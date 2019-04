Castelli, teatro, fiori, vinile e tanto, tanto altro per un sabato da vivere - Agenda

BARDI

VISITA GUIDATA IN NOTTURNA NEL CASTELLO

Imperdibile weekend al castello di Bardi, con emozionante appuntamento «al buio», sabato sera, per conoscere la storia e i segreti della roccaforte, in un’atmosfera indimenticabile.

Dalle 21, avrà infatti luogo una speciale visita guidata in notturna. La storia, ancora una volta, si intreccerà al mistero dei fantasmi che abiterebbero nella fortezza di Bardi. Anche Giulia Landi, ad esempio, moglie del Principe Agostino, potrebbe essere una possibile anima in pena che vaga per il celebre maniero. A riscuotere il maggior successo tra i visitatori e gli esperti rimane, comunque, l’eterna e celebre leggenda medioevale di Moroello e Soleste: il loro grande amore, a causa di una serie di strani equivoci, finì in tragedia, con il suicidio di entrambi gli innamorati. Da allora, in questi 700 anni, secondo la leggenda, l’anima di Moroello non si darebbe pace e vagherebbe imprigionata tra i muri del maniero. Da anni la base del mastio è soggetta a studi e ricerche notturne. Il fantasma cavaliere sembrerebbe essere apparso vicino al mastio, a volte accompagnato da una triste musica. Prezzo adulti euro 10; bambini 8. Prenotazione obbligatoria contattando i numeri 0525.733021 - 380.1088315.

BORGOTARO

ROCK PARTY sabato SERA AL BAR ODISSEA

sabato sera il bar Odissea, nel centro storico di Borgotaro, organizza un “Rock Party” per gli amanti della musica e dello stile più trasgressivo; a partire dalle 20 sarà possibile prendere parte all’evento: chi si vestirà da rockettaro riceverà un chupito in omaggio.

CALESTANO

SERATA DANZANTE AL CIRCOLO RICREATIVO

sabato dalle 21,15 in Sala Borri il circolo ricreativo Calestanese Val Baganza organizza, una serata di ballo con il complesso Antonio Silvia; l’ingresso è riservato ai soci Ancescao.

COLORNO

BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE CON MARCO E ALICE

Ballo liscio sabato dalle 21,30 al Cral Farnese di via Roma, 28, con l’orchestra Marco e Alice. Per informazioni e prenotazioni: 0521815468.



CORCAGNANO

ULTIMO MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE

sabato alle 21, al teatro Magliani di Corcagnano andrà in scena l’ultimo appuntamento del «Parma match contest 2018-2019», ovvero i giocatori-attori si sfideranno, sul palco, con dei match d’improvvisazione teatrale. sabato sera è in programma il match tra padroni di casa di Parma che si troveranno di fronte l’«All Star». Informazioni: www.improg.it.

FELEGARA

«SANDRO PERTINI IL PRESIDENTE» AL TEATRO TANZI

Il racconto della vita di Sandro Pertini, il Presidente della Repubblica più amato e delle personalità più autorevoli del secolo che lo ha visto protagonista, andrà in scena sabato alle 21 al teatro Tanzi di Felegara, nello spettacolo “Gli uomini per essere liberi. Sandro Pertini, il Presidente” il progetto di teatro civile di Gianni Furlani che chiude la rassegna “Teatri nel Taro”.

Chi era questo Presidente della Repubblica, eletto a 82 anni con il consenso più alto mai avuto in tutte le elezioni presidenziali italiane? Antifascista della prima ora, fuggiasco in motoscafo all’estero con Filippo Turati, carcerato dal regime di Mussolini, partigiano poi membro della Costituente, così convinto della propria fede al punto quasi di disconoscere la madre quando lei chiese la grazia per lui. Un uomo affascinante, impeccabilmente elegante, franco, ironico, irruente, amante del teatro, della poesia, dell’arte, dello sport. Un esempio per le giovani generazioni perché il suo pensiero, la sua fede, la sua dirittura morale sono quanto mai attuali. Info e prenotazioni: corsaro@comune.medesano.pr.it tel. 0525 422790 (lunedì, mercoledì, venerdì 14.30-19 e giovedì 9-12); Biglietti a 12 euro.

BALLO LISCIO E BALLI DI GRUPPO AL «MOLINARI»

Ballo liscio e di gruppo al circolo Bruno Molinari sabato dalle 21. Musica dal vivo con l’Orchestra Danilo Rancati.

