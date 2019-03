Parma celebra i 147 anni della morte di Giuseppe Mazzini

E’ in programma domenica 10 marzo, alle 10,30 sotto i Portici del Grano, in corrispondenza della lapide monumentale che lo ricorda, la celebrazione del 147° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini. L'iniziativa è promossa dall'Ami – Associazione Mazziniana Italiana sezione di Parma - in collaborazione con il Comune di Parma, per cui sarà presente il consigliere comunale Oronzo Pinto.

Era il 10 marzo del 1872 quando Giuseppe Mazzini spirò a Pisa dopo un'esistenza in cui diede, con le proprie idee ed azioni, un contributo determinante alla nascita dello stato unitario italiano. Patriota, politico, filosofo e giornalista fu esule in Francia e Svizzera, visse a Londra, fu il fondatore dell'associazione politica “Giovine Italia”. Animato da profonde convinzioni repubblicane e democratiche il suo pensiero rappresenta un punto di riferimento importante anche nel contesto contemporaneo.