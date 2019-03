Norcini per una sera, notti da lupi e ...sugli sci in stile anni '80: l'agenda del sabato

ALBARETO

SFILATA FINALE PER I CARRI DI CARNEVALE

Dopo Bedonia, Borgotaro e Compiano sabato ultimo appuntamento di Carnevale ad Albareto per la sfilata annuale. La manifestazione che coinvolgerà gli studenti della scuola dell’infanzia e quella elementare, i giovani della vallata e tanti personaggi tipici della Valtaro si svolgerà dal primo pomeriggio per concludersi a notte fonda tra luci, canti e balli.

BEDONIA



INCONTRO SU UN'ESPERIENZA MISSIONARIA

Incontro sabato alle 16 nel salone parrocchiale sull’esperienza missionaria di Franca e Patrick, per un anno vissuto in Bangladesh.



BORGOTARO

ALL'OASI DEI GHIRARDI SI PARLA DI FOTOTRAPPOLE

sabato dalle 10 alle 17, all’Oasi dei Ghirardi si svolgerà un laboratorio gratuito per far conoscere le fototrappole ai più piccoli: dopo il ritrovo al centro visite, si partirà per una camminata per interpretare il linguaggio della foresta, i segni della presenza degli animali e imparare a posizionare gli strumenti di fotorilevamento. La passeggiata, a cura di Parchi del Ducato e WWF Parma in collaborazione con Trekking Taro & Ceno, sarà guidata da Cecilia Molinari. Prenotazione obbligatoria al 347-3284602.

BUSSETO

CONFERENZA SU D'ANNUNZIO E FIUME 1919

L'impresa di Fiume, guidata da Gabriele D’Annunzio nel 1919, sarà presentata sabato a Busseto, nella sala consiliare del municipio alle 17. Relatore sarà il professor Riccardo Balzarotti Kammlein che racconterà le gesta eroica che catalizzarono l’attenzione del mondo intero, in occasione del centenario dell’impresa.

La conferenza «L’epopea di Fiume» è organizzata dal Comune di Busseto e dalla delegazione provinciale di Parma della Guardie d’onore alle reali tombe del Pantheon, che già in passato hanno proposto momenti celebrativi del Centenario della Grande Guerra. «Un qualcosa di eccezionale, inimmaginabile, glorioso e trasgressivo», con queste parole Balzarotti ha descritto l’impresa fiumana sottolineandone la lontananza dagli ideali fascisti e l’importanza come evento rivoluzionario «mai per sovvertire, ma per unire».

Il sindaco Giancarlo Contini, invitando tutti a partecipare all’evento ha affermato: «In occasione del centenario dell’Impresa di Fiume, abbiamo voluto come Amministrazione, ospitare il professor Balzarotti per un momento storico e di memoria dei fatti del 1919. Mi auguro che la cittadinanza risponda numerosa».



FELEGARA

SERATA DANZANTE CON LEO E CRISTINA ALLA LOCOMOTIVA

Serata danzante alla Locomotiva di Felegara sabato alle 21. Tutti in pista con la musica di Leo e Cristina.

FIDENZA

LIVE PERFORMANCE AL VILLAGE CON LE INSTALLAZIONI DI CAMILLA FALSINI

Al Fidenza Village arriva oggi Camilla Falsini, una delle più importanti illustratrici italiane che, con una spettacolare serie di installazioni artistiche, dal centro di Milano a Fidenza, ha scelto di celebrare l’amore.

La Falsini, nota per le sue maxi creazioni su edifici di grandi città italiane come Palermo e Bologna, terrà una live performance alle 16 che darà il via al progetto artistico ideato in collaborazione con miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano.

Nel weekend il Villaggio si trasforma in uno spazio d’arte a tema «Love» colorandosi e ospitando installazioni urbane di dimensioni imponenti, visibili per tutta l’estate e a disposizione di migliaia di ospiti provenienti da tutto il mondo.

Le atmosfere vibranti, i personaggi e le texture di Camilla Falsini saranno applicati a grandi superfici, come la Torre d’ingresso del Villaggio, ma anche vetrine, poster e sculture. Nel Love di Camilla Falsini si sentono i richiami di grandi maestri, da Bruno Munari a Fortunato Depero a Sol LeWitt, passando naturalmente per Robert Indiana, uno dei primi artisti pop ad indagare il concetto del Love e della sua comunicabilità.





FONTANELLATO

TUTTI POTRANNO ESSERE «NORCINI PER UNA SERA»

Tutti potranno essere «norcini per una sera» sabato dalle 19 con l'appuntamento realizzato da «Dal Parmigiano Gourmet Street Food» in collaborazione con il Museo Rocca Sanvitale. I partecipanti realizzeranno di persona un salame, a partire dalla scelta delle carni, che verrà poi cotto nel vino bianco e mangiato tutti insieme. La prenotazione è obbligatoria (rocca@fontanellato.org o 0521 829055), tutti i partecipanti dovranno portare grembiule e copricapo e il costo del biglietto è di 15 euro a persona.