FIDENZA

LA CAMMINATA TRA I BOSCHI DI FORNIO

sabato nona edizione della «Camminata tra i boschi di Fornio - 5° memorial Davide Mambriani», manifestazione ludico-motoria non competitiva a passo libero di 6 e 12 chilometri aperta a tutti. Il ritrovo è fissato per le 15.30 con la partenza prevista per le 16-16.30 dal circolo Fornio. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Per informazioni, contattare Federico (329 1839097) o segretario@fornio.it

FONTANELLE

TOMBOLATA BENEFICA PER COLORIAMO

Il Circolo “Amici di Fontanelle” organizza sabato alle 20,30 nella Sala Sympathy “Tomboliamo con ColoriAmo” una tombola benefica, nel ricordo della piccola Francesca Ferrari, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione ColoriAmo Onlus.

FORNOVO





UN WEEKEND DEDICATO AL CIBO E AL TERRITORIO ALL'INTERNO DI FORUM 2000

Un week end dedicato al cibo e al territorio quello in programma sabato e domenica all’interno del Foro 2000, a cura dell’Associazione Bontà dell’Appennino, con il patrocinio dei comuni di Fornovo, Solignano e Valmozzola e in collaborazione della Pro loco di Fornovo.

La giornata di sabato sarà incentrata sulla seconda edizione della «Lumacata»: un incontro conviviale, in programma alle 20,30, che già lo scorso anno aveva radunano moltissimi partecipanti, interamente dedicato a questo gustoso prodotto, prezioso alimento della nostra tradizione contadIna e popolare del nostro Appennino. Ai fornelli, gli chef Michele e Romana con Bontà dell’Appennino e gli studenti dell’Istituto Zappa-Fermi di Bedonia. Per tutta la serata di sabato è previsto inoltre intrattenimento musicale con MAS 4.8.

Per domenica è invece in programma, a partire dalle 9,30 alla biblioteca comunale, sempre all’interno del Foro, il convegno «Ricchi & Poveri: opportunità, difficoltà, magie del nostro Appennino». Dalle 10 alle 19 sarà poi allestito il « 1° Grande Mercato dell’Appennino»: un’esposizione enogastronomica, con proodotti della campagna, dell’orto, del tempo libero, dell’artigianato, degli allevamenti, dell’hobbistica, della lumaca e prodotti derivati e altro ancora, con produttori in arrivo anche da fuori regione. «Il nostro obiettivo - spiega il presidente dell’associaizone Alberto Anelli - è quello di valorizzare i prodotti ed alimenti tradizionali del nostro Appennino, ad esempio la lumaca, la trippa, il baccalà. Oltre a questo, attraverso il convegno, vorremmo parlare di Appennino e del suo rialancio con idee concrete». Oltre ad Alberto Anelli al convegno interverranno Diego Rossi presidente della Provincia, i sindaci Emanuela Grenti, Lorenzo Bonazzi e Claudio Alzapiedi, Emilio Guidetti, direttore Montagna 2000, Mario Marini presidente Confagricoltura, Graziano Tremori, Pier Giovanni Bracchi, biologo e massimo esperto internazionale della lumache, Michelle e Stefania Ferrarini, titolari dell’azienda agricola La Dinara, Stefano Cantoni, coordinatore impresa confesercenti, Alessandro Pelosi , Coldiretti.

L’incontro a tavola con la lumacata, sarà replicato anche domenica a pranzo alle 13. Sarà disponibile anche un menù alternativo. In occasione dell’evento sarà organizzata un’asta di quadri realizzati dagli artisti Michela Anelli e Pietro Lumaca. I contributi raccolti nella manifestazione saranno utilizzati per le attività dell’Associazione. La prenotazione è obbligatoria: bontadellappennino@hotmail.com, Alberto cell. 3381539333, Germana presso La Valigia di Mary Poppins di Fornovo.

MEDESANO

RASSEGNA CORALE: CANTA PRIMAVERA AL TEATRO BARATTA

Rassegna Corale “Canta primavera” sabato alle 21 al Teatro Baratta. In scena la corale Contrappunto di Medesano, il coro Vocisulmare di Genova e i Cantori di Santa Margherita. Ingresso gratuito.



