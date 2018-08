Questa sera (2 agosto) il comico Migone sul palco della sagra in paese

Le risate con il comico Paolo Migone, questa sera (2 agosto) e poi tutti in pista domani (3 agosto) per ballare con Albertino di Radio Deejay. Parte forte, quest’anno, la Sagra di Trecasali che propone sei serate con spettacoli ad ingresso gratuito – da questa sera (giovedì 2 agosto) a martedì (7 agosto) – nel cuore del paese, facendo di Trecasali una delle mete più ambite del divertimento nel Parmense.

Oggi (2 agosto) alle 22 debutto con Paolo Migone, comico e cabarettista toscano, approdato a Zelig nel 2000, famoso per il fatto di presentarsi sul palco con un occhio nero e per giocare, con ironia, sull’eterna contrapposizione fra uomini e donne.

Domani (3 agosto) lo staff della sagra si gioca un vero e proprio asso: a far scatenare piazza Fontana, al fianco del dj Mauro Scipioni, ci sarà infatti Albertino di Radio Deejay, un artista della musica dance che non ha bisogno di presentazioni e che con programmi come il Deejay Time, Deejay Parade, One-Two One-Two, Ciao Belli, Dance revolution e 50 Songs ha scritto pagine della storia della radio italiana portando dapprima la discoteca in radio e poi la radio in discoteca.

Le serate musicali proseguiranno sabato 4 con l’energia dei Divina e di dj Robertino; domenica 5 con il tributo ai Negramaro, lunedì 6 con la musica anni ’70 ed ’80 del Jumbo Story e martedì 7 con il concerto dei Big Ones, cover band degli Aerosmith.

Ogni sera, dalle 19.30, sarà attivo il servizio cucina e pub con la proposta di un menu diversificato per ogni giornata. Oggi (2 agosto) si parte con le lasagne al ragù e alle verdure, il galletto allo spiedo, il controfiletto cuberol, il tris di pecorini, i salumi misti, il roast beef con rucola e grana, il prosciutto e melone e la spalla cotta. Tra gli eventi collaterali il mercato dalle 18, il luna park e, sabato (dalle 17 alle 24) e domenica (dalle 10 alle 24), la fiera del disco all’interno dei locali dell’Arci Stella di piazza Fontana a cura dell'associazione culturale Vinylistic di Parma con esposizione di vinili, 33 e 45 giri e cd da collezione.

In contemporanea, nei campi di San Quirico, ci sarà anche la fiera agricola. Oggi (2 agosto) raduno e sfilata di qualsiasi mezzo agricolo per le vie del paese (ritrovo con aperitivo alle 18 e via alla sfilata alle 20) seguiti dalla messa sul campo con benedizione dei mezzi agricoli. Venerdì 3 garden e mini pulling: alle 18.30 iscrizioni e prove libere e alle 21 prove dimostrative con macchinari da 10 a 100 cavalli. Sabato 4 fast pulling: alle 18 iscrizioni e prove libere e alle 20.30 inizio gara con doppia slitta. Domenica 5 dalle 8.30 stand legati al mondo agricolo, dalle 9 dimostrazione di aratura dei trattori d’epoca, campionato italiano di falciatura a mano, arrivo dei paracadutisti del Team Parma e tradizionale pranzo contadino con anolini e lesso. Per informazioni Debora (tel. 342 5006429). Tutti i giorni sarà attivo il servizio bar con ristoro.