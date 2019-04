Tra calici di vino, calciobalilla e... fantasmi: l'agenda del sabato

ALBARETO

TRE MUSICISTI «AL BAR ETO»

Sabato sera nel locale «Al Bar Eto», si esibiranno, in concerto, a partire dalle 21, tre musicisti: Fiorenzo Fuscaldi, percussionista, Massimo Armani alle chitarre e Fiorello Biacchi (chitarra, basso e voce). Il trio proporrà un nuovo programma di musica d’autore, coinvolgente.

BARDI

SABATO SERA AL CASTELLO A CACCIA DEI FANTASMI

Un nuovo imperdibile appuntamento con il mistero attende i più coraggiosi al castello di Bardi. Sabato, a partire dalle 21, un nuovo gruppo di affermati ghosthunters si cimenterà nella ricerca di Moroello e della sua amata, la bella Soleste. L’appuntamento avrà luogo dalle 21 alle 23.

Per info: 0525.733021 - 380.1088315; www.castellodibardi.it. Prezzi: adulti 10 euro; bambini 5.50.

BEDONIA

SCULTURE A CIELO APERTO: UN MUSEO PER VALORIZZARE LIVEGLIA

Sabato e domenica inaugurazione del Museo permanente a cielo aperto di sculture a Liveglia, un ambizioso progetto teso a rivalutare una delle frazioni della Val Lecca in Alta Valceno in comune di Bedonia ai confini con Bardi. 33 artisti presenteranno le loro opere per poi posizionarle nel museo a cielo aperto di Liveglia. Il primo appuntamento è fissato domani alle 19,30 con la cena degli artisti aperta (su prenotazione) a tutti organizzata nell’antico refettorio del seminario Vescovile di Bedonia dove verrà presentato il progetto “Liveglia Live” ed il catalogo delle opere.

SI PUÒ VISITARE IL SEMINARIO VESCOVILE

Per tutto il periodo di questo lungo ponte, grazie alla disponibilità degli operatori del Seminario Vescovile sarà possibile visitare l’edificio religioso del Colle di San Marco. Un luogo che ha rivestito e riveste ancora oggi un ruolo di primo piano per ciò che riguarda le attività storico-culturali della montagna. Per info 0525-824420

BORGOTARO

USCITA AL PASCOLO CON LE PECORE E IL PASTORE

Sabato dalle 9 alle 13, sarà possibile partecipare nell’Oasi dei Ghirardi ad un’uscita al pascolo con le pecore e il pastore alla scoperta della natura dei pascoli, della vita degli ovini e del lavoro dei cani accompagnati da una guida Gae della Riserva. Al termine dell’escursione è previsto un aperitivo a chilometro zero: l’iniziativa, a cura del Wwf Parma, dell’associazione “Io non ho paura del lupo” e dei Parchi del Ducato, necessita di prenotazione al 349 7736093.

BUSSETO

SPORTIVAMENTE» PARLA DI CALCIO

Sabato sera, dalle 21, il teatro Verdi di Busseto ospiterà il quarto appuntamento della rassegna sportivo-culturale «Sportivamente, la cultura fatta con i muscoli», promossa dall’associazione bussetana Full Monty: protagonista della serata sarà il pallone, nello spettacolo «Futbol, storie di calcio».

Info e prevendita dei biglietti al numero 334-3084796 e alla mail fullmontyfc@virgilio.it

COLLECCHIO

IL MUSICAL JOSEPH AL CRYSTAL

Sarà il Teatro Crystal Sabato alle 21 a salutare, per l’ultima volta, il musical che ha lanciato gli ArtistiSenzaNome con «Joseph e la strabiliante tunica dei sogni in technicolor», scritto dal pluripremiato duo Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, che gli ArtistiSenzaNome porteranno in scena per l’ultima volta.

