Tra spalla cruda, vinili e.. la caccia ai tesori di Parma: l'agenda di oggi

BUSSETO

A RONCOLE VERDI LE AUTO D'EPOCA DEL TROFEO FORESTI

Domenica mattina dalle 11.30 circa e fino al primo pomeriggio, faranno tappa nel centro di Roncole Verdi le auto d’epoca che partecipano al «Trofeo Foresti 2019 - Con Elda e Guido», gara di regolarità autostoriche Aci Sport in ricordo della coppia di appassionati Elda e Guido Foresti.

IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE

Domenica alle 20.30, nel Teatro verdi si terrà la cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze, promossa dall’Amministrazione comunale.

IL MERCATO DELLA VERSILIA FORTE DEI MARMI

La primavera si apre a Busseto con il Mercato della Versilia Forte dei Marmi, in programma domenica, dalle 8 alle 20 in via Roma.

CASTELLI DEL DUCATO

APPUNTAMENTI PER TUTTI I GUSTI

Un fine settimana da vivere nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli tra mostre, eventi per bambini, mercatini e viste guidate ai manieri.

Dalle 8 alle 18.30, nella piazza della Rocca Sanvitale di Fontanellato, attorno al Castello e nelle vie porticate, nuovo appuntamento con la mostra mercato «Rocca e natura» dove ci saranno sezioni dedicate ad hobbisti, maestri dell’ingegno, ceramisti.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, all’interno della Rocca Sanvitale sarà aperta la mostra di arte contemporanea «Jump-Un salto nel tempo» della pittrice mantovana Silvia Caimi.

Dalle 16.30, nel teatro-cinema «Giordano Ferrari Burattinaio» a Sissa riparte la seconda edizione della rassegna «Festival dei Burattini 2.0»: si potrà assistere allo spettacolo «Fata Smemorina» con ingresso gratuito.

Fino alle 18, al Labirinto della Masone di Fontanellato si terrà la prima edizione della mostra-mercato «Il Filo d’Arianna», dedicata ai libri di pregio antichi e moderni. L’evento permetterà agli operatori del settore di mostrare i loro tesori più belli ed emozionanti e a curiosi e appassionati di poterli ammirare. La Corte centrale, con i suoi ampi saloni e i suoi porticati, sarà la sede degli spazi espositivi dedicati ai soci Alai (Associazione librai antiquari d’Italia) e Ilab (International league of antiquarium booksellers), ad altri editori scelti, a libri usati e «vintage», e ospiterà conversazioni bibliofile organizzate da un comitato scientifico composto da personalità autorevoli con notevole esperienza nell’ambito dell’editoria di pregio.

Dalle 10.30 alle 19, sempre al Labirinto della Masone, si potrà visitare la mostra «Pagine da collezione-I libri d’artista della Fondazione Cariparma Donazione Corrado Mingardi».

Sono aperti al pubblico e visitabili per le classiche visite guidate: il castello di Roccabianca, di Montechiarugolo, di Scipione di Marchesi Pallavicino, di Varano de’ Melegari, di Tabiano, di Compiano, di Torrechiara, di Contignatico, la fortezza di Bardi, la Reggia di Colorno, la Rocca di Fontanellato, quella di Sala Baganza e la Rocca Meli Lupi di Soragna, il Labirinto della Masone. Solo su prenotazione obbligatoria si potranno visitare l’Antica Corte Pallavicina e il castello di Felino. Informazioni: www.castellidelducato.it oppure info@castellidelducato.it.

CORCAGNANO

Il "CLUB DELLE DONNE CONTRO"

Al teatro Magliani di Corcagnano domenica alle 17, verrà rappresentato lo spettacolo «Il Club delle donne contro», una commedia brillante, con la regia di Franca Tragni, portata in scena dalla compagnia teatrale «Ridere insieme per vivere», coordinata da Luisella Notari. Il ricavato della serata andrà all’associazione onlus «Verso il Sereno»

FELEGARA

MERCATINO DI BARATTO E RIUSO ALL'ORATORIO

I volontari del Circolo parrocchiale di Felegara organizzano una giornata dedicata al baratto e al riuso domenica. Nel parco dell’Oratorio, dalle 9 alle 19, verrà allestito un mercatino, aperto a tutti e gratuito, riservato ai privati, in cui acquistare a prezzi super convenienti o scambiare o semplicemente curiosare.

