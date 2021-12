Fidenza, mercoledì 8 dicembre si accendono l'albero di Natale e le luminarie

E alla fine il gran giorno è arrivato! Domani, mercoledì 8 dicembre, si alza il sipario sul Natale fidentino con l'accensione del grande albero in piazza Garibaldi, di ben 18 metri, e delle magnifiche luminarie che trasformeranno lo shopping natalizio in una vera e propria esperienza da ricordare.

Partiamo dall'albero che, come ormai tradizione, è a km 0. La pianta infatti proviene da un'area verde del nostro territorio ed era da tempo in sofferenza a causa di un'esposizione non ottimale e della presenza di sotto servizi che ne disturbavano lo sviluppo delle radici, con la conseguenza che con il tempo l'albero era divenuto instabile.

Alle 17 è fissato l'appuntamento per assistere all'accensione e ovviamente i fidentini sono tutti invitati. In piazza la grande festa comincerà alle 16.30 con il concerto da non perdere della

Corale San Donnino che si esibirà sotto i portici del Municipio. Il momento dell'accensione sarà sottolineato invece, come da tradizione, dalle note della Banda Città di Fidenza che poi proseguirà il proprio concerto itinerante lungo le vie principali del centro storico.

Inoltre la pista di pattinaggio, inaugurata sabato scorso, effettuerà la consueta promozione (prendi due biglietti, ne paghi uno) per la gioia di tutti i gli amanti dei pattini da ghiaccio.

Ma non è finita qui! Insieme all'albero di Natale verranno accese anche le luminarie, che quest'anno si sono davvero superate. Oltre ai sei portali luminosi, posizionati in via Berenini, via Cavour e via Gramsci, sono previste ben quattro installazioni. Tre, verranno accese mercoledì nelle piazze Gramsci, Grandi e Repubblica, mentre una quarta, a sorpresa, verrà inaugurata in piazza Garibaldi Sabato 11 dicembre. Stesso discorso per il bosco incantato che spunterà, sempre sabato, in piazzale Matteotti.

Insomma una grande festa pensata per tutte le famiglie con l'obiettivo di rendere sempre più piacevole una giornata passata a Fidenza.