LAGDEI

"WOLF HOULING" ED ESCURSIONI SULL'APPENNINO

Sono due le escursioni in programma questo fine settimana. sabato , alle 16,30, si partirà per «Notte da lupi: chiacchiere e ululati nel bosco», una chiacchierata sul lupo con gli esperti del Parco ed escursione notturna con dimostrazione di wolf houling (emissione di ululato).

L’evento inizierà al Rifugio Lagdei con un incontro aperto a tutti. Alle 21, dopo la cena insieme, per chi vuole, la serata proseguirà con un’uscita durante la quale si farà una dimostrazione di «wolf houling» (verrà emesso un ululato con il megafono e seguirà qualche minuto di ascolto nel buio in silenzio per individuare eventuali risposte). Info e prenotazioni obbligatorie incontro ed escursione: escursioni@rifugiolagdei.it o 3288116651.

MONTICELLI TERME

SERATE NEL SEGNO DI MUSICA E BALLI

Due giorni immersi nella musica e nel ballo. sabato alle 21.30, il «Salotto del Lallo» ospiterà la nona edizione del «Festival del Ballo», organizzato da Maurizio Tizzanini, titolare dell’omonima scuola di ballo, in collaborazione con Lallo Contardi.

NOCETO



L'ORCHESTRA MENESTRELLI AL CIRCOLO AVIS

L’Orchestra Menestrelli è la protagonista della serata di liscio e balli di gruppo al Circolo Avis sabato dalle 21.



INEDITA VERSIONE DI PIERINO E IL LUPO AL MORUZZI

Un’inedita versione di «Pierino e il lupo» di Sergej Prokofiev verrà presentata in prima nazionale sabato alle 21 al Teatro Moruzzi. La favola musicale per bambini, una composizione per voce recitante e orchestra vedrà in scena Gian Paolo Cantoni, l’Orchestra Adagio&Furioso di Reggio Emilia e il maestro e cantante Alberto Venturini che aprirà la serata accompagnato da un Quartetto d’archi.

PARMA

APPUNTAMENTI PER "LA CULTURA DELLA CURA"

Ha preso il via martedì e si concluderà domenica la rassegna «La cultura della cura», una settimana dedicata alla storia della «Congregazione di Carità», ente che per secoli ha fornito cure gratuite ai cittadini poveri di Parma, per poi diventare «Iraia» e oggi «Ad Personam».

Gli appuntamenti, che si terranno a palazzo San Tiburzio, sono stati promossi da Asp «Ad Personam», Azienda di servizi alla persona del Comune. sabato alle 11, visite guidate gratuite all’Antica Farmacia di San Filippo Neri e alla sala dell’Archivio storico della Carità. Il ricavato delle iniziative sarà destinato al proseguimento dei lavori di restauro di palazzo San Tiburzio. L’ingresso dell’Antica Farmacia è in vicolo San Tiburzio 5; l’oratorio di San Tiburzio in borgo Palmia 6/a.

VISITE GUIDATE E MOSTRE PERSONALI

Sono diversi i Musei civici aperti e le visite guidate in programma a Parma anche in questo weekend:dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, a Palazzo Pigorini si potrà visitare la mostra personale di Giuliano Pescaroli «Umano Troppo Umano».

Dalle 10 alle 18, alla Galleria San Ludovico sarà aperta la mostra personale di Francesco Barilli «Vagabondo di sogni».

Dalle 11, al Castello dei Burattini è in programma la tradizionale visita guidata a burattini e marionette; alle 15.30, alla Pinacoteca Stuard divertimento assicurato con il laboratorio «Aspettando la Primavera» mentre alle 16.30 è prevista la visita guidata alla Collezione.

MUSEO D'ARTE CINESE: SATURDAY KIDS NIGHT PER TUTTI I BAMBINI

sabato sera al Museo d’arte cinese ed etnografico, in viale San Martino 8, divertimento per i piccoli con l’evento «Saturday kids night». Sarà un sabato sera dedicato a tutti i bimbi che scopriranno il museo e le sue storie suggestive in piena autonomia dai genitori. Alle 19, ci sarà l’accoglienza e la passeggiata in museo accompagnati dalle educatrici Manuela e Laura; alle 19.30, pizza per tutti (o menù alternativo per bimbi con particolari esigenze alimentari) e alle 20.30 giochi dal mondo. Età consigliata: dai 5 ai 10 anni. E’ necessaria la prenotazione. Informazioni: info@museocineseparma.org.

