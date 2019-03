Feste verde Irlanda, lupi e l'omaggio a Bertolucci: l'agenda del sabato

ALBARETO

AL VIA IL FESTIVAL "IO NON HO PAURA DEL LUPO"

Sabato e domenica si svolgerà al Palafungo di Albareto il primo festival «Io non ho paura del lupo» organizzato dall’omonima Associazione in collaborazione con l’amministrazione comunale di Albareto, l’Unione dei comuni, i Parchi del Ducato e altri enti ed associazioni.

«Un’altra montagna» sarà il tema in programma negli incontri che avranno lo scopo di raccontare come i cambiamenti che il territorio sta vivendo negli ultimi anni non siano necessariamente negativi, ma possano invece diventare l’occasione per la nascita di nuove opportunità per tutti. Molti ospiti illustri si alterneranno nei due giorni raccontando non solo del lupo, ma anche delle realtà locali che con esso convivono.

Tra gli ospiti Bruno D’Amicis membro dell’ International League of Conservation Photograpers biologo e fotografo naturalista che presenterà il suo progetto «Tempo da Lupi» e racconterà i suoi anni a contatto con i lupi dell’Appennino attraverso i suoi magnifici scatti. Elisa Berti del Centro Monte Ardone, eccellenza del nostro paese per il recupero e le cure alla fauna selvatica, che insieme allo scrittore Giuseppe Festa presenteranno «I figli del bosco» libro edito da Garzanti, che narra la storia di Ulisse e Achille, due cuccioli di lupo trovati in difficoltà e affidati ai volontari del Centro Monte Ardone; insieme a loro Giuseppe Festa con i racconti, le testimonianze, l’ostinazione e la passione con cui ha trascorso quindici mesi tra le cime innevate e selvagge dell’Appennino, con Ulisse e Achille.

Il fotografo e videomaker Paolo Rossi presenterà in anteprima nazionale del cortometraggio «La vendetta del lupo monco», la vera storia di un lupo che, a causa di un atto di bracconaggio, ha adottato comportamenti anomali e per anni insieme al suo branco ha suscitato spavento negli abitanti di una valle dell’Appennino settentrionale. Molte anche le attività dedicate ai più piccoli, come la presentazione del libro «Patagonico e la compagnia dei randagi del sud» a cura dello scrittore Bruno Tecci o il workshop dedicato al riconoscimento delle impronte, ed ancora storie, video, foto e racconti. Ingresso gratuito.



BORGOTARO

L'ACOUSTIC DUO A «IL PUNTO GIUSTO»

Domani sera l’«Acoustic Duo», composto dai due maestri Massimo Armani e Fiorello Biacchi, si esibirà a Borgotaro, nel locale «Il Punto Giusto» di via Nazionale, con un nuovo programma di musica d’autore. Titolo della serata, «All you need is…». Verso la fine serata, sorprese per tutti.

PER UNA SERA IL CENTRO SI COLORA DI VERDE

Le vie del centro storico di Borgotaro si coloreranno di verde intenso per tutta la notte di sabato per celebrare il «Saint Patrick’s day», con la quarta edizione della festa all’aperto organizzata dall’associazione «L’unione fa la forza» che riunisce i baristi del paese, che per la serata metteranno a disposizione degli avventori tradizionali generi di birre arrivati direttamente da Dublino.

BUSSETO

AL VERDI «ASPETTANDO LA MILANO-BUSSETO»

La Milano-Busseto, gara di ciclismo dilettantistico, quest’anno compirà 70 anni e in vista del prossimo 6 aprile, data in cui si disputerà la 70ª edizione della corsa, verrà celebrata Sabato con una serata speciale nel teatro Verdi. Un evento, «Aspettando la Milano-Busseto», inserito nel calendario di «Sportivamente, la cultura fatta con i muscoli», rassegna sportivo-culturale promossa dall’associazione sportiva bussetana Full Monty. Info ai numeri 338-5327433, 338-6030562 e alla mail fullmontyfc@virgilio.it.