TORNEO DI BURRACO A SOSTEGNO DI SPAZIO MISSION

Si svolgerà sabato dalle 15.30 nella sala del Circolo Tre Torri il Torneo di burraco a sostegno delle attività benefiche di Spazio Mission. Info e prenotazioni Antonietta 3922427455.

MONTICELLI TERME

DUE SERATE AL SALOTTO DEL LALLO

sabato sera a partire dalle 22.30, al «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 si esibirà alla consolle Lele Milano dj e proporrà le sonorità latin hustle, bachata, salsa e cha cha. Pizzata di mezzanotte.

NOCETO

L'ORCHESTRA VALERIO FRATI AL CIRCOLO AVIS

Ci sarà l’Orchestra Valerio Frati al Circolo Avis sabato sera dalle 21.

PARMA

AL CIRCOLO IL CASTELLETTO SERATA DANZANTE CON ILENIA ROMANO E LA BAND ITALIANA

Serata danzante con Ilenia Romano e la Band italiana sabato, dalle 21.30, al circolo Il Castelletto. Per info e prenotazioni 3402691601.

IL FILODIJUTA: VOI APRITE LE UOVA E NOI APRIAMO LE SCUOLE

«Voi aprite le uova e noi apriamo le scuole»: è la campagna pasquale solidale dell’associazione di promozione sociale «Il Filodijuta» di Baganzola che sostiene i progetti scolastici delle cinque scuole di villaggio in Bangladesh. Fino a Pasqua saranno in vendita uova al latte e fondente, campane al latte, chiocce al latte e fondente con uova di zucchero. Info: 338/4629759 oppure info@filodijuta.it.

SÒDO CONFUSION BAND E POI DJ SET CON ANDREA CARPI

sabato sera alle 19.30, al «Sòdo restaurant», in via Goito 1, concerto live della «Confusion band» e, a seguire, dj set a cura di Andrea Carpi. Possibilità di cenare.

AL MARIA LUIGIA COMMEDIA DIALETTALE DELLA DUCHESSA

sabato sera alle 21, nel teatro del Convitto Maria Luigia, in borgo Lalatta 14, la compagnia dialettale «La Duchèssa» porterà in scena la celebre commedia di Luigi Pirandello «Pensaci Giacomino», tradotta in dialetto da Luigi Sturma. Ingresso libero.

CREATIVIA' NEL SEGNO DI LEONARDO

In vista delle celebrazioni di «Parma Capitale italiana della Cultura 2020», prende il via sabato sotto il segno di Leonardo - nell’anno che ne ricorda i 500 anni dalla scomparsa - la quarta edizione di «Parma 360 Festival della creatività contemporanea», che vede la direzione artistica e la curatela di Camilla Mineo e Chiara Canali, è organizzato dalle associazioni «360° Creativity Events» ed «Art Company» con il sostegno del Comune di Parma e una rete di partner pubblici e privati.

Il percorso espositivo dell’edizione 2019 prende avvio dal lungo e avveniristico corridoio in vetro e acciaio del Ponte Nord, che ospita le creazioni di Michele Giangrande, Duilio Forte e Peter de Cupere e la mostra del Maua (Museo di arte urbana aumentata): si potranno visitare sabato dalle 17 a mezzanotte e domenica dalle 11 alle 20. sabato dalle 11 alle 19, e domenica, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19 - al Museo d’arte cinese ed etnografico, in viale San Martino 8, si potranno visitare le opere contemporanee di Aqua Aura, grazie alla mostra «La stratégie du camouflage» curata da Marta Santacatterina. sabato, dalle 18 a mezzanotte, e domenica, dalle 11 alle 20, nella Chiesa di San Quirino saranno aperte al pubblico le opere dell’innovativa mostra «E pur si muove. 8 artisti cinetici dalla Germania», a cura di Afra Canali e Siegfried Kreitner. sabato dalle 18 a mezzanotte sotto le arcate del Ponte Romano, nel sottopasso di via Mazzini, sarà visibile l’installazione inedita «La Chiusa. Omaggio a Leonardo» di Maria Cristina Carlini. Nell’Oratorio di San Tiburzio (in borgo Palmia 6/a), invece, sabato, dalle 19 a mezzanotte e domenica, dalle 11 alle 20, l’artista parmigiano Enrico Robusti presenta il progetto pittorico «Danze macabre, sposine ambiziose e angeli caduti». Nell’Antica Farmacia San Filippo Neri sabato, dalle 19.30 a mezzanotte, e domenica, dalle 11 alle 20 - «Le carte di Windsor» di Giuseppe Ciracì e «Il gioco e il tempo» di Giuseppe Mezzadri. Informazioni: info@parma360Festival.it oppure www.parma360Festival.it.

