

Ci sono anche tanti altri appuntamenti in città: «Che spettacolo al Centro Torri-Festa di Carnevale» dalle 15 alle 19, due giorni di divertimento nella galleria del Centro Torri, tra spettacoli, comicità, sorprese, canti e racconti con la direzione artistica di «Tutti matti per Colorno»; domenica, a partire dalle 14.30 sempre a Baganzola, è prevista la «Grande festa di Carnevale» con la sfilata delle mascherine e del carro per le strade del paese e poi merenda alla Casa della Gioventù; nella Parrocchia di San Bernardo degli Uberti a partire dalle 14.30, sfilata con giochi e animazione; alle 14.30, nel piazzale della chiesa di San Pancrazio «Carnevale-Toy story» con la sfilata con carro per le vie del paese, giochi e falò; alle 15, nel cortile della parrocchia di Vicofertile «Sfilata di Carnevale-Biancaneve e i sette nani».

IN PIAZZALE RASTELLI DOMENICA C'È «IL QUARTIERE VIVIAMOLO»

«Il quartiere viviamolo» è l’evento che prenderà il via domenica alle 10, nel bar pasticceria «Crema e Cioccolato» in piazzale Rastelli (zona di via Trento), a fianco della sede City Angels. L’iniziativa è promossa dai gestori della pagina Facebook «Il bello di essere del San Leonardo».

LO SKETCH TRIO DOMENICA NELLA SALA BARILLA

Si rinnova l’appuntamento mensile con il ciclo di concerti «Fa Sol Musica», nella sala «Barilla» della Famija Pramzana. La manifestazione didattica musicale, dedicata ogni volta ad uno strumento diverso, domenica alle 16 vedrà protagonista lo «Sketch trio» composto da: Marina Mammarella (violino e viola), Federica Bartoli (voce) e Marilina Diaz (danza creativa).



TEATRO DUE: APPUNTAMENTO CON IL CABARET DES ARTISTES

Proseguono a Teatro Due gli appuntamenti di «Cabaret Des Artistes», l’insolita proposta dell’Ensemble Attori Teatro Due che unisce sketch, letteratura, poesia, musica dal vivo, canzoni e balli in una situazione unica, un gioco cólto affrontato con leggerezza e ironia. Sdomenica pomeriggio alle 16, sarà in scena il nuovo appuntamento dal titolo «Il pappagallo morto», dedicato questa volta ai temi di cibo e amore. Informazioni e biglietteria Telefono 0521 230242 – biglietteria@teatrodue.org – www.teatrodue.org

LUNA PARK: I "BARACCONI" TORNANO IN CITTA'

Montagne russe, autoscontri, ottovolanti, ruota panoramica e molte altre attrazioni del colorato mondo del Luna Park sono pronte ad accogliere grandi e piccini.

I tradizionali «baracconi», che hanno fatto sognare e divertire tante generazioni di parmigiani, sono tornati come ogni anno nella nostra città per la tradizionale fiera di San Giuseppe promossa dall’assessorato al commercio e patrocinata da Comune. Fno al 31 marzo circa, 50 giostre, allestite in largo Simonini, in zona Campus Universitario, entreranno in funzione, tempo permettendo, tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19,30 e dalle 21 alle 23, il sabato dalle 14,30 alle 24 e la domenica ininterrottamente dalle 10 alle 24.



SAN SECONDO

SFILATA DEI CARRI E DELLA BANDA

Domenica grande festa di Carnevale a San Secondo nell’ambito dei festeggiamenti promossi da Pro loco, Comune, Croce Rossa ed oratorio. Si comincia alle 14, con la sfilata dei carri allegorici, della banda «Vito Frazzi» e delle maschere e, alle 16, festa alla scuola dell’infanzia.

SCHIA E PRATO SPILLA

IL SOLE SPLENDE MA SULLE PISTE INNEVATE SI PUO' SCIARE

Il sole splende alto in cielo, le temperature sono tutt’altro che invernali e la primavera è ormai alle porte ma a Schia e a Prato Spilla si continua a sciare. Il lavoro certosino dei proprietari e dei gestori delle due stazioni, infatti, ha permesso di «salvare» il manto nevoso che ricopre le piste aperte.

A Schia, grazie anche al resistente manto bianco «sparato» con l’impianto di innevamento artificiale su due delle piste più amate della stazione tizzanese, saranno in funzione lo skilift e il tapis roulant del Campo Scuola e si potrà anche sciare sulla bellissima nera 3 Bock salendo fino a quota 1430 a bordo della seggiovia biposto Pian delle Guide. E’ comunque necessario contattare la stazione chiamando il numero 0521868555 oppure visitando il sito www.schiamontecaio.it per avere informazioni aggiornate sull’apertura degli impianti.

Anche Prato Spilla si prepara a ricevere gli sciatori, che potranno sciare sulla piste del Campo Scuola e sulla parte finale della Rio Spilla, dove rimarranno in funzione per tutto il weekend i due tapis roulant. Per informazioni aggiornate 0521890194 oppure www.pratospilla.pr.it.

In entrambe le stazioni, come sempre, saranno presenti i maestri della Scuola Italiana Sci Schia Monte Caio e della Scuola Italiana Sci Prato Spilla, pronti ad accompagnare gli sciatori dallo spazzaneve all’agonismo.





SISSA TRECASALI

DOMENICA SPETTACOLO DI BURATTINI

Spettacolo di burattini, «Florindo innamorato», domenica alle 16.30 al teatro di via Ferrari. Ingresso libero.