CASTELLI DEL DUCATO

VISITE GUIDATE, GIOCHI E MOSTRE

Sabato e domenica nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli si potranno scoprire le rocche, le fortezze e i manieri che nei secoli hanno stregato il tempo.

Sabato dalle 19 alle 23, con cadenza oraria - visita guidata in notturna al castello di Varano de’ Melegari, illuminato a lume di candela. Sarà un emozionante viaggio negli oscuri meandri della fortezza, alla scoperta della sua intrigante storia e dei suoi segreti. Prenotazione obbligatoria.

In questo fine settimana, sono tanti gli eventi che animeranno la Rocca Sanvitale di Fontanellato: da sabato spazio all’evento «Brick Fest», due giorni di esposizione di mattoncini Lego con ospite Francesco Frangioja, megacostruttore e autore di libri sul tema del workshop, che porterà alcune delle sue opere e creerà spazi gioco. I bambini potranno portare una loro creazione ed esporla in una mostra dedicata: sarà poi premiata l’opera più bella. Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, si potrà visitare la mostra «Jump-Un salto nel tempo» della pittrice mantovana Silvia Caimi.

Sabato riaprirà il castello di Roccabianca mentre sono già aperti al pubblico e visitabili per le classiche visite guidate il castello di Montechiarugolo, di Scipione di Marchesi Pallavicino, di Varano de’ Melegari, di Tabiano, di Compiano, di Torrechiara, di Contignatico, la Reggia di Colorno, la Rocca di Fontanellato, quella di Sala Baganza e la Rocca Meli Lupi di Soragna, il Labirinto della Masone.

Solo su prenotazione obbligatoria si potranno visitare: la fortezza di Bardi, l’Antica Corte Pallavicina e il castello di Felino. Informazioni: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.

COLORNO

BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE DI VIA ROMA

Si ballerà il liscio con l’orchestra Silvano e Mauro al Cral Farnese di via Roma Sabato dalle 21,30. Per info e prenotazioni 0521 815468.

FELEGARA

BALLO LISCIO AL «MOLINARI» CON VALERIO FRATI

Ballo liscio al Circolo Bruno Molinari Sabato dalle 21. Musica dal vivo con l’Orchestra Valerio Fratti.

FELINO

DIALETTO CON «I GUITTI DI ROBERTO VENERI»

Sabato alle 21, sul palco del teatro comunale, di via Verdi 2, saliranno «I Guitti di Roberto Veneri» che presenteranno al pubblico «Al sjòr l’è sarvì», una brillante commedia in tre atti.

FIDENZA

SI FESTEGGIA SAN PATRIZIO AL VILLAGE

Domenica aL Fidenza Village si festeggia San Patrizio patrono d’Irlanda che tuttavia ha varcato i confini nazionali e viene celebrato in tutto il mondo tra birra che scorre a fiumi, danze celtiche e monumenti illuminati di verde, tra cui quest’anno le Nation Towers ad Abu Dhabi.

Se in Irlanda si festeggia l’introduzione della religione cattolica in quel paese, nel resto del pianeta, come al Village, sarà un’occasione per divertirsi assaggiando prodotti tipici e bevendo appunto qualche pinta di birra. In occasione del Global Greening l’ingresso centrale del Villaggio sarà illuminato di verde, il colore dell’Irlanda, così come il Colosseo, la Torre di Pisa e molti altri monumenti ed edifici italiani. Sabato e domenica nel viale principale del Villaggio si esibirà la compagnia “I Tipi del Tap” un gruppo di artisti presenti da anni nel panorama teatrale nazionale che darà vita ad una performance carica di energia grazie alla loro una straordinaria tecnica e bravura. Le esibizioni saranno alle 13.00 presso il Villano, alle 14.30 in zona Ca’puccino, alle 15.30 all’ingresso centrale e alle 17.00 presso Parma Menù. Nei punti ristoro, per tutto il weekend, sono in menù whisky e birra, piatti a tema e pasta verde.