Per informazioni e biglietti: cell. 338 7798649

COLORNO

BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE

Ballo liscio al Cral Farnese di via Roma, Sabato a partire dalle 21,30, con l’orchestra Patrizia Ceccarelli. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 0521 815468.

FELINO

SPETTACOLO «IL SELCIATO LA PIAZZA, L'ECCIDIO»

«Il selciato, la piazza, l’eccidio» è lo spettacolo che andrà in scena Sabato alle 21 al cinema-teatro di via Verdi 2. L’evento è organizzato dal Comune di Felino in collaborazione con Anpi-sezione di Felino e «Nonsoloteatro», nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Liberazione promosse dall’Amministrazione comunale.

LANGHIRANO

ALL'AURORA I GUITTI DI ROBERTO VENERI

Una serata per divertirsi in compagnia. Sabato alle 21, sul palcoscenico del teatro Aurora, di via Mazzini, la compagnia «I Guitti di Roberto Veneri» porterà in scena la rassegna di scenette comiche «Cuator ridudi in compagnia!» con la regia di Roberto Tinelli.

LESIGNANO BAGNI

VISITE GUIDATE AL COMPLESSO DI BADIA CAVANA

Ogni fine settimana il complesso monumentale di Badia Cavana è aperto e visitabile, a cura di Melusine associazione culturale. Visite guidate gratuite per individuali con partenza ogni ora il sabato dalle 15 alle 18 (inizio ultima visita alle 17) .

Info: 338.6310900 - 338.4336671

MONTICELLI TERME

SERATA DI BALLI AL SALOTTO DEL LALLO

Sabato a partire dalle 22.30, al «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 si esibirà alla consolle Lallo dj e proporrà le sonorità: latin hustle, kizomba, bachata, salsa romantica e cha cha. Pizzata di mezzanotte. Ingresso gratuito.

Per informazioni, contattare Lallo Contardi 338/8779347

PARMA

PIAZZA GHIAIA, DUE GIORNI TRA BUON VINO E STREET FOOD

Due giornate da trascorrere in centro tra degustazioni e acquisti negli stand di ben quindici cantine provenienti da tutta Italia, in compagnia di specialità gastronomiche e street food di qualità. Perché - come sosteneva lo scrittore irlandese Jonathan Swift -, «il vino dovrebbe essere mangiato, è troppo buono per essere solo bevuto». Sabato e domenica piazza Ghiaia sarà animata dalla quarta edizione della «Festa del Vino e dei Sapori» promossa da PromoGhiaia e organizzata da «Maria Lombardi Eventi, che vedrà protagonisti i produttori vinicoli provenienti da tutto lo Stivale: dalle campagne del Veneto alle colline parmensi, dalle pendici della Maremma per arrivare ai vigneti accarezzati dal mare e dal sole della Sicilia. Sabato dalle 17 a mezzanotte, i «Maestri» del vino italiano proporranno nei loro stand degustazioni e acquisti di oltre ottanta etichette; il pubblico avrà, inoltre, la possibilità di acquistare - in prossimità dell’infopoint della manifestazione - un kit degustazione composto da calice di vetro e una tracolla porta-bicchiere personalizzati, grazie al quale potrà godere di una serie di assaggi gratuiti agli stand che partecipano all’evento. Completano l’offerta della manifestazione: una mostra-mercato gastronomica (con specialità tipiche, olio, formaggi, grappe trentine, torte golose, focaccia genovese, cannoli siciliani e altro ancora, ma soprattutto le proposte dello street food che andranno «a braccetto» con il buon vino. I food truck, i colorati furgoncini-cucina diventati icona dello street food in tutto il mondo, saranno, infatti, all’opera per preparare golosità da gustare, passeggiando tra un banco e l’altro oppure comodamente seduti ai tavolo degli stand. Entrambe le serate saranno animate da un’adeguata colonna sonora per l’aperitivo, la cena e il dopocena di giovani e famiglie: Sabato spumeggiante dj set. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

