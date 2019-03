I tesori di "I like Parma", escursioni e teatro (anche) Impertinente: l'agenda

BARDI

"ESCAPE GAME" AL CASTELLO

Il divertente ed emozionante «Escape game» approda sabato al castello di Bardi.

La cooperativa «Diaspro Rosso», con la collaborazione della compagnia «San Giorgio e il drago», propone, un real-life, durante il quale gruppi di 20 persone per volta verranno condotti da due guide verso le stanze segrete del maniero, dove avranno un’ora di tempo per trovare la via di fuga dalle sale labirintiche della roccaforte bardigiana. Le difficoltà saranno, però, dietro l’angolo: un percorso caleidoscopico confonderà i partecipanti, che potranno far affidamento solo sul proprio senso dell’orientamento e sulle loro abilità, trasformandosi in giocatori-detective. Questo gioco di ruolo racchiude in sé tutto il fascino di un’avventura: il gruppo dovrà collaborare, risolvere enigmi, trovare prove nascoste e passaggi segreti. Gioco di squadra e collaborazione saranno decisivi per riuscire a fuggire.

Tra le sale e i camminamenti si aggireranno inquietanti presenze che tenteranno di ostacolare il cammino, e che metteranno a dura prova il coraggio e la perseveranza dei partecipanti. La prenotazione è obbligatoria (suddivisione in turni). Prenotazione obbligatoria: 0525733021 o 3801088315 – info@castellodibardi.info.

BEDONIA

L'ELISIR D'AMORE DI DONIZETTI AL CENTRO CIVICO

sabato alle 15,30 nella sala convegni del centro civico «La Peschiera» si potrà ascoltare il Melodramma in due atti di Gaetano Donizetti «L’Elisir d’amore». La proiezione sottotitolata sarà preceduta dalla spiegazione sulla trama, sull’autore e sul periodo storico.

BERCETO

FESTA DI PRIMAVERA AL BAR LOVERS

Sabato il Bar Lovers di Ghiare celebra l’arrivo della bella stagione con la festa di primavera: alle 19, in un locale addobbato per l’occasione, su prenotazione si potrà gustare un golosa grigliata e dopo cena invece porte aperte a tutti con «Teo il Mat» che farà divertire col karaoke.

BORGOTARO

OASI DEI GHIRARDI: ALL'ASCOLTO DEGLI ALLOCCHI

sabato all’Oasi dei Ghirardi si terrà una visita naturalistica nel bosco per riconoscere e ascoltare il canto degli allocchi che si corteggiano fra le querce della Riserva. Il percorso gratuito, condotto da una guida esperta, è aperto a genitori e bambini adeguatamente attrezzati: ritrovo al Centro visite alle 20.30. Prenotazione obbligatoria al 349 7736093.

«MACHIKA» AL BAR ODISSEA

sabato sera al bar Odissea verrà riproposto il format “Machika”: alle 19 aperitivo e a partire dalle 21.30 ci si potrà scatenare al ritmo di reggaeton, hip hop e RnB con la musica di dj Lukas. Ingresso gratuito: per prenotare 333 1724940.

CALESTANO

SI BALLA IL LISCIO ALLA SALA BORRI

sabato sera si torna a ballare il liscio in sala Borri con il complesso «Antonio e Silvia», con inizio alle 21,15. Iniziativa organizzata dal Circolo ricreativo calestanese Val Baganza e rivolta soci Ancescao.

CASTELLI DEL DUCATO

APPUNTAMENTI PER TUTTI I GUSTI

Un fine settimana da vivere nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli tra mostre, eventi per bambini, mercatini e viste guidate ai manieri.

sabato alle 15.30, alla Reggia di Colorno è previsto l’evento denominato «Oh che bel castello. Viaggio, con personaggio storico della Reggia di Colorno»: sarà una vera e propria visita guidata a misura di bambini e famiglie, un viaggio tra le sale di questa splendida residenza del 1700, attraverso il racconto di una delle figure femminili dell’epoca, che coinvolgerà i visitatori nella «lettura» di simboli, animali fantastici, conchiglie, fiori, e vi racconterà storie e curiosità delle famiglie che l’hanno abitata. Prenotazione obbligatoria.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, all’interno della Rocca Sanvitale sarà aperta la mostra di arte contemporanea «Jump-Un salto nel tempo» della pittrice mantovana Silvia Caimi.