LESIGNANO BAGNI

ORARI DI VISITA AL COMPLESSO DI BADIA CAVANA

Con l’inizio del mese di marzo, il complesso monumentale di Badia Cavana è aperto e visitabile a cura di Melusine associazione culturale, nell’ambito del Progetto «Nel segno di Matilde, lungo la Via del Sale». Da marzo a giugno, e poi ancora in settembre, osserverà i seguenti orari, con possibilità di visita guidata gratuita per gli individuali: il sabato dalle 15 alle 18 (inizio ultima visita alle 17).





MEDESANO

UNA LAMBORGHINI A «SOLIDARIETA' SOTTO TIRO»

«Solidarietà sotto tiro» a Villa Caplèra Sabato dalle 14 alle 19, un evento organizzato dalle associazioni la Caplèra e Timbalero Group in collaborazione con FSP Polizia di Stato di Parma. Si svolgeranno attività di avvicinamento agli sport olimpici , si potrà ammirare una Lamborghini Huracàn attrezzata per il soccorso e il trasporto urgente di sangue e organi e visitare il Pullman azzurro.

MONTICELLI

SERATE AL SALOTTO DEL LALLO

Sabato sera, a partire dalle 22.30, al «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 si esibiranno i ballerini della «Ventura Dance School» e, per la prima volta, in consolle ci sarà Lucky dj.

NOCETO

SERATA DANZANTE CON MONICA RIBOLI AL CIRCOLO AVIS

L’Orchestra Monica Riboli sarà la protagonista della serata danzante Sabato al Circolo Avis a partire dalle 21.

IL NUOVO SPETTACOLO DI «QUELLI DI NOVEGLIA»

Debutto al Moruzzi per il nuovo spettacolo, «Tutti a sQuola», della compagnia Quelli di Noveglia. Il gruppo torna con ironia sul tema del bullismo con un’opera divertente, per tutte le età Sabato alle 21. «Tutti a sQuola» è una parodia ambientata in un college di una cittadina degli Stati Uniti alla fine degli anni ‘50. Lo spettacolo racconta la quotidianità di alcuni ragazzi, i loro insegnanti e genitori: un susseguirsi di situazioni comiche, a volte un po’ amare, dove il bullismo diventa abitudine.



PARMA

OLTRE 24H: UNA MARATONA DI ATTIVITA' FRA CULTURA, DIVERTIMENTO E CREATIVITA'

Si chiama «Oltre 24h: una maratona di attività in strada» l’evento che proseguirà fino alle 18 all’angolo tra via Gulli e viale Vittoria. Sarà una «maratona» di incontri aperta a tutti e le luci resteranno accese di giorno e di notte: una manifestazione nata per iniziativa del movimento «Oltretutto Oltretorrente» e a cui hanno già dato la loro adesione numerose realtà dell’associazionismo cittadino, non solo del quartiere.

Persone di tutte le età saranno protagoniste di una staffetta di attività di aggregazione, cultura, divertimento e creatività. Ci saranno: la milonga di tango e la meditazione del cuore, la classe di yoga e la decorazione della ceramica, la gara di briscola e la pratica dell’uncinetto, i giochi di prestigio e la lettura di libri, colazione, pranzo, cena e aperitivo, proiezioni e fotografia, passerella degli animali del quartiere e lezioni di buon uso della bicicletta, dimostrazione di aikido e semina dell’aiuola, oltre a molte sorprese e speciali testimonianze.

In tanti hanno garantito il loro appoggio «all’angolo» per dire «Ci siamo», contro le attività di spaccio che ogni giorno pullulano in strada. Sarà allestito uno «speaker’s corner» che darà voce ad artisti, personalità del mondo delle istituzioni, dell’università, della scienza, cittadini, per parlare, raccontare, recitare, leggere, portare opinioni e proposte in libertà, a tutto campo, dall’inquinamento da plastica alla questione catalana.