SORAGNA

VALERIO VARESI PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO

Domenica alle 17 al teatro comunale, Valerio Varesi presenterà il suo ultimo volume «La paura nell’anima», dove la sua celebre creatura letteraria dell’autore - il commissario Soneri - si troverà impegnato in un giallo ispirato alla drammatica vicenda di Igor il Russo, attivo nel 2017 nelle province di Bologna e Ferrara. Ingresso libero.



SORBOLO

FALO' DI CARNEVALE E APERICENA A COENZO

Tradizionale accensione del falò di carnevale e apericena domenica dalle 18 in avanti a Coenzo di Sorbolo su iniziativa del locale circolo Anspi Enzo Soncini. Iscrizione all’apericena obbligatoria in parrocchia a Coenzo.

TIZZANO

OSPITI D'ONORE SARANNO I PUFFI

I puffi al gran completo saranno gli ospiti d’onore, domenica pomeriggio, della grande festa di Carnevale organizzata dall’associazione Tizzano Vivo. Il ritrovo, per bambini di ogni età, è fissato per le 14,30 alla sala del Centro Paglia, dove ad attendere le mascherine ci sarà il Truccabimbi. Alle 15 si partirà a piedi in corteo scortati da musica e forze dell’ordine, prima di fare ritorno al centro Paglia per proseguire i festeggiamenti.

TORRILE

SECONDA DOMENICA DI CARNEVALE AL CIRCOLO IL PORTICO

Appuntamento al Circolo Il Portico per la seconda domenica del carnevale 2019. Dalle 14,30 principesse, supereroi e tutti i personaggi della fantasia potranno ritrovarsi tutti insieme per divertirsi con musica e giochi organizzati dalle associazioni di volontariato del territorio.





TRECASALI

SERATA DANZANTE CON LUCA CANALI ALL'ARCI STELLA

Serata danzante con l’orchestra spettacolo Luca Canali domenica, dalle 21.30, al circolo Arci Stella.



TORNEO DI SCACCHI NELLA SALA CIVICA DI PIAZZA FONTANA

Tornei di scacchi, domenica, nella sala civica di piazza Fontana a Trecasali a cura di Arci Stella ed Uisp. Ci saranno un torneo open, aperto a tutti, ed uno giovanile, entrambi con la formula semilampo. Iscrizioni al via alle 9 di domenica ed inizio torneo alle 9.45. Info al 331 1337096 o scrivere una e-mail a ziotobia93@yahoo.it.

ZIBELLO

MUSEI DEL CIBO, DAL PO ALLE COLLINE: RIAPRONO I "MAGIFICI SETTE" DEL GUSTO

Riaprono, in questo primo week end di marzo, i sette Musei del Cibo della provincia di Parma. Dal Po alle colline, in una cinquantina di chilometri, fra prodotti d’eccellenza, storia, arte e gusto si trovano i Musei del Cibo che offrono l’opportunità di un percorso di visita che è molto di più di una semplice esperienza, sotto diversi punti di vista.

Il circuito, che da quest’anno vede l’ingresso del Museo del Culatello di Zibello, riapre in questo week-end dopo la pausa invernale. Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Salame Felino, Culatello, le conserve di pomodoro, la pasta e i vini trovano nei Musei un luogo privilegiato di racconto, valorizzazione e celebrazione.

Partendo dalla bassa, da Soragna, tra la via Emilia e il Po, lungo la strada dei castelli, a pochi chilometri dalla casa natale di Giuseppe Verdi, si trova il «casello» ottocentesco, unico al mondo a pianta circolare, che ospita il Museo Parmigiano Reggiano. A qualche chilometro di distanza, in uno scorcio di Bassa a ridosso del Grande Fiume, là dove la nebbia è un ingrediente essenziale del gusto, si trova il Museo del Culatello di Zibello, collocato nel complesso dell’Antica Corte Pallavicina di Polesine. Il museo dedica una sezione alla storia della famiglia Spigaroli, inizialmente mezzadri di Verdi, per poi reinventarsi ristoratori e «Masalén», i norcini del parmense.

A San Secondo si trova poi il Museo di Arte Olearia Orsi Coppini (associato al circuito) con antichi frantoi e torchi.

Lungo le sponde del Taro, la Corte di Giarola (Collecchio), storica grancia benedettina risalente all’anno Mille, ospita il Museo del Pomodoro e quello della Pasta.

Attraversando i Boschi di Carrega si arriva a Sala Baganza, sede della «cantina» dei Musei del Cibo. Il Museo del Vino è all’interno della Rocca della seconda metà del 1200 di proprietà prima dei Sanvitale e poi dei Farnese e dei Borbone.

In pochi chilometri si giunge a Felino, dove il Museo del Salame di Felino è situato nelle cantine dell’omonimo castello trecentesco. Infine l’ex Foro Boario di Langhirano ospita il Museo del Prosciutto di Parma. I Musei, con le proprie sedi espositive – veri e propri gioielli - raccontano la storia della cultura enogastronomica del parmense attraverso l’esposizione di oltre 1700 oggetti per citarne solo alcuni: la caldaia per il Parmigiano in rame a fuoco diretto della metà del 1800, il pastificio (restaurato) del 1850; il più antico campione di spaghetti industriali (1837), la Topolino pubblicitaria del concentrato in tubetto Mutti; la collezione di 105 latte di conserva (tutte databili 1938), la storia dell’apriscatole con 32 esemplari (unica in Italia); anfore, dolia e rarissime brocche di vetro di epoca romana; bottiglie originali di vini parmensi (dal 1832 al 1909); l’insaccatrice gigante per salami e sali provenienti da tutto il mondo e agli oggetti legati al sale di Salsomaggiore Terme.

www.museidelcibo.it