FELINO

TWELVE CONVERSATION AL CINEMA TEATRO COMUNALE

Twelve Conversations è l’ultimo lungometraggio del giovane regista indipendente felinese Emanuele Valla, girato nella graziosa cittadina americana di Port Townsend (vicino a Seattle – Stato di Washington) in 12 intense giornate nel gennaio 2018. Il film sarà proiettato al Cinema Teatro Comunale di Felino.

LAGDEI

ESCURSIONI PER LE PRIME GIORNATE DI PRIMAVERA

I primi timidi segnali della primavera iniziano a sbocciare in alta Val Parma, dove sono in programma due escursioni.

Dalle 9,30, tutti pronti per «La Primavera nella Riserva Guadine Pradaccio», una bella passeggiata alla scoperta della zona più protetta del Parco Nazionale per ammirare i primi segni di primavera. La Riserva (dove si accede solo accompagnati dali Carabinieri Forestali) è infatti uno dei luoghi migliori per osservare il passaggio stagionale. In questo periodo anche qui la natura inizia finalmente a risvegliarsi: la neve si scioglie, gli alberi gonfiano le gemme preparandosi alla schiusa, e l’erba dal giallo bruciato invernale riacquista lentamente il verde.

Per info e prenotazione (obbligatorie per entrambe le escursioni) contattare la guida ambientale escursionistica Antonio Rinaldi di Terre Emerse al 328 8116651 (e durante il week end delle ciaspolate Rifugio Lagdei 0521 889353) oppure via mail a antonio.rinaldi.76@gmail.com.

Domenica, inoltre, è in programma un’altra escursione che, partendo da Bosco di Corniglio, si inoltrerà negli antichi castagneti che furono una delle più importanti risorse economiche del nostro appennino, camminando tra vecchi terrazzamenti agricoli e su soffici praterie montane fino alla sommità del Monte Tavola. Info e prenotazione obbligatoria (entro le 18 di sabato) contattando la guida Oscar Gaibazzi al 3389045617 oppure via mail a oscar.gaibazzi@alice.it.

MEDESANO

L'ORCHESTRA MARCO E ROSELLA AL «TRE TORRI»

Pomeriggio danzante domenica dalle 15.30 al Circolo sociale Tre Torri con l’Orchestra Marco e Rosella.

MUSEI DEL CIBO

LE INIZIATIVE TRA PARMA E LANGHIRANO

Un week-end ricco di appuntamenti per i Musei del Cibo, impegnati a Parma e a Langhirano.

In città, in occasione dell’apertura straordinaria dell’ex Palazzo della Provincia durante il weekend «I Like Parma» organizzato dal Comune di Parma e della inaugurazione del Gastronomy hub, in piazzale della Pace 1, alle 10 e alle 11.30 i Musei del Cibo propongono «Alla scoperta del gusto», laboratorio per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni. Il laboratorio è gratuito (max 20 partecipanti totali), ma la prenotazione è obbligatoria sia per i bambini che per gli adulti.

Alle 11 di domenica si svolgerà invece, per il ciclo «Saperi e Sapori», l’incontro-degustazione incentrato sul Parmigiano Reggiano, interverranno Giancarlo Gonizzi, coordinatore dei Musei del Cibo e Igino Morini del Consorzio del Parmigiano Reggiano. La partecipazione è gratuita (max 25 persone), ma la prenotazione è obbligatoria.