Il fotografo Luca Bertozzi farà dei ritratti fotografici in strada che verrà poi stampati con l’obiettivo di realizzare un album delle 24 ore. Sabato alle 7, attività organizzate con colazione e lettura della «Gazzetta di Parma».

A SAN QUIRINO UNA MOSTRA SULLA VIOLENZA DI GENERE

Sabato alle 17, nell’ex Oratorio di San Quirino in via Ospizi Civili 1 - verrà inaugurata «Com’eri vestita?», la mostra itinerante per riflettere sulla violenza di genere, inserita nel programma del Comune di «30 giorni in città per raccontare le donne», portata in città dal «Centro Antiviolenza» di Parma e realizzata da «Cerchi d’Acqua-Centro antiviolenza di Milano», grazie al sostegno di Casone e il patrocinio del Comune. La mostra sarà visitabile fino aL 24, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.

PERSONALE MEZZADRI ALLA GALLERIA ALBATROS

Inaugura Sabato pomeriggio alle 16 alla Galleria Albatros in via XXII luglio 18/A la mostra personale di Daniela Mezzadri «La vita è una danza di colori». Nelle opere dell'artista, davvero i colori, enfatizzati anche dallo spessore materico, si slanciano e s’animano sulla tela in danze dionisiache, in crescendo musicali inneggianti alla vita. Ci si perde in una poetica emozionante ebbrezza cromatica che fa vibrare corde inconscie. La personale di Daniela Mezzadri resterà visitabile fino al 31 marzo.

LA «FÉSTA ÄDLA MESTURA ‘D CARGNAN» A CARIGNANO

Sabato sera torna, per la 36ª edizione, la «Fésta ädla mestura ‘d Cargnan», l’atteso appuntamento per brindare insieme con un bicchierino del goloso liquore la cui ricetta è «segretissima» e patrimonio esclusivo degli abitanti del paese. La serata di festa prenderà il via alle 19.45 con la messa. Dopo la celebrazione ci si sposterà al vicino circolo dove verranno serviti i piatti della tradizione preparati dalle «rezdore» del posto; a seguire musica e, ovviamente, lo speciale digestivo. Per informazioni 0521/638530).

AL CAMPUS INDUSTRY BIRRA E MUSICA CON TRE GRUPPI SUL PALCO

Sabato sera al Campus Industry Music arriva un vero e proprio festival con le esibizioni dal vivo dei «Diabula Rasa», «Kalevala» e «Check it Out». Come da tradizione per il Saint Patrick day scorreranno fiumi di birra: saranno infatti in sconto le scure più famose d’Irlanda, ma non mancheranno molte altre birre di qualità. L’apertura sarà alle 20 mentre i concerti prenderanno il via alle 22; a seguire dj Sert con musica rock, ska, folk e punk. Per info www.campusindustrymusic.com.

IN VIALE RUSTICI EVENTO BENESSERE PER CHI AMA IL BIOLOGICO

Sabato sera, dalle ore 20 alle ore 24, evento benessere aperto al pubblico nella sauna all'interno della struttura Florida Wellness di viale Rustici. Si tratta di una serata «naturista» con trattamenti a base di latte d'asina (scrub, maschera viso e savonage) e sauna con oli essenziali bio. Costo 30 euro, info: WhatsApp 327-5778764.



CORSO CON DEGUSTAZIONE DI CUCINA VEGANA AL PODERE STUARD

Corso, con degustazione al tagliere, di cucina vegana Sabato dalle 15 alle 19.30 al Podere Stuard di strada Madonna dell’Aiuto a San Pancrazio. In particolare si potranno assaggiare formaggi vegetali con fermentazione anche di 8 mesi. Info 389 0777675.