Fino a domenica al Labirinto della Masone di Fontanellato si terrà la prima edizione della mostra-mercato «Il Filo d’Arianna», dedicata ai libri di pregio antichi e moderni. L’evento permetterà agli operatori del settore di mostrare i loro tesori più belli ed emozionanti e a curiosi e appassionati di poterli ammirare. La Corte centrale, con i suoi ampi saloni e i suoi porticati, sarà la sede degli spazi espositivi dedicati ai soci Alai (Associazione librai antiquari d’Italia) e Ilab (International league of antiquarium booksellers), ad altri editori scelti, a libri usati e «vintage», e ospiterà conversazioni bibliofile organizzate da un comitato scientifico composto da personalità autorevoli con notevole esperienza nell’ambito dell’editoria di pregio.

Dalle 10.30 alle 19, sempre al Labirinto della Masone, si potrà visitare la mostra «Pagine da collezione-I libri d’artista della Fondazione Cariparma Donazione Corrado Mingardi».

Sono aperti al pubblico e visitabili per le classiche visite guidate: il castello di Roccabianca, di Montechiarugolo, di Scipione di Marchesi Pallavicino, di Varano de’ Melegari, di Tabiano, di Compiano, di Torrechiara, di Contignatico, la fortezza di Bardi, la Reggia di Colorno, la Rocca di Fontanellato, quella di Sala Baganza e la Rocca Meli Lupi di Soragna, il Labirinto della Masone. Solo su prenotazione obbligatoria si potranno visitare l’Antica Corte Pallavicina e il castello di Felino. Informazioni: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.

COLORNO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI NICOLA MAESTRI

Presentazione del libro «Un giorno senza dolore» di Nicola Maestri sabato alle 17.30 al Twins Cafè di via Mazzini 54, di fronte al duomo di Santa Margherita, a Colorno. Interverranno il presidente dell’Anpi di Colorno Filippo Grassi; il componente della segreteria provinciale dell’Anpi Fausto Villazzi e l’autore del libro Nicola Maestri con l’accompagnamento musicale di Diego Baruffini. La presentazione è un appuntamento della rassegna «Musica all’ora di cena».

TOMBOLA DEI «RONDANEN» A MEZZANO RONDANI

Tradizionale tombola con il circolo I Rondanen sabato alle 20.45 nel salone parrocchiale di Mezzano Rondani. In palio diversi premi tra i quali: prosciutto crudo, uova di Pasqua giganti, Parmigiano reggiano, cesti gastronomici ed elettrodomestici. Nel corso della serata si terrà anche la riffa del rondanino con l’estrazione dei biglietti vincenti. Per info e biglietti 340 8340232.



AL CRAL FARNESE SERATA DI LISCIO CON CLAUDIO NANNI

sabato a partire dalle 21,30, al Cral Farnese di via Roma, 28 si ballerà il liscio con l’orchestra Claudio Nanni. Per info e prenotazioni 0521815468.

CORCAGNANO

POSTO BLOCCO 19 E APRÈS MIDI

(«Non solo prog» è lo spettacolo che andrà in scena sabato alle 21.15, al teatro Magliani di Corcagnano. Sul palco si esibiranno i gruppi «Posto Blocco 19» e «Après Midi». Ingresso ad offerta.

FELEGARA

I GIRAMONDO AL CIRCOLO BRUNO MOLINARI

Si balla il liscio sabato dalle 21 con l’Orchestra I Giramondo al Circolo Bruno Molinari di Felegara.

FELINO

TWELVE CONVERSATION AL CINEMA TEATRO COMUNALE

Twelve Conversations è l’ultimo lungometraggio del giovane regista indipendente felinese Emanuele Valla, girato nella graziosa cittadina americana di Port Townsend (vicino a Seattle – Stato di Washington) in 12 intense giornate nel gennaio 2018. Il film sarà proiettato sabato e domenica al Cinema Teatro Comunale di Felino.

FONTANELLATO

FESTA CON GLI AMICI DI PRIORATO

Priorato in festa sabato grazie all’impegno dei volontari dell’associazione Amici di Priorato. L’appuntamento è per le 16 con l’inaugurazione in canonica della mostra della pittrice Tiziana Lenti e alle 19 nella Chiesa di San Benedetto ci sarà la Santa Messa.

Al termine della funzione religiosa si potrà cenare insieme a base di torta fritta e salumi: un momento conviviale a cui tutti sono invitati a partecipare visto che il ricavato della serata servirà a finanziare i lavori di manutenzione del complesso monumentale.