A Langhirano, al Museo del Prosciutto, ospitato dall’ex Foro Boario, domenica si svolgeranno due attività – gioco gratuite a cura di ArcheoVea, impresa culturale. Alle 15 sarà la volta di «Alla scoperta del Museo del Prosciutto di Parma»: il Museo nasconde mille indizi e segreti da scoprire assieme ad amici, genitori, parenti. Quanti colori può avere il sale? Perché i salvadanai hanno la forma di un maialino? Che cosa è la sugna? E alla fine, per chi sarà riuscito ad arrivare fino in fondo, una piccola sorpresa da conservare come ricordo di questa avventura. Questa attività di esplorazione del Museo, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Cariparma, è consigliata per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni con adulti accompagnatori.

Alle 16,30 i partecipanti al laboratorio scopriranno che la natura ci regala tanti e diversi elementi con cui creare dei bellissimi colori, un segreto già ben noto nella preistoria e che sarà svelato nelle sezioni del Museo.«I colori della natura ... in Museo»! Bambini e ragazzi capiranno perché il sale dell'Himalaya è rosa e quello di Cipro è nero e potranno cimentarsi nella preparazione dei colori con antiche tecniche per poi dipingere gli animali che vivevano in quel tempo lontano e che i nostri antenati hanno poi addomesticato per garantirsi il cibo. Consigliato per bambini dai 5 ai 10 anni. Entrambe le attività sono gratuite, la prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni IAT Parma, 0521.218889, attivo tutti i giorni 9-19. www.museidelcibo.it

_______________________

PARMA

I LIKE PARMA: I TESORI DELLA CITTA' IN APERTURA STRAORDINARIA

In occasione delle Giornate FAI di Primavera, “I like Parma – Un patrimonio da vivere” vedrà nuovamente insieme il Comune di Parma e la Delegazione FAI di Parma, oltre alle principali istituzioni e realtà culturali del territorio, per offrire a cittadini e turisti un ricchissimo programma di aperture straordinarie di palazzie monumenti con visite guidate nei più affascinanti musei e gallerie d’arte cittadine, concerti e un calendario di attività pensate ad hoc per i più piccoli.

Un viaggio tra le bellezze architettoniche e la storia dei suoi capolavori, ma anche a scoprire luoghi meno noti, tesori nascosti e interessanti curiosità dell’incantevole patrimonio artistico della città. Ad accompagnare i visitatori, rendendo più piacevole questo viaggio, sarà una mappa, realizzata da Parma Illustrata, da completare con insoliti e originali sticker. Gli otto adesivi, raffiguranti simboli e personaggi rappresentativi di Parma, saranno consegnati visitando i luoghi aperti di I like Parma: un modo divertente per scandire e ricordare le tappe di questo lungo weekend dedicato al patrimonio artistico.

I luoghi aperti:

Antica Farmacia San Filippo Neri, Vicolo San Tiburzio, 5: sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20

Antica Spezieria di San Giovanni, Borgo Pipa, 1: sabato dalle 14 alle 18

APE Parma Museo, Strada Farini, 32: sabato e domenica dalle 10.30 alle 17.30

Camera di San Paolo, Strada Macedonio Melloni, 3: sabato dalle 13.10 alle 18.50

Casa della Musica - Museo dell’opera, Piazzale S. Francesco: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30

Casa del Suono, Piazzale Salvo D’Acquisto: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30

Casa natale Arturo Toscanini, Borgo Rodolfo Tanzi, 13: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30

Castello dei Burattini, Strada Macedonio Melloni, 3: sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30

Complesso della Pilotta (Galleria Nazionale, Museo Bodoniano, Biblioteca Palatina, Teatro Farnese e Museo Archeologico), Piazza della Pilotta: domenica dalle 13 alle 19

Ex Palazzo della Provincia, Piazzale della Pace, 1: sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18

Museo Glauco Lombardi, Strada Garibaldi, 15: sabato dalle 11 alle 13

Museo d’arte cinese ed etnografico, Viale San Martino, 8: sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

Museo Storico “Riccardo Barilla” del Conservatorio Arrigo Boito, Strada del Conservatorio, 27/b:

sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30

Oratorio di San Tiburzio, Borgo Palmia, 6: sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20