TANTI APPUNTAMENTI, VISITE GUIDATE, LABORATORI E MOSTRE NEI MUSEI CIVICI

sabato alle 11, al Castello dei Burattini visita guidata a burattini e marionette; sempre sabato, alle 15.30, alla Pinacoteca Stuard divertimento assicurato con il laboratorio «Animali ed arte» mentre alle 16.30 è prevista la visita guidata alla Collezione.

sabato alle 11, nuova visita guidata al Castello dei Burattini e alle 16.30 laboratorio «Costruiamo un burattino»; sempre alle 16.30 visita guidata alla collezione della Pinacoteca Stuard. sabato e domenica, dalle 10 alle 19, al Palazzo del Governatore si potrà visitare la mostra fotografica «Il sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961» e sarà aperta al pubblico sabato e domenica dalle 10 alle 19. sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e domenica, dalle 10 alle 13, nella Serra storica del Giardino Ducale sarà aperta la mostra «La Viola nell’arte. Galleria di violette, dall’Impressionismo al Surrealismo, attraverso il Liberty e le prime Avanguardie». Questi gli orari di apertura: la Pinacoteca Stuard e il Castello dei Burattini sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30; il Museo dell’Opera e Casa del Suono sabato e domenica dalle 10 alle 18; la Casa natale Arturo Toscanini sabato - dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 - e domenica dalle 10 alle 18.

LIBRO GIOVANNI BIETTI E LO SPARTITO DEL MONDO

sabato alle 17, sul palco dell’Auditorium del Carmine Giovanni Bietti - autore e conduttore di «Lezioni di Musica» su Rai Radio 3 - che presenterà il suo libro «Lo spartito del mondo. Breve storia del dialogo tra culture in musica». Ingresso libero e gratuito.

CORI E CUORI sabato SERA ALL'AUDITORIUM ALL'AUDITORIUM TOSCANINI

sabato alle 21, l’auditorium Toscanini di via Cuneo 3 ospiterài «Cori e cuori per la solidarietà» che vedrà la partecipazione del coro Gospel «Cake & pipe» e del coro «Vox Canora-Ensemble vocale» e ci sarà Federica Rosati come special guest. L’ingresso sarà ad offerta.

ALLA GALLERIA S.ANDREA ESIBIZIONE DEL CORO SAN BENEDETTO

sabato alle 17 alla Galleria S. Andrea in via Cavestro dove è in corso la mostra “Viaggio a 3 nell’Informale” di Sandrini, Morini e Salvarani, si terrà l’esibizione del Coro S. Benedetto comprensiva di bambini e adulti e diretta dal maestro Niccolò Paganini.

CHAOS ART GALLERY INAUGURA LA MOSTRA IL QUINTO ELEMENTO

Inaugura sabato alle 18 alla Chaos Art Gallery di Vicolo Al Leon d’oro 8 la mostra “Il quinto elemento”, collettiva dove si combinano insieme artisti diversi per tecnica e mezzi espressivi, dalla De Giorgio alla Giusti, a Orlandini, Passini e Tragni.

BAGANZOLA: TRADIZIONALE CENA DELL'ASSOCIAZIONE TSIRY PARMA

sabato sera alle 20.30, nei locali della «Casa della Goventù» di Baganzola ci sarà la tradizionale cena promossa dall’associazione «Tsiry Parma». La cena è aperta a tutte le persone che da tempo seguono e sostengono i progetti che «Tsiry Parma» sta realizzando in Madagascar. Informazioni: 0521/601445 oppure 335/6906737.

ALL'EUROSIA RECORD STORE DAY: TUTTO NEL SEGNO DEL VINILE

sabato e domenica il centro commerciale Eurosia ospiterà l’evento «Record store day»: il pubblico potrà assistere a degli speciali dj set al vinile. Due le fasce orarie in cui «gireranno» i vinili: dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. In consolle nella due giorni organizzata nella galleria commerciale, si alterneranno i deejay: Robert Passera, Luca Prandi, Faustino, Massimo Grossi, Andrea Gabbi, Coky, Roberto Rubiani, Andrea Carpi, Raffaele Cavatorta ed i Rickìs recordz. Ci sarà anche una mostra-mercato con dischi, vinili di tutti i generi musicali, poster, gadget e articoli da collezione vintage.

