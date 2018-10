Parsons dance in febbraio a Parma con due date

Torna a Parma la Parsons Dance, la compagnia americana amata dal pubblico per la sua danza atletica e vitale che trasmette gioia di vivere. Lo spettacolo è in programma, in doppia recita, sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019 alle 20.30 al Teatro Regio. Nata nel 1985 dal genio creativo dell’eclettico coreografo David Parsons e del lighting designer Howell Binkley, Parsons Dance è riuscita a lasciare un segno nell’immaginario teatrale collettivo e a creare coreografie divenute veri e propri «cult» della danza mondiale. Biglietti in prevendita già disponibili presso Arci Parma (via Testi, 4) e sul circuito ticketone. Per gli abbonati a «ParmaDanza» prelazione dal 6 al 13 dicembre, nuovi abbonamenti dal 14 al 15 dicembre alla biglietteria del Teatro Regio.