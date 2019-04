Bianchina Landi e le avventure del castello

Leggenda di una bellissima dama in abito blu, con un velo sul capo da cui si intravede uno sguardo misterioso…Che cos'è quest’arcano? Quale segreto cela la misteriosa dama? Che fine ha fatto il suo cavaliere? Dai suoi racconti riemergeranno le verità recondite e le leggende di questo luogo incantato. I bambini aiuteranno e seguiranno la splendida Bianchina in una fantastica storia situata all'interno di un castello magico e ricco di mistero ma… saranno solo leggende, quelle del maniero? Fanciulli, forza e coraggio! Inizia ora il vostro viaggio… Evento per bambini dai 3 anni in su. L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia in quanto tutte le attività sono al coperto. Programma completo: mattino: si svolgono solo visite guidate storiche alle ore 10:30 o 11:30 pranzo: possibilità di prenotare presso il Bistrot di Rivalta con menù convenzionato pomeriggio: tour con animazione con partenza ore 14:00 oppure 15:00 possibilità di svolgere solo il tour con animazione pomeridiana alle ore 17:00 Costo della manifestazione a persona: prezzo visita storica + animazione: euro 20,00 adulti, euro 15,00 bambini (dai 3 ai 12 anni) prezzo solo animazione (ore 17:00): euro 10,00 adulti, euro 8,00 bambini (dai 3 ai 12 anni) Prenotazione obbligatoria Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni 3392987892 info@castellodirivalta.it www.castellodirivalta.it