POLESINE ZIBELLO

FATTORIE DIDATTICHE TORNA LA "FESTA DI PRIMAVERA"

sabato e domenica si rinnova l’appuntamento con la «Festa di Primavera», giunta quest’anno alla quinta edizione, dove bambini e grandi accompagnatori potranno scoprire l’attività delle fattorie tramite divertenti e istruttivi laboratori. Una serie di incontri - promossi dall’associazione «Fattorie didattiche» di Parma con il patrocinio della Provincia - che termineranno domenica 28 aprile.

sabato, dalle 14.30 alle 18, alla Cascina Bodriazzo a Polesine-Zibello gli ospiti potranno entrare a contratto con gli animali che vivono all’aperto e, inoltre, ci sarà l’opportunità di fare una breve una breve passeggiata sull’argine che conduce sulle rive del Po con racconti di storie delle alluvioni; durante il pomeriggio è prevista anche la visita al piccolo museo della civiltà contadina allestito in azienda scoprendo come vivevano un tempo i contadini e, ancora, grandi e piccoli potranno divertirsi con un laboratorio del miele, promosso in collaborazione con l’«Apicoltura Mombelli Facchinetti». Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni: contattare Adriano (346/0126573) oppure cascinabodriazzo@hotmail.com.

Sempre sabato, dalle 15 alle 17.30, all’agriturismo «Le Colline della Luna», in strada Campanara, 20 (a Miano di Medesano), è in programma un divertente pomeriggio per conoscere l’olivo, un laboratorio e una gustosa merenda a base di olio, olive in salamoia, miele e focacce. Prenotazione obbligatoria: contattare Jacopo Busi (328/1783790) oppure info@lecollinedellaluna.it.

Domenica, invece - dalle 15 alle 18.30 - l’agriturismo «Il tempo ritrovato» in via San Geminiano, 11 a Monticelli ospiterà il laboratorio «Di fiore in fiore, il bello delle api»: un frutteto, un prato spontaneo…erbe aromatiche profumatissime. Un volo di api per un miele di pianura e profumi di cucina. Prenotazione obbligatoria: contattare Guglielmina Masini Reverberi (320/0232110 oppure info@agriturismoiltemporitrovato.it.

Sempre domenica, dalle 15 alle 18.30 all’agriturismo «Casa Nuova», in strada Carobbio 11 a Tizzano, è previsto l’evento denominato «Una passeggiata con gli asini»: sarà un pomeriggio in fattoria, con gli asini nei prati e nei boschi di montagna. Gimmy e Artù accompagneranno i visitatori, guidandoli in una bellissima passeggiata adatta anche ai più piccoli; insegneranno al pubblico a guardare come fanno loro e a procedere lentamente scoprendo le meravigliose fioriture primaverili. Sarà anche l’occasione per salire sugli asini e alternandosi, percorrere brevi tratti a dorso d’asino. Alla fine, merenda per tutti. Prenotazione obbligatoria: contattare Diadorim (349/1613984) oppure agriturismocasanuova@libero.it.

SAN SECONDO

GASTRONOMIA E CULTURA AL PONTE DEI SAPORI

Arte, cultura e sport, ma soprattutto tanta buona tradizione gastronomica italiana e locale. sabato e domenica 7 torna, nel centro di San Secondo, il «Ponte dei Sapori», evento organizzato da Edicta Eventi per conto dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con l’associazione Palio delle Contrade. Il clou della manifestazione sarà il Pala Palio in piazza Mazzini, che per l’intero weekend (sabato dalle 18 fino a notte e domenica dalle 11) accoglierà centinaia di buongustai a pranzo e a cena con l’immancabile spalla di san Secondo e le altre prelibatezze del carnet emiliano. Il gruppo «IPop», una delle più spettacolari cover band in circolazione, dopo la cena, dalle 22,30 animerà il Pala Palio.

Domenica in Corso Garibaldi, via Roma e piazza Mazzini, sarà allestito il Gran Mercato del Ponte, che quest’anno vedrà per la prima volta la partecipazione del Consorzio Qualità dei Mercati di Ascom Confcommercio Parma e il Consorzio Terre dei Gonzaga di Guastalla. Saranno più di ottanta le bancarelle presenti, che proporranno abbigliamento, oggettistica e prodotti di alta qualità.