Orto Botanico e Museo di Storia Naturale, Strada Farini, 90: sabato e domenica dalle 10 alle 18

Palazzo Bossi Bocchi, Strada Ponte Caprazucca, 4: sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18

Palazzo Ducale, entrata Parco Ducale, uscita Viale Piacenza: sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18

Palazzo del Municipio, Strada della Repubblica, 1: sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18

Palazzo Rangoni Farnese, Via Repubblica, 39: sabato dalle 9 alle 17

Pinacoteca Stuard, Borgo del Parmigianino, 2: sabato dalle 10.30 alle 23 e domenica dalle 10.30 alle 18.30

Serra Storica del Giardino Ducale, Parco Ducale: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Torrione Farnesiano, Via dei Farnese, 23: sabato e domenica dalle 10 alle 18



Tutti gli appuntamenti e le aperture di I like Parma sono ad ingresso gratuito

Le iniziative speciali di oggi:

Antica Farmacia San Filippo Neri: dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20 visite guidate a cura di Asp Ad Personam per ripercorrere la storia dell’Antica farmacia.

Ape Parma Museo: dalle 10.30 alle 17.30 mostra «I colori degli affetti». Ritratti familiari nelle collezioni Amedeo Bocchi e Renato Vernizzi della Fondazione MonteParma.

Casa del suono: ore 11: dal fonografo all’iPod. Visita alla Casa del Suono. Info e prenotazioni: infopoint@lacasadellamusica.it - 0521 031170

Chiesa di San Rocco: ore 17, barocco in San Rocco. Concerto di musica del ‘600 italiano. A cura del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Boito. Interpreti Davide Medas, violino barocco e Francesco Monica, clavicembalo.

Complesso della Pilotta: dalle 13 alle 19 visite guidate alla mostra «Segni esemplari» al Museo Bodoniano.

Oratorio di San Tiburzio: dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20 visite guidate sulla storia dell’oratorio con esposizione di mappe storiche e materiale d’archivio. Mercatino di libri a cura di Scintille Bookclub.

Orto botanico e museo di storia naturale: dalle 10 alle 18 visite ai musei e «Mostra della storica violetta Duchessa di Parma» a cura dell’Associazione Amici dell’Orto Botanico di Parma.

Palazzo Bossi Bocchi: ore 10.30: visite guidate alle collezioni d’arte di Fondazione Cariparma.

Pinacoteca Stuard: ore 16.30 visita guidata alla collezione

Torrione visconteo: dalle 10 alle 18: la mattina visite guidate, dalle 15 visite teatrali con accompagnamento musicale che ripercorrono la storia del monumento. A cura dell’Istituto d’arte Paolo Toschi.

A SANT'EVASIO COMMEDIA CON «I GUITTI DI ROBERTO VENERI»

Domenica alle 16, sul palco del teatro Sant’Evasio saliranno «I Guitti di Roberto Veneri» che presenteranno «Al sjòr l’è sarvì», una brillante commedia in tre atti, diretta da Roberto Tinelli.

MOSTRE E INIZIATIVE A PARMA NEGLI SPAZI COMUNALI

Doomenica, dalle 10 alle 19, al Palazzo del Governatore si potrà visitare la mostra fotografica «Il sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961».

AL TEATRO EUROPA ANTOLOGIA DELL'ANIMA AMORE E PSICHE

Fino a domenica alle 21.15, al Teatro Europa, di via Oradour 14 - nell’ambito della rassegna «Non solo 8 marzo. Omaggio al valore» - andrà in scena lo spettacolo «Antologia dell’anima. Amore e Psiche».

VIA MONTEBELLO: APPUNTAMENTO CON «LA BOTTEGA SOTTO CASA»

L'appuntamento con «La Bottega sotto Casa» torna domenica dalle 9 alle 20, in via Montebello. La manifestazione è organizzata dal Consorzio «La Qualità dei Mercati» e promossa da Ascom, in collaborazione con il mercato alta qualità «Terra dei Gonzaga».