MOSTRA, INAUGURA «RIVOLTI»: ILLUSTRAZIONE E FOTOGRAFIA DIALOGANO CON L’ARTE TESSILE

Sabato dalle 18,30, nella «Untype co-creative gallery», in strada San Nicolò 7, si inaugura la mostra «Rivolti». Si tratta di una vera e propria esplorazione delle potenzialità del ricamo, del disegnare col filo sulla loro propria pagina, unica e irripetibile, il volto. La mostra, che coinvolge 100 illustratori del panorama internazionale, è una ricca anteprima del progetto che ha debuttato con successo durante la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna a inizio aprile. In tale appuntamento internazionale, l’evento «Rivolti» ha suscitato grande interesse presso un pubblico variegato e composto anche da illustratori di molti Paesi e da professionisti del settore editoriale.

Il progetto «Rivolti» (di Flavia Bomfim, Monica Monachesi, Barbara Rigon) lancia una riflessione, ampia, sul guardare, leggere, riconoscere, accogliere l’altro e sé stesso, tramite il volto.

Per info e prenotazioni: info@untype.it - 0521 206076

MUSEI CIVICI, APPUNTAMENTI PER TUTTI I GUSTI FINO A DOMENICA

Sabato alle 11, al Castello dei Burattini, visita guidata a burattini e marionette; alle 15.30, alla Pinacoteca Stuard laboratorio «Animali ed arte» mentre alle 16.30 è prevista la visita guidata alla Collezione. Dalle 10 alle 19, al Palazzo del Governatore si potrà visitare la mostra fotografica «Il sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961». Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 - alla Galleria San Ludovico sarò aperta l’esposizione collettiva denominata «Abecedario d’artista», dedicata a Pinocchio. Si potranno visitare le esposizioni nell’ambito di «Parma 360 festival della creatività contemporanea»: al Ponte Nord, chiesa di San Quirino, Oratorio di San Tiburzio, Antica Farmacia di San Filippo Neri, museo d’arte cinese ed etnografico, Ape Parma Museo. Questi gli orari di apertura dei musei civici: la Pinacoteca Stuard e il Castello dei Burattini dalle 10.30 alle 18.30; il Museo dell’Opera e Casa del Suono dalle 10 alle 18; la Casa natale Arturo Toscanini dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 .

PICCOLI LABIRINTI, SI FESTEGGIA LA GIORNATA DELLE LIBRERIE INDIPENDENTI

Sabato pomeriggio a partire alle 16, nella libreria «Piccoli Labirinti», in via Gramsci 5 (all’interno della Galleria Santa Croce), si festeggerà la terza giornata delle librerie indipendenti con la casa editrice «Virginia Edizioni». Quattro autori della casa editrice ferrarese di Elena Marotta si racconteranno in libreria: alle 16 ci sarà lettura animata ed un fantastico laboratorio per i più piccoli mentre alle 18, presentazione congiunta di tre autori dalla penna e dallo stile imperdibile.

PIAZZA GARIBALDI TORNEO E SFIDE DI CALCIOBALILLA

Sabato dalle 9 alle 16.30, in piazza Garibaldi andrà in scena la sesta edizione del «Torneo di calciobalilla e solidarietà» promosso dall’Avis comunale in collaborazione con società sportiva «ParmaCalciobalilla». Alle 9 prenderà il via il torneo di calciobalilla con le squadre di Parma, Porporano, Busseto e Reggio Emilia. Dalle 16.30 alle 19 calciobalilla per tutti con l’iniziativa «Sfida il campione» (due contro uno). Sempre alle 16.30 spazio alla musica con le band «I Ragazzi del secolo scorso» e gli «Overedge».

IL CASTELLETTO: SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA QUINTO RIGO F.G.

Serata danzante con l’orchestra Quinto rigo fantasy group Sabato dalle 21.30, al circolo Il Castelletto.

Per info e prenotazioni 340 2691601.