A TEATRO C'E' "AMLETO TAKE AWAY"

Rocker della scena, benedetto e maledetto allo stesso tempo, arriva al Teatro di Fontanellato Gianfranco Berardi con «Amleto take away» spettacolo per il quale è stato insignito del Premio Ubu 2018.

Lo spettacolo, un affresco tragicomico che gioca su paradossi, ossimori e contraddizioni del nostro tempo, Berardi lo ha realizzato e lo interpreta insieme all’inseparabile Gabriella Casolari: sarà in scena al Teatro Comunale sabato alle 21. Informazioni e prenotazioni tel: 327 4089399 teatrofontanellato@gmail.com - www.teatrofontanellato.it

LAGDEI

ESCURSIONI PER LE PRIME GIORNATE DI PRIMAVERA

I primi timidi segnali della primavera iniziano a sbocciare in alta Val Parma, dove questo fine settimana sono in programma due escursioni.

sabato alle 21 dal Rifugio Lagdei, si parte per «L’alba della luna di primavera e l’ultima neve», una panoramica escursione notturna alla volta dei prati del Monte Tavola, dove veder sorgere la luna quasi piena. Se le condizioni lo permetteranno, gli escursionisti percorreranno i sentieri a luci spente: a rischiarare il loro cammino basterà infatti solo il chiarore della luna che dalle 21,30 circa farà la sua comparsa all’orizzonte.

MONTICELLI

NOCHE LATINA AL SALOTTO DEL LALLO

sabato a partire dalle 22.30, al «Salotto del Lallo» di via Marconi a Monticelli Terme tutti in pista con l’appuntamento «La tua noche latina»; in consolle ci sarà Lele Milano dj. Pizzata di mezzanotte. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338/8779347).

MUSEI DEL CIBO

LE INIZIATIVE TRA PARMA E LANGHIRANO

Un week-end ricco di appuntamenti per i Musei del Cibo, impegnati a Parma e a Langhirano.

In città, in occasione dell’apertura straordinaria dell’ex Palazzo della Provincia durante il weekend «I Like Parma» organizzato dal Comune di Parma e della inaugurazione del Gastronomy hub, in piazzale della Pace 1, alle 10 e alle 11.30 sia di sabato che di domenica, i Musei del Cibo propongono «Alla scoperta del gusto», laboratorio per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni. Il laboratorio è gratuito (max 20 partecipanti totali), ma la prenotazione è obbligatoria sia per i bambini che per gli adulti.

Info e prenotazioni IAT Parma, 0521.218889, attivo tutti i giorni 9-19. www.museidelcibo.it

NOCETO

AL MORUZZI "PER ESEMPIO PRINCIPESSE"

Debutto a Noceto sabato per lo spettacolo di teatro danza «Per esempio, principesse» di Giordano Mariani e Maria Vincenza Agostini, la nuova produzione della Compagnia Tuttoattaccato, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Noceto e di Borgo Val di Taro e l’associazione Help for Children di Parma, a cui sarà destinato parte dell’incasso.

Al Teatro Moruzzi alle 21 in scena attori e danzatori della compagnia, corsisti di laboratori che Giordano Mariani tiene a Borgo val di Taro, coristi, la voce dal vivo di Patrizia Coduri e le danzatrici della scuola di danza classica di Simona Folli.

In tutto saranno 22 interpreti per un’opera che è un esempio di teatro di integrazione tra persone di generazioni diverse che si esprimono attraverso differenti discipline artistiche.

Le scenografie sono state realizzate dai ragazzi del centro diurno Arcobaleno di Borgo Val di Taro, con i quali la Compagnia ha da tempo iniziato un percorso di laboratori artistici.

«Per esempio, principesse» racconta di donne e della loro integrazione con un branco di lupi, forza vitale che trascina e trasforma.

NOCETO

SERATA DANZANTE DOMANI AL CIRCOLO AVIS

L’Orchestra Franco e Manuela sarà la protagonista della serata di danza al Circolo Avis sabato dalle 21.

__________________________

PARMA

I LIKE PARMA: I TESORI DELLA CITTA' IN APERTURA STRAORDINARIA

Dopo il successo dell’edizione autunnale, torna sabato 23 e domenica 24 marzo, in occasione delle Giornate FAI di Primavera, “I like Parma – Un patrimonio da vivere” che vedrà nuovamente insieme il Comune di Parma e la Delegazione FAI di Parma, oltre alle principali istituzioni e realtà culturali del territorio, per offrire a cittadini e turisti un ricchissimo programma di aperture straordinarie di palazzie monumenti con visite guidate nei più affascinanti musei e gallerie d’arte cittadine, concerti e un calendario di attività pensate ad hoc per i più piccoli.