A TEATRO DUE TORNA IL CAPOLAVORO L'ISTRUTTORIA

La memoria dell’Olocausto, il dovere di ricordare, l’arte di mantenere un impegno rispetto alla storia: L’Istruttoria, capolavoro del teatro documentario europeo composta da Peter Weiss . L’allestimento è divenuto un cult teatrale che da oltre trent’anni, torna ogni anno sul palco del Teatro Due dove sarà di nuovo in scena fino al 7 aprile (23, 28, 30 marzo 5 e 6 aprile alle 20.30: 24, 31 marzo e 7 aprile alle 16).

FIAB: IN BICICLETTA CON I FIGLI ALLA RANDONNÉE DELLA PARMA

Si chiama «Family-Bike» la proposta di «Fiab-Parma Bicinsieme», per le famiglie che amano andare in bicicletta con i figli. Domenica si parte con la «Prima Randonnée della Parma», ideata in collaborazione con il «BikeTeam Filippelli». Ritrovo alle 9 allo stadio del Rugby di via San Leonardo 110. Il percorso sarà di 18 chilometri: Moletolo, Borghetto, Frara, Pizzolese, Abbazia di Valserena e arrivo. Per informazioni: 339/8123784 o bicinsieme@yahoo.it.

GIOSTRE E ALLEGRIA AL LUNA PARK DI SAN GIUSEPPE IN ZONA CAMPUS

Giostre e divertimento, misura di famiglia, al Luna Park di San Giuseppe in Largo Simonini (parcheggio scambiatore Sud), nella zona del Campus. Domenica a partire dalle 16, animazione con i personaggi degli «Hi Coni Cosmic»; ci sarà anche una bancarella che proporrà fumetti d’epoca e scambi di gadget. Il Luna Park sarà aperto meteo permettendo, dalle 10 alle 24.

DISCHI DA COLLEZIONE ALLA GRANDE MOSTRA-MERCATO AL WOPA

Domenica al Wopa di via Palermo ritorna l’atteso evento «Parma disco, Mostra-mercato del disco, del cd e del dvd usato e da collezione».

La manifestazione, promossa dall’associazione culturale «Kolosseo», sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 19 (con orario continuato) e vedrà la partecipazione di numerosi espositori. La mostra-mercato sarà una no-stop musicale che risveglierà il desiderio e la curiosità di ripescare la musica metal, le sonorità punk, la musica italiana e quella straniera. Numerosi collezionisti si daranno appuntamento per esporre, scambiare e vendere le copertine e le incisioni memorabili che hanno fatto la storia del secolo scorso: sarà, infatti, possibile trovare dischi e cd in ogni formato, di ogni genere musicale, dalla musica italiana al rock, passando attraverso punk, funk, jazz e pure la musica dance.

Si potrà trovare, dunque, tutta la musica dalla «a» alla «z», una vastità di materiale in grado di spiegare il costante successo della manifestazione. Chiunque potrà esporre, scambiare, acquistare, vendere o semplicemente farsi valutare dischi, cd e materiale musicale di vario genere.

La mostra del disco offrirà anche la possibilità di trovare pezzi rari o della curiosità per i collezionisti più esigenti, di completare o espandere la propria collezione. Alla mostra-mercato non mancheranno, inoltre, videocassette di gruppi, dvd, magliette, manifesti, fanzine e gadgets di diverso tipo, tutti inerenti al mondo musicale.

Spazio anche al divertimento musicale: grazie alla collaborazione dell’associazione culturale «Vinylistic», partner della fiera, vari deejay si alterneranno alla consolle per far sentire le loro sonorità; alle 11 rhytm & blues e northern soul di Zingaro dj (al secolo Luca Adorni) mentre alle 17.30 ci sarà la selezione funk & rock a cura di Carlo C. e DeLux; alle 18.30 si potrà degustare un aperitivo e alle 20.30 prenderà il via il concerto della Campos band, il trio folk composto da Davide Barbafiera (tastiere-elettronica), Simone Bettin (voce-chitarra) e Tommaso Tanzini al basso. Per informazioni: www.kolosseo.com oppure 051 0037306.