ANMIC, TUTTI INSIEME TRA DIVERTIMENTO E BUONA TAVOLA

L’obiettivo sarà quello di stare tutti insieme, divertendosi. Sabato alle 16, negli spazi di Anmic (associazione nazionale mutilati ed invalidi civili) di via Stirone, pomeriggio all’insegna della buona tavola: si potrà degustare, infatti, torta fritta e salume. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato. Ingresso ad offerta.

PIAZZA GARIBALDI, VISITA GUIDATA «PARMA DOLCE SWEET TOUR»

«Parma Dolce Sweet Tour»: questo il titolo della visita guidata che Sabato toccherà tappe golose che saranno intervallate da un racconto affascinante… in compagnia di Maria Luigia. Il ritrovo è fissato per le 14.45 allo Iat in piazza Garibaldi per poi dirigersi al museo Lombardi, interno Chiesa della Steccata, teatro Regio, piazza Duomo e Casa della Musica.

MONTANARA, PRESENTAZIONE ALL'OFFICINA ARTI AUDIOVISIVE

Sabato alle 16, l’Officina delle arti audiovisive, di via Mafalda di Savoia 17/a (quartiere Montanara), ospiterà la presentazione dell’audiovisivo fotografico «Artificio e natura-Paesi dell’Appennino tosco-emiliano».

CORCAGNANO, AL MAGLIANI UN MONOLOGO

Sabato sera alle 21 sul palco del teatro Magliani di Corcagnano si potrà assistere al monologo «C’è ancora tempo amico mio» scritto ed interpretato da Alfredo Biondolillo con la partecipazione delle piccole Alice e Giulia e le ballerine di «Start Danza e Movimento». Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione «Debra Südtirol» per la ricerca e la cura dell’Epidermolisi bollosa.

POLESINE

GITE SUL PO E VISITE AL MUSEO DEL CULATELLO

Su iniziativa del circolo Aironi del Po, Sabato e domenica tornano le escursioni in barca sul Po legate al recupero dello storione, alla riscoperta della battaglia fluviale del 1427 e di «Un fiume di sabbia», con partenze dall’attracco fluviale di Polesine alle 15 e alle 16.30. Info e prenotazioni al 338 5951432. Quindi, negli spazi dell’Antica Corte Pallavicina possibilità di visitare il Museo del culatello e del masalèn, aperto dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30). Info allo 0524 936539.

PROVINCIA

CASTELLI DEL DUCATO: VISITE, ARTE E GASTRONOMIA

Un entusiasmante fine settimana tutto da vivere nel circuito dei «Castelli del Ducato» di Parma, Piacenza e Pontremoli.

Attorno alla Rocca Sanvitale di Fontanellato torna l’appuntamento denominato «Castle Street Food» con cibi di strada, food truck e camioncini di design da tutta Italia, musiche e dj set. E dopo aver mangiato tante prelibatezze, si potrà visitare anche la Rocca Sanvitale .

Sabato alle 21.15 e alle 22.30, al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino ci sarà la visita notturna «I misteri del castello millenario» alla scoperta dei suoi luoghi segreti. Sono previste le aperture straordinarie delle prigioni quattrocentesche e dell’antica via di fuga del castello con apertura della torre circolare. Prenotazione gradita.

Alle 18.30, al castello di Contignatico «Momenti speciali di degustazione dei vini prodotti nelle cantine della fortezza»; ci sarà spazio anche per alcuni assaggi di specialità parmensi. Prenotazione obbligatoria.

Spazio anche all’arte e alle grandi collezioni: Sabato - alle 15, alle 16 e alle 17 al castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino si potrà visitare l’esposizione «Ricordi di famiglia», racconti di vita quotidiana e testimonianze storiche attraverso una straordinaria esposizione di preziosi oggetti, antichi documenti e fotografie d’epoca della famiglia Pallavicino.