Per due giorni Parma si svela come non la si è mai vista, invitando adulti, bambini e scuole a prendere parte ad un viaggio tra le bellezze architettoniche e la storia dei suoi capolavori, ma anche a scoprire luoghi meno noti, tesori nascosti e interessanti curiosità dell’incantevole patrimonio artistico della città. Ad accompagnare i visitatori, rendendo più piacevole questo viaggio, sarà una mappa, realizzata da Parma Illustrata, da completare con insoliti e originali sticker. Gli otto adesivi, raffiguranti simboli e personaggi rappresentativi di Parma, saranno consegnati visitando i luoghi aperti di I like Parma: un modo divertente per scandire e ricordare le tappe di questo lungo weekend dedicato al patrimonio artistico.

I luoghi aperti:

Antica Farmacia San Filippo Neri, Vicolo San Tiburzio, 5: sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20

Antica Spezieria di San Giovanni, Borgo Pipa, 1: sabato dalle 14 alle 18

APE Parma Museo, Strada Farini, 32: sabato e domenica dalle 10.30 alle 17.30

Camera di San Paolo, Strada Macedonio Melloni, 3: sabato dalle 13.10 alle 18.50

Casa della Musica - Museo dell’opera, Piazzale S. Francesco: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30

Casa del Suono, Piazzale Salvo D’Acquisto: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30

Casa natale Arturo Toscanini, Borgo Rodolfo Tanzi, 13: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30

Castello dei Burattini, Strada Macedonio Melloni, 3: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30

Complesso della Pilotta (Galleria Nazionale, Museo Bodoniano, Biblioteca Palatina, Teatro Farnese e Museo Archeologico), Piazza della Pilotta: domenica dalle 13 alle 19

Ex Palazzo della Provincia, Piazzale della Pace, 1: sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18

Museo Glauco Lombardi, Strada Garibaldi, 15: sabato dalle 11 alle 13

Museo d’arte cinese ed etnografico, Viale San Martino, 8: sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

Museo Storico “Riccardo Barilla” del Conservatorio Arrigo Boito, Strada del Conservatorio, 27/b:

sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30

Oratorio di San Tiburzio, Borgo Palmia, 6: sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20

Orto Botanico e Museo di Storia Naturale, Strada Farini, 90: sabato e domenica dalle 10 alle 18

Palazzo Bossi Bocchi, Strada Ponte Caprazucca, 4: sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18

Palazzo Ducale, entrata Parco Ducale, uscita Viale Piacenza: sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18

Palazzo del Municipio, Strada della Repubblica, 1: sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18

Palazzo Rangoni Farnese, Via Repubblica, 39: sabato dalle 9 alle 17

Pinacoteca Stuard, Borgo del Parmigianino, 2: sabato dalle 10.30 alle 23 e domenica dalle 10.30 alle 18.30

Serra Storica del Giardino Ducale, Parco Ducale: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Torrione Farnesiano, Via dei Farnese, 23: sabato e domenica dalle 10 alle 18

Tutti gli appuntamenti e le aperture di I like Parma sono ad ingresso gratuito



AL PODERE STUARD PANIFICAZIONE E PASTICCERIA NATURALE

Corso di panificazione e pasticceria naturale sabato dalle 14.20 alle 19.40 al Podere Stuard di strada Madonna dell’Aiuto a San Pancrazio.

SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA MARCO & ALICE AL CIRCOLO IL CASTELLETTO

Serata danzante con l’orchestra Marco & Alice sabato dalle 21.30, al circolo Il Castelletto. Per info e prenotazioni 340 2691601.

ALL'AUDITORIUM TOSCANINi I GIARDINI DI MARZO: CONCERTI PER L'AVIS CORTILE S.MARTINO

sabato sera alle 21 e domenica alle 17, all’auditorium Toscanini andrà in scena «I giardini di marzo». Il ricavato dei due concerti sarà devoluto all’Avis Cortile San Martino. Verranno proposte al pubblico le canzoni di Battisti e Mogol. Sul palco si esibiranno: Rose Ricaldi e Paolo Chiesa (alla voce), Michele Manfredi (voce e basso), Enrico Fava (tastiera), Carmine D’Onofrio (chitarra), Ivan Zaccarini (voce e percussioni). Per informazioni 349 1510946.

