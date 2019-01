Cabaret des Artistes: arriva la nuova rassegna a Teatro Due

E ora qualcosa di completamente diverso: gli Attori dell’Ensemble Teatro Due hanno presentato il Cabaret des Artistes, una vera e propria novità nel cuore della Città, all’interno del Teatro Due, e lo faranno vivere con 27 serate che promettono di stupire e affascinare, dal 31 gennaio al 16 marzo 2019.

Per sette settimane, dal giovedì alla domenica sarà possibile partecipare, rigorosamente in abito elegante, a serate sempre diverse, dei veri pastiche di sketch, musica dal vivo, canzoni, suggestioni poetiche e letterarie tratte da materiali eterogenei e dal sapore spiritoso e surreale, come nei cabaret francesi, tedeschi, inglesi degli anni ’20 e ‘30.

E se la caratteristica principale del Cabaret è la varietà, in un caleidoscopio di pezzi con un filo conduttore che può cambiare di serata in serata, così la proposta di Cabaret des Artistes si articola in titoli inventati e surreali che racchiudono un cocktail frizzante, spiritoso e divertente di contenuti diversi: Il gatto nero (dall’8 al 10 febbraio), La formica nuda (dal 14 al 17 febbraio), L’asino che ride (dal 21 al 24 febbraio), Il pappagallo morto (dal 28 febbraio al 3 marzo) e Il bue sul tetto (7, 8 e 10 marzo); nell’ultima settimana (dal 14 al 16 marzo) si potranno addirittura “ordinare” gli sketch preferiti à la carte.

Nella migliore tradizione del Cabaret, oltre alla programmazione curata dagli Attori di Teatro Due il pubblico vedrà in scena diversi ospiti: ad inaugurare Cabaret des Artistes è stata chiamata un’artista d’eccezione: l’attrice, cantante, autrice e icona di stile Drusilla Foer che presenterà il suo recital Eleganzissima (dal 31 gennaio al 3 febbraio); poi arriveranno il comico genovese Enzo Paci con il suo esilarante monologo Come fai, fai bene! (7 febbraio) e Ippolita Baldini con Mia mamma è una marchesa. (9 marzo 2019).