Ricco anche il programma delle iniziative sportive e del tempo libero. Alle 10 prenderà il via la invece la Physi-C Run, gara podistica inserita nel campionato provinciale Fidal e che avrà partenza e arrivo in piazza Mazzini, davanti alla Rocca. Sono attesi almeno 500 atleti. Alle 10,30 inizierà poi il Raduno Equestre, che vedrà la partecipazione di quasi un centinaio di cavalieri che faranno un percorso nella campagna sansecondina, per poi far ritorno in piazza Mazzini giusto all’ora di pranzo. Alle 16, in piazza Mazzini, sarà la dimostrazione della lavorazione della spalla a cura di Emanuele Cavalli.

Nella Rocca dei Rossi, invece, alle 17, si terrà l’inaugurazione della Mostra «C’era una volta l’arte II edizione» miscellanea di artisti del territorio, a cura dell’Associazione Un Po d’Arte, mentre mezz’ora più tardi, sempre in Rocca, si terrà la presentazione del volume «Guida all’analisi sensoriale del Culatello di Zibello doc» curato dall’Itis Galilei, indirizzo Agro-Industriale di San Secondo, con il laboratorio sensoriale.

In occasione del Ponte dei Sapori, è stato previsto un fitto calendario di visite guidate alla Rocca (ore 10-11-15-16-17-18 alla domenica, mentre al sabato solo al pomeriggio), mentre il museo Agorà Orsi Coppini sarà aperto il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per maggiori informazioni rivolgersi al numero di telefono 0521 921346 oppure Ufficio Turistico 0521 873214.

SABATO TORNA «LA PARTITA DELLA SALUTE»

sabato ultimo appuntamento, nella palestra comunale di via Fosse Ardeatine con la «Partita della salute» organizzata dal Basket San Secondo Asd col patrocinio del Comune. Per l’occasione dalle 15, il dentista Michele Reverberi parlerà della «Gestione del trauma dentale nella pratica sportiva». Ingresso libero.

SORAGNA

SABATO SERA DI BALLO LISCIO AL CIRCOLO ANZIANI

Sabato sera di ballo liscio al circolo anziani, dalle 21 con la musica di dj Beppe. Ingresso riservato ai soci.

SORBOLO

DOPPIO SPETTACOLO AL TEATRO VIRTUS PRO CROCE ROSSA

Doppio spettacolo al teatro Virtus per raccogliere fondi da devolvere alla Croce rossa di Sorbolo per l’acquisto di una nuova ambulanza. Sabato alle 21 e domenica alle 17 sarà portato in scena «Prima pagina-Lupus in fabula» per la regia di Franca Tragni.

sabato CENA DELLA LEGALITÀ AL DON BOSCO

Cena della legalità insieme all’associazione Libera sabato alle 20 al centro parrocchiale don Bosco di via IV Novembre. Sarà un’occasione per gustare il sapore della responsabilità attraverso i prodotti di «Libera terra», provenienti dal riutilizzo dei terreni confiscati alle mafie. Per informazioni 340 2883769 oppure 334 5674343.

TABIANO

ECCELLENZE AL CASTELLO CON "FIORI, SAPERI, SAPORI"

Le eccellenze del territorio emiliano si incontrano al millenario Castello di Tabiano per la 1ª edizione di «Fiori, saperi, sapori» prodotti ed eccellenze della tradizione, evento che per due giorni, sabato e domenica, dalle 10 alle 19, chiama a raccolta i migliori produttori della tradizione locale, tra florovivaisti, esperti creatori di specialità alimentari e di artigianato di qualità (vedi i fiori-gioiello di Carolina Ravarini). Una rassegna che nasce con il patrocinio del Comune di Salsomaggiore e di Fidenza, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e l’Associazione Italiana delle dimore Storiche e dei Castelli del Ducato, e che si sviluppa come un’anteprima delle celebrazioni di Parma Capitale italiana della Cultura 2020.