MIA MAMMA E' UNA MARCHESA A CABARET DES ARTISTES A TEATRO DUE

Proseguono a Teatro Due gli appuntamenti di Cabaret Des Artistes: sabato alle 20.30 l’attrice e comica milanese Ippolita Baldini con il suo spettacolo «Mia mamma è una marchesa» in cui sullo stile del vecchiovarietà all'italiana percorre la storia del suo personaggio tra esilaranti sketch comici, canzoni e balletti.. Informazioni e biglietteria: Tel. 0521.230242 – biglietteria@teatrodue.org – wwwteatrodue.org

AL SOUND CAFÈ CI SARÀ DJ ELVIS

sabato sera, dopo la cena, al Sound cafè spazio alle sonorità latine con dj Elvis e suggestiva animazione. Info: 347/9265348 oppure 0521/941384.

PICCOLI LABIRINTI: PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA GELOSIA"

Alla libreria «Piccoli Labirinti», in via Gramsci 5 (all’interno della Galleria Santa Croce) sabato pomeriggio alle 19 verrà presentato il libro «La gelosia. Una passione inconfessabile» di Giulia Sissa, con letture drammatizzate di Davide Cabassa e di Paola Ferrari. L’incontro - che rientra nella rassegna culturale «Rosa Shocking» ed è promosso con il patrocinio del Comune - sarà condotto dall’insegnante Francesca Ciani.

A CORCAGNANO LUPUS IN FABULA AL «MAGLIANI»

sabato alle 21, sul palco del teatro «Magliani» di Corcagnano, la compagnia «Lupus in Fabula», con la regia di Franca Tragni, porterà in scena la nuova commedia dal titolo «Prima pagina». L’evento è promosso dall’associazione onlus «Tommy nel Cuore» in collaborazione con l’associazione di promozione sociale «Lupus in Fabula». Il ricavato servirà per l’acquisto di un mezzo di soccorso che, tramite l’associazione onlus «Tommy nel Cuore», sarà devoluto all’Assistenza Pubblica di Parma. Per la prevendita biglietti contattare Nicoletta (347/0438470) oppure scrivere a sassicristina@tiscali.it.

MODE BAR: KARAOKE CON I «PORTAVOCE CANTANTI»

Torna il divertimento per gli amanti del «karaoke», sabato alle 20 al Mode bar - che si trova all’interno del centro commerciale «Le Fiorite» - di San Prospero. E' infatti in proigramma l’esibizione del gruppo karaoke nostrano «Portavoce cantanti» per una serata ricca di musica, buona tavola e divertimento.

SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA DI LUCCHI E VENTURI AL CIRCOLO IL CASTELLETTO

Serata danzante con l’orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi sabato dalle 21.30, al circolo Il Castelletto. Per informazioni e prenotazioni 340 2691601.

ALL'OSTERIA SALAMINI I BLACK ESPRESSO

sabato all’«Osteria Salamini», in via Meazza (nel quartiere ex Salamini) saliranno sul palco i «Black Espresso»; la selezione musicale della serata sarà poi curata dal noto dj parmigiano Robi Bonardi. Possibilità di cenare. Per informazioni: 339/1310472 oppure 337/595682.

GIOSTRE E DIVERTIMENTI ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA

E’ uno degli appuntamenti tradizionali della notra città, quello dei cosiddetti «baracconi». Ha preso il via sabato scorso il Luna Park di San Giuseppe in Largo Simonini (parcheggio scambiatore Sud), nella zona del Campus. La manifestazione è promossa e patrocinata dal Comune in collaborazione con il consorzio «Amici di San Giuseppe».

In tutto il loro colorato mondo, sono decine le attrazioni a disposizione del pubblico: dagli ottovolanti agli autoscontri, dalla ruota panoramica al tagadà, solo per citarne alcuni. Il Luna Park sarà aperto (salvo maltempo) dalle 14.30 a mezzanotte .

VISITABILE LA MOSTRA DI FOTO SU TINA MODOTTI

Sarà visitabile in questi giorni, nello spazio Bdc28 in Borgo delle Colonne, la mostra «Tina»: 80 scatti che illustrano la ricerca fotografica di Tina Modotti dagli inizi del suo breve percorso intorno agli anni ’20 del '900, in un Messico ricco di fermenti artistici e sociali, fino alle ultime foto scattate a Berlino nel 1930. Chiude la mostra l’omaggio all’artista di tre giovani fotografe parmigiane. L’esposizione proseguirà fino al 7 aprile con ingresso gratuito.

TANETO

AL FUORI ORARIO JUSTIN MILO

sabato sera al circolo Arci Fuori Orario, alle 22, andrà in scena la serata «Apocalypse night»: sul palco si esibirà Justin Milo, uno dei dj più promettenti della scena future-house internazionale. Servizio bus gratuito da Parma. Info: 0522/671970 oppure info@arcifuori.it.