Al Labirinto della Masone di Fontanellato, invece, dalle 10.30 alle 19, con l’ultimo ingresso alle 18 - si potrà visitare la mostra «La maniera emiliana-Bertoja, Mirola, da Parma alle Corti d’Europa».

Info: www.castellidelducato.it o info@castellidelducato.it

FATTORIE DIDATTICHE, ULTIMO APPUNTAMENTO CON LE INIZIATIVE DELLA FESTA DI PRIMAVERA

Ultimo l’appuntamento con la popolare «Festa di Primavera», giunta quest’anno alla quinta edizione, dove bambini e grandi accompagnatori potranno scoprire per tutto il fine settimana l’attività delle fattorie tramite divertenti e istruttivi laboratori in una serie di incontri, promossi dall’associazione «Fattorie didattiche» di Parma con il patrocinio della Provincia.

Sabato dalle 16 alle 18, all’azienda agricola «Ciao Latte», di via Muroni 28 a Sanguinaro, divertimento assicurato con uova colorate e pulcini di primavera, merenda con prodotti biologici e degustazione del gelato del «Ciao Latte», e possibilità di ammirare la mungitura nella stalla Bioswiss.

Per informazioni, contattare Afra 339/3391783 oppure afra.ciaolatte@libero.it

SAN SECONDO

APERTA AL PUBBLICO LA ROCCA DEI ROSSI

La Rocca dei Rossi è aperta al pubblico dalle 10 alle 18. Nella stessa fascia oraria, possibilità anche di visitare, nelle sale del maniero, la mostra «C’era una volta l’arte».

TORNA «ARTE E SUGGESTIONI IN ROCCA»

Sabato sera, su iniziativa dell’associazione Corte dei Rossi, torna a san Secondo l’appuntamento con le visite spettacolo notturne «Arte e suggestioni in Rocca». Con questo evento, ancora una volta, la Corte dei Rossi, associazione di promozione sociale attiva nel territorio da oltre vent’anni, vuole aprire una finestra sulla splendida età rinascimentale del castello e del borgo di San Secondo ed illustrare la storia del casato rossiano, per ricreare ancora oggi le suggestioni dell’atmosfera cinquecentesca. La serata prenderà il via alle 21.30. Essendo i posti limitati, prenotare, telefonando ai numeri 338 2128809 (anche WhatsApp) o 333.4184232 oppure scrivendo a info@cortedeirossi.it



TOMBOLATA DI BENEFICENZA AL BOCCIODROMO

Tombolata di beneficenza Sabato alle 20.30, al Bocciodromo di via Raffaello: organizzata dall’associazione Gli amici del cuore sarà a sostegno delle iniziative benefiche promosse dallo stesso sodalizio.

SISSA TRECASALI

FIERA D'APRILE A COLTARO

«Fiera di aprile» con «Festa della Comunalia» a Coltaro di Sissa Trecasali nella tensostruttura di via Roma. Sabato alle 21 «Corrida dei dilettanti allo sbaraglio» con Luca Alberici e partecipazione del barzellettiere Willer Collura.

SORAGNA

SABATO ARRIVA UNA RELIQUIA DI GIOVANNI PAOLO II

Sabato pomeriggio, nella messa solenne presieduta alle 18 dal vescovo Enrico Solmi, la chiesa parrocchiale di Soragna accoglierà una reliquia di San Giovanni Paolo II: sarà il primo appuntamento nell’ambito delle celebrazioni, promosse dalla parrocchia Sacra Famiglia di Soragna, per l’ottantesimo anniversario dell’elevazione della stessa chiesa a santuario diocesano dedicato alla Famiglia di Nazareth.

ZIBELLO

PRESENTAZIONE DI «SUGGESTIONI FOTOGRAFICHE»

Sabato la presentazione del libro fotografico «Suggestioni fotografiche» di Giuseppe Galli. Appuntamento alle 18 alla locanda Leon d’Oro.