Nell’area dedicata al cibo, nelle antiche cantine del castello, i visitatori potranno assaggiare le eccellenze del territorio e farsi incuriosire dalle proposte dei produttori locali: tra i partecipanti l’ottocentesco prosciuttificio San Pietro, Cabriolatte di Fidenza e la celebre acetaia Rossi Barattini, e ancora tanti altri per degustare queste ed altre prelibatezze, dal parmigiano reggiano al culatello, dallo strolghino agli altri salumi pregiati.

Tra i protagonisti ci sarà anche lo Chef stellato Massimo Spigaroli, Ambasciatore della cucina italiana e proprietario con il fratello Luciano dell’Antica Corte Pallavicina, sede delle più antiche cantine di stagionatura del culatello del mondo. Nel corso dell’evento si esibirà ai fornelli anche Maurizio Morini, Chef del Ristorante «Antico Caseificio» del Borgo di Tabiano con gli allievi della Scuola Alberghiera di Salsomaggiore per offrire degustazioni di ricette locali. Ancora, lo Chef patissier Claudio Gatti realizzerà al momento i dolci dell’antica Via Francigena.

Insomma la rassegna è un’occasione per mettere in vetrina il meglio delle produzioni locali e, per i visitatori, per ammirare fiori di ogni varietà possibile, acquistare lavorazioni originali, degustare specialità gastronomiche e conoscere una zona ricca di arte e cultura. Con lo stesso biglietto di ingresso (costo 10 euro) sarà possibile visitare anche le Terme Berzieri di Salsomaggiore, capolavoro Liberty unico in Europa. Il Comune di Salsomaggiore, infatti, metterà a disposizione una navetta per collegare il Castello di Tabiano e le Terme.

Nei due giorni di manifestazione è prevista anche la possibilità di esplorare il Castello di Tabiano con i suoi saloni da ballo decorati con stucchi, affreschi e stemmi, lo scalone d’onore e la cappella privata, al costo di 5 euro e gratis per i bambini fino agli 8 anni. Fra i più importanti monumenti difensivi dell’epoca feudale in Alta Emilia, nei suoi mille anni di storia, Tabiano ha vissuto splendori e abbandoni, guerre, assedi, tragedie, delitti. Fortezza prediletta di Uberto il Grande Pallavicino ha ospitato personaggi leggendari come Rolando il Magnifico, Solestella da Bardi e Isabella Pallavicino, nota come l’Angelo di Tabiano, il crudele Delfino e Nicolò avvelenato in una congiura. A fine ‘800 la fortezza è diventata una dimora privata che dal 2016 è aperta a tour guidati, eventi, cerimonie e manifestazioni culturali.

Per informazioni: Castello di Tabiano. Cell. 348 8955378. Email: info@castelloditabiano.com Sito Web: www.castelloditabiano.com

TANETO

UNA NOTTE CON IL SOUND DI CYBERPUNKERS E THORNHILL

Una notte con il sound punk cibernetico di Cyberpunkers (nella foto) e Leeroy Thornhill, il dj ed ex componente dei «Prodigy». Si chiama «Back to the Electro Punk» la serata di sabato alle 22 al Fuori Orario. Dopo dieci anni di follie, i Cyberpunkers ritornano con nuove maschere e un nuovo suono potenziato e ridisegnato. Il clou della serata è rappresentato da Leeroy Thornhill, lo storico dj dei Prodigy. Navetta gratuita da Parma. Tessera Arci obbligatoria. Info: www.arcifuori.it oppure 0522/671970.

TRAVERSETOLO

«PENSIERI E PAROLE» CON LA MUSICA DI LUCIO BATTISTI

La grande musica di Lucio Battisti va in scena al teatro Aurora per sostenere l’Avoprorit. sabato alle 21 la band parmigiana «Pensieri e parole» riproporrà i più grandi successi dell’indimenticato cantautore. Info e prevendita biglietti: Carlo 333.3079284 ed edicola Ferrari Elisabetta (sotto il Municipio).

LETTURE A SORPRESA PER I BAMBINI NELLA BIBLIOTECA

sabato alle 17 per i bambini dai 3 ai 7 anni la Biblioteca e i lettori volontari di «Nati per leggere», organizzano «Letture con sorpresa», un pomeriggio di letture in tema pasquale.





ZIBELLO

VISITE GRATUITE CON «IL PROFUMO DEI RICORDI»

sabato appuntamento con il nuovo percorso gratuito «Il profumo dei ricordi» che darà la possibilità di visitare i musei del cinema, della civiltà contadina e il teatro Pallavicino. Info 333 5635057.