SALSOMAGGIORE

LA PFM CANTA DE ANDRÈ AL TEATRO NUOVO

sabato sera alle 21, sul palco del Teatro Nuovo la «Pfm-Premiata Forneria Marconi» canta «De André-Anniversary», data zero di un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento.



SAN SECONDO

IN BIBLIOTECA PARTE IL PROGETTO «NATI PER LEGGERE»

sabato alle 10.30, nella biblioteca comunale «Giovannino Guareschi» prende il via il progetto «Nati per leggere» dedicato alla lettura per i bambini fin dal primo anno di vita. Ingresso libero.

SCHIA

GARA IN STILE ANNI '80-'90 IN RICORDO DI POMI E SIMONINI

sabato Schia ricorderà con affetto i maestri di sci Daniele Pomi e Silvano Simonini, che per anni hanno insegnato ai parmigiani a sciare sulle piste della stazione sciistica tizzanese, indossando la divisa della scuola Italiana Sci Schia Monte Caio, e lo farà con una gara amatoriale non competitiva organizzata dalla Scuola Sci in collaborazione con Team Parma Neve, Sci Club Schia Cariparma e Pro Schia Monte Caio.

Il «Parallel Ski Race – Primo Memorial Daniele Pomi e Silvano Simonini» prenderà il via alle 15 sulle nevi del campo scuola che, nonostante le temperature primaverili dei giorni scorsi e la pioggia che è caduta incessante giovedì, sembra tenere bene. Sarà una grande festa, in memoria di Pomi e Simonini ma anche degli anni d’oro dello sci, gli anni ‘80 e ‘90. E’ per questo che i partecipanti sono invitati ad indossare abbigliamento vintage: vecchie tute dai colori sgargianti, fasce e vecchi Rossignol dell’età di Tomba, per sfidarsi in una gara all’ultimo sangue con l’unica regola del «vince chi arriva prima». Vestiario d’epoca così come sci d’annata saranno non solo i benvenuti, ma anche premiati dalla giuria!

Con l’atmosfera che circondava le gare sociali degli anni d’oro dello sci club Schia Monte Caio, la giornata si concluderà con aperitivo in rifugio, mentre l’intero pomeriggio sarà accompagnato da musica e punto ristoro.

sabato e domenica – se le condizioni meteo lo permetteranno - rimarranno aperti lo skilift e il tapis roulant del Campo Scuola. Per aggiornamenti dell’ultimo minuto 0521868555 oppure www.schiamontecaio.it.

Sabato, inoltre, è in programma una ciaspolata (inserita nel calendario di Camminaparchi) che diventa una raccolta fondi per l’associazione Snupi Onlus (Sostegno Nuove Patologie Intestinali), associazione di volontariato riconosciuta come Onlus dal 2006 e presente a Parma dal 2001. L’escursione, ad anello, si svolgerà nella zona del Monte Ciao, con partenza alle 17 dalla zona del piazzale di Schia, da dove si andrà alla volta della vecchia pista Capranera e del Corno di Caneto, accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Gabriel Rossi. Al termine dell’escursione si potrà cenare all’Osteria del camping Schia con un menù a base di prodotti a km zero. In caso di mancanza di neve l’escursione si terrà senza ciaspole. Info e prenotazioni (obbligatorie) 3404171870 oppure info@rossigabriel.it.





SORAGNA

CHIUDE LA MOSTRA SULLE PERSECUZIONI DEGLI EBREI

Domenica al Museo Ebraico «Fausto Levi» di Soragna ultimo giorno di esposizione al pubblico della mostra «1938-1945. La persecuzione degli ebrei in Italia. Documenti per una storia: un percorso di conoscenza, riflessione, consapevolezza». I pannelli illustrano la persecuzione degli ebrei in Italia dal 1938, anno di promulgazione delle leggi razziali fasciste, al 1945.

SORBOLO

VENDITA BENEFICA DI COPERTE DI LANA FATTE A MANO

Iniziativa «Abbraccio di lana» con vendita benefica di coperte di lana fatte a mano sabato per tutta la giornata, in piazza Lavoratori La Sovrana. Il ricavato sarà devoluto all’ambulatorio senologico di Sorbolo.

TRAVERSETOLO

I VOLUMI DI POESIE DI ADA DONADIO IN CORTE AGRESTI

sabato alle 16 in Corte Agresti Ada Donadio, pediatra di Fornovo, proporrà due suoi volumi di poesie «I bambini non amati. Poesie e filastrocche per raccontare una storia a lieto fine» e «Il medico dei bambini. Poesie e storie di piccoli grandi eroi».







ZIBELLO

PRENDE IL VIA «IL PROFUMO DEI RICORDI»

Da questo weekend prende il via il nuovo percorso gratuito «Il profumo dei ricordi» che darà la possibilità di visitare i musei del cinema, della civiltà contadina e il teatro Pallavicino. Info 3335635057.