TEATRO AL PARCO: L'AFFASCINANTE "IMPERTINENTE FESTIVAL"

Al Teatro al Parco la sesta edizione dell’«Impertinente Festival», un’iniziativa promossa dal Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti e dall’assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con il Castello dei Burattini-Museo Giordano Ferrari, con il contributo del Ministero dei Beni culturali e della Regione Emilia Romagna, della Fondazione Monteparma e della Fondazione Cariparma, con la collaborazione dell’Università di Parma.

Il calendario del festival propone una panoramica del teatro di figura italiano e internazionale, dei tantissimi linguaggi che alimentano la ricchezza espressiva di quest’arte teatrale capace di sollecitare in modo straordinario, anche sul piano sensoriale, l’attenzione e le emozioni dello spettatore.

Domenica sono previsti due spettacoli: alle 16.30, «Non ho l’età», rivolto alle famiglie e all’infanzia che ha come tema di ricerca lo scorrere del tempo, è stato creato da Marco Ferro e Valeria Sacco con Manuela De Meo e Pietro Traldi; è una produzione «Riserva Canini» ed è consigliato ai bambini dai 5 anni in su; alle 17.30, «Fiabe da tavolo», di e con Fabrizio Pallara, prodotto dalla compagnia «Teatro delle Apparizioni»; teatro di burattini e pupazzi, consigliato ai bambini dai 4 anni. Per informazioni: 0521 989430 oppure biglietteriabriciole@solaresdellearti.it.

__________________________

SALSOMAGGIORE

LINDY HOP CON LO SWING BROTHER PARTY

Domenica al circolo «La Fenice» ci si potrà scatenare in pista con lo «Swing Brothers party». Alle 19 prenderà il via lo stage di Shim Sham e Musicalità con i maestri di ballo Daniele Ubertelli e Barbara Lodesani e dalle 20, sarà a disposizione un buffet per accompagnare l’aperitivo in compagnia e via alle danze con le sonorità lindy hop e boogie woogie.

SAN SECONDO

DOMENICA LA CAMMINATA ECOLOGICA

Domenica «Camminata Ecologica» con ritrovo e partenza dei partecipanti alle 9 di fronte al municipio. L’iniziativa è aperta a tutti e porterà a raccogliere i rifiuti sparsi nelle campagne e nei dintorni di San Secondo. Occorre naturalmente un abbigliamento consono.

IL TRAINING AUTOGENO NELLO SPORT

Domenica dalle 15.30 alle 17.30, nel palazzetto dello sport di via Fosse Ardeatine, nuovo appuntamento con la «Partita della salute», iniziativa promossa dal Basket San Secondo Asd. Per l’occasione la psicologa Eleonora Pongolini interverrà su «Il training autogeno nello sport – un efficace tecnica di rilassamento al servizio dello sportivo e della squadra».

SISSA

FESTA PER LA "REGINA" SPALLA CRUDA

Si è conquistata il titolo di «regina dei salumi» e nel weekend lo dimostrerà deliziando il palato dei visitatori in arrivo a Sissa. È la spalla cruda di Palasone Sissa, la grande protagonista della quinta edizione della «Festa della spalla cruda» che il comune di Sissa Trecasali organizza con il patrocinio di Itis Galilei, Enaip Parma, Antichi produttori del culatello e della spalla cruda e Castelli del Ducato.

Domenica riapertura del mercato alle 9. Alle 10 nel parco della Montagnola avrà inizio la lavorazione delle carni suine per la dimostrazione di preparazione della spalla cruda di Palasone Sissa da parte dei maestri norcini di Sissa Trecasali. Alle 10 nel parco delle Rimembranze letture per bimbi e ragazzi; alle 11 spettacolo «Circo&magia» con Agide Cervi della Casa dei clown di Poviglio e alle 12, nel parco della Montagnola, pranzo a cura dei ristoratori del comune di Sissa Trecasali in sinergia con le associazioni di volontariato del territorio. Collaboreranno i ristoratori di La maestà, La porta a Viarolo, Osteria del calderone, bar pizzeria Poppy, ristorante Laghi Verdi, bar ristorante Tornado e Lo Storione.