IL CASTELLETTO ORGANIZZA UNA SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA LUCA CANALI

Serata danzante con l’orchestra Luca Canali Sabato, dalle 21.30, al circolo Il Castelletto . Per informazioni e prenotazioni 340 2691601.

AL CENTRO TORRI FESTA DEL PAPÀ CON «PAPINO E MATTONCINO»

Sabato e domenica al Centro Torri, divertimento assicurato con l’evento «Papino e mattoncino»: la Festa del Papà sarà una cascata di mattoncini colorati con diorami, costruzioni e tanti laboratori gratuiti dove giocare insieme. Oltre venti installazioni a tema, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 e gadget da collezione in omaggio a tutti i bambini.

KARAOKE CON I «PORTAVOCE CANTANTI» AL MODE BAR

Sabato sera alle 20 appuntamento, al «Mode Bar» di San Prospero, con le esibizioni del gruppo karaoke nostrano «Portavoce cantanti».

AL SOUND CAFÈ DOMANI DJ ELVIS

Sabato sera al risto-disco «Sound Cafè» di via Spezia a Baccanelli, spazio alle sonorità latine con dj Elvis. Info: 347/9265348 o 0521/941384.



TEATRO EUROPA: HILDEGARDA LA DRAMMATURGIA DELLA PAROLA

Sabato alle 21.15, al Teatro Europa, andrà in scena «Liturgia per Hildegarda. La drammaturgia della parola».





AL PARMA & CONGRESSI IL CONVEGNO DI NUMISMATICA

Anche Sabato , all’hotel Parma & Congressi di via Emilia Ovest 281 a San Pancrazio, si svolge il 48° convegno di numismatica e filatelia «Città di Parma», dedicato ai Duchi Farnese e organizzato dal Circolo filatelico, numismatico e collezionistico parmense. Presenti alla mostra-mercato sessanta espositori provenienti da tutt’Italia. Ingresso libero dalle 9 alle 18.

TEATRO DUE: GRAN FINALE PER IL CABARET DES ARTISTES

Cabaret des Artistes si avvicina a un gran finale e aprirà per l’ultima volta Sabato dalle 19.30 a notte fonda. Sarà un viaggio surreale e pieno di musica fra gli sketches più divertenti, le canzoni più belle, i momenti più indimenticabili del Cabaret Des Artistes. Info e biglietteria: biglietteria@teatrodue.org – 0521.230242 – www.teatrodue.org.

AL MAGLIANI «C'ERA UNA VOLTA IL BEAT»: MUSICA ANNI '60 A CORCAGNANO

Sabato alle 21.15, il teatro Magliani di Corcagnano ospiterà l’evento «C’era una volta…il beat». Sul palco si esibiranno i «Ras» e i «New Beat Generation», per un viaggio nella musica degli anni ‘60. Ingresso ad offerta.

ALL'OSTERIA SALAMINI LOUNGE DUO

Sabato alle 20.30, all’«Osteria Salamini» - di via Meazza, nel quartiere ex Salamini - si esibirà il «Lounge duo» con Stefania Rava e Vito Castelmezzano.



IN CITTADELLA «IRLANDA IN FESTA» TRA MUSICA, BIRRA E STREET FOOD

Il festival «Irlanda In Festa», organizzata dall’associazione A.C.D. Musica Punto a Capo! e da Puzzle Srl, con il patrocinio dei Comune di Parma, torna per animare l’intero fine settimana in occasione di San Patrizio.

Per la prima volta l’iniziativa che celebra il patrono d’Irlanda si tiene in Cittadella, dove non ci saranno solo numerosi concerti ma anche un vero festival di finger food e cibo di strada grazie alla presenza di tanti chef itineranti con le loro cucine, affiancati per l’occasione da alcuni chef irlandesi per ritrovare la tradizione irlandese anche nel cibo. Oltre alle birre e alle specialità gastronomiche “Irish” ci saranno tanti prodotti tipici di altrettante regioni italiane.