MOSTRE E INIZIATIVE A PARMA NEGLI SPAZI COMUNALI

sabato dalle 10 alle 19, al Palazzo del Governatore si potrà visitare la mostra fotografica «Il sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961». sabato alle 11, nella Serra storica del Giardino Ducale, verrà inaugurata la mostra «La Viola nell’arte. Galleria di violette, dall’Impressionismo al Surrealismo, attraverso Liberty e prime Avanguardie»; alle 11.30, invece passeggiate in giardino con intermezzi di teatro e letture mentre nella Biblioteca di Alice attività di osservazione scientifica e fantasia olfattiva.

KARAOKE CON I «PORTAVOCE CANTANTI» A SAN PROSPERO

sabato alle 20 al «Mode Bar» di San Prospero esibizioni del gruppo karaoke nostrano «Portavoce cantanti».

AL SOUND CAFÈ DJ ELVIS

sabato sera dietro la consolle del risto-disco «Sound Cafè» di via Spezia a Baccanelli, spazio alle sonorità salsa, bachata e reggaeton con dj Elvis e suggestiva animazione. Info: 347 9265348 o 0521 941384.

CHAOS ART GALLERY INAUGURA LA MOSTRA «CIELI IN TASCA»

Inaugura sabato alle 17 alla Chaos Art Gallery di Vicolo Al Leon d’oro 8 la mostra di Riccardo Capra “Cieli in tasca”. Aperta fino al 4 aprile.

A TEATRO DUE TORNA IL CAPOLAVORO L'ISTRUTTORIA

La memoria dell’Olocausto, il dovere di ricordare, l’arte di mantenere un impegno rispetto alla storia: L’Istruttoria, capolavoro del teatro documentario europeo composta da Peter Weiss . L’allestimento è divenuto un cult teatrale che da oltre trent’anni, torna ogni anno sul palco del Teatro Due dove sarà di nuovo in scena fino al 7 aprile (23, 28, 30 marzo 5 e 6 aprile alle 20.30: 24, 31 marzo e 7 aprile alle 16).

GIOSTRE E ALLEGRIA AL LUNA PARK DI SAN GIUSEPPE IN ZONA CAMPUS

Giostre e divertimento, misura di famiglia, al Luna Park di San Giuseppe in Largo Simonini (parcheggio scambiatore Sud), nella zona del Campus. Il Luna Park sarà aperto meteo permettendo, dalle 14.30 alle 24.

TEATRO AL PARCO: PARTE L'AFFASCINANTE "IMPERTINENTE FESTIVAL"

Prenderà il via sabato sera, al Teatro al Parco, e terminerà domenica 31 marzo, la sesta edizione dell’«Impertinente Festival», un’iniziativa promossa dal Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti e dall’assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con il Castello dei Burattini-Museo Giordano Ferrari, con il contributo del Ministero dei Beni culturali e della Regione Emilia Romagna, della Fondazione Monteparma e della Fondazione Cariparma, con la collaborazione dell’Università di Parma.

Il calendario del festival propone una panoramica del teatro di figura italiano e internazionale, dei tantissimi linguaggi che alimentano la ricchezza espressiva di quest’arte teatrale capace di sollecitare in modo straordinario, anche sul piano sensoriale, l’attenzione e le emozioni dello spettatore.

Il primo spettacolo, previsto alle 21, si intitola «Birdie» e vedrà protagonista il gruppo catalano di «Agrupación Señor Serrano», una creazione di Àlex Serrano, Pau Palacios e Ferran Dordal con Àlex Serrano, Pau Palacios e David Muñiz.

Per informazioni: 0521 989430 oppure biglietteriabriciole@solaresdellearti.it.

__________________________

SAN SECONDO

MATTINA COL MERCATO CONTADINO

Domattina in piazza Martiri della libertà appuntamento con il mercato contadino e con gli agricoltori delle Terre Rossiane.

SISSA

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI IANNACONE

Presentazione del libro «Storie di un amore all’anatra» di Stefano Iannacone, con conduzione di Francesca Ciani, sabato alle 18 al bar Dream di via Matteotti.

FESTA PER LA "REGINA" SPALLA CRUDA

Si è conquistata il titolo di «regina dei salumi» e nel weekend lo dimostrerà deliziando il palato dei visitatori in arrivo a Sissa. È la spalla cruda di Palasone Sissa, la grande protagonista della quinta edizione della «Festa della spalla cruda» che il comune di Sissa Trecasali organizza con il patrocinio di Itis Galilei, Enaip Parma, Antichi produttori del culatello e della spalla cruda e Castelli del Ducato.