Nel pomeriggio alle 15 in piazza Roma sarà riproposto lo spettacolo «Circo&Magia» con Agide Cervi della Casa dei clown di Poviglio e alle 15.30 ripresa della dimostrazione della lavorazione delle carni suine per la preparazione della spalla cruda. Alle 16 finestra teatrale con lo spettacolo «Fata smemorina» della compagnia «I burattini di Riccardo», in collaborazione con l’Associazione anziani, al teatro Giordano Ferrari burattinaio di via Italo Ferrari, preceduta dalla consegna dello statuto comunale dei bambini e delle bambine agli alunni di tutte le classi quarte dell’istituto comprensivo di Sissa Trecasali. Infine alle 17, davanti alla Rocca dei Terzi, grande concerto di chiusura della manifestazione con il gruppo «Mé, Pék e Barba» con degustazione gratuita di ambollina e polenta fritta.

Tra gli eventi collaterali spiccano le visite, a cura della Pro loco Sissa Trecasali, al torrione quattrocentesco della Rocca dei Terzi, recentemente restaurato, con il prezioso meccanismo di funzionamento dell’antico orologio, i graffiti sulle pareti ed una vista panoramica. I turisti saranno accompagnati anche alla scoperta della chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine di Sissa. Le visite saranno possibili dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.

i visitatori potranno ammirare anche l’accampamento medievale a cura dell’associazione culturale Flumen Temporis, mentre compiendo un salto temporale gli appassionati del genere potranno passeggiare tra le auto d’epoca della scuderia Piloti del Ducato che faranno bella mostra di sé dalle 9 di domenica sino al pomeriggio.

SORAGNA

CAMMINATA CAMPAGNOLA A CARZETO

Nella mattinata di domenica, Carzeto di Soragna ospiterà la 45° edizione della «camminata campagnola», storica manifestazione podistica non competitiva, a passo libero e aperta a tutti, organizzata dal circolo «Gli amici di Carzeto» con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Soragna, con ritrovo alle 8 alla sede del circolo, partenza alle 8.30 e chiusura alle 12: i partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi, rispettivamente di 6, 13 e 21 chilometri. Iscrizioni a 2 euro, 4 con il riconoscimento.

GUIDO CONTI PRESENTA IL SUO LIBRO

Ultimo appuntamento della rassegna letteraria «Soragna racconta», domenica pomeriggio alle 17: nella sala Hurbinek del teatro comunale Guido Conti presenterà il proprio libro «Quando il cielo era il mare e le nuvole balene». Ingresso libero.

SORBOLO

I CONCERTI ALL'ORA DEL TÈ AL CENTRO CIVICO

Concerti all’ora del tè domenica alle 16.30 nella sala Clivio del centro civico di via Gruppini a Sorbolo. Si esibiranno la «Bertolucci wind band» e l’orchestra giovanile Moro di Viadana. Ingresso a offerta.

TORRECHIARA

QUINTO RIGO FANTASY BAND AL PIER MARIA ROSSI

Domenica a partire dalle 15.30, il «Pier Maria Rossi dancing» ospiterà un pomeriggio di musica con la «Quinto Rigo Fantasy Band».

TRECASALI

SERATA DANZANTE AL CIRCOLO ARCI STELLA

Serata danzante con l’orchestra Diego Zamboni domenica dalle 21.30, al circolo Arci Stella di piazza Fontana.

ZIBELLO

APPUNTAMENTO CON «IL PROFUMO DEI RICORDI»

Domenica secondo appuntamento con il nuovo percorso gratuito «Il profumo dei ricordi» che darà la possibilità a tutti di visitare i musei del cinema, della civiltà contadina e il teatro Pallavicino. Info 333 5635057.