Per la parte musicale Sabato suoneranno i Blaisin, una delle più tradizionali e folkloristiche formazioni del panorama tipicamente Irish, e i Folkabbestia, che partendo dalla Puglia portano nei palchi di mezzo mondo una vera festa itinerante di musica. Musica aperta a tutto e in cui si fondono tradizione italiana, calore pugliese, ritmi balcanici e atmosfere irlandesi.

Sabato la manifestazione apre alle 12. L’ingresso e i concerti sono gratuiti.





ALL'AUDITORIUM PAGANINI «IO E TE. PARMA RICORDA BERTOLUCCI»

Sabato il Comune di Parma celebra il Maestro Bernardo Bertolucci, nel giorno del suo compleanno, organizzando una serata aperta a tutta la cittadinanza all’Auditorium Niccolò Paganini.

«Il titolo scelto “Io e te” - ha detto l’assessore alla Cultura Michele Guerra – riguarda cosa Bertolucci ha rappresentato per Parma, ma anche cosa Parma ha rappresentato per Bertolucci e sta anche ad indicare il rapporto di Bernardo con tanti suoi amici che interverranno durante la serata per ricordarlo, proprio nel giorno del suo compleanno».

Ad aprire la serata alle 21 saranno il sindaco Federico Pizzarotti, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore alla Cultura Michele Guerra e il magnifico rettore dell’Università di Parma, Paolo Andrei.

A rendere omaggio al grande Maestro saranno anche le testimonianze e i contributi personali di chi lo ha conosciuto: dalla moglie Clare Peploe, regista e sceneggiatrice, al regista Marco Tullio Giordana, dal direttore della Cineteca di Bologna Gianluca Farinelli al presidente di Solares Fondazione delle arti Andrea Gambetta, dal regista Francesco Barilli al critico cinematografico Filiberto Molossi e al docente universitario Roberto Campari, da Fabien Gerard a Marta Simonazzi e Simone Cagozzi. La serata sarà arricchita da proiezioni di contributi video e da interventi musicali affidati all’orchestra del Liceo “Attilio Bertolucci”, diretta dal Maestro Roger Catino, che eseguirà un medley delle più celebri colonne sonore dei film di Bertolucci e alla chitarra solista Deniz Mastropietro.

L’ingresso, consentito a partire dalle 20, è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: 0521.031170 - infopoint@lacasadellamusica.it







SAN SECONDO

TERRE ROSSIANE: DOMATTINA IL MERCATO

Sabato mattina in piazza Martiri della libertà appuntamento con il mercato contadino e con gli agricoltori delle Terre Rossiane.

SISSA

SFIGURATA CON L'ACIDO: LA LAMBERTI RACCONTA

Filomena Lamberti, la donna salernitana che fu sfigurata con l’acido dal marito nel maggio del 2012, racconterà la propria storia Sabato alle 17 al teatro comunale di via Ferrari a Sissa in occasione della presentazione del libro «Un’altra vita. Non è un romanzo, è il coraggio di testimoniare». Con lei ci saranno le voci amiche di Spaziodonna-Linearosa di Salerno, Roberta Mori, Daniela Ferrari, Paola Ferrari e Rosanna Varoli, Sandra Re, Elena Cerutti e Matilde Menozzi, Tiziana Tridente e Tiziana Vallara.

TRAVERSETOLO

CONTINUANO GLI INCONTRI DI AUTORI A CORTE

Continuano gli incontri di «Autori a Corte», a ingresso libero, organizzati dal Centro culturale di Traversetolo con il patrocinio del Comune. Sabato alle 16 l’astrofilo Angelo Omodeo Salè presenterà il suo libro che raccoglie il romanzo «Una storia qualunque» e il racconto «Pelomoro e il tesoro di Valcieca».