Si parte sabato alle 9 con l’apertura del mercato in piazza Roma e nelle vie del centro di Sissa. Dalle 10 avrà inizio anche la degustazione della spalla insieme alla Consorteria degli Antichi produttori.

Nel pomeriggio, alle 15 ci sarà l’inaugurazione ufficiale della manifestazione davanti alla Rocca dei Terzi alla presenza dei norcini di Sissa Trecasali, delle autorità e con il tradizionale corteo storico della famiglia Terzi di Sissa con la partecipazione straordinaria della contrada Trinità del palio di San Secondo. Alle 15.30 in piazza Roma spazio agli spettacoli di magia con la giapponese Maga Tamayo, protagonista del programma tv «Tú sí che vales», e con maga Barbara e maghetta Cecy. Alle 19, infine, nel parco della Montagnola servizio cucina e bar con intrattenimento musicale del gruppo «I Divina» e, a seguire, dj set con Lola.

Tra gli eventi collaterali spiccano le visite, a cura della Pro loco Sissa Trecasali, al torrione quattrocentesco della Rocca dei Terzi, recentemente restaurato, con il prezioso meccanismo di funzionamento dell’antico orologio, i graffiti sulle pareti ed una vista panoramica. I turisti saranno accompagnati anche alla scoperta della chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine di Sissa. Le visite saranno possibili dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.

I visitatori potranno inoltre ammirare anche l’accampamento medievale a cura dell’associazione culturale Flumen Temporis, mentre compiendo un salto temporale gli appassionati del genere potranno passeggiare tra le auto d’epoca della scuderia Piloti del Ducato che faranno bella mostra di sé dalle 9 di domenica sino al pomeriggio.

SORAGNA

SABATO SERA DI BALLO LISCIO AL CIRCOLO ANZIANI

Sabato sera di ballo liscio, al circolo anziani: in via Matteotti dalle 21 sarà di scena la musica di dj Beppe. L’ingresso è riservato ai soci.

SORBOLO

AL TEATRO VIRTUS C'È «LA PALANCA SBUSA»

La commedia «La visita pastorale» della compagnia dialettale «La palanca sbusa» di Gualtieri sarà di scena sabato alle 21 al teatro Virtus di via 1° maggio. La commedia, in due atti e scritta da Ugo Franzoni, sostituisce lo spettacolo «Tre vedvi agitadi» della compagnia San Martino precedentemente annunciato ed ora annullato per problemi organizzativi. Per informazioni 349 5940762.

TORRECHIARA

QUINTO RIGO FANTASY BAND AL PIER MARIA ROSSI

Domenica a partire dalle 15.30, il «Pier Maria Rossi dancing» ospiterà un pomeriggio di musica con la «Quinto Rigo Fantasy Band».

TRAVERSETOLO

AL CINEMA PER ACQUISTARE UN PULMINO PER DISABILI

Un sabato sera al cinema per beneficenza: sabato alle 21 al teatro Aurora sarà infatti proiettato il docu-film «Ti porto io», patrocinato da Fondazione Cariparma e Pedemontana Sociale, il cui ricavato sarà devoluto alla campagna di Con-tatto per l’acquisto di un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto di persone disabili (info: riuso@asscon-tatto.it). Il film racconta la storia di due amici che «spingendosi» a vicenda per 800 chilometri hanno esplorato il vero significato dell’amicizia.

PAOLA CADONICI “STRANIERA” PER AUTORI A CORTE

Quinto e ultimo appuntamento per la rassegna letteraria «Autori a Corte», organizzata dal Centro culturale di Traversetolo con il patrocinio del Comune. sabato alle 16 Paola Cadonici presenterà il suo libro «Straniera. Estraneità e stranezze di una vecchia signora». «Straniera – ha spiegato l’autrice - non è solo chi proviene da un Paese diverso, ma anche chi non riesce a scacciare la sgradevole sensazione di non appartenere più al luogo in cui è nata, cresciuta, invecchiata».

ZIBELLO

APPUNTAMENTO CON «IL PROFUMO DEI RICORDI»

sabato e domenica secondo appuntamento con il nuovo percorso gratuito «Il profumo dei ricordi» che darà la possibilità a tutti di visitare i musei del cinema, della civiltà contadina e il teatro Pallavicino. Info 333 5635057.